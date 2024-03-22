Путин дал старт обновлению налоговой системы в России

К ее разработке привлекут бизнес

22 марта 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин на встрече с главой РСПП Шохиным обсудил изменения в налоговой системе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал старт налоговой модернизации в стране. Так эксперты комментируют URA.RU прошедшую встречу главы государства с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. По их словам, интересы бизнеса будут учтены, поскольку именно они смогут внести основной вклад в государство. О самой необходимости налоговой модернизации, а также «фиксации ее в новом виде» до 2030 года Путин говорил в ходе послания Федеральному Собранию. Тогда он поручил правительству предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с «упрощенки» на общий порядок налогообложения. Новость по теме Первый министр экономики РФ раскрыл, как власти хотят повысить налоги Прогрессивная шкала налогообложения — форма обязательных выплат для граждан, сумма которых различается в зависимости от уровня доходов россиян. Окончательного решения о том, как она будет выглядеть — еще нет. Однако ранее Депутат Госдумы Артем Кирьянов сообщал URA.RU, что деньги с повышения налогов направят на нацпроекты. Парламентарий подчеркнул, что задача — защитить растущий бизнес и не допустить спада в экономике. В связи с этим нужна точная настройка с учетом общественного согласия. В том числе о прогрессивном налогообложении Путин говорил и в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Тогда он подчеркивал, что общество воспримет это «абсолютно нормально». Президент высказывал необходимость построения этой системы так, чтобы она давала «большую отдачу» для решения социальных вопросов и задач, которые стоят перед государством. Путин признавался: «даже самые ярые сторонники плоской шкалы признают, что Россия созрела для избирательного налогообложения». Бизнес при этом просит определиться с системой налогообложения и после этого больше ее не трогать, чтобы она была стабильной, добавил он. Кабмин должен заняться этим в самое ближайшее время и вместе с Госдумой представить предложения. Глава РСПП Шохин отметил, что в России назрело введение дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Модернизацию налоговой системы Путин обсудил и на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Шохиным, который отметил, что в России назрело введение дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом он указал на то, что «просто повысить ставки для относительно состоятельных людей» недостаточно. Необходимо продумать возможность инвестиционных вычетов. Шохин также затронул тему корпоративных налогов. По его мнению, справедливость должна выражаться в том, что кто больше инвестирует — тому и должно быть больше налоговых вычетов. Он указал на то, что у РСПП есть предложение о том, как сделать вычеты более прозрачными, востребованными и учитывающими не только инвестиции в основной капитал, но и в социальные проекты: экологию, территорию присутствия, социальные объекты. В том числе он предложил главе государства, чтобы РСПП поработало совместно над этой темой вместе с правительством и парламентом для того, чтобы к моменту верстки бюджета понимать ситуацию на ближайшие годы. «Будем считать, что это начало совместной работы», — подчеркнул Путин, добавив, что российское общество созрело для перехода к системе избирательного прогрессивного налогообложения. Остапкович подчеркивает, что будут «довольно серьезные налоговые новации» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Путин дал старт модернизации налоговой системы России, считают эксперты в разговоре с URA.RU. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович подчеркивает, что речь не о реформах, поскольку бы они затрагивали все сферы, а о модернизации. При этом он утверждает, что будут «довольно серьезные налоговые новации». С этим мнением согласен экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Он напомнил, что все рассматриваемые новации президент называет «фискальной модернизацией. «Речь конечно, об определенных изменениях. Но когда говорим о налоговой реформе — это радикальные правки и изменения. Здесь речь о точечном характере. Они четко укладываются в сложившиеся уже потребности — меры, востребованные из практики нового развития налоговой системы, как она формировалась, развивалась в последние годы», — сказал эксперт. Комментируя встречу Путина с главой РСПП Шохиным, Остапкович подчеркивает, что речь шла о налогообложении крупного бизнеса, который является экономико-образующей сферой. «Власть договаривается с бизнесом, поскольку они будут вносить большую лепту в государство. У нас не самые высокие в мире налоги. Поэтому, например, рентные предприятия — не пострадают от увеличения. По-разному будет градация: рентные предприятия будут платить один налог, а предприятия, производящие товары народного потребления — другой. Концептуально это будет решаться в технической части. Сейчас обсуждают, какие налоги прибавить, где убавить — абсолютно разумная тактика». Кравченко отмечает, что участие бизнес-сообщества в обсуждении модернизации налоговой системы — приветствуется Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отмечает, что участие бизнес-сообщества в обсуждении модернизации налоговой системы — приветствуется. По его словам, частный сектор составляет значительную часть структуры отечественной экономики — работодатели для сотен тысяч россиян. «Поэтому им тоже важно обеспечить комфортные условия для работников в условиях ощутимого кадрового дефицита. Уверен, что совместно будет выработана здравая и продуманная позиция, которая будет заложена в фундамент будущей налоговой реформы», — добавил он. «Но любой