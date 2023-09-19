Частичная мобилизация спасла Россию от безработицы

Об экономических успехах и трудностях спустя год — в материале URA.RU

20 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Спецоперация сменила курс властей на поддержку семей военных Фото: Денис Моргунов © URA.RU С момента начала частичной мобилизации в России в рамках спецоперации на Украине прошел почти год. Данное решение повлияло не только на обстановку на фронте, но и внутри страны. О том, что изменилось на рынке труда и каких успехов удалось добиться в рамках импортозамещения и развития страны в беседе с URA.RU рассказали эксперты в сфере экономики и социальной защиты. Сам факт проведения частичной мобилизации увеличил число желающих подписать контракт с Министерством обороны. Это привело к росту зарплат и снижению уровня безработицы, сказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков: «Во-первых, надо сказать, что проведение специальной военной операции повлияло на рынок труда и на российскую экономику. Если говорить о безработице, то в России сейчас крайне низкий уровень. Роль спецоперации и частичной мобилизации здесь есть. Недавно появилась информация о том, что более 300 тысяч человек уже с начала года подписали контракты с Минобороны. В подавляющем большинстве это граждане, которые стали получать заработные платы в несколько раз выше, чем имели до этого. Мне кажется, с этим спорить бесполезно». Новость по теме Путин поддержал идею об уравнении выплат и льгот всех участников СВО Увеличилось количество льгот, доступных в РФ. Приоритетным направлением государственной поддержки стали военнослужащие и их семьи, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Люди, исполняющие воинский долг, ежедневно рискующие своей жизнью на СВО, не должны беспокоится о том, что государство оставит их и их семьи без защиты. За период проведения СВО мы приняли немало соответствующих законов», — отметила Екатерина Стенякина. Теперь на период мобилизации за гражданами сохраняется рабочее место. Трудовой и профессиональный стаж добровольцев продолжает накапливаться, он будет учтен при начислении будущей страховой пенсии. Более того, во время участия в СВО стаж исчисляется в двойном размере.

Продлены сроки предоставления налоговых деклараций.

На потребительские займы и кредиты, выданные до дня призыва или начала участия военнослужащего в СВО, до 31 декабря 2023 года возможно оформить каникулы. В случае гибели или получения инвалидности I группы долги полностью спишут.

Семьи военнослужащих оформляют пособия на детей в упрощенном порядке без учета доходов мобилизованного. В случае ранения, травмы или контузии военным, волонтерам, госслужащим и другим людям, командированным в зону СВО, полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей. Если человек погиб, между членами семьи в равных долях распределяют 5 млн рублей.

После демобилизации участники СВО получают статус ветеранов боевых действий и право на все льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные соответствующим федеральным законом.

При увольнении со службы в запас положено единовременное пособие в размере двух окладов по воинской должности. Если это произошло из-за травмы, контузии или болезни, сумма составит 2 млн рублей. Социальный фонд России выплачивает ветеранам ежемесячно 3,9 тысячи рублей.

