Пойдет ли Запад на переговоры с Путиным после интервью Карлсона

Свой шанс получил и Зеленский

09 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин послал США и их сателлитам сигнал о готовности к переговорам, но западные элиты не хотят мира на Украине, убеждены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подтвердил готовность к переговорам. Но это не означает, что на Западе, в США воспользуются его сигналом. Опрошенные URA.RU политологи считают, что никто из оппонентов России к ним не готов. А Дональд Трамп, если придет к власти, лишь полностью переложит спонсирование поставок американского оружия Киеву на Европу. Несмотря на марионеточность Владимира Зеленского, Путин дал ему выбор — остановить конфликт или продолжать уничтожать свой народ. В разговоре с Карлсоном президент Путин подчеркнул, что еще весной 2022 года переговорный процесс дошел «до очень высокой стадии согласования позиций, но был практически завершен». «После того как мы отвели войска от Киева, Украина выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран воевать с Россией до победного конца. Президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией… Мы не отказываемся от переговоров. Это делает западная сторона, а Украина — сателлит США», — заявил Путин. Мирной миссии из Африки президент Путин впервые показал тот самый согласованный договор, который Украина по указке Лондона отказалась подписывать в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Именно США, убежден Путин, еще до начала российской СВО приняли «неправильное решение», и именно они должны «отказаться от него», найти «какой-то тонкий предлог, необидный ни для кого». Но с президентом Джо Байденом, сказал Путин, он давно не общался (на сайте Кремля информация о последнем их телефонном разговоре датирована 12 февраля 2022 года, был также созвон 31 декабря и встреча по ВКС — 7 декабря 2021 года). «Когда я с ним разговаривал, я сказал ему: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что происходит на Украине, отталкивая Россию», — сообщил Путин, не вдаваясь в детали. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему хотят не мирных переговоров, а «войны до последнего украинца» Фото: Bundesregierung\Denzel С 2022 года диалога на высшем уровне не было ни с Великобританией (последний разговор с занимавшим тогда пост премьер-министра Борисом Джонсоном состоялся 2 февраля), ни с Германией (с канцлером Олафом Шольцем Путин общался в последний раз 30 марта, а 28 мая — Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном звонил Путину), ни с Францией (разговоры с Макроном прекратились после 11 сентября). Но на разных площадках Путин неоднократно давал всем понять, что готов говорить, а не «воевать до последнего украинца», как того требуют от Киева западные элиты. Эту позицию президент РФ озвучивал и во время многочисленных международных контактов, и на саммите «Россия — Африка», и на встрече с представителями африканских государств, которые приезжали в 2023 году с мирной миссией в Санкт-Петербург. Новость по теме Как Запад воспринял интервью Путина Карлсону Все сигналы на этот раз Путин направил Западу, считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Все предельно ясно, — поясняет он, — победить на поле боя Россию невозможно. Надо договариваться. Договариваться на основе национальных интересов России. Давайте ни вы, ни мы не будем зря тратить время и ресурсы, а сядем за стол переговоров. Путин дал понять, что ждет соответствующего сигнала от Запада». Но администрация Байдена (сама ведомая некими лоббистскими группами), которая руководит всем процессом и на Украине, и в Европе в целом, «абсолютно не готова к переговорам» и не хочет их, убежден директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «Если бы они этого хотели, они бы не протаскивали через Сенат законопроект о новом пакете помощи для Украины. Они бы не отправляли очередную партию оружия», — пояснил политолог. И нет никаких гарантий, убежден Евсеев, что переговоры станут возможны даже после президентских выборов в США. «Приход, скажем, Трампа не означает прекращения конфликта. Первое, что сделает Трамп, придя к власти, — все обязательства по поддержанию Киева переложит на Европу. США будут поставлять оружие, которое оплатит Европа. Американская элита хочет продолжения войны. И это не зависит от того, кто занимает Овальный кабинет», — считает Владимир Евсеев. Все обещания Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за один день — лишь предвыборные обещания, убеждены политологи Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru У главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина нет однозначного ответа на вопрос, что изменится после интервью Путину. «Кто-то слышит Путина, кто-то услышал его после интервью. Но говорить о том, изменит ли это ситуацию прямо сейчас, сложно. Даже если это произойдет, то не сиюминутно. Потребуется немало времени и усилий. Пока все реакции только на словах, и они весьма предсказуемы. Военная