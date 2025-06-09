Медведь бродит по туристической тропе в Пермском крае

На пути к Помяненному камню в Пермском крае замечены следы медведя
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Медведь охраняет тропу на Колчимский камень (архивное фото)
Медведь охраняет тропу на Колчимский камень (архивное фото) Фото:

В Красновишерском округе Пермского края на тропе, которая ведет к Колчимскому (Помяненному) камню, лесники заметили следы медведя. Эта локация очень популярна у туристов круглый год.

«На тропе к охраняемому ландшафту „Колчимский (Помяненный) камень“ замечены следы медведя. С конца мая до июля период гона у медведей — и в это время медведи ведут себя очень активно», — сообщает дирекция ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты приводят несколько правил безопасности, которые помогут не встретить медведя. А также советы, что же делать, если зверь встал на вашем пути.

  • Издавать шум при передвижении по лесу: громко разговаривать, свистеть, стучать по металлической посуде. Это поможет предупредить медведя о присутствии.
  • Передвигаться группой — медведи реже приближаются к группе, чем к одному человеку.
  • Не отпускать от себя детей.
  • Избегать густых кустов, зарослей и медвежьих троп.
  • Не оставлять пищевые отходы на местах стоянок — они могут привлечь медведя.
  • Не приближаться к медвежатам — медведица может усмотреть в человеке угрозу для своего потомства.
  • Не поворачиваться к медведю спиной и не пытаться убежать — это может спровоцировать преследование.
  • При визуальном контакте со зверем, соберитесь плотной группой, поднимите над собой руки с курткой, чтобы казаться больше, массивнее.

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В Красновишерском округе Пермского края на тропе, которая ведет к Колчимскому (Помяненному) камню, лесники заметили следы медведя. Эта локация очень популярна у туристов круглый год. «На тропе к охраняемому ландшафту „Колчимский (Помяненный) камень“ замечены следы медведя. С конца мая до июля период гона у медведей — и в это время медведи ведут себя очень активно», — сообщает дирекция ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Специалисты приводят несколько правил безопасности, которые помогут не встретить медведя. А также советы, что же делать, если зверь встал на вашем пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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