30 ноября 2023

Муниципалитеты ЯНАО готовятся к принятию бюджета на 2024 год

Казна городов Ямала остается социально-ориентированной и бездефицитной

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, фракция единая россия, рабочее место депутата, бюджет, Принятие закона
В следующем году ожидается рост финансирования муниципалитетов ЯНАО Фото:

В 2024 году рост финансирования муниципалитетов ЯНАО ожидается по всем направлениям: дорожное хозяйство, образование, здравоохранение, социальную защиту населения, развитие строительного комплекса и жилищной сферы и пр. Главными источниками самостоятельного наполнения казны муниципалитетов остаются налоги на прибыль, на имущество организаций и на доходы физлиц. Но в целом бюджет ямальских МО формируется за счет поступлений из округа, следует из официальной документации муниципалитетов.

Встреча ардм с журналистами. Салехард
Объем бюджета столицы ЯНАО на 2024 год прогнозируется в объеме 14 млрд 558 млн рублей
Фото:

Салехард

Объем бюджета столицы ЯНАО на 2024 год прогнозируется в объеме 14 млрд 558 млн рублей, что на два млрд 055 млн рублей больше, чем в 2023 году. В основном это трансферты из окружной казны — 11 млрд 998 млн рублей. Собственные доходы составят не более два млрд 560 млн рублей.

Почти два млрд рублей потратят на реконструкцию улично-дорожной сети города, 6,5 млрд — на образование, в том числе 604 млн рублей на капитальный ремонт дошкольных учреждений. 629 млн рублей заложено в бюджете на культуру, 507 млн — на физическую культуру и спорт.

Новый Уренгой

В доходной части бюджета Нового Уренгоя на 2024 год заложен 31 млрд 176 млн рублей. Доходы Нового Уренгоя направят на развитие города и муниципального хозяйства. Это связано с подготовкой к предстоящему 50-летию города. При этом все действующие ранее социальные обязательства сохранены, на них будет направлено 43 процента местной казны.

Продолжится строительство и ремонт дорог, обустройство общественных зон и детских площадок, обновление фасадов многоквартирных домов, содержание городского хозяйства и т. д. Установлены меры социальной поддержки детей граждан, участвующих в специальной военной операции — это бесплатное питание в школах, посещение групп продленного дня и дошкольных образовательных организаций.

Новость по теме
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Ноябрьск

Доходы и расходы Ноябрьска составят 20 миллиардов рублей. Так же из бюджета города будут выделены средства на капитальный ремонт домов, переселение нуждающихся из аварийного жилья, на различные городские программы и реализацию национальных проектов. Большая часть бюджета пойдет на медицину, образование, на развитие молодежной политики, спорта и культуры.

Лабытнанги, Губкинский и Муравленко

Бюджет Лабытнанги и Харпа на следующий год — 12 млрд 892 млн рублей. Прогнозируется увеличение доходов в виде налоговых отчислений. Но все же 92 процента бюджета — это поддержка округа. Три млрд рублей предусмотрено на благоустройство, водоснабжение, строительство и капремонт инженерных сетей, дорог, развитие транспортных услуг, решение жилищных вопросов.

Доходы Губкинского и Муравленко в основном формируются из трансфертов окружного бюджета. Общий объем поступлений в казну Губкинского запланирован в сумме 12 513 148 тысяч рублей, Муравленко — в сумме 7 893 323 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что большая часть казны ЯНАО пойдет на социальные расходы, комплексное развитие и решение стратегических задач. Проект окружного бюджета сформирован с дефицитом, но несмотря на это бюджет сбалансирован.

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В 2024 году рост финансирования муниципалитетов ЯНАО ожидается по всем направлениям: дорожное хозяйство, образование, здравоохранение, социальную защиту населения, развитие строительного комплекса и жилищной сферы и пр. Главными источниками самостоятельного наполнения казны муниципалитетов остаются налоги на прибыль, на имущество организаций и на доходы физлиц. Но в целом бюджет ямальских МО формируется за счет поступлений из округа, следует из официальной документации муниципалитетов. Салехард Объем бюджета столицы ЯНАО на 2024 год прогнозируется в объеме 14 млрд 558 млн рублей, что на два млрд 055 млн рублей больше, чем в 2023 году. В основном это трансферты из окружной казны — 11 млрд 998 млн рублей. Собственные доходы составят не более два млрд 560 млн рублей. Почти два млрд рублей потратят на реконструкцию улично-дорожной сети города, 6,5 млрд — на образование, в том числе 604 млн рублей на капитальный ремонт дошкольных учреждений. 629 млн рублей заложено в бюджете на культуру, 507 млн — на физическую культуру и спорт. Новый Уренгой В доходной части бюджета Нового Уренгоя на 2024 год заложен 31 млрд 176 млн рублей. Доходы Нового Уренгоя направят на развитие города и муниципального хозяйства. Это связано с подготовкой к предстоящему 50-летию города. При этом все действующие ранее социальные обязательства сохранены, на них будет направлено 43 процента местной казны. Продолжится строительство и ремонт дорог, обустройство общественных зон и детских площадок, обновление фасадов многоквартирных домов, содержание городского хозяйства и т. д. Установлены меры социальной поддержки детей граждан, участвующих в специальной военной операции — это бесплатное питание в школах, посещение групп продленного дня и дошкольных образовательных организаций. Ноябрьск Доходы и расходы Ноябрьска составят 20 миллиардов рублей. Так же из бюджета города будут выделены средства на капитальный ремонт домов, переселение нуждающихся из аварийного жилья, на различные городские программы и реализацию национальных проектов. Большая часть бюджета пойдет на медицину, образование, на развитие молодежной политики, спорта и культуры. Лабытнанги, Губкинский и Муравленко Бюджет Лабытнанги и Харпа на следующий год — 12 млрд 892 млн рублей. Прогнозируется увеличение доходов в виде налоговых отчислений. Но все же 92 процента бюджета — это поддержка округа. Три млрд рублей предусмотрено на благоустройство, водоснабжение, строительство и капремонт инженерных сетей, дорог, развитие транспортных услуг, решение жилищных вопросов. Доходы Губкинского и Муравленко в основном формируются из трансфертов окружного бюджета. Общий объем поступлений в казну Губкинского запланирован в сумме 12 513 148 тысяч рублей, Муравленко — в сумме 7 893 323 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что большая часть казны ЯНАО пойдет на социальные расходы, комплексное развитие и решение стратегических задач. Проект окружного бюджета сформирован с дефицитом, но несмотря на это бюджет сбалансирован.
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