В ФАС обнадежили по поводу цен на бензин в России

После завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) ожидается замедление темпов роста цен на топливо. Оптимизм в отношении динамики цен на бензин выразил замглавы Федеральной антимонопольной служба (ФАС) России Виталий Королев.
«Сейчас пока видим коррекцию (цен на бирже). Надеемся, что и дальше будет такое наблюдаться», — сказал Королев журналистам. Это связано с восстановлением производства на НПЗ, что позволяет сбалансировать внутреннее потребление и предложение нефтепродуктов. По мнению ФАС, эти факторы могут сдержать дальнейший рост стоимости бензина на российском рынке.
Решение о продлении запрета на экспорт бензина из России в сентябре будет приниматься исходя из текущей динамики цен, подчеркнул представитель ФАС. Запрет был введен для стабилизации внутреннего рынка и обеспечения достаточного объема топлива для российских потребителей.
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