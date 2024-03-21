Мишустин начал работу «в долгую» для реализации стратегии Путина

Правительство делает шаг к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина — увеличить на четверть сельхоз-отрасль России и экспорт ее продукции в 1,5 раза. Рост аграрного сектора косвенно поможет и развитию сопутствующей промышленности, но при соблюдении ряда условий. Так эксперты прокомментировали URA.RU заседание правительства РФ, которое провел Михаил Мишустин 21 марта.
Основными темами состоявшегося заседания кабинета министров стали льготные кредиты: разные по специфике и назначению, но одинаковые по своей цели. В первой части совещания Михаил Мишустин поставил задачу продолжить поддержку аграриев перед посевной кампанией, на эти цели выделено дополнительно 20 млрд рублей. Деньги государства покроют разницу в процентной ставке по кредитам сельхозпроизводителей.
«Президент особо отметил важность поддержки агропромышленных предприятий, чтобы они могли и дальше наращивать свои возможности и предлагать качественную, доступную, а главное, полезную продукцию», — сделал отсылку Мишустин к посланию президента Федеральному собранию. В нем Путин поручил нарастить производство сельхозпродукции к 2030 году.
Власти также дополнительно профинансируют промышленников. Миллиард рублей направят на программу «промышленная ипотека» (всего предусмотрено 2,3 млрд рублей), по которой бизнес может получить деньги по льготной ставке (3-5% годовых) на возведение объектов промышленной недвижимости. «Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», — заключил Мишустин.
Как меры правительства помогут решить поставленную президентом задачу, и в чем смысл финансирования льготного кредитования, то есть, — банков, а не бизнес напрямую, рассказал политолог, гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей положительно сказывается, в том числе, на промышленности, поскольку часть выручки аграрии вкладывают в техническую базу, это вещи связанные. Льготные кредиты действенный инструмент при снижении закупочных цен ввиду высокого сезонного предложения, когда прямое целевое финансирование ограничивает производителей в главном маневре — куда тратить деньги», — пояснил политолог.
Собеседник агентства рассказал, что есть программы и прямого финансирования бизнеса. «Меры, принимаемые перед посевной кампанией, действенны, но рассматривать их необходимо вне отрыва от иных стратегических мероприятий правительства. Ускорение логистики, развитие новых торговых цепочек, вопросы экспорта — это игра „в долгую“, естественно, ряд задач со временем будут подвергнуты корректировке», — заключил Еловский.
В свою очередь, эксперт в вопросах сельского хозяйства, основатель медиахолдинга «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов уверен, что пока в России действуют ограничения на экспорт твердых сортов пшеницы, аграрии стеснены в прибыли и в рентабельности, а значит — меньше средств в итоге будет поступать и производителям сельхозтехники. Это может спровоцировать упадок связанных с машиностроительной отраслью смежных производств.
«Если бы экспортных ограничений не было, то крестьяне, конечно, больше зарабатывали. Как следствие — больше вкладывали в экономику, в современные технологии, развитие технической базы. А сейчас они вынуждены экономить и упрощать процесс, и поэтому в долгосрочной перспективе, если эта тенденция продлится, то будет сокращение посевных площадей», — предостерег Игорь Абакумов.
По мнению эксперта, действенно помочь аграриям могут: отмена импортных пошлин, снижение налоговой нагрузки, а также контроль монополий со стороны правительства. «В России монополии устанавливают свои цены на топливо, газ, железнодорожные перевозки, это все — необходимо тщательно анализировать и пересматривать. Правительству необходимо понять крестьян и их проблемы», — уверен Абакумов.
Насколько Россия сейчас близка к цели, поставленной президентом, рассказала доцент департамента международного бизнеса Алла Новицкая. «В своем послании президент отметил, что объем производства агропромышленного комплекса (АПК) должен вырасти к 2030 году не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт должен увеличиться в 1,5 раза. С учетом состояния АПК и экономики в целом — это представляется весьма вероятным», — рассказала кандидат экономических наук.
Новицкая пояснила, что наибольший толчок российский АПК получил в период санкций, начиная с 2014 года. С тех пор аграрии заручились господдержкой в виде субсидий и льготного кредитования. В отрасли начал наблюдаться активный рост по всем направлениям, особенных успехов достигли производители зерновых, заняв лидирующие позиции и обогнав такие страны, как Канада, Австралия, США. «После 2022 года были заключены значимые контракты на поставку сельскохозяйственной продукции в ряд африканских стран, стран Ближнего Востока. Нашими основными странами-импортерами являются дружественные Китай и Турция, поэтому предполагается, что товарооборот в сельскохозяйственной отрасли будет только расти», — пояснила экономист.
Аграрии и промышленники взаимосвязаны, считает собеседник агентства, и необходимо продолжить развитие каждого из секторов, так как их потенциал еще не раскрыт в полной мере. «Конечно, нужна новая инфраструктура, логистика. Есть куда расти и в производстве сельскохозяйственных машин и оборудования. Рост сельхозмашиностроения способствует развитию АПК в дальнейшем, в соответствие с задачами, которые поставил перед сельским хозяйством президент», — заключила Алла Новицкая.
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