Погибшего свердловского военкома похоронили с почестями

«Его сердце не выдержало страданий»

15 ноября 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Полковник Сергей Чекасин был военкомом Краснотурьинска и Карпинска с 2009 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) простились с 59-летним военным комиссаром Сергеем Чекасиным. Его тело нашли дома 10 ноября. Основная версия — суицид. Спустя пять дней около 400 человек пришли похоронить офицера с воинскими почестями на кладбище «Медное». Одним из свидетелей стал корреспондент URA.RU. Люди стали собираться у городского Дворца культуры около десяти утра — то есть за час до траурной церемонии. Внутри здания у сцены стоял гроб, который по периметру обхватили солдаты-срочники. В числе первых, кто пришел на прощание, был врио военкома Краснотурьинска и Карпинска подполковник Ринат Шагиев — зам Чекасина. За ним пришла мама. Ее вел внук Валерий. Зайдя в помещение с гробом, женщина начала расплакалась. Валерий Чекасин тоже не сдерживал слез. У гроба стоял караул из четырех бойцов Фото: Сергей Бодров © URA.RU Ближе к одиннадцати в ДК появились мэры Краснотурьинска (Александр Устинов), Волчанска (Александр Вервейн), Карпинска (Андрей Клопов), Серова (Василий Сизиков) и главный свердловский военком Юрий Аксенов. Зал заполнился. Начало немного затянулось из-за мамы покойного, которая, увидев его портрет, пошла обнять. Успокаивать ее взялся медбрат. Первым выступил Аксенов: «Уважаемые родные, примите искренние соболезнования от всего военного комиссариата Свердловской области. Полковник Чекасин — несомненный авторитет. Более 30 лет, несмотря на реформы и события в стране, он оставался в строю и до конца выполнял воинский долг. Сегодня мы прощаемся с русским офицером. На таких, как Сергей Валентинович, держится наше Отечество. Вечная память». Затем Устинов. Он назвал Чекасина легендой. «На Урале его знает каждый. С его уходом закончилась целая эпоха. Он был человеком прямым, сильным духом, целеустремленным и коммуникабельным», — вспомнил чиновник. И добавил, что военком никогда не боялся сложностей, всегда выполнял поставленные задачи. Возле ДК дежурила бригада врачей Фото: Сергей Бодров © URA.RU «За последние полтора года Чекасин встретил каждого земляка, погибшего при исполнении воинского долга [в ходе спецоперации РФ на Украине]. Он был в каждой семье, всем сердцем и душой разделял со всеми горечь и утрату. Он с честью и достоинством провожал в последний путь каждого нашего [погибшего] солдата», — резюмировал Устинов. Включили ролик о Чекасине. Когда на экране показали его фото с внуком, Валерий несколько раз эмоционально ударил по крышке гроба. В последний путь военкома провожали под военный оркестр Фото: Сергей Бодров © URA.RU Гроб несли его товарищи Фото: Сергей Бодров © URA.RU Уже на кладбище один из сослуживцев Чекасина обратился к родным: «Простите, что не уберегли его. Работать с ним было честью. Мы его будем помнить». Другой передал соболезнования от союза ветеранов — и началось погребение. Ранее источники URA.RU утверждали, что Чекасин покончил с собой. По словам других инсайдеров, офицер был болен (обе версии, впрочем, не взаимоисключающие). Близкие не верят в версию с суицидом, но и не называют точную причину смерти. Мать военкома на похоронах многозначительно сказала, что «его сердце не выдержало страданий». Похоронили военкома на кладбище «Медное» Фото: Сергей Бодров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Краснотурьинске (Свердловская область) простились с 59-летним военным комиссаром Сергеем Чекасиным. Его тело нашли дома 10 ноября. Основная версия — суицид. Спустя пять дней около 400 человек пришли похоронить офицера с воинскими почестями на кладбище «Медное». Одним из свидетелей стал корреспондент URA.RU. Люди стали собираться у городского Дворца культуры около десяти утра — то есть за час до траурной церемонии. Внутри здания у сцены стоял гроб, который по периметру обхватили солдаты-срочники. В числе первых, кто пришел на прощание, был врио военкома Краснотурьинска и Карпинска подполковник Ринат Шагиев — зам Чекасина. За ним пришла мама. Ее вел внук Валерий. Зайдя в помещение с гробом, женщина начала расплакалась. Валерий Чекасин тоже не сдерживал слез. Ближе к одиннадцати в ДК появились мэры Краснотурьинска (Александр Устинов), Волчанска (Александр Вервейн), Карпинска (Андрей Клопов), Серова (Василий Сизиков) и главный свердловский военком Юрий Аксенов. Зал заполнился. Начало немного затянулось из-за мамы покойного, которая, увидев его портрет, пошла обнять. Успокаивать ее взялся медбрат. Первым выступил Аксенов: «Уважаемые родные, примите искренние соболезнования от всего военного комиссариата Свердловской области. Полковник Чекасин — несомненный авторитет. Более 30 лет, несмотря на реформы и события в стране, он оставался в строю и до конца выполнял воинский долг. Сегодня мы прощаемся с русским офицером. На таких, как Сергей Валентинович, держится наше Отечество. Вечная память». Затем Устинов. Он назвал Чекасина легендой. «На Урале его знает каждый. С его уходом закончилась целая эпоха. Он был человеком прямым, сильным духом, целеустремленным и коммуникабельным», — вспомнил чиновник. И добавил, что военком никогда не боялся сложностей, всегда выполнял поставленные задачи. «За последние полтора года Чекасин встретил каждого земляка, погибшего при исполнении воинского долга [в ходе спецоперации РФ на Украине]. Он был в каждой семье, всем сердцем и душой разделял со всеми горечь и утрату. Он с честью и достоинством провожал в последний путь каждого нашего [погибшего] солдата», — резюмировал Устинов. Включили ролик о Чекасине. Когда на экране показали его фото с внуком, Валерий несколько раз эмоционально ударил по крышке гроба. Уже на кладбище один из сослуживцев Чекасина обратился к родным: «Простите, что не уберегли его. Работать с ним было честью. Мы его будем помнить». Другой передал соболезнования от союза ветеранов — и началось погребение. Ранее источники URA.RU утверждали, что Чекасин покончил с собой. По словам других инсайдеров, офицер был болен (обе версии, впрочем, не взаимоисключающие). Близкие не верят в версию с суицидом, но и не называют точную причину смерти. Мать военкома на похоронах многозначительно сказала, что «его сердце не выдержало страданий».