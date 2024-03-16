Три крупных холдинга помогают Свердловской области в гонке с «соседями»

Активнее всего голосуют сотрудники ЕВРАЗ, Росатом и «Сима-ленд» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Наибольшую активность в мобилизации своих сотрудников на выборы президента в Свердловской области демонстрируют три крупные компании — ЕВРАЗ, Росатом и «Сима-ленд». Такой оценкой с URA.RU поделился источник, близкий к региональному оргкомитету голосования.

ЕВРАЗ представлен в регионе крупными предприятиями в Нижнем Тагиле и Качканаре. Косвенно высокую активность сотрудников подтверждают данные явки — в Нижнем Тагиле она составила 82% на сайте ДЭГ (дистанционное электронное голосование) и 39% на избирательных участках. А явка в Качканаре — 87% и 48% соответственно. Ключевые города Росатома также показали хорошие цифры: Лесной — (81% и 41%) и Новоуральск — (79% и 34%).

«Сима-ленд» известен яркими и масштабными акциями. 15 марта тысячи сотрудников обратились к свердловчанам и пригласили проголосовать на избирательные участки.

Выборы президента России стартовали 15 марта и продлятся до вечера 17-го. По итогам первого дня явка в Свердловской области составила 33,7% с учетом дистанционного электронного голосования. В других уральских регионах цифры были выше.

Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. Среди муниципалитетов в лидерах ЗАТО Свободный и Уральский, Камышловский округ, а также Пелым и Гари, среди госведомств — окружное управление Ространснадзора, территориальный фонд медицинского страхования и министерство финансов области, показавшие 100-процентный результат.