Курганские власти сменили тактику на выборах президента

Нагрузка на участки снизится, но явка от этого не пострадает

16 марта 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Сотрудники курганских бюджетных организаций — самые ответственные избиратели, которые считают своим долгом принять участие в выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области сотрудники бюджетных сфер идут на выборы президента в разные дни. Это позволило властям равномерно распределить нагрузку на избирательные участки, и поможет избежать провокаций. Об этом URA.RU сообщили собеседники, связанные с политической сферой. «Это говорит о том, что у курганской власти грамотный подход. Сейчас по всей стране пошли сообщения, что на участках толпы из промышленников и бюджетников, которые стоят в очередях. И оппозиция пытается использовать это. Власти подошли к выборам системно: в одно время идет одна категория, в другое — следующая. Такие действия показывают грамотный контролируемый подход к работе властей», — рассказал URA.RU политолог Сергей Ширяев. Новый подход помог властям избежать очередей на участках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Он отметил, что Курганская область не попала в число 29 регионов, где тестируется электронное голосование. Из-за этого приходится «по-старинке» организовывать системную работу. Ширяев добавил, что между регионами есть конкуренция, и власти в каждой области стараются по максимуму привлечь к выборам мобилизационный ресурс. «Я думаю, что была задача за два дня превысить предыдущую явку или приблизиться к ней», — добавил политолог. В сообщениях в аккаунта областного депздрава в соцсетях и мессенджерах можно заметить, что 16 марта активно голосуют медики, в том числе и главврачи. Источник URA.RU, связанный с политической сферой, считает, что разделив мобилизационный ресурс на группы власти противостоят оппозиции, которые не хотели сливаться с бюджетниками и собираются голосовать в последний день. Другой источник URA.RU из той же сферы предположил, что бюджетники массово не голосовали в пятницу из-за того, что был рабочий день, и поэтому часть из них идут на выборы в выходные. «Все зависит от работы внутриполитического блока. У каждого региона своя специфика. Курган никогда не отличался высокой явкой, но сейчас опережает Челябинскую и Свердловскую области. Вполне возможно, что им помог вариант с разбивкой по регионам, но я не склонен думать, что здесь есть какая-то система», — рассказал URA.RU политолог Александр Безделов. Источник из политической сферы объяснил URA.RU, что власти просили бюджетников прийти в первый день, но так как в правительстве активно готовились к выборам, остались бюджетники, которые посещают участки и в другие дни. Председатель облизбиркома Роман Скиндерев считает, что на явку повлияло, в том числе, многодневное голосование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За два дня в Курганской области проголосовало более 394 тысяч избирателей (61,8%), что уже превысило показатель прошлых выборов президента (61%). «Мы не занимаемся профессионально социологией, но как человек, имеющий отношение к избирательному процессу, могу сказать, что в большей степени влияет многодневное голосование. Плюс, понимание ответственности и значимости этих выборов», — прокомментировал URA.RU ситуацию с явкой председатель областного избиркома Роман Скиндерев. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Уже в первый день в регионе на участки пришли 38,7% избирателей, что создало властям региона возможность для дальнейшего маневра. На высокую явку, в том числе повлиял и розыгрыш призов, который проходит в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». В первый день курганцы получили почти 2000 подарков, в том числе и машину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области сотрудники бюджетных сфер идут на выборы президента в разные дни. Это позволило властям равномерно распределить нагрузку на избирательные участки, и поможет избежать провокаций. Об этом URA.RU сообщили собеседники, связанные с политической сферой. «Это говорит о том, что у курганской власти грамотный подход. Сейчас по всей стране пошли сообщения, что на участках толпы из промышленников и бюджетников, которые стоят в очередях. И оппозиция пытается использовать это. Власти подошли к выборам системно: в одно время идет одна категория, в другое — следующая. Такие действия показывают грамотный контролируемый подход к работе властей», — рассказал URA.RU политолог Сергей Ширяев. Он отметил, что Курганская область не попала в число 29 регионов, где тестируется электронное голосование. Из-за этого приходится «по-старинке» организовывать системную работу. Ширяев добавил, что между регионами есть конкуренция, и власти в каждой области стараются по максимуму привлечь к выборам мобилизационный ресурс. «Я думаю, что была задача за два дня превысить предыдущую явку или приблизиться к ней», — добавил политолог. В сообщениях в аккаунта областного депздрава в соцсетях и мессенджерах можно заметить, что 16 марта активно голосуют медики, в том числе и главврачи. Источник URA.RU, связанный с политической сферой, считает, что разделив мобилизационный ресурс на группы власти противостоят оппозиции, которые не хотели сливаться с бюджетниками и собираются голосовать в последний день. Другой источник URA.RU из той же сферы предположил, что бюджетники массово не голосовали в пятницу из-за того, что был рабочий день, и поэтому часть из них идут на выборы в выходные. «Все зависит от работы внутриполитического блока. У каждого региона своя специфика. Курган никогда не отличался высокой явкой, но сейчас опережает Челябинскую и Свердловскую области. Вполне возможно, что им помог вариант с разбивкой по регионам, но я не склонен думать, что здесь есть какая-то система», — рассказал URA.RU политолог Александр Безделов. Источник из политической сферы объяснил URA.RU, что власти просили бюджетников прийти в первый день, но так как в правительстве активно готовились к выборам, остались бюджетники, которые посещают участки и в другие дни. За два дня в Курганской области проголосовало более 394 тысяч избирателей (61,8%), что уже превысило показатель прошлых выборов президента (61%). «Мы не занимаемся профессионально социологией, но как человек, имеющий отношение к избирательному процессу, могу сказать, что в большей степени влияет многодневное голосование. Плюс, понимание ответственности и значимости этих выборов», — прокомментировал URA.RU ситуацию с явкой председатель областного избиркома Роман Скиндерев. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Уже в первый день в регионе на участки пришли 38,7% избирателей, что создало властям региона возможность для дальнейшего маневра. На высокую явку, в том числе повлиял и розыгрыш призов, который проходит в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». В первый день курганцы получили почти 2000 подарков, в том числе и машину.