бизнес всегда беспокоят налоговые изменения. Когда начинается налоговая турбулентность, начинаются издержки для предприятия, — продолжил Остапкович, — Например, предприниматель платил 100 рублей налогов, теперь должен будет 120. Он беспокоится, как он будет отбивать эти лишние деньги. Может отбить, увеличив производительность труда, набрать квалифицированных людей или же повысить цены. Те, кто работает в условиях конкуренции, им сложно повысить стоимость продукции. Но если предприятие-монополист, его не волнует это налогообложение, он забьет налог в себестоимость». Оставкович напомнил, что в России приняли дефицитный бюджет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Остапкович пояснил значимость обсуждаемых новаций — чем выше налогооблагаемая база, тем больше поступлений в казну. Эксперт также напомнил, что в России приняли дефицитный бюджет. «Ликвидировать дефицит можно или за счет увеличения налогов, или девальвации рубля, или использования резервов. Но налоговый — самый разумный. Главное не накладывать налоги на средний, народнохозяйственный бизнес, а зацепить предприятия, которые выкачивают большие доходы. Предприятия, которые за счет инноваций, роста производительности создают продукцию, им не надо резко повышать налоги, потому что уйдет мотивация к созданию продуктов. Нужно, чтобы эти налоги, наоборот, стимулировали бизнес к росту производства». Говоря о прогрессивном налогообложении для россиян, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Дмитрий Ряховский напомнил, что прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц действует в стране с 2021 года — при достижении дохода в размере 5 млн рублей применяется ставка 15%. До этого порога — 13%. «Прогрессивная ставка налогообложения применяется в большинстве развитых стран и носит ярко выраженный социальный характер, что также необходимо и в нашей стране в настоящее время, что возможно с учетом качественного роста уровня налогового администрирования. Именно цифровизация процессов налогового администрирования поможет выявить большинство схем злоупотреблений налогоплательщиков, что в совокупности иных факторов не даст возможности бизнесу уйти в тень», — пояснил экономист. При рассмотрении пороговых значений применения прогрессии необходимо учитывать интересы всех слоев населения, заявил Ряховский Фото: Анна Майорова © URA.RU «Однако, при рассмотрении пороговых значений применения прогрессии необходимо учитывать интересы всех слоев населения, — продолжил Ряховский. — Нужно вдумчиво подходить к установлению ставок, предусматривать компенсационные механизмы, защищающие самые бедные слои населения и стимулирующие иные слои в виде расширения института налоговых вычетов, возможного рассмотрения вопроса необлагаемого минимума, а также использования иных инструментов и регулирования». При этом собеседники URA.RU подчеркивают, что начало обсуждений по налоговой модернизации в России случилось не одномоментно. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Бессонов отмечает, что «общество само пришло к такому решению». Президент, по его словам, отражает то, о чем ему сигнализирует население. Так он реализовывает запросы общества. Остапкович отмечает, что разговоры о модернизации велись давно, но «вяло». «Исходя из последнего выступления президента на послании, всем стало очевидно, что этот вопрос обсуждается на верхах и поддерживается первыми лицами, президентом и премьером», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин дал старт налоговой модернизации в стране. Так эксперты комментируют URA.RU прошедшую встречу главы государства с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. По их словам, интересы бизнеса будут учтены, поскольку именно они смогут внести основной вклад в государство. О самой необходимости налоговой модернизации, а также «фиксации ее в новом виде» до 2030 года Путин говорил в ходе послания Федеральному Собранию. Тогда он поручил правительству предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с «упрощенки» на общий порядок налогообложения. Прогрессивная шкала налогообложения — форма обязательных выплат для граждан, сумма которых различается в зависимости от уровня доходов россиян. Окончательного решения о том, как она будет выглядеть — еще нет. Однако ранее Депутат Госдумы Артем Кирьянов сообщал URA.RU, что деньги с повышения налогов направят на нацпроекты. Парламентарий подчеркнул, что задача — защитить растущий бизнес и не допустить спада в экономике. В связи с этим нужна точная настройка с учетом общественного согласия. В том числе о прогрессивном налогообложении Путин говорил и в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Тогда он подчеркивал, что общество воспримет это «абсолютно нормально». Президент высказывал необходимость построения этой системы так, чтобы она давала «большую отдачу» для решения социальных вопросов и задач, которые стоят перед государством. Путин признавался: «даже самые ярые сторонники плоской шкалы признают, что Россия созрела для избирательного налогообложения». Бизнес при этом просит определиться с системой налогообложения и после этого больше ее не трогать, чтобы она была стабильной, добавил он. Кабмин должен заняться этим в самое ближайшее время и вместе с Госдумой представить предложения. Модернизацию налоговой системы Путин обсудил и на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Шохиным, который отметил, что в России назрело введение дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом он указал на то, что «просто повысить ставки для относительно состоятельных людей» недостаточно. Необходимо продумать возможность инвестиционных вычетов. Шохин также затронул тему корпоративных налогов. По его мнению, справедливость должна выражаться в том, что кто больше инвестирует — тому и должно быть больше налоговых вычетов. Он указал на то, что у РСПП есть предложение о том, как сделать вычеты более прозрачными, востребованными и учитывающими не только инвестиции в основной капитал, но и в социальные проекты: экологию, территорию присутствия, социальные объекты. В том числе он предложил главе государства, чтобы РСПП поработало совместно над этой темой вместе с правительством и парламентом для того, чтобы к моменту верстки бюджета понимать ситуацию на ближайшие годы. «Будем считать, что это начало совместной работы», — подчеркнул Путин, добавив, что российское общество созрело для перехода к системе избирательного прогрессивного налогообложения. Президент Путин дал старт модернизации налоговой системы России, считают эксперты в разговоре с URA.RU. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович подчеркивает, что речь не о реформах, поскольку бы они затрагивали все сферы, а о модернизации. При этом он утверждает, что будут «довольно серьезные налоговые новации». С этим мнением согласен экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Он напомнил, что все рассматриваемые новации президент называет «фискальной модернизацией. «Речь конечно, об определенных изменениях. Но когда говорим о налоговой реформе — это радикальные правки и изменения. Здесь речь о точечном характере. Они четко укладываются в сложившиеся уже потребности — меры, востребованные из практики нового развития налоговой системы, как она формировалась, развивалась в последние годы», — сказал эксперт. Комментируя встречу Путина с главой РСПП Шохиным, Остапкович подчеркивает, что речь шла о налогообложении крупного бизнеса, который является экономико-образующей сферой. «Власть договаривается с бизнесом, поскольку они будут вносить большую лепту в государство. У нас не самые высокие в мире налоги. Поэтому, например, рентные предприятия — не пострадают от увеличения. По-разному будет градация: рентные предприятия будут платить один налог, а предприятия, производящие товары народного потребления — другой. Концептуально это будет решаться в технической части. Сейчас обсуждают, какие налоги прибавить, где убавить — абсолютно разумная тактика». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отмечает, что участие бизнес-сообщества в обсуждении модернизации налоговой системы — приветствуется. По его словам, частный сектор составляет значительную часть структуры отечественной экономики — работодатели для сотен тысяч россиян. «Поэтому им тоже важно обеспечить комфортные условия для работников в условиях ощутимого кадрового дефицита. Уверен, что совместно будет выработана здравая и продуманная позиция, которая будет заложена в фундамент будущей налоговой реформы», — добавил он. «Но любой бизнес всегда беспокоят налоговые изменения. Когда начинается налоговая турбулентность, начинаются издержки для предприятия, — продолжил Остапкович, — Например, предприниматель платил 100 рублей налогов, теперь должен будет 120. Он беспокоится, как он будет отбивать эти лишние деньги. Может отбить, увеличив производительность труда, набрать квалифицированных людей или же повысить цены. Те, кто работает в условиях конкуренции, им сложно повысить стоимость продукции. Но если предприятие-монополист, его не волнует это налогообложение, он забьет налог в себестоимость». Остапкович пояснил значимость обсуждаемых новаций — чем выше налогооблагаемая база, тем больше поступлений в казну. Эксперт также напомнил, что в России приняли дефицитный бюджет. «Ликвидировать дефицит можно или за счет увеличения налогов, или девальвации рубля, или использования резервов. Но налоговый — самый разумный. Главное не накладывать налоги на средний, народнохозяйственный бизнес, а зацепить предприятия, которые выкачивают большие доходы. Предприятия, которые за счет инноваций, роста производительности создают продукцию, им не надо резко повышать налоги, потому что уйдет мотивация к созданию продуктов. Нужно, чтобы эти налоги, наоборот, стимулировали бизнес к росту производства». Говоря о прогрессивном налогообложении для россиян, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Дмитрий Ряховский напомнил, что прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц действует в стране с 2021 года — при достижении дохода в размере 5 млн рублей применяется ставка 15%. До этого порога — 13%. «Прогрессивная ставка налогообложения применяется в большинстве развитых стран и носит ярко выраженный социальный характер, что также необходимо и в нашей стране в настоящее время, что возможно с учетом качественного роста уровня налогового администрирования. Именно цифровизация процессов налогового администрирования поможет выявить большинство схем злоупотреблений налогоплательщиков, что в совокупности иных факторов не даст возможности бизнесу уйти в тень», — пояснил экономист. «Однако, при рассмотрении пороговых значений применения прогрессии необходимо учитывать интересы всех слоев населения, — продолжил Ряховский. — Нужно вдумчиво подходить к установлению ставок, предусматривать компенсационные механизмы, защищающие самые бедные слои населения и стимулирующие иные слои в виде расширения института налоговых вычетов, возможного рассмотрения вопроса необлагаемого минимума, а также использования иных инструментов и регулирования». При этом собеседники URA.RU подчеркивают, что начало обсуждений по налоговой модернизации в России случилось не одномоментно. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Бессонов отмечает, что «общество само пришло к такому решению». Президент, по его словам, отражает то, о чем ему сигнализирует население. Так он реализовывает запросы общества. Остапкович отмечает, что разговоры о модернизации велись давно, но «вяло». «Исходя из последнего выступления президента на послании, всем стало очевидно, что этот вопрос обсуждается на верхах и поддерживается первыми лицами, президентом и премьером», — добавил он.