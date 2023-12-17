«Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет»

Как восприняла тезисы стратегии Путина политическая элита. Рассказ URA.RU со съезда ЕР

17 декабря 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Съезд ЕР единогласно поддержал выдвижение Владимира Путина на пост президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Владимир Путин сформулировал основные тезисы стратегии развития России. На съезде «Единой России» 17 декабря он дал понять, что ком проблем не уменьшится. Нужно настраиваться на то, что задачи, с которыми столкнутся власти в ближайшие годы, будут только усложняться. Но у РФ есть главное, что позволит их решить, — это единство общества. Представили политической элиты услышали посыл президента и заявили URA.RU, что легкой жизни не ждут и готовы к любым вызовам. В 75-й павильон ВДНХ депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы, федеральные министры, делегаты начали съезжаться за четыре часа до официального начала пленарного заседания. Путь в зал пролегал через часть экспозиций выставки «Россия», а вход оказался расположен аккурат между стендами ДНР и Запорожской области. Их соседями и здесь стали ЛНР и Херсонская область. Представители новых регионов впервые приехали на съезд ЕР, чтобы поддержать выдвижение Путина на выборы. Впервые в съезде ЕР, который поддержал выдвижение Путина, участвовали главы новых регионов страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предыдущий такой съезд состоялся 23 декабря 2017 года. Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что это будут не финальные выборы в политической карьере лидера партии. Такая возможность появилась благодаря поправке об «обнулении» президентских сроков Путина, которая в 2020 году была внесена в Конституцию страны с легкой руки первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Впервые в съезде ЕР, целью которого стала поддержка выдвижения Путина, участвовали главы новых регионов (на фото справа — глава ДНР Денис Пушилин) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но на этот раз Путин стартовал раньше, чем шесть лет назад. В 2017-м он объявил о своем намерении участвовать в выборах 14 декабря на Большой пресс-конференции. 23 декабря выступил на съезде ЕР, и только 26 декабря его кандидатуру выдвинула инициативная группа. В этом году президент озвучил свое решение 8 декабря (на следующий день после официального назначения даты выборов ЦИК РФ), но его «да» прозвучало не публично, как тогда. А 16 декабря инициативная группа единогласно приняла решение о выдвижении Путина. Таким образом в этой череде предвыборных событий съезд ЕР оказался последним этапом. Съезд начался, но в зале Путина не было. В это время он прогуливался по выставке и осматривал стенды регионов. Возможно, до него все же доносилось эхом то, что происходило на «пленарке». Многодетная мать Светлана Орлова призналась, что поддерживает президента, потому что ей уже не приходится врать детям, что суп сварен из курицы, а не из бульонного кубика Фото: Владимир Андреев © URA.RU А в зале к микрофону один за другим выходили делегаты, которые рассказывали свои личные истории — как они пришли к осознанию того, что «без Путина России нет». Металлург из Мончегорска Виктор Кулай признался, что верит президенту, потому что он «ни разу не обманул». Для секретаря Луганского регионального отделения партии Дениса Мирошниченко Путин — «это высший пилотаж политика и стойкости». Многодетная мать из Иваново Светлана Орлова объяснила поддержку президента тем, что сегодня ей не приходится обманывать своих детей, что суп сварен из курицы, а не из бульонного кубика, как это было в 1990-х. Выступление командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинова стало самым ярким призывом к поддержке Путина на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самым ярким, пожалуй, оказалось выступление командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинова. «Главная победа Путина — это единение страны. Мы победили в СВО де-факто. Мы не видим Россию без Путина. Перед нами будут открыты все двери мира. И весь мир, который еще вчера морщил морду, завтра приползет к нам на коленях», — убежден Алаудинов. «Единая Россия» должна будет сделать все, чтобы «безоговорочную победу в марте 2024 года одержал» Владимир Путин, заявил, выйдя к трибуне, председатель партии Дмитрий Медведев. «Сегодня нет сомнений, кто должен стоять во главе государства в этот сложный период, за кем поддержка большинства», — заявил он и предложил проголосовать за поддержку