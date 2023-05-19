Путин представил основу для нового миропорядка

Она помогла России стать устойчивее к внешним угрозам

19 мая 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предложил основу новой политической модели мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин представил основу для нового миропорядка. В центре ее — межнациональное благополучие. В России эта модель продемонстрировала устойчивость к внешним угрозам в условиях гибридной войны Запада. Так эксперты объяснили итоги заседания Совета по межнациональным отношениям, которое глава государства провел 19 мая в Пятигорске. По словам аналитиков, новая Стратегия национальной политики призвана укрепить дружбу народов и внутри страны, и за ее пределами. Совет по межнациональным отношениям в таком расширенном составе не собирался уже два года. За это время уровень единства народов России вырос, говорят социсследования: в начале 2023 года он достиг 94,2%, хотя еще пять лет назад был 63%. Но, по словам президента Путина, «доброе, искреннее отношение народов России друг к другу формировалось на протяжении многих веков». «Наша держава созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже участвовал в Совета по межнациональным отношениям, однако сегодня слова он не взял Фото: kremlin.ru / Татьяна Барыбина, пресс-служба губернатора Ставропольского края Это важнейшая основа нашей консолидации, которая лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз. Уровень общероссийской гражданской идентичности, когда человек в первую очередь считает себя гражданином России, а потом уже представителем той или иной национальности, в последние годы рос прямо пропорционально давлению на страну», — отметил Путин. Среди участников СВО представители самых разных национальностей — общие ценности их объединили Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для каждого жителя страны есть «единое, мощное, огромное Отечество — это Россия», подчеркнул президент. Оппоненты, по его словам, просчитались, когда решили, что многонациональность — это «уязвимое место», поэтому и попытались разобщить русский народ. «Это люди с неоколониальным мышлением — недоумки на самом деле — не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее», — заявил глава государства. Еще больше россиян сплотила спецоперация: добровольцами стали представители самых разных народов. И на заседании Совета некоторые из них тоже были: танкист, бурят по национальности Балдан Цыдыпов, командир штурмовиков интернациональной бригады «Пятнашка» абхаз Алиас Авидзба, доброволец, афганец по национальности Рафи Абдул Джабар. «Мы вместе гордимся нашими героями. Более крепкой, надежной стала наша сплоченность. Осознанней, глубже — наша сопричастность Отечеству, ответственность за Россию и ее будущее», — отметил Путин. По поручению президента в России будет разработана новая Стратегия национальной политики. В ней будут учтены особенности новых регионов, в которых проживают русские, украинцы, белорусы, греки, татары, евреи и другие народы. «Они на себе испытали все последствия агрессивного национализма, ксенофобии, антисемитизма, той политики, что проводит режим, захвативший в Киеве власть в результате вооруженного переворота в 2014 году», — отметил он. Народы России все праздники отмечают вместе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Особое место в документе будет уделено работе с мигрантами. Для них остается главное условие: жить в России — значит, знать и уважать ее традиции, ее культуру, ее язык. «Россия — это страна, где все свои и все друг другу помогут. Поэтому важнейшей задачей национальной политики остается защита традиционных духовно-нравственных ценностей, ценностей русского мира, сохранение культурного и языкового многообразия народов», — подчеркнул Путин. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, действующая Стратегия национальной политики действительно устарела — она была принята еще в 2012 году. Новая будет рассчитана до 2030 года, и она учтет условия гибридной войны, в которых живет страна. Путин понимает, что национальный вопрос, как и религиозный, противники России могут и пытаются использовать для разрушения общества изнутри, отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это очень хорошо отработанная Западом и очень удобная технология. Поэтому в условиях спецоперации вопрос социального мира, межнационального мира становится очень значимым. Для Путина важна не только стратегия, которую в Кремле могли бы написать очень быстро и сами. Для него важна тактика. Поэтому Путин собрал расширенный Совет по межнациональным отношениям — президенту важно было услышать мнения представителей разных национальностей», — пояснил Журавлев. В новых условиях гибридной войны, которую ведет Запад против России, Путину важно расставить новые акценты и прописать новые подходы в сфере национальных отношений, пояснила URA.RU политконсультант, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. «Прописать их не с точки зрения „как должно быть“, а с точки зрения „что нужно сделать, чтобы было так, как нам нужно“ — это важно сейчас. На фоне спецоперации и давления Запада мы по-новому начинаем понимать национальные вопрос, по-новому начинаем подходить к понятию „русский“ как понятию объединяющему многие национальности: я — чеченец, но я — русский офицер, я — дагестанец, но я — русский писатель», — отметила эксперт. Новость по теме Путин: противники России займут на конкурсе недоумков второе место. Видео По сути, российская модель межнациональных отношений, о которой говорит президент Путин, является основой не только русской