В России нашли способ снизить расходы на ЖКХ

Это уменьшит число ЧС в городах

18 мая 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Снизить расходы россиян на «коммуналку» поможет система мониторинга аварийности на объектах ЖКХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские власти нашли способ заморозить рост тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), которые увеличились в 2022 году сразу на 9%. Сделают это с помощью единой системы мониторинга объектов ЖКХ. Такие выводы сделали эксперты URA.RU по итогу заседания правительства РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам аналитиков, системный подход к профилактике аварий приведет к сокращению ЧС в городах и расходов на ремонт, которые закладываются в тарифы. Система мониторинга объектов ЖКХ позволила на треть снизить число аварий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заседание правительства Мишустин начал со слов о том, что отопительный сезон в России завершается, в большинстве регионов это уже произошло. В 2020 году в стране на объектах ЖКХ была запущена система мониторинга инцидентов и аварий, напомнил премьер-министр. Сегодня к ней подключается все больше участников, охват объектов растет и это помогает «оперативнее принимать решения по ремонту или замене оборудования». «В завершающемся сезоне система мониторинга позволила примерно на треть, по сравнению с 2022 годом, снизить число ЧС в ЖКХ. Детально рассмотрим результаты и обсудим дополнительные шаги, которые нужны, чтобы закрепить положительные изменения», — подчеркнул премьер. В 2022 году на коммунальных объектах зафиксировано 91 244 инцидента, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирэк Файзуллин. «Основная доля аварий традиционно фиксируется на объектах воды и тепла — более 14,5 тысяч случаев. Причина — износ сетей. По всем аварийным ситуациям предприняты своевременные действия с проведением ремонтно-восстановительных работ. Удалось избежать сложных технологических последствий с заморозкой систем и выходом из строя объектов теплоснабжения и водоснабжения», — рассказал министр. Улучшить коммунальные услуги для 42 млн россиян поможет программа модернизации ЖКХ, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирэк Файзуллин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Общий объем финансирования отрасли в этом году составит 487 млрд рублей и позволит модернизировать более 800 объектов, заменить 17,5 тысяч изношенных сетей, продолжил Файзуллин. «Сейчас формируется комплексная программа модернизации ЖКХ до 2030 года. Она позволит выйти на устойчивую ликвидацию изношенных сетей и обеспечить улучшение коммунальных услуг для более чем 42 млн человек», — дополнил министр. В конце 2022 года в России на 9% выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Проиндексирована стоимость услуг по предоставлению газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла. Высокая аварийность и износ коммуникаций были главным обоснованием ко внеплановому поднятию тарифов для россиян в конце 2022 года, пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «Если аварийность будет дальше снижаться, то можно рассчитывать на заморозку тарифов хотя бы на какой-то период времени. Снижение аварийности дает надежду на заморозку тарифов ЖКХ на какое-то время, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы навести порядок в этой сфере, ее необходимо сделать максимально прозрачной. Система мониторинга как раз и запускалась, как один из этапов преобразования отрасли, в том числе на пути прозрачности. Например, поставщики услуг — ресурсники — уже не смогут по необоснованным причинам затягивать с ремонтом, заменой труб. Своевременно проведенные работы, по аналогии со своевременным капремонтом всего дома, позволяют продлить «жизнь» коммуникациям и не доводить до ветхости и критичных состояний», — полагает депутат. Такой системный подход к профилактике коммунальных аварий сделает жизнь россиян более комфортной, уверен вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Мониторинг открывает слабые места и дает понимание, как спланировать следующий год, чтобы провести профилактические, ремонтные работы, посчитать необходимые вложения, чтобы привести в порядок всю эту систему. Эти расходы заложены в тарифы. Когда их считают, утверждают, обязательно обращают внимание на эту часть», — уточняет эксперт. Статья по теме В России нашли способ не повышать тарифы ЖКХ Не всегда возможно за счет тарифов быстро восстановить