Как депутат Бурматов решил словить хайп на раненом бойце СВО

Парламентарий воспользовался тяжелой историей и присвоил чужие заслуги

11 августа 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Владимир Бурматов ни разу не был в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов солгал, что только он помогает бойцам СВО, в то время как «бездушные челябинские чиновники» предпочитают держаться в стороне. Это возмутило всех, кто знает подробности жизни героя спецоперации, кавалера двух орденов Мужества, подполковника Артура Зарипова, на истории с которым решил пропиариться Бурматов. Подробности в материале URA.RU. Герой двух военных операций, в Сирии и на Украине, подполковник Артур Зарипов, позывные «Амур», в сентябре 2022 года получил тяжелые ранения на фронте. Он прикрывал отход своих бойцов с высоты на Донецком направлении и попал под прицел вражеского танка. Его вынесли с поля боя бойцы казачьего батальона «Терек». 200 метров ползком тащили Артура на плащ-палатке до укрытия. URA.RU рассказывало об этом подвиге. Статья по теме Челябинский офицер прикрывал отход своих бойцов и спасся чудом Врачи спасли подполковнику жизнь, но ему требуется долгое время на реабилитацию. Корреспонденты URA.RU встречались с Артуром в Кунашаке, где он проживает со своими родными. Отметили необычайное мужество офицера, который ни на что не жаловался. А на вопрос URA.RU чем ему можно помочь, признался, что мечтает попасть в центр Илизарова в Кургане. Надо снимать пластины с ноги и ставить специальный аппарат, чтобы вытянуть кость. Артур собирал нужные бумаги, но процесс затягивался. После публикации материала URA.RU обратилось к первому вице-губернатору региона Ирине Гехт. Попросили помочь бойцу попасть в центр Илизарова. «Обязательно поможем! Есть сложности с квотами, но мы решим», — пообещала Гехт Кстати, решение вопроса было на контроле у губернатора Алексея Текслера. И пока в областном минздраве решали вопрос с квотами, Бурматов прочитал материал URA.RU и решил воспользоваться этой историей. Артура пригласили в приемную Бурматова в Челябинске, выслушали его и также обещали помочь. Бурматов даже лично съездил в Кунашак, уговорив бойца сняться на видео, хотя для Артура это было нелегко, из-за ранений. Тем временем чиновники минздрава решили вопрос. «7 августа кладут в Курган! Минздрав выбил квоту! Спасибо вам огромное!» — написал 31 июля Артур корреспонденту URA.RU Павлу Сидорову. Вся редакция порадовалась за бойца. А Ирине Гехт высказали отдельную благодарность. О том, что боец уже находится в Кургане, узнали и в приемной Бурматова. 8 августа депутат написал в своем аккаунте. «Настоящий герой на прием пришел несколько недель назад. Участник СВО. Офицер. Получил тяжелые ранения, мечтает вернуться обратно и продолжать участвовать в спецоперации, но нужна сложная операция, которую могут сделать только в одном месте — в центре Илизарова. Куда бы ни обратился — никто ему не помог, как это водится у нас в Челябинской области. Мы отработали. Сегодня он в центре Илизарова. Надеемся, все пройдет успешно, и боец снова будет в строю, как он об этом сам мечтает. А видео посмотрите: на таких людях страна и держится. Жаль, отношение они у нас в регионе встречают, мягко говоря, прохладное со стороны властей. Ну, это у челябинских чиновников вообще ко всем жителям вверенного им региона такое отношение: люди ж не деньги, их после окончания вахты из региона не вывезешь (хотя от крепостных, я думаю, эти ребята бы не отказались)», — написал Бурматов. Новость по теме Челябинский офицер, получивший тяжелые ранения в ходе СВО, направлен в клинику Илизарова. Фото К посту приложенное видео, где Бурматов гневно клеймит челябинские власти и удивляется тому, что никто не хочет помогать бойцу. Было бы неправильным утверждать, что депутат ничего