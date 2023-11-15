Погибшего свердловского военкома похоронили с почестями

«Его сердце не выдержало страданий»

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Пресс-конференция в ТАСС-Урал по форуму "Армия-2018". Екатеринбург, армия, полковник, погоны, флаг россии, звание
Полковник Сергей Чекасин был военкомом Краснотурьинска и Карпинска с 2009 года Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) простились с 59-летним военным комиссаром Сергеем Чекасиным. Его тело нашли дома 10 ноября. Основная версия — суицид. Спустя пять дней около 400 человек пришли похоронить офицера с воинскими почестями на кладбище «Медное». Одним из свидетелей стал корреспондент URA.RU.

Люди стали собираться у городского Дворца культуры около десяти утра — то есть за час до траурной церемонии. Внутри здания у сцены стоял гроб, который по периметру обхватили солдаты-срочники. В числе первых, кто пришел на прощание, был врио военкома Краснотурьинска и Карпинска подполковник Ринат Шагиев — зам Чекасина. За ним пришла мама. Ее вел внук Валерий. Зайдя в помещение с гробом, женщина начала расплакалась. Валерий Чекасин тоже не сдерживал слез.

У гроба стоял караул из четырех бойцов
У гроба стоял караул из четырех бойцов
Фото:

Ближе к одиннадцати в ДК появились мэры Краснотурьинска (Александр Устинов), Волчанска (Александр Вервейн), Карпинска (Андрей Клопов), Серова (Василий Сизиков) и главный свердловский военком Юрий Аксенов. Зал заполнился. Начало немного затянулось из-за мамы покойного, которая, увидев его портрет, пошла обнять. Успокаивать ее взялся медбрат.

Первым выступил Аксенов: «Уважаемые родные, примите искренние соболезнования от всего военного комиссариата Свердловской области. Полковник Чекасин — несомненный авторитет. Более 30 лет, несмотря на реформы и события в стране, он оставался в строю и до конца выполнял воинский долг. Сегодня мы прощаемся с русским офицером. На таких, как Сергей Валентинович, держится наше Отечество. Вечная память». Затем Устинов. Он назвал Чекасина легендой. «На Урале его знает каждый. С его уходом закончилась целая эпоха. Он был человеком прямым, сильным духом, целеустремленным и коммуникабельным», — вспомнил чиновник. И добавил, что военком никогда не боялся сложностей, всегда выполнял поставленные задачи.

Возле ДК дежурила бригада врачей
Возле ДК дежурила бригада врачей
Фото:

«За последние полтора года Чекасин встретил каждого земляка, погибшего при исполнении воинского долга [в ходе спецоперации РФ на Украине]. Он был в каждой семье, всем сердцем и душой разделял со всеми горечь и утрату. Он с честью и достоинством провожал в последний путь каждого нашего [погибшего] солдата», — резюмировал Устинов.

Включили ролик о Чекасине. Когда на экране показали его фото с внуком, Валерий несколько раз эмоционально ударил по крышке гроба.

В последний путь военкома провожали под военный оркестр
Фото: Сергей Бодров © URA.RU
Гроб несли его товарищи
Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Уже на кладбище один из сослуживцев Чекасина обратился к родным: «Простите, что не уберегли его. Работать с ним было честью. Мы его будем помнить». Другой передал соболезнования от союза ветеранов — и началось погребение.

Ранее источники URA.RU утверждали, что Чекасин покончил с собой. По словам других инсайдеров, офицер был болен (обе версии, впрочем, не взаимоисключающие). Близкие не верят в версию с суицидом, но и не называют точную причину смерти. Мать военкома на похоронах многозначительно сказала, что «его сердце не выдержало страданий».

Похоронили военкома на кладбище «Медное»
Фото: Сергей Бодров © URA.RU
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В Краснотурьинске (Свердловская область) простились с 59-летним военным комиссаром Сергеем Чекасиным. Его тело нашли дома 10 ноября. Основная версия — суицид. Спустя пять дней около 400 человек пришли похоронить офицера с воинскими почестями на кладбище «Медное». Одним из свидетелей стал корреспондент URA.RU. Люди стали собираться у городского Дворца культуры около десяти утра — то есть за час до траурной церемонии. Внутри здания у сцены стоял гроб, который по периметру обхватили солдаты-срочники. В числе первых, кто пришел на прощание, был врио военкома Краснотурьинска и Карпинска подполковник Ринат Шагиев — зам Чекасина. За ним пришла мама. Ее вел внук Валерий. Зайдя в помещение с гробом, женщина начала расплакалась. Валерий Чекасин тоже не сдерживал слез. Ближе к одиннадцати в ДК появились мэры Краснотурьинска (Александр Устинов), Волчанска (Александр Вервейн), Карпинска (Андрей Клопов), Серова (Василий Сизиков) и главный свердловский военком Юрий Аксенов. Зал заполнился. Начало немного затянулось из-за мамы покойного, которая, увидев его портрет, пошла обнять. Успокаивать ее взялся медбрат. Первым выступил Аксенов: «Уважаемые родные, примите искренние соболезнования от всего военного комиссариата Свердловской области. Полковник Чекасин — несомненный авторитет. Более 30 лет, несмотря на реформы и события в стране, он оставался в строю и до конца выполнял воинский долг. Сегодня мы прощаемся с русским офицером. На таких, как Сергей Валентинович, держится наше Отечество. Вечная память». Затем Устинов. Он назвал Чекасина легендой. «На Урале его знает каждый. С его уходом закончилась целая эпоха. Он был человеком прямым, сильным духом, целеустремленным и коммуникабельным», — вспомнил чиновник. И добавил, что военком никогда не боялся сложностей, всегда выполнял поставленные задачи. «За последние полтора года Чекасин встретил каждого земляка, погибшего при исполнении воинского долга [в ходе спецоперации РФ на Украине]. Он был в каждой семье, всем сердцем и душой разделял со всеми горечь и утрату. Он с честью и достоинством провожал в последний путь каждого нашего [погибшего] солдата», — резюмировал Устинов. Включили ролик о Чекасине. Когда на экране показали его фото с внуком, Валерий несколько раз эмоционально ударил по крышке гроба. Уже на кладбище один из сослуживцев Чекасина обратился к родным: «Простите, что не уберегли его. Работать с ним было честью. Мы его будем помнить». Другой передал соболезнования от союза ветеранов — и началось погребение. Ранее источники URA.RU утверждали, что Чекасин покончил с собой. По словам других инсайдеров, офицер был болен (обе версии, впрочем, не взаимоисключающие). Близкие не верят в версию с суицидом, но и не называют точную причину смерти. Мать военкома на похоронах многозначительно сказала, что «его сердце не выдержало страданий».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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