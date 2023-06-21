Путин начал обновление войск в зоне спецоперации

Президент лично напутствовал офицеров на победу

21 июня 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил в Кремле лучших из тех, кто пополнит ряды российской армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин начал обновление войск в зоне спецоперации. Он лично напутствовал на победу офицеров — лучших выпускников вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН. Глава государства выразил свое личное уважение людям, которые выбрали своей профессией защиту Отечества, комментируют эксперты встречу Путина с выпускниками 21 июня. Тем самым президент повышает престиж русского офицерства, говорят аналитики. В Георгиевском зале Кремля собрались лучшие выпускники военных вузов и академий Фото: kremlin.ru Традиционная встреча президента Путина с лучшими выпускниками военных вузов и академий состоялась в Георгиевском зале Кремля. На его стенах высечены имена более 11 тысяч героев России. Путин обратил внимание на то, что именно этот зал «напоминает о подвигах и ратной славе многих поколений защитников Отечества». По словам президента, русские офицеры всегда «выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно». «Нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за ее судьбу», — отметил Путин. Сейчас солдаты и офицеры российской армии, «наследники поколения героев Великой Отечественной войны», защищают интересы страны в Донбассе, подчеркнул глава государства. По словам Путина, они «на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость», и народ России гордится ими. Среди участников встречи с президентом и девушки, только-только получившие лейтенантские погоны Фото: kremlin.ru / Егор Алеев, ТАСС Путин заверил, что с учетом опыта спецоперации Вооруженные силы РФ будут совершенствоваться. Речь идет о развитии ядерной триады. «Около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами „Ярс“, проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью „Авангард“. В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса „Сармат“ с новой тяжелой ракетой. Пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил», — подчеркнул президент. По его словам, будет продолжено производство новейших образцов бронетехники, ударных ракетных и авиационных комплексов, систем противовоздушной обороны, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы — их потенциал будет расти. Путин пообещал форсировать массовое производство беспилотников и роботизированных ударных комплексов, которые «хорошо показали себя в боевых условиях». Дальнейшее развитие армии и флота, решение боевых задач зависит от уровня подготовки офицеров, отметил глава государства. «В ближайшее время вам предстоит возглавить войсковые подразделения и управленческие армейские структуры… Важно всегда помнить, что уважение в воинских коллективах завоевывается не только командирским мастерством, но и личным примером, заботой о подчиненных. Офицерский авторитет без этого просто немыслим… Уверен, что вы это хорошо понимаете и своей службой будете подтверждать слова великого Суворова: «Жизнь и доблесть офицера — в победе!»» — заявил Путин и напутствовал офицеров всех родов войск и спецслужб словами: «С Богом!» Уже после официальной части в комментарии журналистам телеканала «Россия» — в присутствии военных — Путин дал понять, что враг не так страшен, как его пытаются представить. «Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа… Конечно, там есть и „Леопарды“, и французская колесная бронетехника, американские бронемашины — все есть. Горят за милую душу», — рассказал он. Личными встречами с военными президент РФ Владимир Путин повышает престиж русского офицерства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как поделился с URA.RU депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, для каждого офицера такая встреча с президентом значима. «Я тоже был на такой встрече, когда с золотой медалью окончил Академию Генштаба. Президент подошел к нам, поздравил нас, поднял тост за Россию, за Вооруженные Силы. В такой момент наполняешься гордостью и пониманием того, что верховный главнокомандующий всегда рядом с тобой», — сказал Гурулев. Для самого президента такие встречи с офицерами не менее важны. Особенно в период проведения спецоперации, пояснил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Эти выпускники в ближайшее время пополнят ряды военнослужащих, спецслужбы, которые выполняют свои задачи в зоне СВО. Это смена офицерского состава. Это те, кто будет обеспечивать безопасность нашей страны в ближайшее время. Президент встречается с ними, напутствует, объясняет, почему им приходится рисковать своими жизнями ради страны сегодня», — отметил Данилин. Многим героям СВО президент РФ Владимир Путин лично вручил боевые награды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин тем самым выражает офицерам свое уважение, свой пиетет за их выбор защищать Родину, убежден профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. Любой из участников встречи может попасть в зону СВО, и им придется проявить себя на деле. Это важно на фоне контрнаступления ВСУ, о котором говорят киевские власти и для которого у Киева, по словам самого Путина, еще есть резервы. Похожей позиции придерживается исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Это молодые офицеры — те, кому предстоит защищать нашу страну. Причем защищать в