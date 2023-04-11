В «Комитете семей воинов Отечества» пояснили, зачем в России ввели электронные повестки

Глава рабочей группы СПЧ по вопросам СВО: электронные повестки ввели после ошибок при мобилизации

11 апреля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Главным вопросом при переходе на электронные повестки будет информационная безопасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Электронные повестки в России необходимы для снижения числа призванных по ошибке россиян, как это происходило во время частичной мобилизации. Подробнее о причинах в беседе с URA.RU рассказала руководитель «Комитета семей воинов Отечества», глава рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова. «Новая система ориентирована на человека, сводит к минимуму прямые контакты с военкоматами и соответственно возможность ошибок. Почему? Итог проведения мобилизационных мероприятий обозначил острые проблемы в сфере воинского учета. Происходило это, конечно, в связи с отсутствием единых баз данных со сведениями о гражданах. Фактически не было сведений о годности к несению службы. Где-то вопрос был о брони и отсрочках, также очень остро стоял вопрос о фактическом месте проживания. Ключевая задача в этой связи — создание единой информационной базы воинского учета на базе успешных цифровых практик государственных услуг. Принятие нового законопроекта позволит с использованием единых принципов и современных инструментов навести порядок в организации воинского учета, сделать процесс учета более эффективным, результативным и, конечно, прозрачным», — пояснила Юлия Белехова. Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» уточнила, что важным вопросом будет информационная безопасность новой системы. «Самый большой вопрос перехода в цифру — это защищенность ресурса. Здесь будут использовать специализированный защищенный государственный информационный ресурс — единый реестр воинского учета. Необходимо, чтобы в нем были все данные. Первое — состав семьи, что касается многодетности. Дальше — вопрос здоровья, плюс наличие отсрочки или брони», — отметила собеседница агентства. Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что с 1 апреля в ходе весенней призывной кампании оповещения гражданам будет приходить в электронном виде. Депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин уточнил, что целью будет являться минимизация процента уклонистов, а сами повестки будут приравнены к личному вручению. Позднее глава этого комитета Андрей Картаполов указал, что по действующему закону у государства нет возможности отправлять повестки в электронном виде. Позднее, 10 апреля Госдума анонсировала рассмотрения законопроекта об электронных повестках. В поправках они приравниваются к традиционным бумажным повесткам, а уклонение от призыва будет грозить гражданину ограничениями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Электронные повестки в России необходимы для снижения числа призванных по ошибке россиян, как это происходило во время частичной мобилизации. Подробнее о причинах в беседе с URA.RU рассказала руководитель «Комитета семей воинов Отечества», глава рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова. «Новая система ориентирована на человека, сводит к минимуму прямые контакты с военкоматами и соответственно возможность ошибок. Почему? Итог проведения мобилизационных мероприятий обозначил острые проблемы в сфере воинского учета. Происходило это, конечно, в связи с отсутствием единых баз данных со сведениями о гражданах. Фактически не было сведений о годности к несению службы. Где-то вопрос был о брони и отсрочках, также очень остро стоял вопрос о фактическом месте проживания. Ключевая задача в этой связи — создание единой информационной базы воинского учета на базе успешных цифровых практик государственных услуг. Принятие нового законопроекта позволит с использованием единых принципов и современных инструментов навести порядок в организации воинского учета, сделать процесс учета более эффективным, результативным и, конечно, прозрачным», — пояснила Юлия Белехова. Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» уточнила, что важным вопросом будет информационная безопасность новой системы. «Самый большой вопрос перехода в цифру — это защищенность ресурса. Здесь будут использовать специализированный защищенный государственный информационный ресурс — единый реестр воинского учета. Необходимо, чтобы в нем были все данные. Первое — состав семьи, что касается многодетности. Дальше — вопрос здоровья, плюс наличие отсрочки или брони», — отметила собеседница агентства. Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что с 1 апреля в ходе весенней призывной кампании оповещения гражданам будет приходить в электронном виде. Депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин уточнил, что целью будет являться минимизация процента уклонистов, а сами повестки будут приравнены к личному вручению. Позднее глава этого комитета Андрей Картаполов указал, что по действующему закону у государства нет возможности отправлять повестки в электронном виде. Позднее, 10 апреля Госдума анонсировала рассмотрения законопроекта об электронных повестках. В поправках они приравниваются к традиционным бумажным повесткам, а уклонение от призыва будет грозить гражданину ограничениями.