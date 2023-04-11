Как будет проходить призыв по электронным повесткам

URA.RU разбирается в новых правилах для военнообязанных

11 апреля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Электронные повестки начнут рассылать с осеннего призыва Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России узаконили электронные повестки, которые граждане получали через сайт «Госуслуги». Соответствующие поправки Госдума приняла на заседании 11 апреля сразу во втором и третьем чтении. URA.RU рассказывает, как изменится призыв в России после вступления законопроекта в силу. На кого распространяется призыв по электронным повесткам Новость по теме Зачем в России ввели электронные повестки Новые правила призыва коснутся всех военнообязанных граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом нововведение не коснется весенней волны призыва. «Что касается призыва студентов и других категорий, которым предоставлялась отсрочка, поправки этого не меняют. Какие категории отсрочек были, такие и остаются», — заявил в разговоре с URA.RU генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Военнообязанный может получить отсрочку: По состоянию здоровья;

На период обучения на бакалавриате, в магистратуре, аспирантуре и т. д. Отсрочка не предоставляется на основании семейного положения. Соответственно, отцы двух и более детей подлежат призыву на общих основаниях. Порядок вручения электронных повесток Порядок вручения электронных повесток еще не определен — это предстоит сделать правительству РФ. Однако уже с 1 апреля Минобороны РФ рассылает их через портал «Госуслуги». Если повестку не удается вручить через интернет, ее приносят лично. На основании сведений Реестра воинского учета в России будет сформирован Реестр направленных (врученных) повесток. В нем будут храниться копии всех направленных военкоматами уведомлений, а также сведения о гражданах, подлежащих призыву. Повестки будут направляться военнообязанным тремя способами: Лично под расписку; Заказным письмом через почту; В электронной форме, через соответствующую информационную систему. Повестка считается полученной в день доставки заказного письма или с момента ее размещения в личном кабинете гражданина. Если призывник проигнорировал уведомление, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток. Гражданин считается получившим повестку, даже если он отказался от ее вручения. Отказ фиксируют сотрудники военного комиссариата. Военнообязанный может оспорить вручение электронной повестки. Для этого он должен подать жалобу в военный комиссариат. Сделать это можно через МФЦ или через портал «Госуслуги». Порядок оформления и рассмотрения жалобы определен законопроектом. URA.RU Явка в военкомат по электронной повестке Новость по теме Как законно оспорить призыв в армию С момента получения повестки у военнообязанного есть две недели, чтобы явиться в военкомат лично или отчитаться о получении уведомления через портал «Госуслуг». Если он это не сделал, то обязан явиться в военный комиссариат в следующую волну призыва. Например, если военнообязанный не получил повестку в весенний призыв, он должен прийти в военкомат в течение двух недель с начала осеннего. В противном случае он будет считаться уклонистом. Гарантия вручения повесток Со дня вручения повестки военнообязанному запрещается выезд за границу. В законопроекте уточняется, что это временная мера, которая будет гарантировать явку по повестке. Запрет на выезд будет зафиксирован в Реестре воинского учета. Уведомление об этом поступит гражданину через сайт «Госуслуг» в течение суток. Ограничение будет снято после того, как военнообязанный явится в комиссариат. Гражданин вправе оспорить примененные к нему меры. Закон предусматривает ряд других ограничений: Запрет на регистрацию ИП;

Запрет на регистрацию в качестве самозанятого;

Запрет на регистрацию недвижимости и транспортных средств;

Ограничение на управление транспортными средствами;