прямом смысле. Встретиться с ними лично, обратиться с напутствием значимо для верховного главнокомандующего. Президент сам офицер, и ему важно понять, что волнует офицеров, каким они видят свое будущее, что хотят для себя и своей страны», — пояснила политолог. Новость по теме Путин: 245 танков Украины при контрнаступлении «сгорели за милую душу» Путин подобными встречами меняет образ русского офицерства, «обрушенный в 1990-е годы», убежден гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Он понимает, что восстановить то, что было разрушено всего за десять лет, непросто. Поэтому ежегодно встречается с выпускниками, с опытными и молодыми офицерами — это делается, чтобы восстановить разрушенную репутацию офицерства и сделать службу в Вооруженных Силах престижной», — считает Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин начал обновление войск в зоне спецоперации. Он лично напутствовал на победу офицеров — лучших выпускников вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН. Глава государства выразил свое личное уважение людям, которые выбрали своей профессией защиту Отечества, комментируют эксперты встречу Путина с выпускниками 21 июня. Тем самым президент повышает престиж русского офицерства, говорят аналитики. Традиционная встреча президента Путина с лучшими выпускниками военных вузов и академий состоялась в Георгиевском зале Кремля. На его стенах высечены имена более 11 тысяч героев России. Путин обратил внимание на то, что именно этот зал «напоминает о подвигах и ратной славе многих поколений защитников Отечества». По словам президента, русские офицеры всегда «выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно». «Нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за ее судьбу», — отметил Путин. Сейчас солдаты и офицеры российской армии, «наследники поколения героев Великой Отечественной войны», защищают интересы страны в Донбассе, подчеркнул глава государства. По словам Путина, они «на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость», и народ России гордится ими. Путин заверил, что с учетом опыта спецоперации Вооруженные силы РФ будут совершенствоваться. Речь идет о развитии ядерной триады. «Около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами „Ярс“, проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью „Авангард“. В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса „Сармат“ с новой тяжелой ракетой. Пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил», — подчеркнул президент. По его словам, будет продолжено производство новейших образцов бронетехники, ударных ракетных и авиационных комплексов, систем противовоздушной обороны, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы — их потенциал будет расти. Путин пообещал форсировать массовое производство беспилотников и роботизированных ударных комплексов, которые «хорошо показали себя в боевых условиях». Дальнейшее развитие армии и флота, решение боевых задач зависит от уровня подготовки офицеров, отметил глава государства. «В ближайшее время вам предстоит возглавить войсковые подразделения и управленческие армейские структуры… Уже после официальной части в комментарии журналистам телеканала «Россия» — в присутствии военных — Путин дал понять, что враг не так страшен, как его пытаются представить. «Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа… Конечно, там есть и „Леопарды“, и французская колесная бронетехника, американские бронемашины — все есть. Горят за милую душу», — рассказал он. Как поделился с URA.RU депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, для каждого офицера такая встреча с президентом значима. «Я тоже был на такой встрече, когда с золотой медалью окончил Академию Генштаба. Президент подошел к нам, поздравил нас, поднял тост за Россию, за Вооруженные Силы. В такой момент наполняешься гордостью и пониманием того, что верховный главнокомандующий всегда рядом с тобой», — сказал Гурулев. Для самого президента такие встречи с офицерами не менее важны. Особенно в период проведения спецоперации, пояснил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Эти выпускники в ближайшее время пополнят ряды военнослужащих, спецслужбы, которые выполняют свои задачи в зоне СВО. Путин тем самым выражает офицерам свое уважение, свой пиетет за их выбор защищать Родину, убежден профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. Любой из участников встречи может попасть в зону СВО, и им придется проявить себя на деле. Это важно на фоне контрнаступления ВСУ, о котором говорят киевские власти и для которого у Киева, по словам самого Путина, еще есть резервы. Похожей позиции придерживается исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Это молодые офицеры — те, кому предстоит защищать нашу страну. Причем защищать в прямом смысле. Встретиться с ними лично, обратиться с напутствием значимо для верховного главнокомандующего. Президент сам офицер, и ему важно понять, что волнует офицеров, каким они видят свое будущее, что хотят для себя и своей страны», — пояснила политолог. Путин подобными встречами меняет образ русского офицерства, «обрушенный в 1990-е годы», убежден гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Он понимает, что восстановить то, что было разрушено всего за десять лет, непросто. Поэтому ежегодно встречается с выпускниками, с опытными и молодыми офицерами — это делается, чтобы восстановить разрушенную репутацию офицерства и сделать службу в Вооруженных Силах престижной», — считает Еловский.