не сделал для Артура. Он направил запрос в Минобороны РФ. Как раз в тот день, когда в центре Илизарова согласовали квоту. О чем потом представители челябинского минздрава сообщили бойцу. «Мне помогали областные власти. Заместитель губернатора области Ирина Гехт взяла решение вопроса под свой личный контроль. Звонки, обследования, очные и онлайн-консультации», — сообщил URA.RU офицер. Артур подробно рассказал, как заведующий четвертого отделения клиники Илизарова Денис Моховиков лично встретил его по прибытию. Особо отметил министра здравоохранения региона Агату Ткачеву, сотрудника министерства Дмитрия Морозова. Благодарен заведующей поликлиникой села Кунашак Ирине Закировой за быструю и оперативную помощь в прохождении всех этапов обследования, врачу-травматологу Даниилу Бикмулину, который помог ему заложить фундамент успешного лечения и буквально спас поврежденную ногу бойца. Ирина Гехт признала, что получить квоту сложно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Да, получить квоту нелегко. Поэтому не решалось сразу. Требовалось много согласований и этот вопрос был на нашем контроле», — рассказал URA.RU Гехт. Бурматов, когда ему дозвонилось URA.RU потребовал, чтобы его комментарий поставили полностью. Но так как он говорил 20 минут и часто повторялся, мы публикуем его основные мысли. Бурматов подчеркивает, что боец сам обратился к нему, забывая, что военному звонили его сотрудники и просили приехать. Артур такой инициативы не проявлял. Депутат стоит на своем — именно он помог бойцу. Правда, уже делает оговорку, что без властей дело, все-таки, не обошлось. «Все, что касается его [Артура Зарипова] конкретно истории, в ролике, где он у меня на приеме. Он ко мне пришел, когда меры, которые им были предприняты в отношении получения медицинской помощи, были исчерпаны. Он не мог получить квоту в центр Илизарова, куда он хотел попасть. Челябинские власти, конечно, тоже поучаствовали в этом. Но после того, как депутатские запросы были направлены. Депутатские запросы были направлены по разным линиям: мы и с центром Илизарова связывались, с органами власти Челябинска связывались», — заявил Бурматов. Владимир Бурматов стоит на своем, без его помощи бы боец не справился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пост Бурматова Артур читал. И очень удивился тому, что написал депутат. Не понял, зачем надо было «сталкивать лбами» власти. URA.RU не стало объяснять бойцу, что для Бурматова такие истории не в новинку. Всем помнится, как в августе 2010 года Бурматов вместе со своим другом, тогда еще будущим, а теперь уже бывшим, сенатором Русланом Гаттаровыми и группой соратников «мужественно» тушили торфяной пожар в Рязанской области и рассказали об этом в своих аккаунтах. Вот только никакого пожара в той точке, какую они указали, не было в тот день. Это зафиксировано во всех сводках. Разоблачили будущих политиков постановочные фото. «Огнеборец» Гаттаров тушил пожар в кроссовках на тонкой подошве, что должна плавиться при высокой температуре, какая бывает при торфяных пожарах. На лицах у «пожарных» были респираторы той марки, что плавятся прямо на лице. Черенки лопат оказались чистыми, а небо голубым, без дымки. Повода для смеха добавила фраза на видео: «Ира, ты сфоткалась?» Все пришли к выводу, что «огнеборцы» сами подожгли дерево и его же потушили. Руслан Гаттаров тушит пожар в тонких кроссовках. Это фото он выложил в своем аккаунте, но потом запись удалил Взято с сайта «Новые известия» Белый черенок лопаты, сухие иголки под ногами. Владимир Бурматов второй справа. Взято с сайта «Новые известия» После того, как челябинский блогер Piligrim-67 выложил в ЖЖ пост, подробно разобрав, почему пожар не настоящий, эта история мгновенно разлетелась по соцсетям. Поначалу Бурматов и Гаттаров пытались