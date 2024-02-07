Чем известны новые почетные жители Курганской области. Фото

В Кургане четыре человека получили статус почетных граждан региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 7 февраля присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области» четырем жителям региона. URA.RU собрало информацию, чем известны награжденные.

Валерий Яковлев пришел в политику во времена, когда регионом управлял Олег Богомолов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев руководит муниципалитетом с октября 2006 года. Из нынешних глав округов Курганской области он дольше всех возглавляет район. До этого он с 1974 по 1982 годы работал в Дорожном ремонтно-строительном управлении № 4 рабочего поселка Варгаши, где был мастером производственного обучения, механиком и заведующим гаражом. С 1982 по 2006 годы он служил в милиции. В том числе, он был начальником Варгашинского ОВД. Имеет медали за успехи на службе МВД.

Компания Дмитрия Парышева, в том числе, отвечает за крупные стройки в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дмитрий Парышев с 2008 года является гендиректором завода «Курганстальмост». Его предприятие поставляет металлоконструкции как для объектов в регионах России, так и в другие страны. В последние годы компания Парышева стала отвечать за строительство крупных социальных объектов в регионе, среди которых: самая большая школа в регионе, бассейн Курганского госуниверситета, здание поликлиники областной больницы. На заводе он начинал работать мастером цеха подготовки производства. До этого был игроком ХК «Зауралье». Парышев дважды участвовал в выборах в облдуму. В 2005 году он набрал больше других кандидатов, но выборы признали несостоявшимися из-за низкой явки. В 2010 году проиграл 1,5% кандидату от КПРФ Василию Кислицину. Парышев является «Заслуженным строителем РФ», обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он и возглавляемое им предприятие активно поддерживают развитие хоккея, греко-римской борьбы, автомобильных гонок в родном регионе, занимаются благотворительностью.

Андрей Попов в течение восьми лет возглавляет ШААЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гендиректор Шадринского автоагрегатного завода Андрей Попов возглавляет предприятие с 2016 года. ШААЗ является одним из крупнейших российских предприятий по выпуску автомобильных агрегатов и входит в состав Уральской горно-металлургической компании. После службы в армии в 1999 году Попов начал работать на ШААЗе инженером коммерческого центра. На заводе он также работал ведущим инженером, начальником отдела комплектации автосборочных предприятий службы коммерческого директора, заместителем гендиректора и директором по качеству. В 2006 году руководство Шадринска отметило его грамотой.

Татьяна Колобова работает в сфере образования 54 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Татьяна Колобова с 2001 года возглавляет Куртамышский дом детства и юношества. Она является Отличником народного образования и награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2004 году Колобова была избрана депутатом куртамышской районной думы третьего созыва.

Звание «Почетный гражданин Курганской области» было присвоено в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к 81-летию области. Это звание присваивают за выдающиеся заслуги, которые повышают известность и авторитет Курганской области.