старые коммуникации, которые не ремонтировались длительное время и единственный способ предотвратить расходы — это заниматься профилактикой и своевременным обслуживанием сетей, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Без помощи государства и региональных властей осуществить такого рода масштабные проекты невозможно. Нужна модернизация системы коммуникаций ЖКХ. Это важнейшая задача. Она повысит эффективность использования ресурсов, снизит расходы населения и станет драйвером развития экономики», — резюмировал профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти нашли способ заморозить рост тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), которые увеличились в 2022 году сразу на 9%. Сделают это с помощью единой системы мониторинга объектов ЖКХ. Такие выводы сделали эксперты URA.RU по итогу заседания правительства РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам аналитиков, системный подход к профилактике аварий приведет к сокращению ЧС в городах и расходов на ремонт, которые закладываются в тарифы. Заседание правительства Мишустин начал со слов о том, что отопительный сезон в России завершается, в большинстве регионов это уже произошло. В 2020 году в стране на объектах ЖКХ была запущена система мониторинга инцидентов и аварий, напомнил премьер-министр. Сегодня к ней подключается все больше участников, охват объектов растет и это помогает «оперативнее принимать решения по ремонту или замене оборудования». «В завершающемся сезоне система мониторинга позволила примерно на треть, по сравнению с 2022 годом, снизить число ЧС в ЖКХ. Детально рассмотрим результаты и обсудим дополнительные шаги, которые нужны, чтобы закрепить положительные изменения», — подчеркнул премьер. В 2022 году на коммунальных объектах зафиксировано 91 244 инцидента, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирэк Файзуллин. «Основная доля аварий традиционно фиксируется на объектах воды и тепла — более 14,5 тысяч случаев. Причина — износ сетей. По всем аварийным ситуациям предприняты своевременные действия с проведением ремонтно-восстановительных работ. Удалось избежать сложных технологических последствий с заморозкой систем и выходом из строя объектов теплоснабжения и водоснабжения», — рассказал министр. Общий объем финансирования отрасли в этом году составит 487 млрд рублей и позволит модернизировать более 800 объектов, заменить 17,5 тысяч изношенных сетей, продолжил Файзуллин. «Сейчас формируется комплексная программа модернизации ЖКХ до 2030 года. Она позволит выйти на устойчивую ликвидацию изношенных сетей и обеспечить улучшение коммунальных услуг для более чем 42 млн человек», — дополнил министр. В конце 2022 года в России на 9% выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Проиндексирована стоимость услуг по предоставлению газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла. Чтобы навести порядок в этой сфере, ее необходимо сделать максимально прозрачной. Система мониторинга как раз и запускалась, как один из этапов преобразования отрасли, в том числе на пути прозрачности. Например, поставщики услуг — ресурсники — уже не смогут по необоснованным причинам затягивать с ремонтом, заменой труб. Своевременно проведенные работы, по аналогии со своевременным капремонтом всего дома, позволяют продлить «жизнь» коммуникациям и не доводить до ветхости и критичных состояний», — полагает депутат. Такой системный подход к профилактике коммунальных аварий сделает жизнь россиян более комфортной, уверен вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Мониторинг открывает слабые места и дает понимание, как спланировать следующий год, чтобы провести профилактические, ремонтные работы, посчитать необходимые вложения, чтобы привести в порядок всю эту систему. Эти расходы заложены в тарифы. Когда их считают, утверждают, обязательно обращают внимание на эту часть», — уточняет эксперт. Не всегда возможно за счет тарифов быстро восстановить старые коммуникации, которые не ремонтировались длительное время и единственный способ предотвратить расходы — это заниматься профилактикой и своевременным обслуживанием сетей, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Без помощи государства и региональных властей осуществить такого рода масштабные проекты невозможно. Нужна модернизация системы коммуникаций ЖКХ. Это важнейшая задача. Она повысит эффективность использования ресурсов, снизит расходы населения и станет драйвером развития экономики», — резюмировал профессор.