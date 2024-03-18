Ямальские мэры заработали гарантии безопасности

Почти стопроцентная поддержка Путина обеспечивалась силами муниципалитетов

18 марта 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Ямальские главы доказали свою состоятельность перед руководством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Убедительная победа действующего президента на Ямале и высокая явка во всех муниципалитетах — заслуга ямальских мэров. Как рассказали URA.RU источники в политических кругах ЯНАО, это дает главам некие гарантии на сохранение постов, даже при наличии какие-либо претензий со стороны окружных властей. Новость по теме Явка на выборы в ЯНАО превысила прогнозы Ямал исторически формировался как достаточно консервативный регион с высоким доверием к власти, на выборах 2018 года за Владимира Путина голосовало 85,5% населения, а в 2012 году — 84.5%. Более высокие цифры 2024 года — 91,7% голосов — показывают, что население удовлетворено развитием региона и работой местных властей, безусловно поддерживающих победившего кандидата. «И хотя на выбор избирателей очевидно влияют и внешнеполитические моменты, нельзя недооценивать вклад мэров в обеспечение для Путина 91,7% голосов. Свою задачу по объяснению стратегической важности Ямала для страны и самого Путина они выполнили, и теперь могут рассчитывать на благодарность в виде дотаций из регионального бюджета. Так, уже сами мэры смогут реализовывать проекты районного уровня, сохраняя высокую степень доверия к ним как населения, так и самого губернатора», — поделился источник в политических кругах Ямала. Успешнее всего на выборах себя показали глава Красноселькупского района Юрий Фишер, глава Муравленко Елена Молдован и глава Приуральского района Иван Сакал. При этом мэры в крупных городах также мобилизовали почти ресурс избирателей. К концу голосования в регионе так и не получилось выделить очевидного аутсайдера по явке. Политолог и член ОП РФ Евгений Забродин при этом не рекомендует расценивать высокую явку и процент избравших Путина в регионе как гарант дивидендов для местных властей. Результаты выборов в ЯНАО, по его словам, — скорее заслуга самого характера ямальского электората, организованности избирательного процесса и особых внешнеполитических условий. Статья по теме Команда Артюхова добилась лучшего на Урале результата выборов «Я не вижу здесь прямой зависимости, это не тот случай, когда какое-то соревнование происходит. Более того, когда у вас все дают приблизительно один и тот же результат — о каких выводах тут можно говорить. Я могу сказать только одно: то, что города, такие как Салехард, новый Уренгой и Ноябрьск, показали столь высокую явку, это очень хороший результат. Но я не стал бы рассчитывать, что прямо завтра начнут раздаваться медали», — считает Забродин. Общий итог выборной президента России в 2024 год для ЯНАО сложился удачно. С первого дня выборов регион показывал одну из лучших активностей избирателей по стране. Большая часть ямальцев оказалась солидарной в определении лидера страны. Ранее URA.RU сообщало о том, какие перспективы ожидают главу Ямала Дмитрия Артюхова после объявления итогов голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убедительная победа действующего президента на Ямале и высокая явка во всех муниципалитетах — заслуга ямальских мэров. Как рассказали URA.RU источники в политических кругах ЯНАО, это дает главам некие гарантии на сохранение постов, даже при наличии какие-либо претензий со стороны окружных властей. Ямал исторически формировался как достаточно консервативный регион с высоким доверием к власти, на выборах 2018 года за Владимира Путина голосовало 85,5% населения, а в 2012 году — 84.5%. Более высокие цифры 2024 года — 91,7% голосов — показывают, что население удовлетворено развитием региона и работой местных властей, безусловно поддерживающих победившего кандидата. «И хотя на выбор избирателей очевидно влияют и внешнеполитические моменты, нельзя недооценивать вклад мэров в обеспечение для Путина 91,7% голосов. Свою задачу по объяснению стратегической важности Ямала для страны и самого Путина они выполнили, и теперь могут рассчитывать на благодарность в виде дотаций из регионального бюджета. Так, уже сами мэры смогут реализовывать проекты районного уровня, сохраняя высокую степень доверия к ним как населения, так и самого губернатора», — поделился источник в политических кругах Ямала. Политолог и член ОП РФ Евгений Забродин при этом не рекомендует расценивать высокую явку и процент избравших Путина в регионе как гарант дивидендов для местных властей. Результаты выборов в ЯНАО, по его словам, — скорее заслуга самого характера ямальского электората, организованности избирательного процесса и особых внешнеполитических условий. «Я не вижу здесь прямой зависимости, это не тот случай, когда какое-то соревнование происходит. Более того, когда у вас все дают приблизительно один и тот же результат — о каких выводах тут можно говорить. Я могу сказать только одно: то, что города, такие как Салехард, новый Уренгой и Ноябрьск, показали столь высокую явку, это очень хороший результат. Но я не стал бы рассчитывать, что прямо завтра начнут раздаваться медали», — считает Забродин. Общий итог выборной президента России в 2024 год для ЯНАО сложился удачно. С первого дня выборов регион показывал одну из лучших активностей избирателей по стране. Большая часть ямальцев оказалась солидарной в определении лидера страны. Ранее URA.RU сообщало о том, какие перспективы ожидают главу Ямала Дмитрия Артюхова после объявления итогов голосования.