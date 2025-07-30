В ФАС обнадежили по поводу цен на бензин в России

Замглавы ФАС Королев: рост цен на бензин в России начнет замедляться
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Коррекция цен связана с восстановлением производства на НПЗ
Коррекция цен связана с восстановлением производства на НПЗ Фото:

После завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) ожидается замедление темпов роста цен на топливо. Оптимизм в отношении динамики цен на бензин выразил замглавы Федеральной антимонопольной служба (ФАС) России Виталий Королев.

«Сейчас пока видим коррекцию (цен на бирже). Надеемся, что и дальше будет такое наблюдаться», — сказал Королев журналистам. Это связано с восстановлением производства на НПЗ, что позволяет сбалансировать внутреннее потребление и предложение нефтепродуктов. По мнению ФАС, эти факторы могут сдержать дальнейший рост стоимости бензина на российском рынке.

Решение о продлении запрета на экспорт бензина из России в сентябре будет приниматься исходя из текущей динамики цен, подчеркнул представитель ФАС. Запрет был введен для стабилизации внутреннего рынка и обеспечения достаточного объема топлива для российских потребителей.

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После завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) ожидается замедление темпов роста цен на топливо. Оптимизм в отношении динамики цен на бензин выразил замглавы Федеральной антимонопольной служба (ФАС) России Виталий Королев. «Сейчас пока видим коррекцию (цен на бирже). Надеемся, что и дальше будет такое наблюдаться», — сказал Королев журналистам. Это связано с восстановлением производства на НПЗ, что позволяет сбалансировать внутреннее потребление и предложение нефтепродуктов. По мнению ФАС, эти факторы могут сдержать дальнейший рост стоимости бензина на российском рынке. Решение о продлении запрета на экспорт бензина из России в сентябре будет приниматься исходя из текущей динамики цен, подчеркнул представитель ФАС. Запрет был введен для стабилизации внутреннего рынка и обеспечения достаточного объема топлива для российских потребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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