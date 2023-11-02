Трижды сокращенная экс-сотрудница судится с «Областной газетой»

Как ДИП плетет интриги в рупоре свердловских властей — версия бывшего советника «ОГ»

03 ноября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Читатель не догадывается о хитросплетениях, которые происходят в закулисье «Областной газеты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ Экс-советник генерального директора свердловской «Областной газеты» Ольга Бурова оспаривает в суде свой вынужденный простой, в который ее отправило издание, а также размер полученных выплат. Она считает, что за ее увольнением стоит директор департамента информационной политики Юлия Хусаинова, в структуре которой Бурова трудилась раньше. В самом ДИПе эту информацию опровергли. Какие интриги плетутся в «рупоре свердловских властей» и почему там сокращают людей, попыталось разобраться URA.RU. Новость по теме «Областная газета» проиграла многомиллионный суд по госзаданию «До „Областной газеты“ я 12 лет проработала в Департаменте информационной политики, была начальником финансово-правового отдела. Курировала все подведомственные учреждения, в том числе и „Областную газету“. Вернула по судам с „ОГ“ в бюджет 42 миллиона рублей — за невыполнение учреждением госзаданий. Тогда гендиректором и главредом был еще Дмитрий Полянин», — рассказала о себе Ольга Бурова. В ДИПе ей довелось поработать с четырьмя директорами, но с пятым — Юлией Хусаиновой — взаимодействия выстроить не получилось. По словам Буровой, Хусаинова настойчиво предлагала ей перейти работать в «Областную газету» — первым замом гендиректора, финансовым директором. «Юлия Фидарисовна очень рекомендовала мне покинуть департамент. Хотя я чувствовал подвох, но согласилась. Тогда новым руководителем издания назначили Антона Стуликова», — вспоминает Бурова. Ольга Бурова полагает, что к ее сокращениям в «ОГ» причастна Юлия Хусаинова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Переход из ДИПа в «ОГ» произошел в декабре 2021 года, а уже в мае 2022-го Буровой объявили, что ее должность сокращают. Специалисту предложили стать советником гендиректора, на что она согласилась. В октябре того же года ей вновь вручили уведомление о сокращении. А в декабре уволили — главой издания тогда уже был нынешний гендиректор Антон Третьяков. «В марте 2023-го я восстановилась на работе через суд. Тогда же оспорила незаконность невыплаты зарплаты в полном объеме, и тоже выиграла суды. Я вышла на работу, но до трудовых функций меня не допустили, и сразу же, в первый день, отправили на простой. Меня, одного человека, в государственном бюджетном учреждении, которое существует за счет субсидий из свердловского бюджета», — недоумевает Ольга. В апреле Бурову сократили. Она предполагает, что за всеми событиями стоит директор ДИПа Юлия Хусаинова, в полномочия которой входит утверждать численность, структуру и штатное расписание подведомственного учреждения. Новость по теме В главном издании свердловских властей объявлен простой «Из ДИПа очень много хороших специалистов за последнее время ушло. Я думала над этим — почему? Ведь вопрос о кадрах, о профессионализме на госслужбе ставится очень часто. Мне кажется, у Юлии Фидарисовны была задача выстроить собственную схему взаимодействия с подведами, в том числе и финансовую. Моя должность — что в ДИПе, что в „Областной“ — была ключевой. Но люди, которые будут знать то, что не следует, не нужны», — предполагает Бурова. Подобные решения, по ее мнению, не эффективны с точки зрения управления. Более того: Бурова считает, что они наносят правительству и бюджету региона ущерб. «Подобная политика приводит к имиджевым, коррупционным и финансовым рискам. Ведь при судебном разрешении из бюджета выплачивается не только та же зарплата, но и моральный ущерб, судебные расходы, то есть бюджет несет дополнительную нагрузку. И когда суд устанавливает, что нарушено трудовое законодательство в государственном учреждении, учредителями которого являются губернатор и заксо— разве это не репутационный ущерб?» — сказала собеседница. Ольга Бурова была награждена благодарственным письмом губернатора Евгения Куйвашева Фото: предоставлено Ольгой Буровой Сейчас Бурова оспаривает в суде свой весенний простой и полученные ею выплаты. Повторно восстанавливаться в «Областную» она не намерена. «Я не могу всю жизнь превратить в борьбу. Та линия, которая идет сейчас из департамента, не даст работать профессионалам. Просто странно, что когда хорошо делаешь свое дело, контролируешь расходование денежных средств, выявляешь нарушение, добиваешься результата — а тебя увольняют. А человека, который эти нарушения допустил, трудоустраивают советником губернатора», — рассуждает Ольга Бурова. За комментарием корреспондент обратился в само издание. Ответ на момент публикации не поступил. «Когда я пришел в „Областную газету“, мне руководство предложило взять на работу Бурову, которая тогда трудилась в ДИПе. Мы начали вместе работать. С точки зрения рабочих компетенций меня все устраивало, однако возникли очень большие вопросы по взаимоотношениям с „Почтой России“, которые курировала Бурова и которые имеют очень большой вес в финансовой нагрузке издания», — сказал бывший гендиректор «Областной газеты» Антон Стуликов. Новость по теме «Областная газета» сокращает ветерана боевых действий, за которого заступалась прокуратура В ДИПе корреспонденту пояснили, что Ольга Бурова уволилась по собственной инициативе и жалоб по поводу увольнения не предъявляла. Позже с согласия департамента она устроилась в «Областную газету». «Фактов, указывающих на принуждение либо оказанное давление на работника, не выявлено. ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» является юридическим лицом. <…> Утверждение штатного расписания, должностных инструкций работников, заключение трудовых договоров <…> относятся к компетенции генерального директора. Департамент не вправе вмешиваться в деятельность учреждения в вопросах, не отнесенных к компетенции учредителя», — говорится в ответе на запрос за подписью директора ДИПа Юлии Хусаиновой. В ДИПе подчеркнули, что увольнение из департамента и переход в «Областную газету» на должность финансового директора стал повышением для Ольги Буровой. И что в период ее работы в обеих структурах сомнений в компетентности сотрудницы не возникало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-советник генерального директора свердловской «Областной газеты» Ольга Бурова оспаривает в суде свой вынужденный простой, в который ее отправило издание, а также размер полученных выплат. Она считает, что за ее увольнением стоит директор департамента информационной политики Юлия Хусаинова, в структуре которой Бурова трудилась раньше. В самом ДИПе эту информацию опровергли. Какие интриги плетутся в «рупоре свердловских властей» и почему там сокращают людей, попыталось разобраться URA.RU. «До „Областной газеты“ я 12 лет проработала в Департаменте информационной политики, была начальником финансово-правового отдела. Курировала все подведомственные учреждения, в том числе и „Областную газету“. Вернула по судам с „ОГ“ в бюджет 42 миллиона рублей — за невыполнение учреждением госзаданий. Тогда гендиректором и главредом был еще Дмитрий Полянин», — рассказала о себе Ольга Бурова. В ДИПе ей довелось поработать с четырьмя директорами, но с пятым — Юлией Хусаиновой — взаимодействия выстроить не получилось. По словам Буровой, Хусаинова настойчиво предлагала ей перейти работать в «Областную газету» — первым замом гендиректора, финансовым директором. «Юлия Фидарисовна очень рекомендовала мне покинуть департамент. Хотя я чувствовал подвох, но согласилась. Тогда новым руководителем издания назначили Антона Стуликова», — вспоминает Бурова. Переход из ДИПа в «ОГ» произошел в декабре 2021 года, а уже в мае 2022-го Буровой объявили, что ее должность сокращают. Специалисту предложили стать советником гендиректора, на что она согласилась. В октябре того же года ей вновь вручили уведомление о сокращении. А в декабре уволили — главой издания тогда уже был нынешний гендиректор Антон Третьяков. «В марте 2023-го я восстановилась на работе через суд. Тогда же оспорила незаконность невыплаты зарплаты в полном объеме, и тоже выиграла суды. Я вышла на работу, но до трудовых функций меня не допустили, и сразу же, в первый день, отправили на простой. Меня, одного человека, в государственном бюджетном учреждении, которое существует за счет субсидий из свердловского бюджета», — недоумевает Ольга. В апреле Бурову сократили. Она предполагает, что за всеми событиями стоит директор ДИПа Юлия Хусаинова, в полномочия которой входит утверждать численность, структуру и штатное расписание подведомственного учреждения. «Из ДИПа очень много хороших специалистов за последнее время ушло. Я думала над этим — почему? Ведь вопрос о кадрах, о профессионализме на госслужбе ставится очень часто. Мне кажется, у Юлии Фидарисовны была задача выстроить собственную схему взаимодействия с подведами, в том числе и финансовую. Моя должность — что в ДИПе, что в „Областной“ — была ключевой. Но люди, которые будут знать то, что не следует, не нужны», — предполагает Бурова. Подобные решения, по ее мнению, не эффективны с точки зрения управления. Более того: Бурова считает, что они наносят правительству и бюджету региона ущерб. «Подобная политика приводит к имиджевым, коррупционным и финансовым рискам. Ведь при судебном разрешении из бюджета выплачивается не только та же зарплата, но и моральный ущерб, судебные расходы, то есть бюджет несет дополнительную нагрузку. И когда суд устанавливает, что нарушено трудовое законодательство в государственном учреждении, учредителями которого являются губернатор и заксо— разве это не репутационный ущерб?» — сказала собеседница. Сейчас Бурова оспаривает в суде свой весенний простой и полученные ею выплаты. Повторно восстанавливаться в «Областную» она не намерена. «Я не могу всю жизнь превратить в борьбу. Та линия, которая идет сейчас из департамента, не даст работать профессионалам. Просто странно, что когда хорошо делаешь свое дело, контролируешь расходование денежных средств, выявляешь нарушение, добиваешься результата — а тебя увольняют. А человека, который эти нарушения допустил, трудоустраивают советником губернатора», — рассуждает Ольга Бурова. За комментарием корреспондент обратился в само издание. Ответ на момент публикации не поступил. «Когда я пришел в „Областную газету“, мне руководство предложило взять на работу Бурову, которая тогда трудилась в ДИПе. Мы начали вместе работать. С точки зрения рабочих компетенций меня все устраивало, однако возникли очень большие вопросы по взаимоотношениям с „Почтой России“, которые курировала Бурова и которые имеют очень большой вес в финансовой нагрузке издания», — сказал бывший гендиректор «Областной газеты» Антон Стуликов. В ДИПе корреспонденту пояснили, что Ольга Бурова уволилась по собственной инициативе и жалоб по поводу увольнения не предъявляла. Позже с согласия департамента она устроилась в «Областную газету». «Фактов, указывающих на принуждение либо оказанное давление на работника, не выявлено. ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» является юридическим лицом. <…> Утверждение штатного расписания, должностных инструкций работников, заключение трудовых договоров <…> относятся к компетенции генерального директора. Департамент не вправе вмешиваться в деятельность учреждения в вопросах, не отнесенных к компетенции учредителя», — говорится в ответе на запрос за подписью директора ДИПа Юлии Хусаиновой. В ДИПе подчеркнули, что увольнение из департамента и переход в «Областную газету» на должность финансового директора стал повышением для Ольги Буровой. И что в период ее работы в обеих структурах сомнений в компетентности сотрудницы не возникало.