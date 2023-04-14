Почему чиновники и олигархи бьются за «Водоканал» Екатеринбурга

Только за один из 17 МУПов в Екатеринбурге развернулась борьба. Дело в деньгах

14 апреля 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

МУП «Водоканал» является самым финансовоемким активом мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургское МУП «Водоканал» то и дело оказывается в центре скандалов. В 2022 году там началась масштабная прокурорская проверка, обернувшаяся для предприятия двумя уголовными делами — по итогам проверки ревизоры нашли миллиардные долги и нецелевые расходы. Но конфликты вокруг предприятия уходят корнями еще в 2005 год. Что представляет из себя «Водоканал» сейчас и почему ради кресла руководителя предприятия чиновники и бизнесмены конфликтуют и плетут интриги — в материале URA.RU. Что такое «Водоканал» В нулевых годах встал вопрос о том, что необходимо ремонтировать устаревшие сети «Водоканала». И власти Екатеринбурга разработали инвестпрограмму с объемом инвестиций 72 млрд рублей. Позднее сумму сократили до 52 млрд Фото: Анна Майорова © URA.RU МУП «Водоканал» является предприятием-монополистом — кроме него больше никто централизовано не обеспечивает жителей города водой и не занимается обслуживанием систем канализации. Всего в Екатеринбурге из 17 муниципальных предприятий только три имеют монополию на свою деятельность: помимо «Водоканала», это МУП «Метрополитен» и МУП «Гортранс». Однако остальные два уступают «Водоканалу» в масштабах. «„Водоканал“ поставляет жизненно необходимые ресурсы, и речь не только про поставку воды, но и про отведение стоков, техническое подключение новых домов — только на этом можно получать дополнительные десятки и сотни миллионов рублей. „Водоканал“ — это огромная инфраструктура. Его устойчивое функционирование — это более серьезно и важно. К примеру, если из строя выйдет канализация, и по дорогам польются реки нечистот, это куда более страшно, так как может привести к эпидемиям», — делится с URA.RU источник, знакомый с деятельностью предприятия. Скандалы вокруг «Водоканала» Александр Ковальчик успел получить два уголовных дела, пока был на посту директора «Водоканала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основу для происходящих в «Водоканале» событий заложил еще бывший директор МУПа Олег Богомазов, проработавший в должности руководителя 15 лет — до 2005 года. При нем началась разработка инвестиционной программы по развитию устаревших систем водоснабжения и водоотведения в Екатеринбурге. В 2005 году предприятие возглавил новый директор Талгат Адуллин. При нем утвердили первую редакцию программы. Объем инвестиций предусматривал 72 млрд рублей. Позднее — уже в 2013 году — на уровне правительства его сократили до 58 млрд. В 2010 году на место Адуллина пришел Александр Ковальчик, а в 2013 году он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Дело возбудили в момент жесткого противостояния между городскими и областными властями, когда считалось, что МУП проводит финансовые операции в интересах мэрии. Позднее Ковальчика полностью оправдали, а в 2019 году против него возбудили новое уголовное дело по этой же статье. Спустя год дело прекратили. Все претензии силовиков были связаны с деятельностью Ковальчика на посту директора «Водоканала». В разные годы за «Водоканал» боролись разные группы влияния. С приходом Ковальчика долгое время предприятие негласно курировал Владимир Тунгусов, бывший вице-мэр Екатеринбурга, ставший позднее вице-губернатором. В ходе каждой избирательной кампании появлялась неофициальная информация об участии «Водоканала» в финансировании связанных с Тунгусовым политических проектов и акций, направленных на дискредитацию областной власти. URA.RU выпускало большое расследование о том, как многомиллиардные инвестиции в МУП «Водоканал» позволили получить дополнительные личные доходы как руководителям предприятия, так и работавшим с ними подрядчикам. Объем утвержденной тогда инвестпрограммы предприятия в 2,2 раза превысил размер городского бюджета. Однако большая часть из полученных в рамках программы средств осела в карманах топ-менеджеров МУП. Также агентство неоднократно рассказывало, как за городской актив борются разные группы влияния. По данным URA.RU, перед голосованием за поправки в Устав Екатеринбурга миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), владеющий фракцией в думе, получил полный контроль над «Водоканалом». Прибыль «Водоканала» Новость по теме В Екатеринбург прилетели московские силовики из-за громкой отставки во власти МУП получает финансирование из городского бюджета, но помимо этого есть тарифная составляющая. Расходование в рамках тарифа регулируется, но более свободно, чем с бюджетными деньгами. Для производственных работ, где результатом является какой-то физический предмет, проще спрогнозировать цены и сроки, чем для тех, где требуется привлекать дополнительные технологии. Например, чтобы починить утечку на трубопроводе помимо работы бригады нужно: оплатить раскопки, купить трубу, восстановить благоустройство. «Здесь движение денег более свободное, есть где развернуться», — добавляет собеседник. Привлекают интересантов и инвестиционные программы. «Есть несколько механизмов: в каких-то случаях может быть поиск инвестора, который забирает предприятие в концессию и что-то вкачивает туда, что-то выкачивает, чтобы заработать. Второй вариант, когда в тариф устанавливается инвестиционная надбавка. Деньги, которые приходят по инвестиционной программе, регулируются, но также есть, где развернуться. Но стоит понимать, что это вещи условные и говорить, что