оправдываться. Мол, пожар был, но небольшой и в сводку не попал. Затем предпочли обо всем забыть. Все записи с аккаунтов были удалены, хотя пользователи успели сделать копии. Но если тогда эта история ударила только по их имиджу, то сейчас речь идет об имидже всего региона. Бурматов, в отличие от своих коллег по парламенту, ни разу не был в зоне СВО, не возил бойцам гуманитарные грузы. Долгое время предпочитал писать в своих аккаунтах только о собаках. А теперь тема СВО стала для него поводом для того, чтобы лишний раз обрушиться с критикой на власти региона. Даже если эта критика лжива. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов солгал, что только он помогает бойцам СВО, в то время как «бездушные челябинские чиновники» предпочитают держаться в стороне. Это возмутило всех, кто знает подробности жизни героя спецоперации, кавалера двух орденов Мужества, подполковника Артура Зарипова, на истории с которым решил пропиариться Бурматов. Подробности в материале URA.RU. Герой двух военных операций, в Сирии и на Украине, подполковник Артур Зарипов, позывные «Амур», в сентябре 2022 года получил тяжелые ранения на фронте. Он прикрывал отход своих бойцов с высоты на Донецком направлении и попал под прицел вражеского танка. Его вынесли с поля боя бойцы казачьего батальона «Терек». 200 метров ползком тащили Артура на плащ-палатке до укрытия. URA.RU рассказывало об этом подвиге. Врачи спасли подполковнику жизнь, но ему требуется долгое время на реабилитацию. Корреспонденты URA.RU встречались с Артуром в Кунашаке, где он проживает со своими родными. Отметили необычайное мужество офицера, который ни на что не жаловался. А на вопрос URA.RU чем ему можно помочь, признался, что мечтает попасть в центр Илизарова в Кургане. Надо снимать пластины с ноги и ставить специальный аппарат, чтобы вытянуть кость. Артур собирал нужные бумаги, но процесс затягивался. После публикации материала URA.RU обратилось к первому вице-губернатору региона Ирине Гехт. Попросили помочь бойцу попасть в центр Илизарова. «Обязательно поможем! Есть сложности с квотами, но мы решим», — пообещала Гехт Кстати, решение вопроса было на контроле у губернатора Алексея Текслера. И пока в областном минздраве решали вопрос с квотами, Бурматов прочитал материал URA.RU и решил воспользоваться этой историей. Артура пригласили в приемную Бурматова в Челябинске, выслушали его и также обещали помочь. Бурматов даже лично съездил в Кунашак, уговорив бойца сняться на видео, хотя для Артура это было нелегко, из-за ранений. Тем временем чиновники минздрава решили вопрос. Вся редакция порадовалась за бойца. А Ирине Гехт высказали отдельную благодарность. О том, что боец уже находится в Кургане, узнали и в приемной Бурматова. 8 августа депутат написал в своем аккаунте. «Настоящий герой на прием пришел несколько недель назад. Участник СВО. Офицер. Получил тяжелые ранения, мечтает вернуться обратно и продолжать участвовать в спецоперации, но нужна сложная операция, которую могут сделать только в одном месте — в центре Илизарова. Куда бы ни обратился — никто ему не помог, как это водится у нас в Челябинской области. Мы отработали. Сегодня он в центре Илизарова. Надеемся, все пройдет успешно, и боец снова будет в строю, как он об этом сам мечтает. А видео посмотрите: на таких людях страна и держится. Жаль, отношение они у нас в регионе встречают, мягко говоря, прохладное со стороны властей. Ну, это у челябинских чиновников вообще ко всем жителям вверенного им региона такое отношение: люди ж не деньги, их после окончания вахты из региона не вывезешь (хотя от крепостных, я думаю, эти ребята бы не отказались)», — написал Бурматов. К посту приложенное видео, где Бурматов гневно клеймит челябинские власти и удивляется тому, что никто не хочет помогать бойцу. Было бы неправильным