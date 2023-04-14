Россия подготовилась к 11 пакету санкций Евросоюза

Ответ Западу Лавров дал вместе с коллегами из СНГ

14 апреля 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с коллегами из СНГ готовится к новым санкциям Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия подготовилась к введению нового пакета санкций, в котором ЕС обещает предусмотреть наказание за торговлю с РФ. Рискуют прежде всего дружеские страны на постсоветском пространстве. Однако они уже продемонстрировали, что не готовы рвать отношения с Россией из-за этого, комментируют аналитики итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ 14 апреля, в котором участвовал глава МИД РФ Сергей Лавров. Товарооборот между соседями по СНГ продолжает расти. Министры обсудили весь спектр вопросов, по которым взаимодействуют страны СНГ. Были согласованы несколько решений в культурной и образовательной сфере, в сфере спорта, сообщил Сергей Лавров после окончания саммита. По словам главы МИД РФ, продолжается разработка устава будущей международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Лавров подчеркнул, что она будет открыта для всех стран, а не только для тех, кто входит в Содружество. Все эти шаги согласуются с укреплением культурных и гуманитарных связей на постсоветском пространстве, к которому президент Владимир Путин призывал на встрече глав СНГ в Петербурге. Страны СНГ видят риски в западных биолабораториях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особое внимание российская сторона уделила украинскому конфликт. Киевские власти даже не скрывают, что хотят уничтожить все русское не только на Украине, но и в Крыму, который они до сих пор надеются вернуть, напомнил Лавров. Не меньшую опасность несут всем странам СНГ американские биолаборатории. «Особое значение имеет совместная работа по нейтрализации угроз безопасности наших стран. Это угрозы военно-биологической деятельности на нашем пространстве, которую ведут Соединенные Штаты и их союзники и которая создает очень опасные прецеденты с точки зрения биологической безопасности. Это прямая угроза населению, прямая угроза природе», — заявил глава МИД РФ. Страны СНГ подвергаются рискам вторичных санкций из-за сотрудничества с Россией, но товарооборот все равно растет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отдельная тема саммита — это торгово-экономическое сотрудничество стран СНГ. По словам Лаврова, торговля между странами Содружества растет. «Несмотря на западные санкции, которые ввели против РФ и Белоруссии, несмотря на угрозы всем нашим партнерам со стороны США и Евросоюза не сотрудничать под страхом так называемых вторичных санкций и других видов наказания, торговля в СНГ растет. В прошлом году она увеличилась на шесть с лишним процентов, ее объем превысил 100 миллиардов долларов», — отметил Лавров. Более того, страны СНГ готовятся расширить торгово-экономическое сотрудничество на основе соглашения о свободной торговле услугами. Саммит глав МИД стран СНГ по времени практически совпал с анонсированием чиновниками Евросоюза нового, уже одиннадцатого, пакета санкций против России. На этот раз в нем планируют прописать вторичные санкции — наказание для стран, которые продолжают без ограничений торговать с Россией. По словам Сергея Лаврова, участники встречи сошлись на том, что в наглость Запада «переходит все пределы». «Эта наглость воспринимается как полное отсутствие уважения к самостоятельности, независимости стран, которые подвергаются такого рода давлению и угрозам», — сказал Лавров. Рыночная экономика позволяет России находить лазейки для обхода санкций Фото: Николай Бастриков © URA.RU С учетом того, что под санкциями Россия уже девятый год, а под масштабными — больше года, говорить, что кто-то не готов к новому пакету, не приходится, отметил в разговоре с URA.RU президент Центра этнических и международных решений Антон Бредихин. «Последствия всех этих пакетов всем хорошо понятны. Неслучайно мы с февраля 2022 года выстраивали новую систему взаимоотношений со странами СНГ. Уже есть договоренности с Белоруссией и Азербайджаном по поводу того, что они будут хабами по обходу санкций. Об этом же Россия договаривается с Киргизией. Грядущий пакет санкций — это тест для региональных элит постсоветского пространства [смогут ли они не поддаться давлению Запада]», — считает эксперт. Не только Россия, но и ее партнеры по СНГ заинтересованы в продолжении торгово-экономического сотрудничества, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. Участники Содружества, будут пытаться бороться с санкционным давлением, чтобы не попасть под рестрикции. «Страны, входящие в СНГ, будут делать все, чтобы уйти от наказания со стороны Запада. Они заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией, но они находятся в непростой ситуации. Все они против Америки и Европы в этом отношении, но вступать с ними в прямой