Курганец снял и завирусил ролик про СВО, дошедший до президента

Видео про дружбу разных народов довело до слез Симоньян

29 ноября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Курганец Александр Пылков поделился опытом в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганец Александр Пылков, отправившись на спецоперацию, решил сломать стереотипное несерьезное отношение к блогерам. Он ушел добровольцем на фронт, чтобы вести свою информационную войну. На передовой Пылков снял клип про дружбу народов, который разлетелся по всему миру, заставил плакать главреда RT Маргариту Симоньян и даже, говорят, дошел до президента РФ Владимира Путина. О своем пути к фронту, силе веры и казаках боец с позывным «Блогер» рассказал URA.RU. Путь от раздачи рыбы бабушкам до фронта До зоны СВО Пылков бесплатно раздавал пенсионерам рыбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В своей размеренной дофронтовой жизни Александр занимался благотворительным проектом «Добрая земля», который он совместно с другом основал в Кургане в 2019 году. Начинали с бесплатной раздачи рыбы пенсионерам и нуждающимся. После все переросло в большой проект — создание манежа для детей с ДЦП на ипподроме. Сторонников становилось все больше. К команде присоединялись люди с разных уголков страны — из Дагестана, Чечни. Уже тогда Пылков стал сотрудничать с мусульманами, ведь в добрых делах нуждаются все, вне зависимости от веры и национальности. «Военное братство — это взаимная любовь и уважение друг к другу» Пылков отправился на фронт в начале февраля 2023 года добровольцем. Проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей». Именно дружба между русскими, грузинами и армянами, азербайджанцами и абхазами (между народами существуют территориальные конфликты) впечатлила Пылкова на фронте. Об этом он снял свой ролик, который завирусился и дошел по президента. «Тогда понял, что военное братство — это взаимная любовь и уважение друг к другу, когда никто не смотрит, какой ты нации или веры. Этот нашумевший ролик, говорят, видел даже сам Путин. В этом видео мы призывали, чтобы все стали одним народом в борьбе с врагом», — рассказал Пылков. Видео с бойцами разных национальностей вызвало большой резонанс и разлетелось по соцсетям. Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян называла ролик самым лучшим, что она видела за все время проведения спецоперации и признавалась, что десятки раз пересматривала его и каждый раз плакала. После этого были еще интервью Пылкова военкорам RT и Первого канала. Спустя месяц после публикации ролика Александра назначили замполитом, чтобы вести работу с солдатами, поднимать их боевой дух. «После этого, кстати, у меня сразу и появился позывной „Блогер“. Назначили на должность пресс-службы батальона. В мою задачу входила популяризация батальона, рассказы о ребятах, съемка боевых действий на передовой», — уточнил курганец. Спасение федеральных журналистов под обстрелами Боевое крещение Пылков прошел под Бахмутом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый бой курганец увидел на Бахмутском направлении в Донецкой Народной республике, когда отправился сопровождать корреспондента «РИА Новости» Марию Марикян. Она приезжала в зону спецоперации снимать репортаж о жизни на фронте, брать интервью у казаков. После этого курганский боец отправился в одну из самых горячих точек в зоне спецоперации — в город Соледар, который находится в нескольких километрах от Бахмута. Сюда также приехала снимать репортаж о добровольцах батальона «Енисей» военкор Первого канала Марьяна Наумова. Задачей Александра было помогать журналисту со съемками и следить, чтобы девушка не пострадала. «Мы поехали к нашим минометчикам, чтобы снимать материал. Как только подъехали сразу же услышали свист 120-милиметровой мины. Следом были еще прилеты недалеко от нас. Уже понимали, что нас ведут „птичками“ (дроны), потому что прилеты были четкие, спланированные. Начали покидать это место, нам помогали ребята из ЧВК „Вагнер“. Куда бы мы не забегали, чтобы укрыться, буквально через 15 секунд прилетало несколько мин. Один раз ударило очень близко со мной. Повезло, что не попали осколки, только откинуло взрывной волной. В итоге благополучно выбрались. Марьяна после спасения сказала, что никогда не забудет „Енисей“, благодарила нас», — рассказал Пылков. [В апреле—мае 2023 года шли бои за Бахмут. На конец апреля под контролем российских военных было около 90 процентов территории города. Несмотря на контратаки и обстрелы украинской армии, к концу мая ЧВК «Вагнер» смогли полностью выбить противника и полностью занять Бахмут]. О чем бойцы спорят на фронте? На передовой бойцы спорят о том, как правильно готовить еду Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фронте Александра поражало, как условно мирная жизнь могла граничить с боями. Казаки-добровольцы под раскаты грома от взрывов снарядов вполне спокойно в блиндаже готовили еду. Пылкову запомнился один из таких моментов, когда взрослые мужчины, прошедшие Афганскую и Чеченские войны, спорили, как правильно делать суп. «Идут боевые действия, все взрывается. А они сидят и спорят, какая должна быть капуста в борще — хрустящая или хорошо проваренная. Впитывает ли морковка соевый соус или нет. Я называл это