Запрет на получение кредитов и займов. Информацию об ограничениях передают в Федеральную налоговую службу (ФНС), МВД и Росреестр. Картаполов сообщил, что власти регионов РФ могут устанавливать дополнительные ограничения для военнообязанных. В частности, они могут касаться выплат, льгот и мер поддержки. Это также закреплено в законопроекте. «Мы рассматриваем это как вопрос социальной справедливости. Ведь служба в Вооруженных Силах — это священный долг человека. Если один исполняет, а другой уклоняется — они не могут быть в равных условиях», — подчеркнул Картаполов. URA.RU Постановка на воинский учет Новый законопроект разрешает постановку на воинский учет без личной явки гражданина в военкомат. Аналогичным образом осуществляется зачисление в запас. Гражданин получает уведомление через портал «Госуслуг». Гражданам, которых поставили на воинский учет без личной явки, могут быть направлены повестки для сверки данных в Реестре воинского учета. Повестки также могут рассылаться в электронной форме и заказным письмом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России узаконили электронные повестки, которые граждане получали через сайт «Госуслуги». Соответствующие поправки Госдума приняла на заседании 11 апреля сразу во втором и третьем чтении. URA.RU рассказывает, как изменится призыв в России после вступления законопроекта в силу. Новые правила призыва коснутся всех военнообязанных граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом нововведение не коснется весенней волны призыва. «Что касается призыва студентов и других категорий, которым предоставлялась отсрочка, поправки этого не меняют. Какие категории отсрочек были, такие и остаются», — заявил в разговоре с URA.RU генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Военнообязанный может получить отсрочку: Отсрочка не предоставляется на основании семейного положения. Соответственно, отцы двух и более детей подлежат призыву на общих основаниях. Порядок вручения электронных повесток еще не определен — это предстоит сделать правительству РФ. Однако уже с 1 апреля Минобороны РФ рассылает их через портал «Госуслуги». Если повестку не удается вручить через интернет, ее приносят лично. На основании сведений Реестра воинского учета в России будет сформирован Реестр направленных (врученных) повесток. В нем будут храниться копии всех направленных военкоматами уведомлений, а также сведения о гражданах, подлежащих призыву. Повестки будут направляться военнообязанным тремя способами: Повестка считается полученной в день доставки заказного письма или с момента ее размещения в личном кабинете гражданина. Гражданин считается получившим повестку, даже если он отказался от ее вручения. Отказ фиксируют сотрудники военного комиссариата. Военнообязанный может оспорить вручение электронной повестки. Для этого он должен подать жалобу в военный комиссариат. Сделать это можно через МФЦ или через портал «Госуслуги». Порядок оформления и рассмотрения жалобы определен законопроектом. С момента получения повестки у военнообязанного есть две недели, чтобы явиться в военкомат лично или отчитаться о получении уведомления через портал «Госуслуг». Если он это не сделал, то обязан явиться в военный комиссариат в следующую волну призыва. Например, если военнообязанный не получил повестку в весенний призыв, он должен прийти в военкомат в течение двух недель с начала осеннего. В противном случае он будет считаться уклонистом. Со дня вручения повестки военнообязанному запрещается выезд за границу. В законопроекте уточняется, что это временная мера, которая будет гарантировать явку по повестке. Запрет на выезд будет зафиксирован в Реестре воинского учета. Уведомление об этом поступит гражданину через сайт «Госуслуг» в течение суток. Ограничение будет снято после того, как военнообязанный явится в комиссариат. Гражданин вправе оспорить примененные к нему меры. Закон предусматривает ряд других ограничений: Информацию об ограничениях передают в Федеральную налоговую службу (ФНС), МВД и Росреестр. Картаполов сообщил, что власти регионов РФ могут устанавливать дополнительные ограничения для военнообязанных. В частности, они могут касаться выплат, льгот и мер поддержки. Это также закреплено в законопроекте. «Мы рассматриваем это как вопрос социальной справедливости. Ведь служба в Вооруженных Силах — это священный долг человека. Если один исполняет, а другой уклоняется — они не могут быть в равных условиях», — подчеркнул Картаполов. Новый законопроект разрешает постановку на воинский учет без личной явки гражданина в военкомат. Аналогичным образом осуществляется зачисление в запас. Гражданин получает уведомление через портал «Госуслуг». Гражданам, которых поставили на воинский учет без личной явки, могут быть направлены повестки для сверки данных в Реестре воинского учета. Повестки также могут рассылаться в электронной форме и заказным письмом.