Свердловчанин связался с наркомафией из-за долгов

У жестоко избитого парня двое детей. Сейчас он в СИЗО

29 ноября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Четверо незнакомцев кидали свердловчанина в снег и били палками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области четверо мужчин в масках поставили на колени 29-летнего Сергея Аникина и жестоко избили. По их словам, он «кинул на вес» один из наркомагазинов. Неизвестные сняли издевательства на видео и отправили бывшей супруге пострадавшего. После этого полицейские задержали жертву наркошопа и отправили в СИЗО. Как парень связался с опасными людьми — в материале URA.RU. Рождение детей и развод Сергей Аникин, по словам сестры, работает на заводе Фото: страница Сергея Аникина в соцсети «ВКонтакте» Аникин родился в 1994 году. По словам его сестры Алены (имя изменено — прим. URA.RU), он работает на заводе. У него двое детей: одному три года, другому — шесть. Сергей был женат на Виктории. Около года назад они развелись. Дети остались с ней в Среднеуральске. Аникин периодически забирал их. С Викторией он состоял в отношениях больше десяти лет, познакомились они в мессенджере ICQ («аська»). Судя по странице в соцсети «ВКонтакте», Аникин очень любил рыбачить. У него много фотографий с отдыха на природе и большое количество подписок на паблики, связанных с этим промыслом. В профиле есть и фото детей. Вероятно, Сергей очень любит их. Одна из его публикаций подписана так: «Два ребенка чудных у меня! Две надежды, два больших огня! Мчится время по широкой трассе, у меня две юности в запасе! Жизнь горит во мне неугасимо, у меня две вечности — дочь с сыном». У Аникина дочка и сын Фото: страница Сергея Аникина в соцсети «ВКонтакте» Судя по соцсетям, Сергей любит рыбалку Фото: страница Сергея Аникина в соцсети «ВКонтакте» «Его заставляли работать на них» Вечером 28 ноября в редакцию URA.RU отправили три видеоролика. На них четверо мужчин в масках издеваются над Аникиным. Причем делают это в жестокой форме: Сергея избивали палками, роняли в снег и прыгали сверху, в него стреляли из пистолета (оружие не боевое), его лицо облили зеленкой. На записях неизвестные требовали с Аникина признаться в краже наркотиков. Якобы он обманул наркошоп и не выполнил свою работу. На видео Сергей этого не признал. В итоге его заставили извиниться перед неким дядей Толей и отработать долг (на записи Сергей согласился это сделать). Аникин после избиений не стал писать заявление в полицию Фото: страница Сергея Аникина в соцсети «ВКонтакте» Сестра Аникина пояснила URA.RU, что этот инцидент произошел около месяца назад. Она не смогла сказать, что за люди издевались над братом. По ее словам, Сергей стал употреблять наркотики в 2022-м (после развода с супругой) и влез в долги. «Его заставляли работать на них, угрожали ему и его детям», — добавила родственница. О том, что Сергея жестоко избили, родные узнали от Виктории — жуткие кадры отправили именно ей. Выяснилось, что Аникин не стал писать заявление в полицию по факту избиений. Алена думает, что это из-за того, что его запугали. Узнав о проблемах Сергея с наркотиками, близкие хотели отправить его лечиться. «Сережа и сам хотел в больницу, но сказал, что нужно доделать дела, чтобы не было проблем, а потом уже ложиться [в рехаб]. Мы выбрали место, но не успели», — пояснила сестра. Жертву наркомафии отправили в СИЗО На минувших выходных полицейские задержали Аникина. При нем сыщики нашли несколько доз синтетических наркотиков, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Родственница считает, что ее брата просто подставили. «Говорят, что они хотели снова поймать Сережу и избить. А может и вообще убить. В итоге его задержали силовики», — заявила Алена. Силовики поймали Сергея 26 ноября, уверяет сестра Фото: страница Сергея Аникина в соцсети «ВКонтакте» Мужчину поместили в изолятор временного содержания ОВД Верхней Пышмы. «Экспертиза доказала, что найденное вещество является наркотическим. [Против Аникина] было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)», — добавил полковник Горелых. Оказалось, что Аникин ранее уже был судим за причастность к наркотрафику и пьяную езду. «Сегодня сыщики