Медведь бродит по туристической тропе в Пермском крае

Медведь охраняет тропу на Колчимский камень (архивное фото)
В Красновишерском округе Пермского края на тропе, которая ведет к Колчимскому (Помяненному) камню, лесники заметили следы медведя. Эта локация очень популярна у туристов круглый год.
«На тропе к охраняемому ландшафту „Колчимский (Помяненный) камень“ замечены следы медведя. С конца мая до июля период гона у медведей — и в это время медведи ведут себя очень активно», — сообщает дирекция ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты приводят несколько правил безопасности, которые помогут не встретить медведя. А также советы, что же делать, если зверь встал на вашем пути.
- Издавать шум при передвижении по лесу: громко разговаривать, свистеть, стучать по металлической посуде. Это поможет предупредить медведя о присутствии.
- Передвигаться группой — медведи реже приближаются к группе, чем к одному человеку.
- Не отпускать от себя детей.
- Избегать густых кустов, зарослей и медвежьих троп.
- Не оставлять пищевые отходы на местах стоянок — они могут привлечь медведя.
- Не приближаться к медвежатам — медведица может усмотреть в человеке угрозу для своего потомства.
- Не поворачиваться к медведю спиной и не пытаться убежать — это может спровоцировать преследование.
- При визуальном контакте со зверем, соберитесь плотной группой, поднимите над собой руки с курткой, чтобы казаться больше, массивнее.
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