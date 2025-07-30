Операторы мобильной связи фиксируют массовые жалобы на перебои с интернетом в регионах Сибири и Дальнего Востока вечером 29 и утром 30 июля. Информация следует из сайтов некоторых компаний, а также с портала по мониторингу сбоев DownDetector.
«По регионам на данный момент фиксируем жалобы на частичное отсутствие мобильного интернета в Новосибирской области, Хакасии, Барнауле и Владивостоке», — уточнили в пресс-службе одной из компаний, данные передает ТАСС. На сайтах некоторых компаний размещены уведомления о временных трудностях с доступом к услугам и информации о восстановительных работах. Согласно данным DownDetector, наибольшее количество обращений зафиксировано вечером вторника и утром среды.
На фоне перебоев Минцифры Новосибирской области опубликовало рекомендации для граждан: жителям советуют не паниковать, заранее готовить наличные деньги, использовать банковские сервисы через Wi-Fi, сохранять важные данные для автономного доступа и соблюдать основные правила кибербезопасности. Ранее министр цифрового развития области Сергей Цукарь сообщил о планах до конца лета подготовить карту общественных точек доступа Wi-Fi. Ограничения в работе мобильного интернета служат для обеспечения безопасности граждан.
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