доставили мужчину в Верхнепышминский районный суд для избрания меры пресечения», — сказал Горелых. По его данным, Аникин пробудет под арестом как минимум до 26 января 2024 года. Семья Аникина вместе с адвокатом решит, жаловаться ли в полицию на избиение, сказала URA.RU сестра. В конце разговора она отметила, что дела с наркотиками никогда не имеют позитивного конца. Дети живут с бывшей супругой Аникина Фото: страница Сергея Аникина в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области четверо мужчин в масках поставили на колени 29-летнего Сергея Аникина и жестоко избили. По их словам, он «кинул на вес» один из наркомагазинов. Неизвестные сняли издевательства на видео и отправили бывшей супруге пострадавшего. После этого полицейские задержали жертву наркошопа и отправили в СИЗО. Как парень связался с опасными людьми — в материале URA.RU. Аникин родился в 1994 году. По словам его сестры Алены (имя изменено — прим. URA.RU), он работает на заводе. У него двое детей: одному три года, другому — шесть. Сергей был женат на Виктории. Около года назад они развелись. Дети остались с ней в Среднеуральске. Аникин периодически забирал их. С Викторией он состоял в отношениях больше десяти лет, познакомились они в мессенджере ICQ («аська»). Судя по странице в соцсети «ВКонтакте», Аникин очень любил рыбачить. У него много фотографий с отдыха на природе и большое количество подписок на паблики, связанных с этим промыслом. В профиле есть и фото детей. Вероятно, Сергей очень любит их. Одна из его публикаций подписана так: «Два ребенка чудных у меня! Две надежды, два больших огня! Мчится время по широкой трассе, у меня две юности в запасе! Жизнь горит во мне неугасимо, у меня две вечности — дочь с сыном». Вечером 28 ноября в редакцию URA.RU отправили три видеоролика. На них четверо мужчин в масках издеваются над Аникиным. Причем делают это в жестокой форме: Сергея избивали палками, роняли в снег и прыгали сверху, в него стреляли из пистолета (оружие не боевое), его лицо облили зеленкой. На записях неизвестные требовали с Аникина признаться в краже наркотиков. Якобы он обманул наркошоп и не выполнил свою работу. На видео Сергей этого не признал. В итоге его заставили извиниться перед неким дядей Толей и отработать долг (на записи Сергей согласился это сделать). Сестра Аникина пояснила URA.RU, что этот инцидент произошел около месяца назад. Она не смогла сказать, что за люди издевались над братом. По ее словам, Сергей стал употреблять наркотики в 2022-м (после развода с супругой) и влез в долги. «Его заставляли работать на них, угрожали ему и его детям», — добавила родственница. О том, что Сергея жестоко избили, родные узнали от Виктории — жуткие кадры отправили именно ей. Выяснилось, что Аникин не стал писать заявление в полицию по факту избиений. Алена думает, что это из-за того, что его запугали. Узнав о проблемах Сергея с наркотиками, близкие хотели отправить его лечиться. «Сережа и сам хотел в больницу, но сказал, что нужно доделать дела, чтобы не было проблем, а потом уже ложиться [в рехаб]. Мы выбрали место, но не успели», — пояснила сестра. На минувших выходных полицейские задержали Аникина. При нем сыщики нашли несколько доз синтетических наркотиков, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Родственница считает, что ее брата просто подставили. «Говорят, что они хотели снова поймать Сережу и избить. А может и вообще убить. В итоге его задержали силовики», — заявила Алена. Мужчину поместили в изолятор временного содержания ОВД Верхней Пышмы. «Экспертиза доказала, что найденное вещество является наркотическим. [Против Аникина] было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)», — добавил полковник Горелых. Оказалось, что Аникин ранее уже был судим за причастность к наркотрафику и пьяную езду. «Сегодня сыщики доставили мужчину в Верхнепышминский районный суд для избрания меры пресечения», — сказал Горелых. По его данным, Аникин пробудет под арестом как минимум до 26 января 2024 года. Семья Аникина вместе с адвокатом решит, жаловаться ли в полицию на избиение, сказала URA.RU сестра. В конце разговора она отметила, что дела с наркотиками никогда не имеют позитивного конца.