выдвижения Путина на выборы. Председатель партии Дмитрий Медведев первым поднял руку, проголосовав за поддержку выдвижения Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Голосование было открытым. Вопрос «против» даже не стоял — зал единогласно, стоя проголосовал «за». Медведев спустился со сцены, а из-за кулис вышел Путин. Он поблагодарил единороссов за поддержку и за совместную работу «в интересах людей, укрепления государства, развития страны и регионов». «Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами — исторические задачи. Их масштаб требует сплоченности всех патриотических сил, — заявил президент, подчеркнув, что залогом развития страны является открытое обсуждение проблем и их решений. — Право и жизненная необходимость нашей страны — быть сильной». По словам Путина, все решения должны приниматься «без чужих подсказок из-за рубежа». «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет. Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет», — заявил президент. На съезде ЕР царило абсолютное единство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Консолидирующую роль в обществе, в парламенте играет, как считает Путин, «Единая Россия», а «единственным источником власти» был и будет народ России. За него, за страну «сражаются на передовой многие члены партии и ее сторонники». «Достоянием страны» и «ее опорой» являются и волонтеры, которые «рождают чувство единения, уверенности и гордости за Россию». Глава Уральского МКС ЕР Иван Квитка (слева) и курганский сенатор Сергей Муратов (справа) успели в кулуарах обсудить свои вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин обозначил, что в ближайшие годы предстоит «совершенствовать демократические институты», механизмы местного самоуправления и прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов. «Наша важнейшая задача — повышение эффективности всех уровней публичной власти», — заявил Путин. Президент ждет от ЕР новых инициатив в рамках Года семьи. Это, по его словам, — «принципиальные вопросы для демографического развития, для сбережения народа». «Задач, нерешенных проблем очень много. Стоит только какую-то решить, сразу появляются две, три, четыре, пять новых. Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают, как снежный ком. Мы же Россия, мы же зимняя страна, мы любим снег, смотрите, сколько у нас навалило снега», — заметил Путин, наглядно давая понять, что простой жизни ждать не стоит. На главе Минсельхоза Дмитрии Патрушеве лежит ответственность не только за цены на куриные яйца, но и за продовольственную безопасность страны в целом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В стратегию развития страны, которая, как сказал Путин, будет сформулирована вместе с гражданами, войдут вопросы развития первичного звена здравоохранения, строительства, обновления спортивной инфраструктуры массового спорта и многие другие. Все то, что волнует людей. Челябинский губернатор Алексей Текслер (в середине) до начала съезда увлеченно общался с коллегами по партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU За прошедшие с предыдущего съезда 6 лет, по мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, вызовы, с которыми столкнулась РФ страна, «добавили ей уверенности». «Большинство целей, о которых говорил президент в 2017-м, достигнуты, а по некоторым направлениям удалось обогнать даже самые смелые прогнозы», — сказал URA.RU Калачев. Но Путин-2017 — это не Путин-2023, да и ситуация не та, отмечает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Да, Путин сделал «нарезку задач», которые нужно решать совместно, но делать это придется в кардинально других условиях. «Россия 2017 года — это мирная Россия, которая хотела быть частью большой западной семьи. Россия 2023 года — это Россия воюющая, Россия под санкциями этого самого Запада. Но она сохраняет формат страны, претендующей на прогресс, на технологическое развитие», — заметил Гращенков. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко остались довольны главным решением съезда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодняшнее выступление Путина на съезде политическая элита восприняла как его видение стратегии развития как минимум до 2030 года. Как сказал URA.RU новгородский губернатор Андрей Никитин, это установка на то, что «страна будет идти вперед». «Президент ставит амбициозные задачи. Но чем амбициознее задача, тем больше вероятность, что она будет решена», — убежден Никитин. Впрочем, по мнению зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, речь идет даже не о России-2030, а о России-2025. «Время заставляет ускорять принятие решений, которые позволят вывести страну на новый уровень. И президент настраивает на это», — считает Неверов. Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов на съезде оказался в компании главы Минприроды Александра Козлова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед новыми задачами президента и перед новыми вызовами для страны «отступления не будет», заверил URA.RU замсекретаря Генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. «В современных условиях, когда на наших глазах меняется геополитическая карта мира, а в качестве аргументов международных отношений основным становится аргумент военно-дипломатический, когда наши оппоненты относятся к нам как к приговоренной нации, рассчитывать на облегчение задач не приходится. Но мы — народ-победитель, и мы прекрасно понимаем груз ответственности, который на нас возлагается», — говорит Перминов. Для губернатора ХМАО Натальи Комаровой новые задачи и вызовы — это «дело житейское» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такой же настрой и у губернатора ХМАО Натальи Комаровой: «Отступать мы не умеем». По словам Комаровой, сложные задачи — это «дело житейское». «В каждой есть определенное количество неизвестных и в каждой заложены механизмы достижения целей. Так что… работаем, братья», — сказала она URA.RU. Статья по теме Как Путин дал согласие снова стать президентом России Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отталкивается от тезиса президента о том, что важнее всего сегодня — консолидация общества. Он полагает, что «единство внутри страны, развитие инфраструктуры», создание возможностей для развития в целом, «позволят противостоять новым вызовам» и решать внутренние проблемы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин сформулировал основные тезисы стратегии развития России. На съезде «Единой России» 17 декабря он дал понять, что ком проблем не уменьшится. Нужно настраиваться на то, что задачи, с которыми столкнутся власти в ближайшие годы, будут только усложняться. Но у РФ есть главное, что позволит их решить, — это единство общества. Представили политической элиты услышали посыл президента и заявили URA.RU, что легкой жизни не ждут и готовы к любым вызовам. В 75-й павильон ВДНХ депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы, федеральные министры, делегаты начали съезжаться за четыре часа до официального начала пленарного заседания. Путь в зал пролегал через часть экспозиций выставки «Россия», а вход оказался расположен аккурат между стендами ДНР и Запорожской области. Их соседями и здесь стали ЛНР и Херсонская область. Представители новых регионов впервые приехали на съезд ЕР, чтобы поддержать выдвижение Путина на выборы. Предыдущий такой съезд состоялся 23 декабря 2017 года. Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что это будут не финальные выборы в политической карьере лидера партии. Такая возможность появилась благодаря поправке об «обнулении» президентских сроков Путина, которая в 2020 году была внесена в Конституцию страны с легкой руки первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Но на этот раз Путин стартовал раньше, чем шесть лет назад. В 2017-м он объявил о своем намерении участвовать в выборах 14 декабря на Большой пресс-конференции. 23 декабря выступил на съезде ЕР, и только 26 декабря его кандидатуру выдвинула инициативная группа. В этом году президент озвучил свое решение 8 декабря (на следующий день после официального назначения даты выборов ЦИК РФ), но его «да» прозвучало не публично, как тогда. А 16 декабря инициативная группа единогласно приняла решение о выдвижении Путина. Таким образом в этой череде предвыборных событий съезд ЕР оказался последним этапом. Съезд начался, но в зале Путина не было. В это время он прогуливался по выставке и осматривал стенды регионов. Возможно, до него все же доносилось эхом то, что происходило на «пленарке». А в зале к микрофону один за другим выходили делегаты, которые рассказывали свои личные истории — как они пришли к осознанию того, что «без Путина России нет». Металлург из Мончегорска Виктор Кулай признался, что верит президенту, потому что он «ни разу не обманул». Для секретаря Луганского регионального отделения партии Дениса Мирошниченко Путин — «это высший пилотаж политика и стойкости». Многодетная мать из Иваново Светлана Орлова объяснила поддержку президента тем, что сегодня ей не приходится обманывать своих детей, что суп сварен из курицы, а не из бульонного кубика, как это было в 1990-х. Самым ярким, пожалуй, оказалось выступление командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинова. «Главная победа Путина — это единение