Подземелья, кости, брызги искр и виниловая вечеринка

Шоу, которые нельзя пропустить в Перми во время «Ночи музеев»

18 мая 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

В «Ночь музеев» сон отменяется Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Ночь музеев на Урале Десятки музеев, галерей и арт-пространств подготовили сотни мероприятий к ежегодной акции «Ночь музеев». URA.RU выбрало несколько площадок, которые точно не стоит пропускать. Пермский университет Кампус ПГНИУ — сплошной музей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Кампус Пермского классического университета (ПГНИУ) обязателен к посещению. Во-первых, вуз традиционно начинает акцию «Ночь музеев» раньше всех — уже 19 мая. Во-вторых, на его территории расположены сразу девять музеев, включая единственный в Перми ботанический сад с уникальными растениями со всего мира. Наконец, в этом году университет впервые за много лет откроет свои тайные комнаты и университетские подземелья, обещают организаторы. На территории кампуса также организуют пикник, мастер-классы, выставки и детскую площадка. Всех ждет и музыкальный концерт. Расписание всех экскурсий здесь . PERMM Музей современного искусства 20 мая совместит два события 14-й день рождения PERMM и финисаж масштабной персональной выставки скульптора и художника-минималиста Андрея Красулина. «Программа „Ночи“ призвана открыть для зрителей экстремально простой мир абстрактного искусства. Гости смогут посетить обзорную экскурсию по выставке, попробовать себя в роли скульпторов, принять участие в мастерской по созданию абстрактного пейзажа и сыграть в игру-аргументариум с философом по работам Красулина», — говорится в анонсе. Дом-музей Славянова Про изобретателя электрической дуговой сварки Николае Славянове знают все. Но не все пробовали в деле в его изобретение. В «Ночь музеев» в доме Славянова под руководством профессионалов посетители смогут опробовать разные виды сварки и познакомиться со способами определения дефектов в сварных соединениях. В музее древностей экскурсия пройдет в темноте Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Музей пермских древностей По-настоящему ночное шоу готовит 20 мая Музей пермских древностей. Кроме детской программы, о которой URA.RU рассказывало ранее, здесь пройдет экскурсия-спектакль в полной темноте. «Камни, кости и мечты. Живые истории» — экскурсия-спектакль в полной темноте об экспедиции за Трогонтериевым слоном, живые истории про раскопки и Музей пермских древностей», — сообщается в анонсе. Центр городской культуры ЦГК погрузит посетителей «Ночи» в эпоху 90-х годов. Здесь, как рассказывало URA.RU, создадут масштабный арт-объект «Мои 90-е» и покажут выставку «Девяностые детей». Доктор исторических наук Олег Лейбович прочтет лекцию о символах тех лет «Ваучеры — челноки — частники. Новый спектакль в старых декорациях». После 21:00 в ЦГК состоится виниловая вечеринка с DJ Klassen. Пермская художественная галерея Галерею стоит посетить, как минимум, потому что это последняя «Ночь музеев» в здании Спасо-Преображенского собора. Уже осенью экспозиции закроются, чтобы переехать в новое здание. В программе финальной «Ночи» экскурсии, посвященные истории Спасо-Преображенского собора, династии купцов-пароходчиков Каменских и, конечно, живописи и пермской деревянной скульптуре. О программах музеев Перми и края можно узнать на специальном сайте . Здесь можно составить свой маршрут «Ночи». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Десятки музеев, галерей и арт-пространств подготовили сотни мероприятий к ежегодной акции «Ночь музеев». URA.RU выбрало несколько площадок, которые точно не стоит пропускать. Пермский университет Кампус Пермского классического университета (ПГНИУ) обязателен к посещению. Во-первых, вуз традиционно начинает акцию «Ночь музеев» раньше всех — уже 19 мая. Во-вторых, на его территории расположены сразу девять музеев, включая единственный в Перми ботанический сад с уникальными растениями со всего мира. Наконец, в этом году университет впервые за много лет откроет свои тайные комнаты и университетские подземелья, обещают организаторы. На территории кампуса также организуют пикник, мастер-классы, выставки и детскую площадка. Всех ждет и музыкальный концерт. Расписание всех экскурсий здесь. PERMM Музей современного искусства 20 мая совместит два события 14-й день рождения PERMM и финисаж масштабной персональной выставки скульптора и художника-минималиста Андрея Красулина. «Программа „Ночи“ призвана открыть для зрителей экстремально простой мир абстрактного искусства. Гости смогут посетить обзорную экскурсию по выставке, попробовать себя в роли скульпторов, принять участие в мастерской по созданию абстрактного пейзажа и сыграть в игру-аргументариум с философом по работам Красулина», — говорится в анонсе. Дом-музей Славянова Про изобретателя электрической дуговой сварки Николае Славянове знают все. Но не все пробовали в деле в его изобретение. В «Ночь музеев» в доме Славянова под руководством профессионалов посетители смогут опробовать разные виды сварки и познакомиться со способами определения дефектов в сварных соединениях. Музей пермских древностей По-настоящему ночное шоу готовит 20 мая Музей пермских древностей. Кроме детской программы, о которой URA.RU рассказывало ранее, здесь пройдет экскурсия-спектакль в полной темноте. «Камни, кости и мечты. Живые истории» — экскурсия-спектакль в полной темноте об экспедиции за Трогонтериевым слоном, живые истории про раскопки и Музей пермских древностей», — сообщается в анонсе. Центр городской культуры ЦГК погрузит посетителей «Ночи» в эпоху 90-х годов. Здесь, как рассказывало URA.RU, создадут масштабный арт-объект «Мои 90-е» и покажут выставку «Девяностые детей». Доктор исторических наук Олег Лейбович прочтет лекцию о символах тех лет «Ваучеры — челноки — частники. Новый спектакль в старых декорациях». После 21:00 в ЦГК состоится виниловая вечеринка с DJ Klassen. Пермская художественная галерея Галерею стоит посетить, как минимум, потому что это последняя «Ночь музеев» в здании Спасо-Преображенского собора. Уже осенью экспозиции закроются, чтобы переехать в новое здание. В программе финальной «Ночи» экскурсии, посвященные истории Спасо-Преображенского собора, династии купцов-пароходчиков Каменских и, конечно, живописи и пермской деревянной скульптуре. О программах музеев Перми и края можно узнать на специальном сайте. Здесь можно составить свой маршрут «Ночи».