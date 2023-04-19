Мишустин отправил в помощь Донбассу особый инструмент Минобороны

Новые регионы ждет перестройка финансовой системы

19 апреля 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил развитие развитие финансовой системы в Донбассе с главой «Просвязьбанка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти определили ключевой банк, на основе которого построят финансовую систему в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области. Им стал «Промсвязьбанк» (ПСБ), главный инструмент оборонного комплекса страны. На встрече с его главой Петром Фрадковым 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил совершенствовать сервисы и уровень услуг для жителей новых регионов и бизнеса. Эксперты объяснили URA.RU, что основным выбран банк, который давно работает в режиме «под санкциями». Начиная встречу, Мишустин подчеркнул, что «Промсвязьбанк» входит в пятерку самых крупных банков России и является одной из ключевых кредитных организаций страны. «Важно, чтобы сеть отделений банка, которая появится в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области, была надежной, безопасной и обеспечивала жителям доступ ко всем необходимым финансовым услугам», — сказал Мишустин. Финансовые услуги и сервисы должны быть доступны россиянам в любом регионе страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) Фото: Официальный сайт Правительства РФ По словам главы ПСБ Фрадкова, в новых регионах открыто более 400 отделений. Банк обеспечивает работу оборонного сектора страны, выплачивает денежное довольствие участникам спецоперации, а также выдает различные социальные пособия и пенсии местным жителям. Банк осуществляет потребкредитование и прорабатывает запуск льготной ипотеки под 2%. «Прошу совершенствовать сервисы, чтобы финансовые услуги были доступны гражданам РФ в любом регионе — это должно быть одинаково удобно и комфортно для всех россиян. И надеюсь, что в этом смысле вы будете работать эффективно», — сказал в завершении встречи Мишустин. Новые регионы начали интегрировать в финансовую систему России, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тема, которую поднял глава правительства в разговоре с Фрадковым, связана с интеграцией в российскую экономику четырех новых субъектов, отмечают аналитики. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. Во время отчета перед Госдумой РФ 13 марта Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов. Правительство одобрило создание в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны. По словам экспертов, интеграция новых регионов в РФ — тренд года. В связи с введенными и будущими санкциями не все российские банки в новых регионах могут действовать полноценно, как в других частях РФ, но финансовую систему там выстраивать надо, объясняет член общественного совета при Минфине РФ, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Российские банки привыкают работать под санкциями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Схожая ситуация была в Крыму и Севастополе. Опасаясь санкций, многие крупные кредитные организации туда неохотно заходили. Банкоматы и отделения Сбербанка в Крыму появились только в 2022 году. А „Промсвязьбанк“ давно под санкциями, так как обслуживает организации, выполняющие гособоронзаказ», — пояснил эксперт. Команде Петра Фрадкова предстоит стимулировать развитие экономики новых регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новых регионах основным стал крупный, устойчивый банк, ориентированный на работу в подсанкционном режиме, добавляет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Банк приближен к военно-промышленному комплексу. Через него могут проходить операции, которые требуют конфиденциальности. Кроме „Промсвязьбанка“ вряд ли какой-то другой банк может претендовать на такую роль. Предприятия в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области — часть российского хозяйственного комплекса, который не может работать без банковской системы. Без финансовых институтов там не будет возрождаться и развиваться промышленность. Вторым слоем идет обслуживание физических лиц, которые должны, как и другие жители России, получать социальную помощь и услуги в полном объеме», — рассказал собеседник. Статья по теме Власти РФ определили, как будут развивать Донбасс Власти прилагают усилия, чтобы новые регионы в ближайшие годы сумели стать экономически состоятельными и самостоятельными, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Мы как раз занимаемся законопроектами, связанными с созданием особой экономической зоной в новых регионах. Вопросы налоговых льгот и максимально благоприятного климата для бизнеса занимают ключевое положение. Встреча премьер-министра РФ с главой одного из ключевых российских банков показывает, что внимание к этому вопросу очень серьезное, что должна существовать банковская инфраструктура, которая будет обеспечивать и людей, и предпринимателей всем необходимым», — резюмировал депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти определили ключевой банк, на основе которого построят финансовую систему в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области. Им стал «Промсвязьбанк» (ПСБ), главный инструмент оборонного комплекса страны. На встрече с его главой Петром Фрадковым 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил совершенствовать сервисы и уровень услуг для жителей новых регионов и бизнеса. Эксперты объяснили URA.RU, что основным выбран банк, который давно работает в режиме «под санкциями». Начиная встречу, Мишустин подчеркнул, что «Промсвязьбанк» входит в пятерку самых крупных банков России и является одной из ключевых кредитных организаций страны. «Важно, чтобы сеть отделений банка, которая появится в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области, была надежной, безопасной и обеспечивала жителям доступ ко всем необходимым финансовым услугам», — сказал Мишустин. По словам главы ПСБ Фрадкова, в новых регионах открыто более 400 отделений. Банк обеспечивает работу оборонного сектора страны, выплачивает денежное довольствие участникам спецоперации, а также выдает различные социальные пособия и пенсии местным жителям. Банк осуществляет потребкредитование и прорабатывает запуск льготной ипотеки под 2%. «Прошу совершенствовать сервисы, чтобы финансовые услуги были доступны гражданам РФ в любом регионе — это должно быть одинаково удобно и комфортно для всех россиян. И надеюсь, что в этом смысле вы будете работать эффективно», — сказал в завершении встречи Мишустин. Тема, которую поднял глава правительства в разговоре с Фрадковым, связана с интеграцией в российскую экономику четырех новых субъектов, отмечают аналитики. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. Во время отчета перед Госдумой РФ 13 марта Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов. Правительство одобрило создание в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны. По словам экспертов, интеграция новых регионов в РФ — тренд года. «Схожая ситуация была в Крыму и Севастополе. Опасаясь санкций, многие крупные кредитные организации туда неохотно заходили. Банкоматы и отделения Сбербанка в Крыму появились только в 2022 году. А „Промсвязьбанк“ давно под санкциями, так как обслуживает организации, выполняющие гособоронзаказ», — пояснил эксперт. В новых регионах основным стал крупный, устойчивый банк, ориентированный на работу в подсанкционном режиме, добавляет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Банк приближен к военно-промышленному комплексу. Через него могут проходить операции, которые требуют конфиденциальности. Кроме „Промсвязьбанка“ вряд ли какой-то другой банк может претендовать на такую роль. Предприятия в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области — часть российского хозяйственного комплекса, который не может работать без банковской системы. Без финансовых институтов там не будет возрождаться и развиваться промышленность. Вторым слоем идет обслуживание физических лиц, которые должны, как и другие жители России, получать социальную помощь и услуги в полном объеме», — рассказал собеседник. Власти прилагают усилия, чтобы новые регионы в ближайшие годы сумели стать экономически состоятельными и самостоятельными, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Мы как раз занимаемся законопроектами, связанными с созданием особой экономической зоной в новых регионах. Вопросы налоговых льгот и максимально благоприятного климата для бизнеса занимают ключевое положение. Встреча премьер-министра РФ с главой одного из ключевых российских банков показывает, что внимание к этому вопросу очень серьезное, что должна существовать банковская инфраструктура, которая будет обеспечивать и людей, и предпринимателей всем необходимым», — резюмировал депутат.