цивилизации, но и «ценностным предложением» для других государств, убежден член Общественной палаты г. Москвы, политолог Александр Асафов. «Наше многонациональное разнообразие не разобщает, а консолидирует общество. Оно прошло проверку жесточайшими вызовами. И эта модель нашего общежития в многонациональном, в многоконфессиональном, в многоязыковом обществе является основой нашей цивилизации. Этот опыт уникальный, который является основой мирного сосуществования и может стать одним из главных содержаний многополярного мира», — резюмировал Асафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин представил основу для нового миропорядка. В центре ее — межнациональное благополучие. В России эта модель продемонстрировала устойчивость к внешним угрозам в условиях гибридной войны Запада. Так эксперты объяснили итоги заседания Совета по межнациональным отношениям, которое глава государства провел 19 мая в Пятигорске. По словам аналитиков, новая Стратегия национальной политики призвана укрепить дружбу народов и внутри страны, и за ее пределами. Совет по межнациональным отношениям в таком расширенном составе не собирался уже два года. За это время уровень единства народов России вырос, говорят социсследования: в начале 2023 года он достиг 94,2%, хотя еще пять лет назад был 63%. Но, по словам президента Путина, «доброе, искреннее отношение народов России друг к другу формировалось на протяжении многих веков». «Наша держава созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Это важнейшая основа нашей консолидации, которая лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз. Уровень общероссийской гражданской идентичности, когда человек в первую очередь считает себя гражданином России, а потом уже представителем той или иной национальности, в последние годы рос прямо пропорционально давлению на страну», — отметил Путин. Для каждого жителя страны есть «единое, мощное, огромное Отечество — это Россия», подчеркнул президент. Оппоненты, по его словам, просчитались, когда решили, что многонациональность — это «уязвимое место», поэтому и попытались разобщить русский народ. «Это люди с неоколониальным мышлением — недоумки на самом деле — не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее», — заявил глава государства. Еще больше россиян сплотила спецоперация: добровольцами стали представители самых разных народов. И на заседании Совета некоторые из них тоже были: танкист, бурят по национальности Балдан Цыдыпов, командир штурмовиков интернациональной бригады «Пятнашка» абхаз Алиас Авидзба, доброволец, афганец по национальности Рафи Абдул Джабар. «Мы вместе гордимся нашими героями. Более крепкой, надежной стала наша сплоченность. Осознанней, глубже — наша сопричастность Отечеству, ответственность за Россию и ее будущее», — отметил Путин. По поручению президента в России будет разработана новая Стратегия национальной политики. В ней будут учтены особенности новых регионов, в которых проживают русские, украинцы, белорусы, греки, татары, евреи и другие народы. «Они на себе испытали все последствия агрессивного национализма, ксенофобии, антисемитизма, той политики, что проводит режим, захвативший в Киеве власть в результате вооруженного переворота в 2014 году», — отметил он. Особое место в документе будет уделено работе с мигрантами. Для них остается главное условие: жить в России — значит, знать и уважать ее традиции, ее культуру, ее язык. «Россия — это страна, где все свои и все друг другу помогут. Поэтому важнейшей задачей национальной политики остается защита традиционных духовно-нравственных ценностей, ценностей русского мира, сохранение культурного и языкового многообразия народов», — подчеркнул Путин. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, действующая Стратегия национальной политики действительно устарела — она была принята еще в 2012 году. Новая будет рассчитана до 2030 года, и она учтет условия гибридной войны, в которых живет страна. Путин понимает, что национальный вопрос, как и религиозный, противники России могут и пытаются использовать для разрушения общества изнутри, отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это очень хорошо отработанная Западом и очень удобная технология. Поэтому в условиях спецоперации вопрос социального мира, межнационального мира становится очень значимым. В новых условиях гибридной войны, которую ведет Запад против России, Путину важно расставить новые акценты и прописать новые подходы в сфере национальных отношений, пояснила URA.RU политконсультант, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. «Прописать их не с точки зрения „как должно быть“, а с точки зрения „что нужно сделать, чтобы было так, как нам нужно“ — это важно сейчас. На фоне спецоперации и давления Запада мы по-новому начинаем понимать национальные вопрос, по-новому начинаем подходить к понятию „русский“ как понятию объединяющему многие национальности: я — чеченец, но я — русский офицер, я — дагестанец, но я — русский писатель», — отметила эксперт. По сути, российская модель межнациональных отношений, о которой говорит президент Путин, является основой не только русской цивилизации, но и «ценностным предложением» для других государств, убежден член Общественной палаты г. Москвы, политолог Александр Асафов. «Наше многонациональное разнообразие не разобщает, а консолидирует общество. Оно прошло проверку жесточайшими вызовами. И эта модель нашего общежития в многонациональном, в многоконфессиональном, в многоязыковом обществе является основой нашей цивилизации. Этот опыт уникальный, который является основой мирного сосуществования и может стать одним из главных содержаний многополярного мира», — резюмировал Асафов.