Уйдя в запас и устроившись на гражданскую службу, участники боевых действий имеют право на отпуск в удобное для них время. Плюс они могут дополнительно отдыхать 35 дней без сохранения зарплаты. Также бывшие военные вправе получить дополнительное профессиональное образование и обучение за счет работодателя. В вузы Герои России — участники СВО поступают без вступительных испытаний. Новость по теме В США рассказали об экономической ловушке, в которую попал Запад Соцподдержки семей военнослужащих недостаточно, считает управляющий партнер агентства экономической и налоговой безопасности «Есипов и партнеры», член Ассоциации Деловая Россия (Москва) Валентин Есипов. По его словам, в помощи остро нуждаются предприниматели. «В большей степени страдает микро и малый бизнес. Они не имеют возможности оформить отсрочку по призыву или не заметить ухода некоторого количества сотрудников. В адрес призывников мы все видим меры поддержки, а в отношении бизнеса и источника доходов государства меры поддержки не распространены. У нас эпоха цифровизации бизнес-процессов, однако количество сотрудников сферы информационных технологий не является подавляющим. В связи с этим поддержка одной отрасли не вытянет остальных. При этом о своей причастности к сфере IT не всегда получается доказать. Возможно, в данной части имеется перекос баланса поддержки», — подчеркнул Валентин Есипов. Новость по теме Мишустин зафиксировал новый крупный источник роста доходов бюджета России Новые вызовы для России стали толчков для экономического развития, сказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. По его словам, страна уже обгоняет Запад и способна конкурировать с лидирующими государствами: «Российская экономика в 2023 году по своему росту опередит экономику Европейского Союза и Соединенных Штатов в разы. Мы сейчас по темпам экономического роста конкурируем не с Западом, а с лидирующими по этому показателю экономиками, включая многие страны БРИКС и, в частности, с Китаем. В результате не только СВО, но и введения санкций Россия получила импульс для роста. Особенно это видно в обрабатывающей промышленности». Новость по теме В США заявили о победе РФ над санкциями Запада Он отметил, что востребованность российской продукции растет. «Она будет продвигаться на новые рынки, чтобы западные страны не предпринимали, потому что, если продукция дешевле, более качественная, то, конечно, российские компании будут занимать все новые и новые рынки. Экономический рост, идет не только за счет новых партнеров, но и за счет внутренних факторов. Растет внутренний спрос, поскольку растут реальные заработные платы. Плюс российские компании занимают новые ниши на освободившемся рынке после ухода западных», — добавил экономист. При этом остается риск, что небольшие предприятия в России будут исчезать, предупредил член Ассоциации Деловая Россия (Москва) Валентин Есипов: «В целом общение с предпринимателями и крупными бизнесменами показывает, что потрясения на рынке труда вынуждают приспосабливаться. Можно ли это рассматривать в качестве толчка к развитию? Да, в контексте того, что нас не убивает — делает сильнее. Выживает сильнейший в это непростое время. Целесообразно не оставлять микробизнес наедине с проблемами от них не зависящих». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С момента начала частичной мобилизации в России в рамках спецоперации на Украине прошел почти год. Данное решение повлияло не только на обстановку на фронте, но и внутри страны. О том, что изменилось на рынке труда и каких успехов удалось добиться в рамках импортозамещения и развития страны в беседе с URA.RU рассказали эксперты в сфере экономики и социальной защиты. Сам факт проведения частичной мобилизации увеличил число желающих подписать контракт с Министерством обороны. Это привело к росту зарплат и снижению уровня безработицы, сказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков: Увеличилось количество льгот, доступных в РФ. Приоритетным направлением государственной поддержки стали военнослужащие и их семьи, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Люди, исполняющие воинский долг, ежедневно рискующие своей жизнью на СВО, не должны беспокоится о том, что государство оставит их и их семьи без защиты. За период проведения СВО мы приняли немало соответствующих законов», — отметила Екатерина Стенякина. Соцподдержки семей военнослужащих недостаточно, считает управляющий партнер агентства экономической и налоговой безопасности «Есипов и партнеры», член Ассоциации Деловая Россия (Москва) Валентин Есипов. По его словам, в помощи остро нуждаются предприниматели. «В большей степени страдает микро и малый бизнес. Они не имеют возможности оформить отсрочку по призыву или не заметить ухода некоторого количества сотрудников. В адрес призывников мы все видим меры поддержки, а в отношении бизнеса и источника доходов государства меры поддержки не распространены. У нас эпоха цифровизации бизнес-процессов, однако количество сотрудников сферы информационных технологий не является подавляющим. В связи с этим поддержка одной отрасли не вытянет остальных. При этом о своей причастности к сфере IT не всегда получается доказать. Возможно, в данной части имеется перекос баланса поддержки», — подчеркнул Валентин Есипов. Новые вызовы для России стали толчков для экономического развития, сказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. По его словам, страна уже обгоняет Запад и способна конкурировать с лидирующими государствами: Он отметил, что востребованность российской продукции растет. «Она будет продвигаться на новые рынки, чтобы западные страны не предпринимали, потому что, если продукция дешевле, более качественная, то, конечно, российские компании будут занимать все новые и новые рынки. Экономический рост, идет не только за счет новых партнеров, но и за счет внутренних факторов. Растет внутренний спрос, поскольку растут реальные заработные платы. Плюс российские компании занимают новые ниши на освободившемся рынке после ухода западных», — добавил экономист. При этом остается риск, что небольшие предприятия в России будут исчезать, предупредил член Ассоциации Деловая Россия (Москва) Валентин Есипов: