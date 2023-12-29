Тюменский бизнес-2023: египетский ресурс и турбина для нефтяника

URA.RU рассказывает, чем жил бизнес Тюмени в условиях санкций и инфляции

30 декабря 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

2023 год заставил многих предпринимателей пересмотреть портфели контрактов, списки партнеров и источники получения прибыли Фото: Сергей Русанов © URA.RU Условия, в которые были в 2023 году поставлены тюменские предприниматели, нормальными не называют даже самые оптимистичные игроки бизнеса. Попытки избежать санкций, найти новых партнеров и накопить денег на импортозамещение оставили более серьезные раны, чем могли залечить меры государственной поддержки. Об этом говорит большое количество банкротств как среди малых предприятий, так и в рядах настоящих акул бизнеса. Но происходили и положительные изменения. Компании находили новые источники финансирования, заявляли о новых разработках, выходили на новые экспортные рубежи. Корреспондент URA.RU собрал самые значимые для тюменского бизнеса события за 2023 год. Новое руководство Экс-директор «ТАЛК Лизинг» Анатолий Картухин займется инвестициями… Фото: Денис Моргунов © URA.RU За шесть дней до конца года крупнейшая тюменская лизинговая компания «ТАЛК Лизинг» объявила о назначении нового генерального директора. Им стал Михаил Благовисный. В 2005 году он выпустился с кафедры бухучета, анализа и аудита тюменской государственной сельхозакадемии, и в тот же год пришел работать в «ТАЛК». По данным компании, Благовисный начинал «с самых низов» — работал менеджером среднего звена, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. Последний месяц перед назначением он исполнял обязанности генерального директора единственной в регионе лизинговой компании со 100% государственным участием. Чуть раньше заговорили о том, что новое назначение получит и теперь уже бывший генерал «ТАЛКа» Анатолий Картухин. Он был освобожден от должности 1 ноября. Причиной называли возможное назначение Картухина на пост директора регионального департамента инвестиционной политики. «Действительно, 31 октября у Анатолия Валерьевича был последний рабочий день. Причиной увольнения стала смена места работы. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Михаил Петрович Благовисный», — рассказали URA.RU в АО «ТАЛК Лизинг». …а экс-глава инвестиционного департамента Антон Машуков подастся в бизнес Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предыдущий руководитель департамента Антон Машуков покинул должность 28 октября. О его новом назначении достоверных сведений пока нет. Сам Машуков пояснил URA.RU, что планирует заняться бизнес-проектами, однако никаких подробностей не озвучил. Известно, что Машуков зарегистрировался как предприниматель и стал единственным учредителем ООО «ФОРТ», которая занимается жилищным строительством. Новый двигатель В сентябре в Тюмени заявили о прорыве на ниве импортозамещения. Задачи, поставленные стране ее президентом, нефтегазовые компании России смогут выполнить с помощью завода «Тюменские моторостроители»: промышленная компания, входящая в созвездие «Газпрома», начала разработку инновационного газотурбинного двигателя. Об этом представители компании во всеуслышание заявили на промышленном форуме TNF 2023. По данным производителя, мощность двигателя составит 16 мегаватт. Заменить устаревшее и импортное оборудование он сможет благодаря универсальной системе подключения и установки. «Наш двигатель конструируется так, чтобы быть максимально экономным и при этом отдавать больше коэффициента полезного действия. Полностью наша разработка. При этом мы опирались на то, чтобы этот новый двигатель без проблем и дополнительных модулей мог заменить ту модель, которую сейчас используют в нефтегазодобывающей промышленности», — пояснил URA.RU инженер-конструктор завода Вячеслав Камарцель. По мнению разработчиков, двигатель с легкостью заменит оборудование, которым в ТЭКе пользуются в настоящий момент Фото: Георгий Бергал © URA.RU Завод «Тюменские моторостроители» был основан в 1963 году, сейчас он входит в структуру «Газпром энергохолдинг». Основной задачей завода являются ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей судового типа. По словам представителей завода, новый двигатель будет использоваться на объектах «Газпрома» и других компаний России. Новые контракты В феврале тюменские бизнесмены совершили прорыв за рубеж: тюменская компания «Союзгазтехнология» заключила контракт с ведущим поставщиком нефтегазовых услуг Египта Alexandria Petroleum Maintenance. Таким образом нефтесервис Тюмени впервые вышел на нефтепромыслы Ближнего Востока. Знаковое соглашение о партнерстве было подписано во время международной выставки EGYPS в Каире. Тюменские компании займутся обслуживанием буровых и добывающих станций на Ближнем Востоке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Этот прорыв стал первым шагом большой экспансии в Африку. К ноябрю о контрактах с Египтянами начали договариваться и другие игроки нефтесервисного бизнеса Тюменской области. Правда, данных о новых партнерствах пока нет. Однако известно, что уже проведены переговоры между Египтом и несколькими тюменскими компаниями. Торгово-промышленная палата региона сообщает, что в этом списке находятся ООО «ОЙЛ ТЭК», ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», ООО «ПЛАТИНУС» и АО «Технологии ОФС». Новая среда… В феврале тюменский бизнес освоил новую среду обитания. Около 40 продавцов товаров и услуг из Тюменской области закрыли свои физические магазины и переехали на электронные площадки. «На маркетплейсах расходы куда меньше, чем в реальном мире. Аренда коммерческой недвижимости почти неподъемная, если в бойком месте; а если недорого — то на задворках где-то. И не так их много, этих площадей, чтобы было из чего выбирать», — поделился с URA.RU источник. Бизнесмены осознали, что на электронных площадках можно быстрее продать любой товар Фото: Денис Моргунов © URA.RU По неофициальным данным — а официальных пока не приводит ни центр «Мой бизнес», ни торгово-пргомышленная палата Тюменской области — к концу года количество предпринимателей, которые ушли из «реала» в «виртуал», перевалило за сотню. Сами бизнесмены объясняют это тем, что в «реале» получать прибыль становится все сложнее. По данным агентства недвижимости «Этажи», аренда физической площади в Тюмени в среднем стоит около 3 тыс. рублей за квадратный метр в месяц. Причем в центре города эта цифра доходит до 5 тыс. рублей. Сервисы OZON, для примера, обходятся в небольшой процент с каждой продажи; плюс, если это необходимо, стоимость услуг по хранению и транспортировке товара. …и новое разочарование В феврале началась не только миграция бизнеса в виртуальное пространство, но и массовые отказы содержать пункты выдачи заказов. На площадке по продаже готового бизнеса «Бизнес Маркет», за месяц количество выставленных на торги ПВЗ увеличилось на 50%. «По нашим наблюдением, предложений о продаже ПВЗ в Тюмени за последнее время стало на 50% больше. Причина в изменениях условий сотрудничества, которые ввел Wildberries. Снижение процента доходности и ужесточение системы получения бонусов приводит к тому, что у владельцев ПВЗ снижается выручка», — рассказал URA.RU Владимир Маяковский, брокер компании по продаже готового бизнеса «Бизнес Маркет». В декабре бизнес выставил на продажу почти 30 пунктов выдачи заказов за две недели Фото: Игорь Пантин © URA.RU Оказалось, что бизнес на продажах онлайн не настолько прибылен, как обещают хозяева франшизы. Первым сигналом к продаже ПВЗ стало изменение условий получения выручки. В частности, хозяева бизнеса снизили процент процент от общей цены выкупа, который ранее получали владельцы ПВЗ. Измененная система штрафов так же сыграла свою роль: наказывать стали за все, включая низкий рейтинг пункта выдачи. Ситуация повторилась в декабре, уже после скандалов из-за небывалых штрафов на Wildberries. Владельцы продаваемого бизнеса пояснили, что их прибыль не дотягивает до ожидаемой. «Это все очень сезонно. К праздникам заказов много, удается отбить коммуналку, аренду, выйти в плюс. В остальное время обычный поток заказов едва покрывает все расходы и потенциальные штрафы. Сил приходится вкладывать прилично, а отдача как от работы по найму», — пояснил URA.RU на правах анонимности владелец одного из продаваемых пунктов выдачи заказов. В настоящий момент волна продаж пунктов выдачи заказов спала. Однако, в бизнес-среде с уверенностью заявить, что она не повторится, не рискуют. Новые горизонты Главная задача тюменского бизнеса на 2024 год — найти новых поставщиков и новых покупателей Фото: Влад Нелюбин © URA.RU В 2023 году тюменский бизнес сделал и серьезные заделы на следующий год. Экспортеры отправили в Казахстан и Китай первые партии льна и коры лиственницы; представители бизнеса весь год мотались по бизнес-миссиям в поисках новых партнеров в Азии и Африке, а крупный бизнес договаривался о сотрудничестве с новыми поставщиками. Что из этих поисков и договоренностей выйдет, прогнозировать рано — однако, в бизнес среде URA.RU пояснили: на 2024 год предприниматели смотрят с оптимизмом. И каплей надежды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Условия, в которые были в 2023 году поставлены тюменские предприниматели, нормальными не называют даже самые оптимистичные игроки бизнеса. Попытки избежать санкций, найти новых партнеров и накопить денег на импортозамещение оставили более серьезные раны, чем могли залечить меры государственной поддержки. Об этом говорит большое количество банкротств как среди малых предприятий, так и в рядах настоящих акул бизнеса. Но происходили и положительные изменения. Компании находили новые источники финансирования, заявляли о новых разработках, выходили на новые экспортные рубежи. Корреспондент URA.RU собрал самые значимые для тюменского бизнеса события за 2023 год. За шесть дней до конца года крупнейшая тюменская лизинговая компания «ТАЛК Лизинг» объявила