Житель Италии почти год боролся с бюрократией ради жизни в Перми

История итальянца, который всегда любил Россию и выбрал для жизни Пермь

02 августа 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Антонио с семьей переехал из Италии в Пермь менее года назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уроженец итальянского города Кампобассо Антонио Черио переехал в Пермь менее года назад, но уже успел столкнуться с местной бюрократией, завести друзей и построить планы на жизнь в городе. Вместе с собой он взял бабушку и дедушку, с которыми планирует получить российские паспорта. Корреспондент URA.RU поговорил с Антонио о том, почему он выбрал именно Пермь, кем он хочет стать, об отношении к России и о том, как выучить язык за год. «Я люблю свою родину, но в Италии очень сложно найти работу, будущего там нет. Мой родной город Кампобассо находится в регионе Молизе в южной части страны. В регионе нет перспектив, и те, кто хочет жить в Италии, покидают Молизе», — рассказывает о причинах эмиграции Антонио. По его словам, в Италии очень дорогое высшее образование, но даже с ним трудно построить карьеру. В Италии у Антонио осталось много друзей Фото предоставлено Антонио Черио Черио отмечает, что всегда любил Россию, а впервые побывал здесь в Санкт-Петербурге в 2017 году, когда еще совсем не говорил на русском. «Я всегда любил Россию. Даже, когда не был еще здесь. Я люблю, что в России у людей есть ценности и своя культура. На Западе [сейчас] вся эта ситуация с ЛГБТ, когда не понятно, кто мужчина, кто женщина. Там [на Западе] хотят командовать миром. Это не мои ценности, я не могу поменять эту ситуацию, поэтому я решил менять свою жизнь. Я люблю Италию, но здесь я чувствую себя как дома. Россия мой второй дом. Первый всегда Италия», — отмечает Антонио. В Пермь уроженец Кампобассо приехал осенью 2022 года. Он хотел поступить в пермский медуниверситет, но опоздал с подачей документов и поэтому решил подождать до следующего года. Сейчас он — абитуриент. Для того, чтобы здесь работать, Антонио нужен диплом об образовании, который действителен в России: «Проблема в том, что, чтобы работать в России легально, надо предъявить диплом, который здесь действителен. Я здесь поступаю учиться на медицинского лабораторного техника. Специальность — лабораторная диагностика». Когда Антонио Черио закончил школу в своем родном городе, он решил переехать в Германию, чтобы учиться и строить карьеру. По мнению многих итальянцев, отмечает абитуриент, в Германии хорошая жизнь и много возможностей, но реальность оказалась другой. «Богато я там не жил, потому что там налоги 42% от зарплаты. Жилье стоит очень дорого. Можно сказать, что там живут для работы. Немцы очень закрыты. Там я жил четыре года без друзей», — вспоминает Антонио. Также, по его словам, многие немцы относятся к итальянцам с предубеждением, считая, что в Италии процветает мафия и преступность. К самому Черио отношение у немцев было холодным. Впервые Россию Антонио Черио посетил в 2017 году Фото предоставлено Антонио Черио В Германии Антонио Черио получил образование биолога-лаборанта. Но его диплом действителен только там, за границей его не принимают, в том числе и России. В РФ уроженцу Италии предложили получить местное образование или возвращаться в Германию. Антонио тут же принял решение остаться в России. «Когда искал работу в России, все знали, что я иностранец и на меня нужно оформлять специальные документы, работодатели не готовы были это делать. А здесь в Перми были готовы и сказали, что могут оформить [нужные документы]», — отвечает собеседник на вопрос о том, почему он выбрал для жизни именно Пермь. Пока в планах у Антонио оставаться в Перми, уезжать из РФ он не собирается. В Перми за год Черио успел завести много друзей и девушку. С собой пермяк взял бабушку и дедушку, с которыми он все время проживал на родине. «Они не хотели жить одни в Италии. Кампобассо — это очень маленький город. Мы всегда жили вместе, родители бросили меня, и бабушка с дедушкой решили жить со мной. Когда у меня будет карьера, я смогу им помочь», — рассказывает итальянец. Дедушка пермяка получает пенсию от властей Италии, что позволяет им жить на новой родине. Антонио (посередине) с друзьями в Италии Фото предоставлено Антонио Черио Итальянская семья с осени прошлого года боролась с бюрократией, чтобы получить квоты на разрешение на временное проживание в стране и два раза терпела неудачу. «Было сложно получить [квоты] из-за политической ситуации. Но потом очень добрые люди, юристы и уполномоченный по правам