страны. «Единая Россия» должна будет сделать все, чтобы «безоговорочную победу в марте 2024 года одержал» Владимир Путин, заявил, выйдя к трибуне, председатель партии Дмитрий Медведев. «Сегодня нет сомнений, кто должен стоять во главе государства в этот сложный период, за кем поддержка большинства», — заявил он и предложил проголосовать за поддержку выдвижения Путина на выборы. Голосование было открытым. Вопрос «против» даже не стоял — зал единогласно, стоя проголосовал «за». Медведев спустился со сцены, а из-за кулис вышел Путин. Он поблагодарил единороссов за поддержку и за совместную работу «в интересах людей, укрепления государства, развития страны и регионов». «Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами — исторические задачи. Их масштаб требует сплоченности всех патриотических сил, — заявил президент, подчеркнув, что залогом развития страны является открытое обсуждение проблем и их решений. — Право и жизненная необходимость нашей страны — быть сильной». Консолидирующую роль в обществе, в парламенте играет, как считает Путин, «Единая Россия», а «единственным источником власти» был и будет народ России. За него, за страну «сражаются на передовой многие члены партии и ее сторонники». «Достоянием страны» и «ее опорой» являются и волонтеры, которые «рождают чувство единения, уверенности и гордости за Россию». Путин обозначил, что в ближайшие годы предстоит «совершенствовать демократические институты», механизмы местного самоуправления и прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов. «Наша важнейшая задача — повышение эффективности всех уровней публичной власти», — заявил Путин. Президент ждет от ЕР новых инициатив в рамках Года семьи. Это, по его словам, — «принципиальные вопросы для демографического развития, для сбережения народа». «Задач, нерешенных проблем очень много. Стоит только какую-то решить, сразу появляются две, три, четыре, пять новых. В стратегию развития страны, которая, как сказал Путин, будет сформулирована вместе с гражданами, войдут вопросы развития первичного звена здравоохранения, строительства, обновления спортивной инфраструктуры массового спорта и многие другие. Все то, что волнует людей. За прошедшие с предыдущего съезда 6 лет, по мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, вызовы, с которыми столкнулась РФ страна, «добавили ей уверенности». «Большинство целей, о которых говорил президент в 2017-м, достигнуты, а по некоторым направлениям удалось обогнать даже самые смелые прогнозы», — сказал URA.RU Калачев. Но Путин-2017 — это не Путин-2023, да и ситуация не та, отмечает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Да, Путин сделал «нарезку задач», которые нужно решать совместно, но делать это придется в кардинально других условиях. Сегодняшнее выступление Путина на съезде политическая элита восприняла как его видение стратегии развития как минимум до 2030 года. Как сказал URA.RU новгородский губернатор Андрей Никитин, это установка на то, что «страна будет идти вперед». «Президент ставит амбициозные задачи. Но чем амбициознее задача, тем больше вероятность, что она будет решена», — убежден Никитин. Впрочем, по мнению зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, речь идет даже не о России-2030, а о России-2025. «Время заставляет ускорять принятие решений, которые позволят вывести страну на новый уровень. И президент настраивает на это», — считает Неверов. Перед новыми задачами президента и перед новыми вызовами для страны «отступления не будет», заверил URA.RU замсекретаря Генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. «В современных условиях, когда на наших глазах меняется геополитическая карта мира, а в качестве аргументов международных отношений основным становится аргумент военно-дипломатический, когда наши оппоненты относятся к нам как к приговоренной нации, рассчитывать на облегчение задач не приходится. Но мы — народ-победитель, и мы прекрасно понимаем груз ответственности, который на нас возлагается», — говорит Перминов. Такой же настрой и у губернатора ХМАО Натальи Комаровой: «Отступать мы не умеем». По словам Комаровой, сложные задачи — это «дело житейское». «В каждой есть определенное количество неизвестных и в каждой заложены механизмы достижения целей. Так что… работаем, братья», — сказала она URA.RU. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отталкивается от тезиса президента о том, что важнее всего сегодня — консолидация общества. Он полагает, что «единство внутри страны, развитие инфраструктуры», создание возможностей для развития в целом, «позволят противостоять новым вызовам» и решать внутренние проблемы.