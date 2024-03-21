Мишустин начал работу «в долгую» для реализации стратегии Путина

На первом этапе — помощь бизнесу с кредитной нагрузкой, что дальше — рассказали эксперты

21 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Мишустин уделил особое внимание аграрному сектору экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство делает шаг к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина — увеличить на четверть сельхоз-отрасль России и экспорт ее продукции в 1,5 раза. Рост аграрного сектора косвенно поможет и развитию сопутствующей промышленности, но при соблюдении ряда условий. Так эксперты прокомментировали URA.RU заседание правительства РФ, которое провел Михаил Мишустин 21 марта. Основными темами состоявшегося заседания кабинета министров стали льготные кредиты: разные по специфике и назначению, но одинаковые по своей цели. В первой части совещания Михаил Мишустин поставил задачу продолжить поддержку аграриев перед посевной кампанией, на эти цели выделено дополнительно 20 млрд рублей. Деньги государства покроют разницу в процентной ставке по кредитам сельхозпроизводителей. «Президент особо отметил важность поддержки агропромышленных предприятий, чтобы они могли и дальше наращивать свои возможности и предлагать качественную, доступную, а главное, полезную продукцию», — сделал отсылку Мишустин к посланию президента Федеральному собранию. В нем Путин поручил нарастить производство сельхозпродукции к 2030 году. Развитие инфраструктуры и логистики необходимо для увеличения аграрного экспорта, считает экономист Алла Новицкая. Фото: Сергей Венявский © URA.RU Власти также дополнительно профинансируют промышленников. Миллиард рублей направят на программу «промышленная ипотека» (всего предусмотрено 2,3 млрд рублей), по которой бизнес может получить деньги по льготной ставке (3-5% годовых) на возведение объектов промышленной недвижимости. «Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», — заключил Мишустин. Как меры правительства помогут решить поставленную президентом задачу, и в чем смысл финансирования льготного кредитования, то есть, — банков, а не бизнес напрямую, рассказал политолог, гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей положительно сказывается, в том числе, на промышленности, поскольку часть выручки аграрии вкладывают в техническую базу, это вещи связанные. Льготные кредиты действенный инструмент при снижении закупочных цен ввиду высокого сезонного предложения, когда прямое целевое финансирование ограничивает производителей в главном маневре — куда тратить деньги», — пояснил политолог. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев перед своим отчетом Мишустину о готовности России к началу посевной кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собеседник агентства рассказал, что есть программы и прямого финансирования бизнеса. «Меры, принимаемые перед посевной кампанией, действенны, но рассматривать их необходимо вне отрыва от иных стратегических мероприятий правительства. Ускорение логистики, развитие новых торговых цепочек, вопросы экспорта — это игра „в долгую“, естественно, ряд задач со временем будут подвергнуты корректировке», — заключил Еловский. В свою очередь, эксперт в вопросах сельского хозяйства, основатель медиахолдинга «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов уверен, что пока в России действуют ограничения на экспорт твердых сортов пшеницы, аграрии стеснены в прибыли и в рентабельности, а значит — меньше средств в итоге будет поступать и производителям сельхозтехники. Это может спровоцировать упадок связанных с машиностроительной отраслью смежных производств. «Если бы экспортных ограничений не было, то крестьяне, конечно, больше зарабатывали. Как следствие — больше вкладывали в экономику, в современные технологии, развитие технической базы. А сейчас они вынуждены экономить и упрощать процесс, и поэтому в долгосрочной перспективе, если эта тенденция продлится, то будет сокращение посевных площадей», — предостерег Игорь Абакумов. На фото — колонна отечественных комбайнов «Ростсельмаш» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU По мнению эксперта, действенно помочь аграриям могут: отмена импортных пошлин, снижение налоговой нагрузки, а также контроль монополий со стороны правительства. «В России монополии устанавливают свои цены на топливо, газ, железнодорожные перевозки, это все — необходимо тщательно анализировать и пересматривать. Правительству необходимо понять крестьян и их проблемы», — уверен Абакумов. Насколько Россия сейчас близка к цели, поставленной президентом, рассказала доцент департамента международного бизнеса Алла Новицкая. «В своем послании президент отметил, что объем производства агропромышленного комплекса (АПК) должен вырасти к 2030 году не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт должен увеличиться в 1,5 раза. С учетом состояния АПК и экономики в целом — это представляется весьма вероятным», — рассказала кандидат экономических наук. Пока в руках этого фермера только макет трактора, а останутся ли деньги на покупку настоящего — покажет урожай. Фото: Илья Московец © URA.RU Новицкая пояснила, что наибольший толчок российский АПК получил в период санкций, начиная с 2014 года. С тех пор аграрии заручились господдержкой в виде субсидий и льготного кредитования. В отрасли начал наблюдаться активный рост по всем направлениям, особенных успехов достигли производители зерновых, заняв лидирующие позиции и обогнав такие страны, как