деньги валяются на дороге в „Водоканале“ — не стоит», — рассказывает инсайдер. Для примера, в планах на 2022 год у «Водоканала» стояло подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 121 объект капитального строительства. По словам инсайдера, подключение 18-этажной новостройки несколько лет назад обошлось порядка в 120 млн рублей. Таким образом, можно предположить, что на том, чтобы подключить к сетям 121 объект, МУП заработал порядка 14,5 миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургское МУП «Водоканал» то и дело оказывается в центре скандалов. В 2022 году там началась масштабная прокурорская проверка, обернувшаяся для предприятия двумя уголовными делами — по итогам проверки ревизоры нашли миллиардные долги и нецелевые расходы. Но конфликты вокруг предприятия уходят корнями еще в 2005 год. Что представляет из себя «Водоканал» сейчас и почему ради кресла руководителя предприятия чиновники и бизнесмены конфликтуют и плетут интриги — в материале URA.RU. МУП «Водоканал» является предприятием-монополистом — кроме него больше никто централизовано не обеспечивает жителей города водой и не занимается обслуживанием систем канализации. Всего в Екатеринбурге из 17 муниципальных предприятий только три имеют монополию на свою деятельность: помимо «Водоканала», это МУП «Метрополитен» и МУП «Гортранс». Однако остальные два уступают «Водоканалу» в масштабах. «„Водоканал“ поставляет жизненно необходимые ресурсы, и речь не только про поставку воды, но и про отведение стоков, техническое подключение новых домов — только на этом можно получать дополнительные десятки и сотни миллионов рублей. „Водоканал“ — это огромная инфраструктура. Его устойчивое функционирование — это более серьезно и важно. К примеру, если из строя выйдет канализация, и по дорогам польются реки нечистот, это куда более страшно, так как может привести к эпидемиям», — делится с URA.RU источник, знакомый с деятельностью предприятия. Основу для происходящих в «Водоканале» событий заложил еще бывший директор МУПа Олег Богомазов, проработавший в должности руководителя 15 лет — до 2005 года. При нем началась разработка инвестиционной программы по развитию устаревших систем водоснабжения и водоотведения в Екатеринбурге. В 2005 году предприятие возглавил новый директор Талгат Адуллин. При нем утвердили первую редакцию программы. Объем инвестиций предусматривал 72 млрд рублей. Позднее — уже в 2013 году — на уровне правительства его сократили до 58 млрд. В 2010 году на место Адуллина пришел Александр Ковальчик, а в 2013 году он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Дело возбудили в момент жесткого противостояния между городскими и областными властями, когда считалось, что МУП проводит финансовые операции в интересах мэрии. Позднее Ковальчика полностью оправдали, а в 2019 году против него возбудили новое уголовное дело по этой же статье. Спустя год дело прекратили. Все претензии силовиков были связаны с деятельностью Ковальчика на посту директора «Водоканала». В разные годы за «Водоканал» боролись разные группы влияния. С приходом Ковальчика долгое время предприятие негласно курировал Владимир Тунгусов, бывший вице-мэр Екатеринбурга, ставший позднее вице-губернатором. В ходе каждой избирательной кампании появлялась неофициальная информация об участии «Водоканала» в финансировании связанных с Тунгусовым политических проектов и акций, направленных на дискредитацию областной власти. URA.RU выпускало большое расследование о том, как многомиллиардные инвестиции в МУП «Водоканал» позволили получить дополнительные личные доходы как руководителям предприятия, так и работавшим с ними подрядчикам. Объем утвержденной тогда инвестпрограммы предприятия в 2,2 раза превысил размер городского бюджета. Однако большая часть из полученных в рамках программы средств осела в карманах топ-менеджеров МУП. Также агентство неоднократно рассказывало, как за городской актив борются разные группы влияния. По данным URA.RU, перед голосованием за поправки в Устав Екатеринбурга миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), владеющий фракцией в думе, получил полный контроль над «Водоканалом». МУП получает финансирование из городского бюджета, но помимо этого есть тарифная составляющая. Расходование в рамках тарифа регулируется, но более свободно, чем с бюджетными деньгами. Для производственных работ, где результатом является какой-то физический предмет, проще спрогнозировать цены и сроки, чем для тех, где требуется привлекать дополнительные технологии. Например, чтобы починить утечку на трубопроводе помимо работы бригады нужно: оплатить раскопки, купить трубу, восстановить благоустройство. «Здесь движение денег более свободное, есть где развернуться», — добавляет собеседник. Привлекают интересантов и инвестиционные программы. «Есть несколько механизмов: в каких-то случаях может быть поиск инвестора, который забирает предприятие в концессию и что-то вкачивает туда, что-то выкачивает, чтобы заработать. Второй вариант, когда в тариф устанавливается инвестиционная надбавка. Деньги, которые приходят по инвестиционной программе, регулируются, но также есть, где развернуться. Но стоит понимать, что это вещи условные и говорить, что деньги валяются на дороге в „Водоканале“ — не стоит», — рассказывает инсайдер. Для примера, в планах на 2022 год у «Водоканала» стояло подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 121 объект капитального строительства. По словам инсайдера, подключение 18-этажной новостройки несколько лет назад обошлось порядка в 120 млн рублей. Таким образом, можно предположить, что на том, чтобы подключить к сетям 121 объект, МУП заработал порядка 14,5 миллиардов рублей.