человека Игорь Сапко очень сильно помогали нам, хочу сказать им спасибо. Было сложно, но победа наша. Я очень сильно хотел здесь жить, поэтому не сдавался», — отмечает Черио. Экзамен по русскому языку Антонио уже успешно сдал, ему осталось получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и потом подать на гражданство. Русский язык Черио смог подтянуть менее, чем за год. По его словам, он не занимался по курсам, а постоянно слушал носителей языка и повторял за ними. «Я постоянно живу [в языковой среде] и общаюсь с русскими. Я слушаю и повторяю. Можно сказать я привыкал говорить по-русски. Это просто любовь к России, это просто талант. Как сказал Гоголь, у меня есть русская душа», — рассказывает итальянец. Также он добавил, что хорошо знает немецкий, английский и испанский языки. В Перми Антонио уже успел завести много друзей Фото предоставлено Антонио Черио Народ Италии, отмечает Антонио, хорошо относятся к России и русским, негативное отношение встречается редко. «Итальянцы не против России, они не верят в стереотипы. Итальянцы — добрые люди. Люблю ваш народ, потому что здесь ко мне относятся не как к иностранцу, а как к гостю. Никто не сказал что-то против меня» — отмечает Черио. После начала спецоперации на территории Украины, отношение Антонио к России стало только лучше. «Изменило мое отношение [СВО]. Я полюбил Россию еще больше. Россия хотела мира. Цель Запада — ослабить Россию, чтобы страна вернулась в 90-е. Моя поддержка России еще больше, чем раньше, я за победу России», — делится мнением пермский итальянец. Сравнивая уровень жизни в России и родной Италии, Антонио считает, что в РФ он даже выше, так как страна продолжает развиваться. Здесь, он отмечает, есть много возможностей и ресурсов, хотя есть и проблемы, как везде: «Если честно, на данный момент в России лучше, [чем в Италии]. В России нужно много работать, но тут больше возможностей, потому что у России есть все. Страна в развитии, есть материалы, ресурсы и так далее. Есть трудности, но Россия развивается. В Италии, к сожалению, развития больше не вижу». Антонио уже сдал экзамен по русскому и хочет получить паспорт РФ Фото предоставлено Антонио Черио Из плюсов жизни в РФ Черио называет развитую инфраструктуру, интересную культуру, хорошие карьерные возможности, добрых людей и снежные зимы. Среди минусов Антонио отмечает сложности с получением документов и бюрократию. Антонио Черио надеется, что однажды Италия вновь встанет на путь развития и станет дружественной России страной. Он считает, что между отношения народами России и Италии будут оставаться теплыми, несмотря ни на что. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец итальянского города Кампобассо Антонио Черио переехал в Пермь менее года назад, но уже успел столкнуться с местной бюрократией, завести друзей и построить планы на жизнь в городе. Вместе с собой он взял бабушку и дедушку, с которыми планирует получить российские паспорта. Корреспондент URA.RU поговорил с Антонио о том, почему он выбрал именно Пермь, кем он хочет стать, об отношении к России и о том, как выучить язык за год. «Я люблю свою родину, но в Италии очень сложно найти работу, будущего там нет. Мой родной город Кампобассо находится в регионе Молизе в южной части страны. В регионе нет перспектив, и те, кто хочет жить в Италии, покидают Молизе», — рассказывает о причинах эмиграции Антонио. По его словам, в Италии очень дорогое высшее образование, но даже с ним трудно построить карьеру. Черио отмечает, что всегда любил Россию, а впервые побывал здесь в Санкт-Петербурге в 2017 году, когда еще совсем не говорил на русском. «Я всегда любил Россию. Даже, когда не был еще здесь. Я люблю, что в России у людей есть ценности и своя культура. На Западе [сейчас] вся эта ситуация с ЛГБТ, когда не понятно, кто мужчина, кто женщина. Там [на Западе] хотят командовать миром. Это не мои ценности, я не могу поменять эту ситуацию, поэтому я решил менять свою жизнь. Я люблю Италию, но здесь я чувствую себя как дома. Россия мой второй дом. Первый всегда Италия», — отмечает Антонио. В Пермь уроженец Кампобассо приехал осенью 2022 года. Он хотел поступить в пермский медуниверситет, но опоздал с подачей документов и поэтому решил подождать до следующего года. Сейчас он — абитуриент. Для того, чтобы здесь работать, Антонио нужен диплом об образовании, который действителен в России: «Проблема в том, что, чтобы работать в России легально, надо предъявить диплом, который здесь действителен. Я здесь поступаю учиться на медицинского лабораторного техника. Специальность — лабораторная диагностика». Когда Антонио Черио закончил школу в своем родном городе, он решил переехать в Германию, чтобы учиться и строить карьеру. По мнению многих итальянцев, отмечает абитуриент, в Германии хорошая жизнь и много возможностей, но реальность оказалась другой. «Богато я там не жил, потому что там налоги 42% от зарплаты. Жилье стоит очень дорого. Можно сказать, что там живут для работы. Немцы очень закрыты. Там я жил четыре года без друзей», — вспоминает Антонио. Также, по его словам, многие немцы относятся к итальянцам с предубеждением, считая, что в Италии процветает мафия и преступность. К самому Черио отношение у немцев было холодным. В Германии Антонио Черио получил образование биолога-лаборанта. Но его диплом действителен только там, за границей его не принимают, в том числе и России. В РФ уроженцу Италии предложили получить местное образование или возвращаться в Германию. Антонио тут же принял решение остаться в России. «Когда искал работу в России, все знали, что я иностранец и на меня нужно оформлять специальные документы, работодатели не готовы были это делать. А здесь в Перми были готовы и сказали, что могут оформить [нужные документы]», — отвечает собеседник на вопрос о том, почему он выбрал для жизни именно Пермь. Пока в планах у Антонио оставаться в Перми, уезжать из РФ он не собирается. В Перми за год Черио успел завести много друзей и девушку. С собой пермяк взял бабушку и дедушку, с которыми он все время проживал на родине. «Они не хотели жить одни в Италии. Кампобассо — это очень маленький город. Мы всегда жили вместе, родители бросили меня, и бабушка с дедушкой решили жить со мной. Когда у меня будет карьера, я смогу им помочь», — рассказывает итальянец. Дедушка пермяка получает пенсию от властей Италии, что позволяет им жить на новой родине. Итальянская семья с осени прошлого года боролась с бюрократией, чтобы получить квоты на разрешение на временное проживание в стране и два раза терпела неудачу. «Было сложно получить [квоты] из-за политической ситуации. Но потом очень добрые люди, юристы и уполномоченный по правам человека Игорь Сапко очень сильно помогали нам, хочу сказать им спасибо. Было сложно, но победа наша. Я очень сильно хотел здесь жить, поэтому не сдавался», — отмечает Черио. Экзамен по русскому языку Антонио уже успешно сдал, ему осталось получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и потом подать на гражданство. Русский язык Черио смог подтянуть менее, чем за год. По его словам, он не занимался по курсам, а постоянно слушал носителей языка и повторял за ними. «Я постоянно живу [в языковой среде] и общаюсь с русскими. Я слушаю и повторяю. Можно сказать я привыкал говорить по-русски. Это просто любовь к России, это просто талант. Как сказал Гоголь, у меня есть русская душа», — рассказывает итальянец. Также он добавил, что хорошо знает немецкий, английский и испанский языки. Народ Италии, отмечает Антонио, хорошо относятся к России и русским, негативное отношение встречается редко. «Итальянцы не против России, они не верят в стереотипы. Итальянцы — добрые люди. Люблю ваш народ, потому что здесь ко мне относятся не как к иностранцу, а как к гостю. Никто не сказал что-то против меня» — отмечает Черио. После начала спецоперации на территории Украины, отношение Антонио к России стало только лучше. «Изменило мое отношение [СВО]. Я полюбил Россию еще больше. Россия хотела мира. Цель Запада — ослабить Россию, чтобы страна вернулась в 90-е. Моя поддержка России еще больше, чем раньше, я за победу России», — делится мнением пермский итальянец. Сравнивая уровень жизни в России и родной Италии, Антонио считает, что в РФ он даже выше, так как страна продолжает развиваться. Здесь, он отмечает, есть много возможностей и ресурсов, хотя есть и проблемы, как везде: «Если честно, на данный момент в России лучше, [чем в Италии]. В России нужно много работать, но тут больше возможностей, потому что у России есть все. Страна в развитии, есть материалы, ресурсы и так далее. Есть трудности, но Россия развивается. В Италии, к сожалению, развития больше не вижу». Из плюсов жизни в РФ Черио называет развитую инфраструктуру, интересную культуру, хорошие карьерные возможности, добрых людей и снежные зимы. Среди минусов Антонио отмечает сложности с получением документов и бюрократию. Антонио Черио надеется, что однажды Италия вновь встанет на путь развития и станет дружественной России страной. Он считает, что между отношения народами России и Италии будут оставаться теплыми, несмотря ни на что.