Канада, Австралия, США. «После 2022 года были заключены значимые контракты на поставку сельскохозяйственной продукции в ряд африканских стран, стран Ближнего Востока. Нашими основными странами-импортерами являются дружественные Китай и Турция, поэтому предполагается, что товарооборот в сельскохозяйственной отрасли будет только расти», — пояснила экономист. Аграрии и промышленники взаимосвязаны, считает собеседник агентства, и необходимо продолжить развитие каждого из секторов, так как их потенциал еще не раскрыт в полной мере. «Конечно, нужна новая инфраструктура, логистика. Есть куда расти и в производстве сельскохозяйственных машин и оборудования. Рост сельхозмашиностроения способствует развитию АПК в дальнейшем, в соответствие с задачами, которые поставил перед сельским хозяйством президент», — заключила Алла Новицкая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство делает шаг к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина — увеличить на четверть сельхоз-отрасль России и экспорт ее продукции в 1,5 раза. Рост аграрного сектора косвенно поможет и развитию сопутствующей промышленности, но при соблюдении ряда условий. Так эксперты прокомментировали URA.RU заседание правительства РФ, которое провел Михаил Мишустин 21 марта. Основными темами состоявшегося заседания кабинета министров стали льготные кредиты: разные по специфике и назначению, но одинаковые по своей цели. В первой части совещания Михаил Мишустин поставил задачу продолжить поддержку аграриев перед посевной кампанией, на эти цели выделено дополнительно 20 млрд рублей. Деньги государства покроют разницу в процентной ставке по кредитам сельхозпроизводителей. Власти также дополнительно профинансируют промышленников. Миллиард рублей направят на программу «промышленная ипотека» (всего предусмотрено 2,3 млрд рублей), по которой бизнес может получить деньги по льготной ставке (3-5% годовых) на возведение объектов промышленной недвижимости. «Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», — заключил Мишустин. Как меры правительства помогут решить поставленную президентом задачу, и в чем смысл финансирования льготного кредитования, то есть, — банков, а не бизнес напрямую, рассказал политолог, гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей положительно сказывается, в том числе, на промышленности, поскольку часть выручки аграрии вкладывают в техническую базу, это вещи связанные. Льготные кредиты действенный инструмент при снижении закупочных цен ввиду высокого сезонного предложения, когда прямое целевое финансирование ограничивает производителей в главном маневре — куда тратить деньги», — пояснил политолог. Собеседник агентства рассказал, что есть программы и прямого финансирования бизнеса. «Меры, принимаемые перед посевной кампанией, действенны, но рассматривать их необходимо вне отрыва от иных стратегических мероприятий правительства. Ускорение логистики, развитие новых торговых цепочек, вопросы экспорта — это игра „в долгую“, естественно, ряд задач со временем будут подвергнуты корректировке», — заключил Еловский. В свою очередь, эксперт в вопросах сельского хозяйства, основатель медиахолдинга «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов уверен, что пока в России действуют ограничения на экспорт твердых сортов пшеницы, аграрии стеснены в прибыли и в рентабельности, а значит — меньше средств в итоге будет поступать и производителям сельхозтехники. Это может спровоцировать упадок связанных с машиностроительной отраслью смежных производств. По мнению эксперта, действенно помочь аграриям могут: отмена импортных пошлин, снижение налоговой нагрузки, а также контроль монополий со стороны правительства. «В России монополии устанавливают свои цены на топливо, газ, железнодорожные перевозки, это все — необходимо тщательно анализировать и пересматривать. Правительству необходимо понять крестьян и их проблемы», — уверен Абакумов. Насколько Россия сейчас близка к цели, поставленной президентом, рассказала доцент департамента международного бизнеса Алла Новицкая. «В своем послании президент отметил, что объем производства агропромышленного комплекса (АПК) должен вырасти к 2030 году не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт должен увеличиться в 1,5 раза. С учетом состояния АПК и экономики в целом — это представляется весьма вероятным», — рассказала кандидат экономических наук. Новицкая пояснила, что наибольший толчок российский АПК получил в период санкций, начиная с 2014 года. С тех пор аграрии заручились господдержкой в виде субсидий и льготного кредитования. В отрасли начал наблюдаться активный рост по всем направлениям, особенных успехов достигли производители зерновых, заняв лидирующие позиции и обогнав такие страны, как Канада, Австралия, США. «После 2022 года были заключены значимые контракты на поставку сельскохозяйственной продукции в ряд африканских стран, стран Ближнего Востока. Нашими основными странами-импортерами являются дружественные Китай и Турция, поэтому предполагается, что товарооборот в сельскохозяйственной отрасли будет только расти», — пояснила экономист. Аграрии и промышленники взаимосвязаны, считает собеседник агентства, и необходимо продолжить развитие каждого из секторов, так как их потенциал еще не раскрыт в полной мере. «Конечно, нужна новая инфраструктура, логистика. Есть куда расти и в производстве сельскохозяйственных машин и оборудования. Рост сельхозмашиностроения способствует развитию АПК в дальнейшем, в соответствие с задачами, которые поставил перед сельским хозяйством президент», — заключила Алла Новицкая.