о назначении нового генерального директора. Им стал Михаил Благовисный. В 2005 году он выпустился с кафедры бухучета, анализа и аудита тюменской государственной сельхозакадемии, и в тот же год пришел работать в «ТАЛК». По данным компании, Благовисный начинал «с самых низов» — работал менеджером среднего звена, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. Последний месяц перед назначением он исполнял обязанности генерального директора единственной в регионе лизинговой компании со 100% государственным участием. Чуть раньше заговорили о том, что новое назначение получит и теперь уже бывший генерал «ТАЛКа» Анатолий Картухин. Он был освобожден от должности 1 ноября. Причиной называли возможное назначение Картухина на пост директора регионального департамента инвестиционной политики. Предыдущий руководитель департамента Антон Машуков покинул должность 28 октября. О его новом назначении достоверных сведений пока нет. Сам Машуков пояснил URA.RU, что планирует заняться бизнес-проектами, однако никаких подробностей не озвучил. Известно, что Машуков зарегистрировался как предприниматель и стал единственным учредителем ООО «ФОРТ», которая занимается жилищным строительством. Новый двигатель В сентябре в Тюмени заявили о прорыве на ниве импортозамещения. Задачи, поставленные стране ее президентом, нефтегазовые компании России смогут выполнить с помощью завода «Тюменские моторостроители»: промышленная компания, входящая в созвездие «Газпрома», начала разработку инновационного газотурбинного двигателя. Об этом представители компании во всеуслышание заявили на промышленном форуме TNF 2023. По данным производителя, мощность двигателя составит 16 мегаватт. Заменить устаревшее и импортное оборудование он сможет благодаря универсальной системе подключения и установки. Завод «Тюменские моторостроители» был основан в 1963 году, сейчас он входит в структуру «Газпром энергохолдинг». Основной задачей завода являются ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей судового типа. По словам представителей завода, новый двигатель будет использоваться на объектах «Газпрома» и других компаний России. В феврале тюменские бизнесмены совершили прорыв за рубеж: тюменская компания «Союзгазтехнология» заключила контракт с ведущим поставщиком нефтегазовых услуг Египта Alexandria Petroleum Maintenance. Таким образом нефтесервис Тюмени впервые вышел на нефтепромыслы Ближнего Востока. Знаковое соглашение о партнерстве было подписано во время международной выставки EGYPS в Каире. Этот прорыв стал первым шагом большой экспансии в Африку. К ноябрю о контрактах с Египтянами начали договариваться и другие игроки нефтесервисного бизнеса Тюменской области. Правда, данных о новых партнерствах пока нет. Однако известно, что уже проведены переговоры между Египтом и несколькими тюменскими компаниями. Торгово-промышленная палата региона сообщает, что в этом списке находятся ООО «ОЙЛ ТЭК», ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», ООО «ПЛАТИНУС» и АО «Технологии ОФС». В феврале тюменский бизнес освоил новую среду обитания. Около 40 продавцов товаров и услуг из Тюменской области закрыли свои физические магазины и переехали на электронные площадки. По неофициальным данным — а официальных пока не приводит ни центр «Мой бизнес», ни торгово-пргомышленная палата Тюменской области — к концу года количество предпринимателей, которые ушли из «реала» в «виртуал», перевалило за сотню. Сами бизнесмены объясняют это тем, что в «реале» получать прибыль становится все сложнее. В феврале началась не только миграция бизнеса в виртуальное пространство, но и массовые отказы содержать пункты выдачи заказов. На площадке по продаже готового бизнеса «Бизнес Маркет», за месяц количество выставленных на торги ПВЗ увеличилось на 50%. Оказалось, что бизнес на продажах онлайн не настолько прибылен, как обещают хозяева франшизы. Первым сигналом к продаже ПВЗ стало изменение условий получения выручки. В частности, хозяева бизнеса снизили процент процент от общей цены выкупа, который ранее получали владельцы ПВЗ. Измененная система штрафов так же сыграла свою роль: наказывать стали за все, включая низкий рейтинг пункта выдачи. Ситуация повторилась в декабре, уже после скандалов из-за небывалых штрафов на Wildberries. Владельцы продаваемого бизнеса пояснили, что их прибыль не дотягивает до ожидаемой. В настоящий момент волна продаж пунктов выдачи заказов спала. Однако, в бизнес-среде с уверенностью заявить, что она не повторится, не рискуют. В 2023 году тюменский бизнес сделал и серьезные заделы на следующий год. Экспортеры отправили в Казахстан и Китай первые партии льна и коры лиственницы; представители бизнеса весь год мотались по бизнес-миссиям в поисках новых партнеров в Азии и Африке, а крупный бизнес договаривался о сотрудничестве с новыми поставщиками. Что из этих поисков и договоренностей выйдет, прогнозировать рано — однако, в бизнес среде URA.RU пояснили: на 2024 год предприниматели смотрят с оптимизмом. И каплей надежды.