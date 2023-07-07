Россия строит новый путь для параллельного импорта

Это ответ страны на недружественную политику ближайшего соседа

07 июля 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Россия ответит на политику Казахстана, стремящегося угодить и Москве, и Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия создает транспортный путь в обход Казахстана в ответ на политику республики, стремящейся угодить и РФ, и Западу. Так эксперты комментируют URA.RU начало строительства «Южного транспортного коридора». Маршрут позволит доставлять товары по параллельному импорту из Средней Азии в РФ в обход Казахстана, через который стало невозможно возить грузы. По словам аналитиков, новый путь выгоден Москве еще и потому, что позволяет укреплять отношения с другими странами. Маршрут «Южного транспортного коридора» Скриншот сайта https://yandex.ru/maps В России анонсировали начало работ над «Южным транспортным коридором», который свяжет РФ со странами Средней Азии через Каспийское море. Путь пройдет от юга Киргизии в Узбекистан, протянется в туркменский порт Туркменбаши и далее уже по воде в Астрахань. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, «Южный транспортный коридор» станет «наиболее коротким маршрутом для доставки грузов, который поможет обойти препятствия на границе Киргизии с Казахстаном». Препятствия, о которых говорит Бабушкин — это задержки и остановки грузов при въезде из Киргизии в Казахстан, а также на российско-казахской границе. Официальной причиной задержек является контроль, который необходимо пройти грузовикам. Однако, как указывает в беседе с URA.RU профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС Вадим Евсеев, истинная причина — нежелание Астаны вызвать недовольство Запада помощью России в обходе санкций, провозом товаров по параллельному импорту. «В последнее время в республику зачастили представители западных стран с различными финансовыми предложениями в обмен на смену пророссийского курса. Казахстана стал на эти финансовые предложения откликаться», — считает Евсеев. Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев публично говорил, что его страна хоть и не присоединиться к санкциям против РФ, но не собирается их нарушать. Статья по теме США угрожают России в Средней Азии Эксперты в беседе с URA.RU объясняют, что Россия не собирается ссориться с Казахстаном, но и не может позволить себе оставаться заложницей многовекторной политики республики. К тому же в условиях санкций любые новые маршруты не будут лишними. По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, новые пути позволят спрятать от посторонних глаз любую «санкционку». «Чем больше возможных маршрутов для грузов, тем лучше. Особенно когда санкционному давлению подвергаемся не только мы, но и страны, которые напрямую санкции не поддерживают, но все время находятся под риском вторичных санкций. Что до того, как это воспримут в Астане, то при желании можно посчитать любое действие, сделанное без участия кого-то, недружественным. Казахстан сильно осторожничает, сильнее, чем другие страны. Чем больше он это будет делать, тем активнее РФ будет искать альтернативные варианты, а Казахстан будет терять очень существенную выгоду, которую имеет сейчас на параллельном импорте», — считает Жарихин. Казахстан известен политикой многовекторности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вадим Евсеев видит в действиях РФ логичный ответ на политику Казахстана. В каком-то смысле Москва в данном случае копирует принцип Астаны. «Если Казахстан ведет, как они все время говорят, свою многовекторную политику, то логично, что и мы должны ее проводить. Так что нет ничего удивительного, что мы решили создать для себя такой альтернативный маршрут. Это хорошо для нас еще и потому, что мы укрепляем отношения с другими странами. Такая политика Казахстана, когда он будет где-то с нами дружить, а где-то шантажировать, сохранится по крайне мере до нашей победы в спецоперации», — полагает эксперт. Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что политику Казахстана не стоит воспринимать как антироссийскую. Республика хочет застраховаться от всех плохих вариантов развития событий. «Нужно понимать, что власть Токаева слабее, чем у предыдущего президента Назарбаева. А само правление его приходится на острое противостояние Запада и России. Казахстан занимается непростым делом — пытается лавировать между нами, США и Китаем. Ситуацию усугубляют внутренние проблемы, похожие на украинские: в Казахстане набирает обороты этнический национализм», — говорит Суздальцев. Эксперт добавляет, что сам транспортный коридор нужно еще построить: «Не стоит забывать, что это серьезный проект, за два дня такое не делается». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия создает транспортный путь в обход Казахстана в ответ на политику республики, стремящейся угодить и РФ, и Западу. Так эксперты комментируют URA.RU начало строительства «Южного транспортного коридора». Маршрут позволит доставлять товары по параллельному импорту из Средней Азии в РФ в обход Казахстана, через который стало невозможно возить грузы. По словам аналитиков, новый путь выгоден Москве еще и потому, что позволяет укреплять отношения с другими странами. В России анонсировали начало работ над «Южным транспортным коридором», который свяжет РФ со странами Средней Азии через Каспийское море. Путь пройдет от юга Киргизии в Узбекистан, протянется в туркменский порт Туркменбаши и далее уже по воде в Астрахань. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, «Южный транспортный коридор» станет «наиболее коротким маршрутом для доставки грузов, который поможет обойти препятствия на границе Киргизии с Казахстаном». Препятствия, о которых говорит Бабушкин — это задержки и остановки грузов при въезде из Киргизии в Казахстан, а также на российско-казахской границе. Официальной причиной задержек является контроль, который необходимо пройти грузовикам. Однако, как указывает в беседе с URA.RU профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС Вадим Евсеев, истинная причина — нежелание Астаны вызвать недовольство Запада помощью России в обходе санкций, провозом товаров по параллельному импорту. «В последнее время в республику зачастили представители западных стран с различными финансовыми предложениями в обмен на смену пророссийского курса. Казахстана стал на эти финансовые предложения откликаться», — считает Евсеев. Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев публично говорил, что его страна хоть и не присоединиться к санкциям против РФ, но не собирается их нарушать. Эксперты в беседе с URA.RU объясняют, что Россия не собирается ссориться с Казахстаном, но и не может позволить себе оставаться заложницей многовекторной политики республики. К тому же в условиях санкций любые новые маршруты не будут лишними. По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, новые пути позволят спрятать от посторонних глаз любую «санкционку». «Чем больше возможных маршрутов для грузов, тем лучше. Особенно когда санкционному давлению подвергаемся не только мы, но и страны, которые напрямую санкции не поддерживают, но все время находятся под риском вторичных санкций. Что до того, как это воспримут в Астане, то при желании можно посчитать любое действие, сделанное без участия кого-то, недружественным. Вадим Евсеев видит в действиях РФ логичный ответ на политику Казахстана. В каком-то смысле Москва в данном случае копирует принцип Астаны. «Если Казахстан ведет, как они все время говорят, свою многовекторную политику, то логично, что и мы должны ее проводить. Так что нет ничего удивительного, что мы решили создать для себя такой альтернативный маршрут. Это хорошо для нас еще и потому, что мы укрепляем отношения с другими странами. Такая политика Казахстана, когда он будет где-то с нами дружить, а где-то шантажировать, сохранится по крайне мере до нашей победы в спецоперации», — полагает эксперт. Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что политику Казахстана не стоит воспринимать как антироссийскую. Республика хочет застраховаться от всех плохих вариантов развития событий. «Нужно понимать, что власть Токаева слабее, чем у предыдущего президента Назарбаева. А само правление его приходится на острое противостояние Запада и России. Казахстан занимается непростым делом — пытается лавировать между нами, США и Китаем. Ситуацию усугубляют внутренние проблемы, похожие на украинские: в Казахстане набирает обороты этнический национализм», — говорит Суздальцев. Эксперт добавляет, что сам транспортный коридор нужно еще построить: «Не стоит забывать, что это серьезный проект, за два дня такое не делается».