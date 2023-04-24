На Украине начали зачистку чиновников-коррупционеров

США передали Зеленскому «черный список»

24 апреля 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский начал увольнять чиновников из списка США Фото: Официальный сайт президента Украины статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Увольнение руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Полины Лысенко, которую называют автором самых громких провокаций против России, связано с коррупционным скандалом. Об этом URA.RU рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный, отметив, что США составили список чиновников, от которых необходимо избавиться, для президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер подписал указ №233 об увольнении Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации. Отмечается, что она написала заявление об увольнении. Лысенко известна, как автор фейков об убийстве мирных жителей в Буче и Мариуполе, воровстве российских военнослужащих унитазов. В ответ на данные заявления российская сторона предоставила доказательства и смогла опровергнуть данные происшествия. Незадолго до увольнения, подобные провокации перестали появляться в украинском медиапространстве. Владимир Зеленский выполняет приказы Вашингтона, боясь потерять материальную поддержку Фото: Официальный сайт президента Украины «Скорее всего, мы не можем сказать, что они не справились с задачей, так же как и еще целый ряд чиновников, которые инспирировали различные инсинуации, связанные с распространением фейков, дезинформации о Вооруженных силах РФ, о ЧВК „Вагнере“, о президенте [РФ Владимире] Путине. Все дело в коррупции. США передали Зеленскому список, как минимум из 20 фамилий чиновников разного уровня, которые, по мнению ЦРУ, замешаны в крупных коррупционных сандалах. Уже не менее 10 человек были уволены в течение буквально 1,5 недель после получения этой „черной метки“. Сейчас, на мой взгляд, чиновники, попавшие под более пристальное внимание ЦРУ в связи с коррупцией, подчищаются», — сказал Геннадий Подлесный. По его словам, украинский лидер не может игнорировать такие просьбы от США, поскольку те являются их главным спонсором. «Зеленский четко понимает, что политическая борьба в США за должность президента связанна с возможным изменением отношения к финансированию Украины. Так как США выступают их главным спонсором, он не может проигнорировать ситуацию», — объяснил политолог. Новость по теме Зеленский провел радикальные перестановки во власти Доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев отметил, что сейчас в окружении Зеленского серьезно распространена практика доносительства и кумовства. Лысенко могла стать жертвой внутренних разборок вокруг борьбы за власть, поскольку украинская пропаганда работает на достаточно высоком уровне. «Сотрудники его аппарата, сотрудники различного рода ведомств, комитетов, структур, которые сейчас занимаются информационной борьбой против России, как правило, каких-то серьезных ошибок не делают. Они профессионально этим занимаются. Это профессиональные нацисты. Они в это верят. Все изменения, увольнения связаны с очень нестабильной ситуацией на Украине. Процветает глобальная слежка друг за другом, доносительство. Я подозреваю, что эта дама пала жертвой внутренних, не очень приятных разборок, которые не относятся к ее профессионализму и борьбе с Россией. Они друг друга съедают. Эта должность высокооплачиваемая, дает определенную уверенность, востребованность и за эти должности борются. Проще говоря, ее подсидели», — отметил собеседник агентства. Похожую мысль выразил политолог Ростислав Ищенко. Он отметил, что увольнение руководителя Центра противодействия дезинформации могло быть связано с борьбой за высокооплачиваемые престижные места. Но и сама Лысенко могла отстраниться ввиду смутных перспектив для будущего Украины. «Может ее место кому-то понадобилось. Не вижу к ней каких-то претензий. Насколько я знаю, до увольнения ее фамилии никто не знал. Она могла сама на фоне того, что ожидает Украину в будущем, решить, что лучше уехать или, по крайней мере, дистанцироваться от власти», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Увольнение руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Полины Лысенко, которую называют автором самых громких провокаций против России, связано с коррупционным скандалом. Об этом URA.RU рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный, отметив, что США составили список чиновников, от которых необходимо избавиться, для президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер подписал указ №233 об увольнении Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации. Отмечается, что она написала заявление об увольнении. Лысенко известна, как автор фейков об убийстве мирных жителей в Буче и Мариуполе, воровстве российских военнослужащих унитазов. В ответ на данные заявления российская сторона предоставила доказательства и смогла опровергнуть данные происшествия. Незадолго до увольнения, подобные провокации перестали появляться в украинском медиапространстве. «Скорее всего, мы не можем сказать, что они не справились с задачей, так же как и еще целый ряд чиновников, которые инспирировали различные инсинуации, связанные с распространением фейков, дезинформации о Вооруженных силах РФ, о ЧВК „Вагнере“, о президенте [РФ Владимире] Путине. Все дело в коррупции. США передали Зеленскому список, как минимум из 20 фамилий чиновников разного уровня, которые, по мнению ЦРУ, замешаны в крупных коррупционных сандалах. Уже не менее 10 человек были уволены в течение буквально 1,5 недель после получения этой „черной метки“. Сейчас, на мой взгляд, чиновники, попавшие под более пристальное внимание ЦРУ в связи с коррупцией, подчищаются», — сказал Геннадий Подлесный. По его словам, украинский лидер не может игнорировать такие просьбы от США, поскольку те являются их главным спонсором. Доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев отметил, что сейчас в окружении Зеленского серьезно распространена практика доносительства и кумовства. Лысенко могла стать жертвой внутренних разборок вокруг борьбы за власть, поскольку украинская пропаганда работает на достаточно высоком уровне. «Сотрудники его аппарата, сотрудники различного рода ведомств, комитетов, структур, которые сейчас занимаются информационной борьбой против России, как правило, каких-то серьезных ошибок не делают. Они профессионально этим занимаются. Это профессиональные нацисты. Они в это верят. Все изменения, увольнения связаны с очень нестабильной ситуацией на Украине. Процветает глобальная слежка друг за другом, доносительство. Похожую мысль выразил политолог Ростислав Ищенко. Он отметил, что увольнение руководителя Центра противодействия дезинформации могло быть связано с борьбой за высокооплачиваемые престижные места. Но и сама Лысенко могла отстраниться ввиду смутных перспектив для будущего Украины. «Может ее место кому-то понадобилось. Не вижу к ней каких-то претензий. Насколько я знаю, до увольнения ее фамилии никто не знал. Она могла сама на фоне того, что ожидает Украину в будущем, решить, что лучше уехать или, по крайней мере, дистанцироваться от власти», — добавил эксперт.