накачка киевского режима уже завтра вряд ли прекратится, но, надеюсь, она будет сокращаться», — отметил Костин. По его мнению, важно, что услышали в интервью Путина в Европе, которая «не только исполняет указания Вашингтона, но пытается играть и свою партию». «В Америке политики больше прагматики, а в Европе все чаще смахивают на фанатиков, которые готовы утопить собственные страны в фермерском навозе, но на попятную не пойдут. Логика «назло бабушке отморожу уши» — это стиль нынешней евробюрократии, — пояснил глава ФоРГО. — Думаю, что иллюзиям американцев постепенно придет конец, а вот иллюзии Европы могут продолжаться еще долго. Но понимание, что Россию не запугать и не заставить свернуть, придет ко всем». У марионетки Владимира Зеленского тоже есть шанс остановить конфликт и доказать тем самым, что он выступает в интересах народа Украины, а не США Фото: Официальный сайт президента Украины Руководитель Политической группы Константин Калачев не ждет никаких «принципиальных перемен на российском треке американской политики», так как «сделка предполагает уступки с обеих сторон». «Задача консерваторов — вернуть величие Америке, а не России, — поясняет Калачев. — Подчеркнутое дружелюбие Путина не означает его готовность к компромиссам — он должен выиграть. Слово „капитуляция“ не прозвучало, но капитуляция Украины стала бы проигрышем Запада». Более оптимистично на развитие ситуации смотрит директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он называет интервью Путина «миной, разорвавшейся в момент значительных внутрипартийных противоречий в США и безнадежной ситуации у ВСУ на фронте». «После выхода этого интервью, думаю, пропасть между сторонниками дальнейшего финансирования Киевского режима и его противниками будет расти. Это усилит „партию мира“ и ослабит „партию войны“. Теперь никто на Западе не сможет сказать, что Россия не хотела переговоров», — убежден Орлов. Политолог считает, что для Зеленского все же настал «момент истины»: ему дан выбор. «Если Зеленский способен принимать решения без оглядки на кураторов, он пойдет на переговоры [с Россией]. Если нет, значит, он тотально зависим от англосаксов и украинских националистов. Тогда потери — как человеческие, так и территориальные — будут расти», — считает аналитик. По мнению же политолога Владимира Евсеева, с самим Зеленским, или кем-то еще, кто к моменту переговоров будет во главе Украины, Путин не будет договариваться. Переговоры — только между Россией и США. «Именно США затеяли эту историю. И это будут письменные договоренности, где США будут выступать в роли гаранта их выполнения, — полагает эксперт. — Это не формат „Минских соглашений“, где не было США. Каким точно будет этот документ, мы не знаем, потому что не знаем, останется ли вообще Украина как государство». Статья по теме Путин озвучил новые сигналы США в интервью Такеру Карлсону В Еврокомиссии поспешили заявить, что ничего нового не увидели в интервью. Представитель ЕК Набила Массрали даже обвинила Карлсона, что он предоставил Путину «платформу для манипуляций и пропаганды». Но, как сказал сегодня, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, самой важной для Путина всегда является реакция россиян, а не западных элит. «Для президента самое главное и самое ценное — реакция наших людей. Мнение других, конечно, важно, потому что президент высказывает свое видение причин происходящего, историческое видение. Поэтому важно, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились с этим интервью», — заключил Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подтвердил готовность к переговорам. Но это не означает, что на Западе, в США воспользуются его сигналом. Опрошенные URA.RU политологи считают, что никто из оппонентов России к ним не готов. А Дональд Трамп, если придет к власти, лишь полностью переложит спонсирование поставок американского оружия Киеву на Европу. Несмотря на марионеточность Владимира Зеленского, Путин дал ему выбор — остановить конфликт или продолжать уничтожать свой народ. В разговоре с Карлсоном президент Путин подчеркнул, что еще весной 2022 года переговорный процесс дошел «до очень высокой стадии согласования позиций, но был практически завершен». «После того как мы отвели войска от Киева, Украина выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран воевать с Россией до победного конца. Президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией… Мы не отказываемся от переговоров. Это делает западная сторона, а Украина — сателлит США», — заявил Путин. Именно США, убежден Путин, еще до начала российской СВО приняли «неправильное решение», и именно они должны «отказаться от него», найти «какой-то тонкий предлог, необидный ни для кого». Но с президентом Джо Байденом, сказал Путин, он давно не общался (на сайте Кремля информация о последнем их телефонном разговоре датирована 12 февраля 2022 года, был также созвон 31 декабря и встреча по ВКС — 7 декабря 2021 года). «Когда я с ним разговаривал, я сказал