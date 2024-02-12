На чем фермеры Тюмени заработали 2,65 млрд рублей

В 2023 году Тюменская область экспортировала за рубеж 170 тысяч тонн зерна и продуктов переработки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская область стала вторым регионом России по объемам экспортной выручки в сфере агропромышленного комплекса. Такие данные озвучила в telegram-канале пресс-служба регионального департамента АПК. По данным аналитиков департамента, за пять лет объем экспорта сельскохозяйственной продукции в области вырос вдвое и принес в 2023 году сумму, близкую к 2,65 млрд рублей.

Основной статьей агроэкспорта Тюменской области, как и в предыдущие годы, остается зерно и продукты его переработки. На итоговый доход региона от АПК в меньшей степени влияют производители различных растительных масел и спиртов, прочей продукции. Приведенные ниже данные составлены на основании открытых данных Россельхознадзора и департамента АПК региона, а также статистики тюменской лаборатории ВНИИЗЖ.

Кто покупает

По данным Россельхознадзора, основным покупателем тюменских зернопродуктов в 2023 году стала Республика Казахстан. На долю этой страны пришлось больше 87% всех покупок зерна у Тюменской области. В последние годы Казахстан приобретает у региона пшеницу мягких сортов, ячмень для пивоварен, овес и отдельные продукты переработки зерновых и бобовых культур.

Главными покупателями тюменского гороха стали Китай и Латвия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Покупателями продукции тюменских земледельцев в 2023 году стали также КНР, Азербайджан и Латвия. Это страны, которые сотрудничают с местным агропромышленным комплексом уже не первый год и традиционно покупают горох и овес. Общая доля экспорта в эти страны составила около 12,8%.

Появились на зерновых рынках Тюмени и новые игроки. Самым заметным в 2023 году стал Ирак. объемы импорта тюменского зерна пока небольшие — прочных деловых отношений между Тюменью и Багдадом раньше не было. Однако теперь в Ираке заинтересовались российскими технологиями водоочистки, нефтедобычи и сельского хозяйства. И первым шагом к партнерству стала покупка 160 тонн продовольственного ячменя.

В настоящий момент торгово-промышленная палата Тюменской области стремится наладить крепкие деловые отношения с Багдадом. Для этого в ближайшие месяцы будет организована многоотраслевая бизнес-миссия в одну из ключевых стран Арабского мира.

Что покупают

По данным департамента АПК Тюменской области, основной статьей местного сельскохозяйственного экспорта в 2023 году стала пшеница. На нее приходится 41,7% от общего объема, это более 71 тысячи тонн. В Россельхознадзоре пояснили, что все это — пшеница мягких сортов. Ее активно используют в хлебопекарнях и кондитерских во всем мире. Тюменская пшеница по результатам множества лабораторных исследований обладает хорошим уровнем крахмальности и достаточным количеством клейковины.

Тюменский ячмень прекрасно подходит для пивоварен и составления рационов КРС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На втором месте по популярности за рубежом находится тюменский ячмень. На его долю приходится около 41,1%, это около 70 тысяч тонн. Казахстан и другие страны импортируют ячмень для использования на пивоварнях и в сельском хозяйстве — это зерно является важной составной рационов питания крупного рогатого скота.

Горох и гороховый изолят на третьем месте. В 2023 году за пределы страны из Тюмени отправили 21 тысячу тонн, это 12,3% от всего зернового экспорта. Эту культуру эксперты сейчас считают одной из самых перспективных: после того, как завод «Протеинсиб» в Ишимском районе области заработает в полную силу, объемы экспорта могут вырасти в несколько раз.

В гораздо меньшей степени иностранцев интересуют тюменские овес, отруби, овсяные хлопья и пшеничная мука. На эти продукты, по данным регионального управления Россельхознадзора, приходится в совокупности меньше 10,5 тысяч тонн экспорта, или чуть более 6% экспорта.

Другие товары

По мнению фермеров, рапс является очень важной культурой с точки зрения экспортного потенциала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Небольшой, но заметный вклад в тюменский сельскохозяйственный экспорт вносят и другие товары. В частности, одним из востребованных в Китае продуктов является тюменское рапсовое масло. Его производитель, «Заводоуковский маслозавод», стремится нарастить объемы экспорта несмотря на трудности с сырьем. За январь 2024 года завод уже отправил в Китай около тысячи тонн масла.

Определенный вклад в агроэкспорт вносят и другие предприятия. «Аминосиб» регулярно отправляет на восток различные спирты, в Казахстан часто попадают небольшие доли продуктов тюменского животноводства и домашний скот. Однако, ключевая роль в международной торговле по-прежнему остается за зерном и продуктами его переработки.

Что в планах

В 2024 году торгово-промышленная палата региона планирует провести больше десятка бизнес-миссий. Принимающей стороной станут как уже знакомые страны, так и новые потенциальные партнеры. Основной упор Тюмень делает на продвижение вглубь Азиатского и Африканского континентов.

Анализ планов торгово-промышленной палаты показывает, что в большей степени местный бизнес интересуют страны, где основной статьей экономики является нефтяная энергетика. «Однако, к примеру, Бангладеш, как страна развивающаяся, вполне может оказаться потенциальным зерновым партнером Тюменской области», — пояснил URA.RU источник в региональной торгово-промышленной палате.