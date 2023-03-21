Россия и Китай представили идеальный формат сотрудничества

Путин и Си Цзиньпин объяснили, почему у США нет будущего

21 марта 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Лидеры России и Китая представили идеальный формат сотрудничества в современном мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировали всему миру идеальную модель сотрудничества между странами. Официальные переговоры двух лидеров 21 марта в Москве показали, что для устойчивости в современном мире важны равные отношения и взаимное уважение, пояснили URA.RU политологи. По их словам, глобальная стабильность может строиться лишь на основе соблюдения международных прав, а не сиюминутных правил, меняющихся по прихоти установивших свою гегемонию США. Официальные переговоры России и Китая прошли в Кремле 21 марта (накануне лидеры двух стран общались в неформальной обстановке, причем это общение длилось более четырех часов). Сегодня же диалог проходил в присутствии делегаций. Сначала стороны обсудили общие вопросы в узком составе. Россию представляли замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, руководитель Роскосмоса Юрий Борисов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и другие. После состоялись переговоры в расширенном составе. Итогом российско-китайских переговоров стало подписание 14 документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Их итогом стали совместные заявления двух лидеров: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин подписали 14 документов (они касаются двустороннего взаимодействия в области энергетики, АПК, промышленной кооперации, развития транспортно-логистических коридоров и т. д.). В заявлении для СМИ российский лидер отметил, что переговоры были успешными и прошли в «теплой товарищеской конструктивной атмосфере». В свою очередь, Си Цзиньпин назвал их «весьма откровенными, дружескими и продуктивными». По словам президента Путина, по большинству вопросов международных и региональных проблем «взгляды России и Китая совпадают или очень близки». «Был отмечен рост напряженности во многих регионах мира, накопления конфликтного и кризисного потенциала глобальной политики и экономики. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политически мотивированных санкций и прочих ограничений. Нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы невмешательства во внутренние дела, права стран на суверенную модель развития, свободную торговлю. В этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических, экономических и других преимуществ», — заявил Путин. Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая «имеют жизненно важное значение для современного порядка и судьбы человечества» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский лидер также отметил, что позиция Китая по урегулированию конфликта на Украине созвучна позиции РФ. Однако со стороны Киева желания к миру не наблюдается. Си Цзиньпин подтвердил, что Россия и Китай выступают «за мир и диалог», и твердо стоят на этом. «Китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного порядка и судьбы человечества. Двусторонние контакты и сотрудничество продвигаются по всем направлениям на принципах добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. В новых исторических условиях стороны будут развивать китайско-российские отношения, вносить тем самым больший вклад в дело прогресса человечества», — заявил лидер КНР. После официальной части президент Путин пригласил китайскую делегацию на обед в честь лидера КНР Си Цзиньпина. Обед прошел в Грановитой палате Московского Кремля. Министра обороны РФ Сергея Шойгу после заявления двух лидеров буквально атаковали журналисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пример партнерских отношений Россия и Китай демонстрируют всему миру, отмечают эксперты. Однако сами страны к такому формату шли долго и непросто. В 1960—1970 годах отношения были очень сложными, и только с конца 1980-х годов они начали динамично выстраиваться. Это произошло после исторического визита руководителя СССР Михаила Горбачева в 1989 году в Пекин и его встречи с китайским лидером Дэн Сяопином. Именно тогда главы двух стран договорились о новой формуле сотрудничества — «закрыть прошлое, открыть будущее». Укрепление связей с Китаем после Горбачева продолжил первый президент РФ Борис Ельцин. А Владимир Путин в декабре 2002-го, спустя два года после того, как стал президентом РФ, подписал с лидером КНР Цзян Цзэминем декларацию о дружбе и сотрудничестве. Китайский лидер приехал в Москву с представительным журналистским пулом. На фото — малая его часть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как пояснил URA.RU руководитель центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, на выстраивание нынешних конструктивных отношений между Россией и Китаем ушло более 30 лет. «Все лидеры (и с нашей, и с той стороны) проявляли последовательность в этом. Такие отношения — это позитивный пример для других стран», — отметил политолог. Однако помешать этому диалогу и сотрудничеству пытаются США, говорит Ломанов. «Цель США — сохранить свое глобальное лидерство, чтобы ни одна другая страна не стояла с Америкой на одном уровне ни по экономической, ни по политической мощи, ни по уровню международного влияния. У России и Китая нет такой цели — поставить друг другу подножку, чтобы другая страна споткнулась и не могла двигаться вперед. У наших стран есть объективное понимание того, что устойчивость развития страны-партнера идет обоим на пользу: России нужен рядом сильный и стабильный Китай, Китаю нужна такая же сильная Россия. Это пример отношений между крупными странами в XXI веке», — подчеркнул Ломанов. К переговорам лидеров России и Китая приковано внимание всего мира Фото: kremlin.ru / Григорий Сысоев, РИА «Новости» Похожей позиции придерживается доцент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), старший научный сотрудник Института экономики и Института востоковедения РАН Мария Круглова. По словам эксперта, это «идеальная модель сотрудничества». «Но необходимо учитывать „китайскую специфику“ — интересы Китая, и интересы самого Си, который несколько лет назад сделал ставку на сотрудничество с Россией, и даже в нынешних сложных геополитических условиях отказываться от своих намерений и слов он не будет — это будет расцениваться как „потеря лица“, что для любого китайцы нежелательно. В чем наше сотрудничество действительно идеально, так это в том, что оно взаимовыгодное», — убеждена Круглова. Путин и Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнули, что отношения России и Китая — это отношения равноправных