ему: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что происходит на Украине, отталкивая Россию», — сообщил Путин, не вдаваясь в детали. С 2022 года диалога на высшем уровне не было ни с Великобританией (последний разговор с занимавшим тогда пост премьер-министра Борисом Джонсоном состоялся 2 февраля), ни с Германией (с канцлером Олафом Шольцем Путин общался в последний раз 30 марта, а 28 мая — Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном звонил Путину), ни с Францией (разговоры с Макроном прекратились после 11 сентября). Но на разных площадках Путин неоднократно давал всем понять, что готов говорить, а не «воевать до последнего украинца», как того требуют от Киева западные элиты. Эту позицию президент РФ озвучивал и во время многочисленных международных контактов, и на саммите «Россия — Африка», и на встрече с представителями африканских государств, которые приезжали в 2023 году с мирной миссией в Санкт-Петербург. Все сигналы на этот раз Путин направил Западу, считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Все предельно ясно, — поясняет он, — победить на поле боя Россию невозможно. Надо договариваться. Договариваться на основе национальных интересов России. Давайте ни вы, ни мы не будем зря тратить время и ресурсы, а сядем за стол переговоров. Путин дал понять, что ждет соответствующего сигнала от Запада». Но администрация Байдена (сама ведомая некими лоббистскими группами), которая руководит всем процессом и на Украине, и в Европе в целом, «абсолютно не готова к переговорам» и не хочет их, убежден директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «Если бы они этого хотели, они бы не протаскивали через Сенат законопроект о новом пакете помощи для Украины. Они бы не отправляли очередную партию оружия», — пояснил политолог. И нет никаких гарантий, убежден Евсеев, что переговоры станут возможны даже после президентских выборов в США. «Приход, скажем, Трампа не означает прекращения конфликта. У главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина нет однозначного ответа на вопрос, что изменится после интервью Путину. «Кто-то слышит Путина, кто-то услышал его после интервью. Но говорить о том, изменит ли это ситуацию прямо сейчас, сложно. Даже если это произойдет, то не сиюминутно. Потребуется немало времени и усилий. Пока все реакции только на словах, и они весьма предсказуемы. Военная накачка киевского режима уже завтра вряд ли прекратится, но, надеюсь, она будет сокращаться», — отметил Костин. По его мнению, важно, что услышали в интервью Путина в Европе, которая «не только исполняет указания Вашингтона, но пытается играть и свою партию». «В Америке политики больше прагматики, а в Европе все чаще смахивают на фанатиков, которые готовы утопить собственные страны в фермерском навозе, но на попятную не пойдут. Руководитель Политической группы Константин Калачев не ждет никаких «принципиальных перемен на российском треке американской политики», так как «сделка предполагает уступки с обеих сторон». «Задача консерваторов — вернуть величие Америке, а не России, — поясняет Калачев. — Подчеркнутое дружелюбие Путина не означает его готовность к компромиссам — он должен выиграть. Слово „капитуляция“ не прозвучало, но капитуляция Украины стала бы проигрышем Запада». Более оптимистично на развитие ситуации смотрит директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он называет интервью Путина «миной, разорвавшейся в момент значительных внутрипартийных противоречий в США и безнадежной ситуации у ВСУ на фронте». «После выхода этого интервью, думаю, пропасть между сторонниками дальнейшего финансирования Киевского режима и его противниками будет расти. Это усилит „партию мира“ и ослабит „партию войны“. Теперь никто на Западе не сможет сказать, что Россия не хотела переговоров», — убежден Орлов. По мнению же политолога Владимира Евсеева, с самим Зеленским, или кем-то еще, кто к моменту переговоров будет во главе Украины, Путин не будет договариваться. Переговоры — только между Россией и США. «Именно США затеяли эту историю. И это будут письменные договоренности, где США будут выступать в роли гаранта их выполнения, — полагает эксперт. — Это не формат „Минских соглашений“, где не было США. Каким точно будет этот документ, мы не знаем, потому что не знаем, останется ли вообще Украина как государство». В Еврокомиссии поспешили заявить, что ничего нового не увидели в интервью. Представитель ЕК Набила Массрали даже обвинила Карлсона, что он предоставил Путину «платформу для манипуляций и пропаганды». Но, как сказал сегодня, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, самой важной для Путина всегда является реакция россиян, а не западных элит. «Для президента самое главное и самое ценное — реакция наших людей. Мнение других, конечно, важно, потому что президент высказывает свое видение причин происходящего, историческое видение. Поэтому важно, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились с этим интервью», — заключил Песков.