Жители Сибири и Дальнего Востока жалуются на сбои интернета

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В нескольких регионах России люди жалуются на сбои интернета
В нескольких регионах России люди жалуются на сбои интернета Фото:
новость из сюжета
В России ограничивают работу мобильного интернета

Операторы мобильной связи фиксируют массовые жалобы на перебои с интернетом в регионах Сибири и Дальнего Востока вечером 29 и утром 30 июля. Информация следует из сайтов некоторых компаний, а также с портала по мониторингу сбоев DownDetector.

«По регионам на данный момент фиксируем жалобы на частичное отсутствие мобильного интернета в Новосибирской области, Хакасии, Барнауле и Владивостоке», — уточнили в пресс-службе одной из компаний, данные передает ТАСС. На сайтах некоторых компаний размещены уведомления о временных трудностях с доступом к услугам и информации о восстановительных работах. Согласно данным DownDetector, наибольшее количество обращений зафиксировано вечером вторника и утром среды.

На фоне перебоев Минцифры Новосибирской области опубликовало рекомендации для граждан: жителям советуют не паниковать, заранее готовить наличные деньги, использовать банковские сервисы через Wi-Fi, сохранять важные данные для автономного доступа и соблюдать основные правила кибербезопасности. Ранее министр цифрового развития области Сергей Цукарь сообщил о планах до конца лета подготовить карту общественных точек доступа Wi-Fi. Ограничения в работе мобильного интернета служат для обеспечения безопасности граждан.

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Операторы мобильной связи фиксируют массовые жалобы на перебои с интернетом в регионах Сибири и Дальнего Востока вечером 29 и утром 30 июля. Информация следует из сайтов некоторых компаний, а также с портала по мониторингу сбоев DownDetector. «По регионам на данный момент фиксируем жалобы на частичное отсутствие мобильного интернета в Новосибирской области, Хакасии, Барнауле и Владивостоке», — уточнили в пресс-службе одной из компаний, данные передает ТАСС. На сайтах некоторых компаний размещены уведомления о временных трудностях с доступом к услугам и информации о восстановительных работах. Согласно данным DownDetector, наибольшее количество обращений зафиксировано вечером вторника и утром среды. На фоне перебоев Минцифры Новосибирской области опубликовало рекомендации для граждан: жителям советуют не паниковать, заранее готовить наличные деньги, использовать банковские сервисы через Wi-Fi, сохранять важные данные для автономного доступа и соблюдать основные правила кибербезопасности. Ранее министр цифрового развития области Сергей Цукарь сообщил о планах до конца лета подготовить карту общественных точек доступа Wi-Fi. Ограничения в работе мобильного интернета служат для обеспечения безопасности граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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