конфликт все же боятся», — говорит Марков. Статья по теме США и ЕС оказали большую услугу России и Белоруссии России удалось справиться с ограничениями, введенными предыдущими десятью пакетами санкций ЕС, если не полностью, то в большинстве случаев, сказал URA.RU замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Попытки США и ЕС перекрыть поставки санкциями, угрозами, даже посадками людей, бесполезны. Рыночная экономика всегда найдет лазейки, которые позволят России санкции обходить. И России, и странам, которые с нами сотрудничают. Противники России должны понимать, что ограничения — это всегда возможность для кого-то заработать», — констатировал Суздальцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия подготовилась к введению нового пакета санкций, в котором ЕС обещает предусмотреть наказание за торговлю с РФ. Рискуют прежде всего дружеские страны на постсоветском пространстве. Однако они уже продемонстрировали, что не готовы рвать отношения с Россией из-за этого, комментируют аналитики итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ 14 апреля, в котором участвовал глава МИД РФ Сергей Лавров. Товарооборот между соседями по СНГ продолжает расти. Министры обсудили весь спектр вопросов, по которым взаимодействуют страны СНГ. Были согласованы несколько решений в культурной и образовательной сфере, в сфере спорта, сообщил Сергей Лавров после окончания саммита. По словам главы МИД РФ, продолжается разработка устава будущей международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Лавров подчеркнул, что она будет открыта для всех стран, а не только для тех, кто входит в Содружество. Все эти шаги согласуются с укреплением культурных и гуманитарных связей на постсоветском пространстве, к которому президент Владимир Путин призывал на встрече глав СНГ в Петербурге. Особое внимание российская сторона уделила украинскому конфликт. Киевские власти даже не скрывают, что хотят уничтожить все русское не только на Украине, но и в Крыму, который они до сих пор надеются вернуть, напомнил Лавров. Не меньшую опасность несут всем странам СНГ американские биолаборатории. «Особое значение имеет совместная работа по нейтрализации угроз безопасности наших стран. Это угрозы военно-биологической деятельности на нашем пространстве, которую ведут Соединенные Штаты и их союзники и которая создает очень опасные прецеденты с точки зрения биологической безопасности. Это прямая угроза населению, прямая угроза природе», — заявил глава МИД РФ. Отдельная тема саммита — это торгово-экономическое сотрудничество стран СНГ. По словам Лаврова, торговля между странами Содружества растет. «Несмотря на западные санкции, которые ввели против РФ и Белоруссии, несмотря на угрозы всем нашим партнерам со стороны США и Евросоюза не сотрудничать под страхом так называемых вторичных санкций и других видов наказания, торговля в СНГ растет. В прошлом году она увеличилась на шесть с лишним процентов, ее объем превысил 100 миллиардов долларов», — отметил Лавров. Более того, страны СНГ готовятся расширить торгово-экономическое сотрудничество на основе соглашения о свободной торговле услугами. Саммит глав МИД стран СНГ по времени практически совпал с анонсированием чиновниками Евросоюза нового, уже одиннадцатого, пакета санкций против России. На этот раз в нем планируют прописать вторичные санкции — наказание для стран, которые продолжают без ограничений торговать с Россией. С учетом того, что под санкциями Россия уже девятый год, а под масштабными — больше года, говорить, что кто-то не готов к новому пакету, не приходится, отметил в разговоре с URA.RU президент Центра этнических и международных решений Антон Бредихин. «Последствия всех этих пакетов всем хорошо понятны. Неслучайно мы с февраля 2022 года выстраивали новую систему взаимоотношений со странами СНГ. Уже есть договоренности с Белоруссией и Азербайджаном по поводу того, что они будут хабами по обходу санкций. Об этом же Россия договаривается с Киргизией. Грядущий пакет санкций — это тест для региональных элит постсоветского пространства [смогут ли они не поддаться давлению Запада]», — считает эксперт. Не только Россия, но и ее партнеры по СНГ заинтересованы в продолжении торгово-экономического сотрудничества, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. Участники Содружества, будут пытаться бороться с санкционным давлением, чтобы не попасть под рестрикции. России удалось справиться с ограничениями, введенными предыдущими десятью пакетами санкций ЕС, если не полностью, то в большинстве случаев, сказал URA.RU замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Попытки США и ЕС перекрыть поставки санкциями, угрозами, даже посадками людей, бесполезны. Рыночная экономика всегда найдет лазейки, которые позволят России санкции обходить. И России, и странам, которые с нами сотрудничают. Противники России должны понимать, что ограничения — это всегда возможность для кого-то заработать», — констатировал Суздальцев.