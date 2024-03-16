Курганские избиратели показали беспрецедентную явку

Что на это сподвигло электорат

17 марта 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

На 17 марта на 18:00 явка в Курганской области составила 74,54% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Явка на выборах президента России в Курганской области составила беспрецедентные 74,54% (по данным на 18:00), что стало рекордом последних трех десятилетий. Показатель 2024 года уже превысил цифру прошлых президентских выборов (в 2018 году) почти на 14%. Как властям удалось отработать поставленную задачу и объяснить электорату значимость демократических выборов — об этом читайте в материале URA.RU. Губернатор Вадим Шумков отдал свой голос на избирательном участке 15 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU VIP постили свое голосование Ведущие политики, бизнесмены и топовые чиновники массово с самого первого дня спешили прийти на избирательные участки и показать это в своих соцсетях. Они брали бюллетени, голосовали и отправляли бланки в урны. А еще говорили про важность для страны сделать свой выборы, а не надеяться на судьбу. Электорат, привыкший потреблять контент через соцсети, спешил «отзеркалить» и тоже проголосовать. Высокопоставленные чиновники демонстрировали личный пример, поочередно участвуя в выборах. Губернатор Вадим Шумков и врио главы города Кургана Анастасия Аргышева были среди тех, кто проголосовал в первый же день. Их примеру на второй день последовали заместители губернатора, другие высокопоставленные чиновники и представители силовых структур. В заключительный день голосования активность в Курганской области продемонстрировали пожилые граждане, медики и даже представители оппозиции. «Местные власти грамотно распределили явку, чтобы не было ажиотажа и нагрузки на избирательные участки, это раз. Во-вторых, учитывая высокий процент явки на старте, власти отработали достаточно грамотно, хотя явка и могла просесть 17 марта. На выборы в этот день приходит в основном старшее поколение, которое привыкло к распорядку единого дня голосования, а также сторонники оппозиции», — пояснил URA.RU политолог Сергей Ширяев. Одновременно с выборами в Курганской области прошли мероприятия и викторина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Окультуриться и получить приз Люди шли на выборы не только, чтобы принять в них участие, но и за культурной программой. В течение всех дней голосования выступал любимый ансамбль губернатора «Цветень». В муниципалитетах, где жизнь более размеренная, избиратели также спешили послушать песни и купить вкусных продуктов на ярмарке. А еще избиратели пожелали принять участие в викторине с шансом выиграть один из 4000 ценных призов. Масленичные гулянья, совпавшие с последним днем голосования, добавили праздничной атмосферы в дни выборов. Кроме этого, источники, близкие к региональной политике отмечали, что премии в размере 5000 рублей, выплаченные накануне выборов 48 тысячам работников бюджетной сферы по распоряжению губернатора, могли положительно повлиять на лояльность и мотивацию избирателей. Александр Безделов, политолог, считает, что культурные события и викторина оказались решающим фактором для высокой явки избирателей в Курганской области в начальные дни выборов, что позволило избежать необходимости дополнительной мобилизации в последний день голосования. «Трехдневное голосование проходит не первый раз и в Кургане. Людей уже может не хватать, и явка проседать, но надо понимать, что есть специфика в связи с мероприятиями (фестиваль „Весна в семью пришла“, проходящий 15—17 марта). Все старались голосовать в первый и второй день, рассчитывая, что остаются еще более-менее приличные призы в рамках викторины. А в регионе довольно серьезный призовой фонд», — заявил Безделов. Избирком региона видит причины рекордной явки в том, что для голосования было предоставлено три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще одна причина — в сроках голосования В избирательной комиссии Курганской области уверены, что высокий уровень явки на выборах преимущественно обусловлен проведением голосования в течение трех дней. «Прежде всего — причина — это многодневное голосование. С точки зрения организации избирательного процесса, явка связана с этим, остальную аналитику оставлю политологам и социологам», — сообщил URA.RU председатель облизбиркома Роман Скиндерев на брифинге 17 марта. Избирательные участки были открыты с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. В течение трех дней выборов в Курганской области активность избирателей оказывалась на высоком уровне. По последним данным (на 18:00), явка достигла 74,54%, проголосовали 474 тысяч