адской кухней, когда снимал с ними ролик. Говорил, что [Константину] Ивлеву [ведущий программы «Адская кухня на канале Пятница] надо приехать к парням, поснимать и послушать их. Они могут не только боевой опыт передать, но и готовить научить любого. Это реально круто. Они во всем стараются находить юмор. Я, послушав их советы, чтобы не переживать, превратил свою жизнь в кино. Рассказал это людям и все — это история», — поделился боец. О силе веры и победе Александр считает, что вера — это один из самых важных факторов на фронте. Говорит, что видел людей, которые приходили на передовую атеистами, а уходили верующими. «Когда видишь, как мина разрывается рядом и все остаются живы, у человека не остается сомнений в том, что где-то на небесах за ним присмотрели. Там никто не делит тебя на буддиста, христианина или мусульманина. Все обращаются к Всевышнему. Разница только в молитвах и словах», — рассказал боец. «Под взрывами и гулом пуль все чище и честнее» Пылков уверен, что прежде всего нужно одержать победу не на поле боя, а в головах людей, поэтому он и отправился на передовую. Сегодня не хватает правильных людей, которые могут вдохновлять солдат на победу. «Может я скажу жестко, но мне кажется, что народу не хватало этой спецоперации. Чтобы понять — мы для чего здесь живем, кто мы такие. Мы же реально стали черствыми. Почему многие люди рвутся туда [на фронт]? Да потому что там под взрывами и гулом пуль все чище и честнее. И чем дальше от штаба к передовой, тем страшнее, но лучше. Не знаю, как это объяснить, но это так работает. Я думаю, если мы так же будем жить, то победим гораздо быстрее», — сказал Пылков. Хотел вернуться на фронт, но попросили поработать с молодежью Сейчас Пылков рассказывает молодежи об информационной войне и ее последствиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С фронта Александр вернулся в середине мая. Почти сразу же собирался возвращаться обратно на передовую, но попросили остаться здесь и заниматься с молодежью, передавать свой опыт. «Я продолжаю заниматься информационной войной, рассказываю ребятам жизненные истории с фронта. Учу их фильтровать информацию в интернете. Это очень важно, потому что враг не дремлет и прикладывает все усилия, чтобы навредить нашей стране именно через молодежь, используя их в своей пропаганде. Меня убедили, что здесь я сейчас важнее. Для меня главное — это приносить пользу людям. Хожу на встречи со школьниками, провожу военно-полевые сборы, курсы начальной военной подготовки. Конечно, если меня призовут на фронт, я тут же соберусь и поеду. Без лишних вопросов. Но сейчас я нужен нашим местным парням», — сказал Александр. Сейчас Пылков все свои силы направил на свой благотворительный проект «Добрая земля». Помогает собирать помощь для бойцов на фронт и не забывает оказывать поддержку детским домам. Особое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи: делится историями с передовой, проводит занятия по физической подготовке, обучает военному делу. Самая главная поддержка на всем пути Александра — его семья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганец Александр Пылков, отправившись на спецоперацию, решил сломать стереотипное несерьезное отношение к блогерам. Он ушел добровольцем на фронт, чтобы вести свою информационную войну. На передовой Пылков снял клип про дружбу народов, который разлетелся по всему миру, заставил плакать главреда RT Маргариту Симоньян и даже, говорят, дошел до президента РФ Владимира Путина. О своем пути к фронту, силе веры и казаках боец с позывным «Блогер» рассказал URA.RU. Путь от раздачи рыбы бабушкам до фронта В своей размеренной дофронтовой жизни Александр занимался благотворительным проектом «Добрая земля», который он совместно с другом основал в Кургане в 2019 году. Начинали с бесплатной раздачи рыбы пенсионерам и нуждающимся. После все переросло в большой проект — создание манежа для детей с ДЦП на ипподроме. Сторонников становилось все больше. К команде присоединялись люди с разных уголков страны — из Дагестана, Чечни. Уже тогда Пылков стал сотрудничать с мусульманами, ведь в добрых делах нуждаются все, вне зависимости от веры и национальности. Пылков отправился на фронт в начале февраля 2023 года добровольцем. Проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей». Именно дружба между русскими, грузинами и армянами, азербайджанцами и абхазами (между народами существуют территориальные конфликты) впечатлила Пылкова на фронте. Об этом он снял свой ролик, который завирусился и дошел по президента. «Тогда понял, что военное братство — это взаимная любовь и уважение друг к другу, когда никто не смотрит, какой ты нации или веры. Этот нашумевший ролик, говорят, видел даже сам Путин. В этом видео мы призывали, чтобы все стали одним народом в борьбе с врагом», — рассказал Пылков. Видео с бойцами разных национальностей вызвало большой резонанс и разлетелось по соцсетям. Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян называла ролик самым лучшим, что она видела за все время проведения спецоперации и признавалась, что десятки раз пересматривала его и каждый раз плакала. После этого были еще интервью Пылкова военкорам RT и Первого канала. Спустя месяц после публикации ролика Александра назначили замполитом, чтобы вести работу с солдатами, поднимать их боевой дух. «После этого, кстати, у меня сразу и появился позывной „Блогер“. Назначили на должность пресс-службы батальона. В мою задачу входила популяризация батальона, рассказы о ребятах, съемка боевых действий на передовой», — уточнил курганец. Спасение федеральных журналистов под обстрелами Первый бой курганец увидел на Бахмутском направлении в Донецкой Народной республике, когда отправился сопровождать корреспондента «РИА Новости» Марию Марикян. Она приезжала в зону спецоперации снимать репортаж о жизни на фронте, брать интервью у казаков. После этого курганский боец отправился в одну из самых горячих точек в зоне спецоперации — в город Соледар, который находится в нескольких километрах от Бахмута. Сюда также приехала снимать репортаж о добровольцах батальона «Енисей» военкор Первого канала Марьяна Наумова. Задачей Александра было помогать журналисту со съемками и следить, чтобы девушка не пострадала. «Мы поехали к нашим минометчикам, чтобы снимать материал. Как только подъехали сразу же услышали свист 120-милиметровой мины. Следом были еще прилеты недалеко от нас. Уже понимали, что нас ведут „птичками“ (дроны), потому что прилеты были четкие, спланированные. Начали покидать это место, нам помогали ребята из ЧВК „Вагнер“. Куда бы мы не забегали, чтобы укрыться, буквально через 15 секунд прилетало несколько мин. Один раз ударило очень близко со мной. Повезло, что не попали осколки, только откинуло взрывной волной. В итоге благополучно выбрались. Марьяна после спасения сказала, что никогда не забудет „Енисей“, благодарила нас», — рассказал Пылков. [В апреле—мае 2023 года шли бои за Бахмут. На конец апреля под контролем российских военных было около 90 процентов территории города. Несмотря на контратаки и обстрелы украинской армии, к концу мая ЧВК «Вагнер» смогли полностью выбить противника и полностью занять Бахмут]. О чем бойцы спорят на фронте? На фронте Александра поражало, как условно мирная жизнь могла граничить с боями. Казаки-добровольцы под раскаты грома от взрывов снарядов вполне спокойно в блиндаже готовили еду. Пылкову запомнился один из таких моментов, когда взрослые мужчины, прошедшие Афганскую и Чеченские войны, спорили, как правильно делать суп. «Идут боевые действия, все взрывается. А они сидят и спорят, какая должна быть капуста в борще — хрустящая или хорошо проваренная. Впитывает ли морковка соевый соус или нет. Я называл это адской кухней, когда снимал с ними ролик. Говорил, что [Константину] Ивлеву [ведущий программы «Адская кухня на канале Пятница] надо приехать к парням, поснимать и послушать их. Они могут не только боевой опыт передать, но и готовить научить любого. Это реально круто. Они во всем стараются находить юмор. Я, послушав их советы, чтобы не переживать, превратил свою жизнь в кино. Рассказал это людям и все — это история», — поделился боец. О силе веры и победе Александр считает, что вера — это один из самых важных факторов на фронте. Говорит, что видел людей, которые приходили на передовую атеистами, а уходили верующими. «Когда видишь, как мина разрывается рядом и все остаются живы, у человека не остается сомнений в том, что где-то на небесах за ним присмотрели. Там никто не делит тебя на буддиста, христианина или мусульманина. Все обращаются к Всевышнему. Разница только в молитвах и словах», — рассказал боец. Пылков уверен, что прежде всего нужно одержать победу не на поле боя, а в головах людей, поэтому он и отправился на передовую. Сегодня не хватает правильных людей, которые могут вдохновлять солдат на победу. «Может я скажу жестко, но мне кажется, что народу не хватало этой спецоперации. Чтобы понять — мы для чего здесь живем, кто мы такие. Мы же реально стали черствыми. Почему многие люди рвутся туда [на фронт]? Да потому что там под взрывами и гулом пуль все чище и честнее. И чем дальше от штаба к передовой, тем страшнее, но лучше. Не знаю, как это объяснить, но это так работает. Я думаю, если мы так же будем жить, то победим гораздо быстрее», — сказал Пылков. Хотел вернуться на фронт, но попросили поработать с молодежью С фронта Александр вернулся в середине мая. Почти сразу же собирался возвращаться обратно на передовую, но попросили остаться здесь и заниматься с молодежью, передавать свой опыт. «Я продолжаю заниматься информационной войной, рассказываю ребятам жизненные истории с фронта. Учу их фильтровать информацию в интернете. Это очень важно, потому что враг не дремлет и прикладывает все усилия, чтобы навредить нашей стране именно через молодежь, используя их в своей пропаганде. Меня убедили, что здесь я сейчас важнее. Для меня главное — это приносить пользу людям. Хожу на встречи со школьниками, провожу военно-полевые сборы, курсы начальной военной подготовки. Конечно, если меня призовут на фронт, я тут же соберусь и поеду. Без лишних вопросов. Но сейчас я нужен нашим местным парням», — сказал Александр. Сейчас Пылков все свои силы направил на свой благотворительный проект «Добрая земля». Помогает собирать помощь для бойцов на фронт и не забывает оказывать поддержку детским домам. Особое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи: делится историями с передовой, проводит занятия по физической подготовке, обучает военному делу.