утверждать, что депутат ничего не сделал для Артура. Он направил запрос в Минобороны РФ. Как раз в тот день, когда в центре Илизарова согласовали квоту. О чем потом представители челябинского минздрава сообщили бойцу. «Мне помогали областные власти. Заместитель губернатора области Ирина Гехт взяла решение вопроса под свой личный контроль. Звонки, обследования, очные и онлайн-консультации», — сообщил URA.RU офицер. Артур подробно рассказал, как заведующий четвертого отделения клиники Илизарова Денис Моховиков лично встретил его по прибытию. Особо отметил министра здравоохранения региона Агату Ткачеву, сотрудника министерства Дмитрия Морозова. Благодарен заведующей поликлиникой села Кунашак Ирине Закировой за быструю и оперативную помощь в прохождении всех этапов обследования, врачу-травматологу Даниилу Бикмулину, который помог ему заложить фундамент успешного лечения и буквально спас поврежденную ногу бойца. «Да, получить квоту нелегко. Поэтому не решалось сразу. Требовалось много согласований и этот вопрос был на нашем контроле», — рассказал URA.RU Гехт. Бурматов, когда ему дозвонилось URA.RU потребовал, чтобы его комментарий поставили полностью. Но так как он говорил 20 минут и часто повторялся, мы публикуем его основные мысли. Бурматов подчеркивает, что боец сам обратился к нему, забывая, что военному звонили его сотрудники и просили приехать. Артур такой инициативы не проявлял. Депутат стоит на своем — именно он помог бойцу. Правда, уже делает оговорку, что без властей дело, все-таки, не обошлось. «Все, что касается его [Артура Зарипова] конкретно истории, в ролике, где он у меня на приеме. Он ко мне пришел, когда меры, которые им были предприняты в отношении получения медицинской помощи, были исчерпаны. Он не мог получить квоту в центр Илизарова, куда он хотел попасть. Челябинские власти, конечно, тоже поучаствовали в этом. Но после того, как депутатские запросы были направлены. Депутатские запросы были направлены по разным линиям: мы и с центром Илизарова связывались, с органами власти Челябинска связывались», — заявил Бурматов. Пост Бурматова Артур читал. И очень удивился тому, что написал депутат. Не понял, зачем надо было «сталкивать лбами» власти. URA.RU не стало объяснять бойцу, что для Бурматова такие истории не в новинку. Всем помнится, как в августе 2010 года Бурматов вместе со своим другом, тогда еще будущим, а теперь уже бывшим, сенатором Русланом Гаттаровыми и группой соратников «мужественно» тушили торфяной пожар в Рязанской области и рассказали об этом в своих аккаунтах. Вот только никакого пожара в той точке, какую они указали, не было в тот день. Это зафиксировано во всех сводках. Разоблачили будущих политиков постановочные фото. «Огнеборец» Гаттаров тушил пожар в кроссовках на тонкой подошве, что должна плавиться при высокой температуре, какая бывает при торфяных пожарах. На лицах у «пожарных» были респираторы той марки, что плавятся прямо на лице. Черенки лопат оказались чистыми, а небо голубым, без дымки. После того, как челябинский блогер Piligrim-67 выложил в ЖЖ пост, подробно разобрав, почему пожар не настоящий, эта история мгновенно разлетелась по соцсетям. Поначалу Бурматов и Гаттаров пытались оправдываться. Мол, пожар был, но небольшой и в сводку не попал. Затем предпочли обо всем забыть. Все записи с аккаунтов были удалены, хотя пользователи успели сделать копии. Но если тогда эта история ударила только по их имиджу, то сейчас речь идет об имидже всего региона. Бурматов, в отличие от своих коллег по парламенту, ни разу не был в зоне СВО, не возил бойцам гуманитарные грузы. Долгое время предпочитал писать в своих аккаунтах только о собаках. А теперь тема СВО стала для него поводом для того, чтобы лишний раз обрушиться с критикой на власти региона. Даже если эта критика лжива.