граждан. Эти данные существенно превосходят результаты предыдущих президентских выборов в 2018 году, где явка составляла 61%. И даже стали рекордом за последние 28 лет. Больше было только в 1991 году — 81,7%. Ранее URA.RU писало, что уже в первый день в регионе на участки пришли 38,7% избирателей, что создало властям региона возможность для дальнейшего маневра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Явка на выборах президента России в Курганской области составила беспрецедентные 74,54% (по данным на 18:00), что стало рекордом последних трех десятилетий. Показатель 2024 года уже превысил цифру прошлых президентских выборов (в 2018 году) почти на 14%. Как властям удалось отработать поставленную задачу и объяснить электорату значимость демократических выборов — об этом читайте в материале URA.RU. VIP постили свое голосование Ведущие политики, бизнесмены и топовые чиновники массово с самого первого дня спешили прийти на избирательные участки и показать это в своих соцсетях. Они брали бюллетени, голосовали и отправляли бланки в урны. А еще говорили про важность для страны сделать свой выборы, а не надеяться на судьбу. Электорат, привыкший потреблять контент через соцсети, спешил «отзеркалить» и тоже проголосовать. Высокопоставленные чиновники демонстрировали личный пример, поочередно участвуя в выборах. Губернатор Вадим Шумков и врио главы города Кургана Анастасия Аргышева были среди тех, кто проголосовал в первый же день. Их примеру на второй день последовали заместители губернатора, другие высокопоставленные чиновники и представители силовых структур. В заключительный день голосования активность в Курганской области продемонстрировали пожилые граждане, медики и даже представители оппозиции. «Местные власти грамотно распределили явку, чтобы не было ажиотажа и нагрузки на избирательные участки, это раз. Во-вторых, учитывая высокий процент явки на старте, власти отработали достаточно грамотно, хотя явка и могла просесть 17 марта. На выборы в этот день приходит в основном старшее поколение, которое привыкло к распорядку единого дня голосования, а также сторонники оппозиции», — пояснил URA.RU политолог Сергей Ширяев. Окультуриться и получить приз Люди шли на выборы не только, чтобы принять в них участие, но и за культурной программой. В течение всех дней голосования выступал любимый ансамбль губернатора «Цветень». В муниципалитетах, где жизнь более размеренная, избиратели также спешили послушать песни и купить вкусных продуктов на ярмарке. А еще избиратели пожелали принять участие в викторине с шансом выиграть один из 4000 ценных призов. Масленичные гулянья, совпавшие с последним днем голосования, добавили праздничной атмосферы в дни выборов. Кроме этого, источники, близкие к региональной политике отмечали, что премии в размере 5000 рублей, выплаченные накануне выборов 48 тысячам работников бюджетной сферы по распоряжению губернатора, могли положительно повлиять на лояльность и мотивацию избирателей. Александр Безделов, политолог, считает, что культурные события и викторина оказались решающим фактором для высокой явки избирателей в Курганской области в начальные дни выборов, что позволило избежать необходимости дополнительной мобилизации в последний день голосования. «Трехдневное голосование проходит не первый раз и в Кургане. Людей уже может не хватать, и явка проседать, но надо понимать, что есть специфика в связи с мероприятиями (фестиваль „Весна в семью пришла“, проходящий 15—17 марта). Все старались голосовать в первый и второй день, рассчитывая, что остаются еще более-менее приличные призы в рамках викторины. А в регионе довольно серьезный призовой фонд», — заявил Безделов. Еще одна причина — в сроках голосования В избирательной комиссии Курганской области уверены, что высокий уровень явки на выборах преимущественно обусловлен проведением голосования в течение трех дней. «Прежде всего — причина — это многодневное голосование. С точки зрения организации избирательного процесса, явка связана с этим, остальную аналитику оставлю политологам и социологам», — сообщил URA.RU председатель облизбиркома Роман Скиндерев на брифинге 17 марта. Избирательные участки были открыты с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. В течение трех дней выборов в Курганской области активность избирателей оказывалась на высоком уровне. По последним данным (на 18:00), явка достигла 74,54%, проголосовали 474 тысяч граждан. Эти данные существенно превосходят результаты предыдущих президентских выборов в 2018 году, где явка составляла 61%. И даже стали рекордом за последние 28 лет. Больше было только в 1991 году — 81,7%. Ранее URA.RU писало, что уже в первый день в регионе на участки пришли 38,7% избирателей, что создало властям региона возможность для дальнейшего маневра.