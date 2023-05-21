МИД Турции резко ответило на обвинения оппозиции о вмешательстве РФ в выборы

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не получала данных о попытках РФ повлиять на выборы

22 мая 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Анкара заявила об отсутствии у нее данных о попытках РФ повлиять на выборы в Турции Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Анкара не получала информации о каких-либо попытках российской стороны оказать влияние на выборы в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Новость по теме Чем известны главные кандидаты на пост президента Турции «Неправильно портить отношения с какой-либо страной без причины. Мы у него спросили, есть ли доказательства и конкретная информация. Попросили поделиться. Он ответил, что у него „сложилось такое впечатление“ [относительно действий российской стороны]. И мы тоже не получали подобной информации», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk. Так он прокомментировал «угрозы» кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу в отношении России. Он призвал лидера оппозиции «серьезнее» относиться к таким вопросам, а не высказывать голословные обвинения. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что нападки на Россию в этом вопросе недопустимы. По его словам, отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. В Кремле обозначили, что Россия не вмешивается в выборы в Турции.

Анкара не получала информации о каких-либо попытках российской стороны оказать влияние на выборы в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. «Неправильно портить отношения с какой-либо страной без причины. Мы у него спросили, есть ли доказательства и конкретная информация. Попросили поделиться. Он ответил, что у него „сложилось такое впечатление“ [относительно действий российской стороны]. И мы тоже не получали подобной информации», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk. Так он прокомментировал «угрозы» кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу в отношении России. Он призвал лидера оппозиции «серьезнее» относиться к таким вопросам, а не высказывать голословные обвинения. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что нападки на Россию в этом вопросе недопустимы. По его словам, отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. В Кремле обозначили, что Россия не вмешивается в выборы в Турции.