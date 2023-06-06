США угрожают России в Средней Азии

Москва получила первые сигналы об усилении западного влияния в регионе

06 июня 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

В МИДе видят угрозу в работе Запада в Средней Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны пытаются усилить свое влияние в Средней Азии, чтобы держать в напряжении сразу Россию и Китай. Так эксперты прокомментировали URA.RU высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова, призвавшего критически относиться к инициативам Запада в регионе. По словам аналитиков, Москва начала получать сигналы об усилении влияния США и союзников в регионе. Лавров советует друзьям РФ не работать с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров во время рабочего визита в Таджикистан призвал партнеров в Центральной Азии критически относиться к инициативам Запада в военной сфере. Выступая в честь Дня русского языка в Душанбе в Славянском университете Лавров напомнил об опасности экспансии НАТО. «Призываем наших друзей критически воспринимать навязываемые западниками схемы сотрудничества в военной области и программы обучения сотрудников правоохранительных органов. Неотъемлемой частью курса Вашингтона и его союзников на достижение глобальной гегемонии стала многолетняя экспансия военного блока НАТО на Восток», — сказал с трибуны Лавров. При этом 2 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон публично призвал Евросоюз вложить дополнительные средства в укрепление границы между его страной и Афганистаном: «Считаем необходимым принятие неотложных мер для укрепления периметра границы с Афганистаном. Евросоюз продолжает вносить вклад в это дело. В этой связи выражаю надежду на увеличение помощи ЕС на данном направлении». Средняя Азия — удобный регион для борьбы сразу с РФ и Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, западные страны, прежде всего США, хотят создать в Средней Азии очередной очаг напряжения. Для России это неприемлемое развитие событий. «Средняя Азия — это лакомый кусок, так как регион находится между двумя головными болями США: Россией и Китаем. Поэтому Штаты будут стараться в регионе закрепиться, усилить свое присутствие и влияние. США реализуют стратегию анаконды: медленное удушение России, посредством создания точек напряжения вокруг нее, внутри ее соседей и союзников», — объясняет эксперт. Профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев отмечает, что Россия действительно получает «звоночки» из Средней Азии об усилении влияния там западных стран. Пока еще давление на регион незначительное, но оно может возрасти. «Таджикистан, как и другие страны региона и не только региона, ведет многовекторную политику. Рахмон посылал своих студентов и в Россию, и в Китай, и в Англию. Студенты привозят из этих стран различные идеи. Это — мягкая сила, а за ней всегда идут военные предложения. Аналогичную ситуацию мы наблюдали и в Армении. При этом Таджикистан понять можно — быть многовекторными и независимыми хотят все страны», — рассказывает Евсеев. Статья по теме Россия начинает борьбу против открытия второго фронта Профессор добавляет, что в интересах безопасности России в этой ситуации нужно выстроить свою миграционную политику, так как Таджикистан — источник трудовой миграции для страны. Эксперт центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин отмечает, что несмотря на потенциальные угрозы, до сих пор у Запада нет положительного опыта военного взаимодействия со странами Средней Азии. Вместо этого США наоборот только усилили для них риски своим фиаско в Афганистане. «У Евросоюза нет понимания региона и того, как там все работает. США — это другая история, они пытаются санкциями склонить страны региона отказаться от сотрудничества с РФ. Также у них есть инициативы с Узбекистаном по границе. Но и они пока слабые и точечные», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны пытаются усилить свое влияние в Средней Азии, чтобы держать в напряжении сразу Россию и Китай. Так эксперты прокомментировали URA.RU высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова, призвавшего критически относиться к инициативам Запада в регионе. По словам аналитиков, Москва начала получать сигналы об усилении влияния США и союзников в регионе. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время рабочего визита в Таджикистан призвал партнеров в Центральной Азии критически относиться к инициативам Запада в военной сфере. Выступая в честь Дня русского языка в Душанбе в Славянском университете Лавров напомнил об опасности экспансии НАТО. «Призываем наших друзей критически воспринимать навязываемые западниками схемы сотрудничества в военной области и программы обучения сотрудников правоохранительных органов. Неотъемлемой частью курса Вашингтона и его союзников на достижение глобальной гегемонии стала многолетняя экспансия военного блока НАТО на Восток», — сказал с трибуны Лавров. При этом 2 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон публично призвал Евросоюз вложить дополнительные средства в укрепление границы между его страной и Афганистаном: «Считаем необходимым принятие неотложных мер для укрепления периметра границы с Афганистаном. Евросоюз продолжает вносить вклад в это дело. В этой связи выражаю надежду на увеличение помощи ЕС на данном направлении». По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, западные страны, прежде всего США, хотят создать в Средней Азии очередной очаг напряжения. Для России это неприемлемое развитие событий. «Средняя Азия — это лакомый кусок, так как регион находится между двумя головными болями США: Россией и Китаем. Поэтому Штаты будут стараться в регионе закрепиться, усилить свое присутствие и влияние. США реализуют стратегию анаконды: медленное удушение России, посредством создания точек напряжения вокруг нее, внутри ее соседей и союзников», — объясняет эксперт. Профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев отмечает, что Россия действительно получает «звоночки» из Средней Азии об усилении влияния там западных стран. Пока еще давление на регион незначительное, но оно может возрасти. «Таджикистан, как и другие страны региона и не только региона, ведет многовекторную политику. Рахмон посылал своих студентов и в Россию, и в Китай, и в Англию. Студенты привозят из этих стран различные идеи. Профессор добавляет, что в интересах безопасности России в этой ситуации нужно выстроить свою миграционную политику, так как Таджикистан — источник трудовой миграции для страны. Эксперт центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин отмечает, что несмотря на потенциальные угрозы, до сих пор у Запада нет положительного опыта военного взаимодействия со странами Средней Азии. Вместо этого США наоборот только усилили для них риски своим фиаско в Афганистане. «У Евросоюза нет понимания региона и того, как там все работает. США — это другая история, они пытаются санкциями склонить страны региона отказаться от сотрудничества с РФ. Также у них есть инициативы с Узбекистаном по границе. Но и они пока слабые и точечные», — подытожил эксперт.