партнеров, пояснила URA.RU доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. Политика двух стран основана «на невмешательстве во внутренние дела друг друга и других государств». «Это то, что сближает Москву и Пекин. Сближаются наши позиции и по глобальным проблемам. Россия и Китай демонстрируют, что есть международное, фундаментальное право, и следовать ему должны все страны, которые это право приняли. А вот правила, которые предлагает Запад, могут меняться и постоянно меняются — в зависимости от сиюминутной конъюнктуры», — объяснила Войко. Статья по теме Путин и Си готовы создать условия для наступления мира на Украине По словам старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, для России всегда было ценно то, что Китай готов сотрудничать с Россией по всем вопросам, невзирая на давление со стороны США. Для РФ этим Китай и ценен — своей независимостью, убежден политолог. «То, что у КНР экономика в 10 раз больше чем у России, не означает, что РФ оказывается в зависимости от Китая. Важнее то, кто кого защищает, кто кого прикрывает на международной арене. Вот тут у нас вполне равные отношения», — резюмировал Кашин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировали всему миру идеальную модель сотрудничества между странами. Официальные переговоры двух лидеров 21 марта в Москве показали, что для устойчивости в современном мире важны равные отношения и взаимное уважение, пояснили URA.RU политологи. По их словам, глобальная стабильность может строиться лишь на основе соблюдения международных прав, а не сиюминутных правил, меняющихся по прихоти установивших свою гегемонию США. Официальные переговоры России и Китая прошли в Кремле 21 марта (накануне лидеры двух стран общались в неформальной обстановке, причем это общение длилось более четырех часов). Сегодня же диалог проходил в присутствии делегаций. Сначала стороны обсудили общие вопросы в узком составе. Россию представляли замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, руководитель Роскосмоса Юрий Борисов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и другие. После состоялись переговоры в расширенном составе. Их итогом стали совместные заявления двух лидеров: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин подписали 14 документов (они касаются двустороннего взаимодействия в области энергетики, АПК, промышленной кооперации, развития транспортно-логистических коридоров и т. д.). В заявлении для СМИ российский лидер отметил, что переговоры были успешными и прошли в «теплой товарищеской конструктивной атмосфере». В свою очередь, Си Цзиньпин назвал их «весьма откровенными, дружескими и продуктивными». По словам президента Путина, по большинству вопросов международных и региональных проблем «взгляды России и Китая совпадают или очень близки». «Был отмечен рост напряженности во многих регионах мира, накопления конфликтного и кризисного потенциала глобальной политики и экономики. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политически мотивированных санкций и прочих ограничений. Российский лидер также отметил, что позиция Китая по урегулированию конфликта на Украине созвучна позиции РФ. Однако со стороны Киева желания к миру не наблюдается. Си Цзиньпин подтвердил, что Россия и Китай выступают «за мир и диалог», и твердо стоят на этом. «Китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного порядка и судьбы человечества. Двусторонние контакты и сотрудничество продвигаются по всем направлениям на принципах добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. После официальной части президент Путин пригласил китайскую делегацию на обед в честь лидера КНР Си Цзиньпина. Обед прошел в Грановитой палате Московского Кремля. Пример партнерских отношений Россия и Китай демонстрируют всему миру, отмечают эксперты. Однако сами страны к такому формату шли долго и непросто. В 1960—1970 годах отношения были очень сложными, и только с конца 1980-х годов они начали динамично выстраиваться. Это произошло после исторического визита руководителя СССР Михаила Горбачева в 1989 году в Пекин и его встречи с китайским лидером Дэн Сяопином. Именно тогда главы двух стран договорились о новой формуле сотрудничества — «закрыть прошлое, открыть будущее». Укрепление связей с Китаем после Горбачева продолжил первый президент РФ Борис Ельцин. А Владимир Путин в декабре 2002-го, спустя два года после того, как стал президентом РФ, подписал с лидером КНР Цзян Цзэминем декларацию о дружбе и сотрудничестве. Как пояснил URA.RU руководитель центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, на выстраивание нынешних конструктивных отношений между Россией и Китаем ушло более 30 лет. «Все лидеры (и с нашей, и с той стороны) проявляли последовательность в этом. Такие отношения — это позитивный пример для других стран», — отметил политолог. Однако помешать этому диалогу и сотрудничеству пытаются США, говорит Ломанов. «Цель США — сохранить свое глобальное лидерство, чтобы ни одна другая страна не стояла с Америкой на одном уровне ни по экономической, ни по политической мощи, ни по уровню международного влияния. Похожей позиции придерживается доцент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), старший научный сотрудник Института экономики и Института востоковедения РАН Мария Круглова. По словам эксперта, это «идеальная модель сотрудничества». «Но необходимо учитывать „китайскую специфику“ — интересы Китая, и интересы самого Си, который несколько лет назад сделал ставку на сотрудничество с Россией, и даже в нынешних сложных геополитических условиях отказываться от своих намерений и слов он не будет — это будет расцениваться как „потеря лица“, что для любого китайцы нежелательно. В чем наше сотрудничество действительно идеально, так это в том, что оно взаимовыгодное», — убеждена Круглова. Путин и Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнули, что отношения России и Китая — это отношения равноправных партнеров, пояснила URA.RU доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. Политика двух стран основана «на невмешательстве во внутренние дела друг друга и других государств». «Это то, что сближает Москву и Пекин. Сближаются наши позиции и по глобальным проблемам. По словам старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, для России всегда было ценно то, что Китай готов сотрудничать с Россией по всем вопросам, невзирая на давление со стороны США. Для РФ этим Китай и ценен — своей независимостью, убежден политолог. «То, что у КНР экономика в 10 раз больше чем у России, не означает, что РФ оказывается в зависимости от Китая. Важнее то, кто кого защищает, кто кого прикрывает на международной арене. Вот тут у нас вполне равные отношения», — резюмировал Кашин.