21 мая 2023

МИД Турции резко ответило на обвинения оппозиции о вмешательстве РФ в выборы

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не получала данных о попытках РФ повлиять на выборы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний отдых. архив. Пермь, флаг турции, выборы в турции
Анкара заявила об отсутствии у нее данных о попытках РФ повлиять на выборы в Турции Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Анкара не получала информации о каких-либо попытках российской стороны оказать влияние на выборы в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Новость по теме
Чем известны главные кандидаты на пост президента Турции

«Неправильно портить отношения с какой-либо страной без причины. Мы у него спросили, есть ли доказательства и конкретная информация. Попросили поделиться. Он ответил, что у него „сложилось такое впечатление“ [относительно действий российской стороны]. И мы тоже не получали подобной информации», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk. Так он прокомментировал «угрозы» кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу в отношении России. Он призвал лидера оппозиции «серьезнее» относиться к таким вопросам, а не высказывать голословные обвинения.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что нападки на Россию в этом вопросе недопустимы. По его словам, отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. В Кремле обозначили, что Россия не вмешивается в выборы в Турции.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Анкара не получала информации о каких-либо попытках российской стороны оказать влияние на выборы в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. «Неправильно портить отношения с какой-либо страной без причины. Мы у него спросили, есть ли доказательства и конкретная информация. Попросили поделиться. Он ответил, что у него „сложилось такое впечатление“ [относительно действий российской стороны]. И мы тоже не получали подобной информации», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk. Так он прокомментировал «угрозы» кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу в отношении России. Он призвал лидера оппозиции «серьезнее» относиться к таким вопросам, а не высказывать голословные обвинения. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что нападки на Россию в этом вопросе недопустимы. По его словам, отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. В Кремле обозначили, что Россия не вмешивается в выборы в Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...