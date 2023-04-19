Мишустин отправил в помощь Донбассу особый инструмент Минобороны

Новые регионы ждет перестройка финансовой системы

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Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл в Тюмень. Тюмень, мишустин михаил
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил развитие развитие финансовой системы в Донбассе с главой «Просвязьбанка» Фото:
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Российские власти определили ключевой банк, на основе которого построят финансовую систему в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области. Им стал «Промсвязьбанк» (ПСБ), главный инструмент оборонного комплекса страны. На встрече с его главой Петром Фрадковым 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил совершенствовать сервисы и уровень услуг для жителей новых регионов и бизнеса. Эксперты объяснили URA.RU, что основным выбран банк, который давно работает в режиме «под санкциями».

Начиная встречу, Мишустин подчеркнул, что «Промсвязьбанк» входит в пятерку самых крупных банков России и является одной из ключевых кредитных организаций страны. «Важно, чтобы сеть отделений банка, которая появится в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области, была надежной, безопасной и обеспечивала жителям доступ ко всем необходимым финансовым услугам», — сказал Мишустин.

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Финансовые услуги и сервисы должны быть доступны россиянам в любом регионе страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева)
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По словам главы ПСБ Фрадкова, в новых регионах открыто более 400 отделений. Банк обеспечивает работу оборонного сектора страны, выплачивает денежное довольствие участникам спецоперации, а также выдает различные социальные пособия и пенсии местным жителям. Банк осуществляет потребкредитование и прорабатывает запуск льготной ипотеки под 2%.

«Прошу совершенствовать сервисы, чтобы финансовые услуги были доступны гражданам РФ в любом регионе — это должно быть одинаково удобно и комфортно для всех россиян. И надеюсь, что в этом смысле вы будете работать эффективно», — сказал в завершении встречи Мишустин.

Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово
Новые регионы начали интегрировать в финансовую систему России, отмечают эксперты
Фото:

Тема, которую поднял глава правительства в разговоре с Фрадковым, связана с интеграцией в российскую экономику четырех новых субъектов, отмечают аналитики. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. Во время отчета перед Госдумой РФ 13 марта Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов. Правительство одобрило создание в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны. По словам экспертов, интеграция новых регионов в РФ — тренд года.

В связи с введенными и будущими санкциями не все российские банки в новых регионах могут действовать полноценно, как в других частях РФ, но финансовую систему там выстраивать надо, объясняет член общественного совета при Минфине РФ, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Клипарт. Деньги. Челябинск
Российские банки привыкают работать под санкциями
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Схожая ситуация была в Крыму и Севастополе. Опасаясь санкций, многие крупные кредитные организации туда неохотно заходили. Банкоматы и отделения Сбербанка в Крыму появились только в 2022 году. А „Промсвязьбанк“ давно под санкциями, так как обслуживает организации, выполняющие гособоронзаказ», — пояснил эксперт.

Деловая Россия, заседание по экспорту. Москва
Команде Петра Фрадкова предстоит стимулировать развитие экономики новых регионов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новых регионах основным стал крупный, устойчивый банк, ориентированный на работу в подсанкционном режиме, добавляет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Банк приближен к военно-промышленному комплексу. Через него могут проходить операции, которые требуют конфиденциальности. Кроме „Промсвязьбанка“ вряд ли какой-то другой банк может претендовать на такую роль. Предприятия в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области — часть российского хозяйственного комплекса, который не может работать без банковской системы. Без финансовых институтов там не будет возрождаться и развиваться промышленность. Вторым слоем идет обслуживание физических лиц, которые должны, как и другие жители России, получать социальную помощь и услуги в полном объеме», — рассказал собеседник.

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Власти прилагают усилия, чтобы новые регионы в ближайшие годы сумели стать экономически состоятельными и самостоятельными, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Мы как раз занимаемся законопроектами, связанными с созданием особой экономической зоной в новых регионах. Вопросы налоговых льгот и максимально благоприятного климата для бизнеса занимают ключевое положение. Встреча премьер-министра РФ с главой одного из ключевых российских банков показывает, что внимание к этому вопросу очень серьезное, что должна существовать банковская инфраструктура, которая будет обеспечивать и людей, и предпринимателей всем необходимым», — резюмировал депутат.

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Российские власти определили ключевой банк, на основе которого построят финансовую систему в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области. Им стал «Промсвязьбанк» (ПСБ), главный инструмент оборонного комплекса страны. На встрече с его главой Петром Фрадковым 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил совершенствовать сервисы и уровень услуг для жителей новых регионов и бизнеса. Эксперты объяснили URA.RU, что основным выбран банк, который давно работает в режиме «под санкциями». Начиная встречу, Мишустин подчеркнул, что «Промсвязьбанк» входит в пятерку самых крупных банков России и является одной из ключевых кредитных организаций страны. «Важно, чтобы сеть отделений банка, которая появится в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области, была надежной, безопасной и обеспечивала жителям доступ ко всем необходимым финансовым услугам», — сказал Мишустин. По словам главы ПСБ Фрадкова, в новых регионах открыто более 400 отделений. Банк обеспечивает работу оборонного сектора страны, выплачивает денежное довольствие участникам спецоперации, а также выдает различные социальные пособия и пенсии местным жителям. Банк осуществляет потребкредитование и прорабатывает запуск льготной ипотеки под 2%. «Прошу совершенствовать сервисы, чтобы финансовые услуги были доступны гражданам РФ в любом регионе — это должно быть одинаково удобно и комфортно для всех россиян. И надеюсь, что в этом смысле вы будете работать эффективно», — сказал в завершении встречи Мишустин. Тема, которую поднял глава правительства в разговоре с Фрадковым, связана с интеграцией в российскую экономику четырех новых субъектов, отмечают аналитики. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. Во время отчета перед Госдумой РФ 13 марта Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов. Правительство одобрило создание в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны. По словам экспертов, интеграция новых регионов в РФ — тренд года. «Схожая ситуация была в Крыму и Севастополе. Опасаясь санкций, многие крупные кредитные организации туда неохотно заходили. Банкоматы и отделения Сбербанка в Крыму появились только в 2022 году. А „Промсвязьбанк“ давно под санкциями, так как обслуживает организации, выполняющие гособоронзаказ», — пояснил эксперт. В новых регионах основным стал крупный, устойчивый банк, ориентированный на работу в подсанкционном режиме, добавляет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Банк приближен к военно-промышленному комплексу. Через него могут проходить операции, которые требуют конфиденциальности. Кроме „Промсвязьбанка“ вряд ли какой-то другой банк может претендовать на такую роль. Предприятия в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области — часть российского хозяйственного комплекса, который не может работать без банковской системы. Без финансовых институтов там не будет возрождаться и развиваться промышленность. Вторым слоем идет обслуживание физических лиц, которые должны, как и другие жители России, получать социальную помощь и услуги в полном объеме», — рассказал собеседник. Власти прилагают усилия, чтобы новые регионы в ближайшие годы сумели стать экономически состоятельными и самостоятельными, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Мы как раз занимаемся законопроектами, связанными с созданием особой экономической зоной в новых регионах. Вопросы налоговых льгот и максимально благоприятного климата для бизнеса занимают ключевое положение. Встреча премьер-министра РФ с главой одного из ключевых российских банков показывает, что внимание к этому вопросу очень серьезное, что должна существовать банковская инфраструктура, которая будет обеспечивать и людей, и предпринимателей всем необходимым», — резюмировал депутат.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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