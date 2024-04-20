Уровень Тобола в Курганской области измеряют сваями и рейками

Как снимают данные с гидропоста, и где их устанавливают

21 апреля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Курганской области измеряют несколькими способами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане с начала паводка специалисты ЦГМС ежедневно снимают данные с гидропоста об уровне воды в реке Тобол. О том, какими способами измеряют рост и спад воды, а также где и устанавливают посты для наблюдений, корреспонденту URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. «Могут быть сваи металлические забиты, могут рейки висеть на устоях (береговых опорах — прим. URA.RU) моста. Может самописец стоять, какой-нибудь дистанционный или ультразвуковой прибор», — рассказал Болгов. Самый распространенный способ измерения Часто водомерные рейки крепят к мостам и на набережных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В самом простом случае обычно в берег реки забиваются металлические сваи. Нивелируют и определяют их отметки. После этого наблюдатели несколько часов ходят и с помощью специальной водомерной рейки измеряют глубину над какой-то из свай. «После этого к ее отметке прибавляется отсчет по рейке и получается уровень воды в реке в этот момент времени. Это самый распространенный способ наблюдений», — отметил Болгов. Менее распространены автоматические измерители. «Установка гидропостов — это целая наука», — считает гидролог Болгов. Где устанавливают гидропосты Для гидропоста выбирают прямолинейный участок реки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы гидропост давал объективные данные измерения, не искажал их под действием разных причин состояния реки, как правило, выбирается прямолинейный участок реки. Он должен быть не сильно крутым и пологим. Это необходимо для того, чтобы наблюдателю было удобно спускаться. По словам научного сотрудника, от этого зависит точность снятия показаний. «Если это рейка на берегу, допустим, прибитая или прикрепленная к набережной или к мосту, то там он просто подходит и смотрит, сколько там отсчет соответствует уровню воды», — сказал Болгов. Как измеряют, если гидропоста нет Когда большой водой сносит гидропосты уровень измеряют по отметкам в затопленных домах после половодья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если нет водомерных постов, то МЧС иногда устанавливает временные посты. Для этого заколачивают рейку в землю по ней измеряют уровень воды. При этом Болгов отмечает, что это неэффективный метод, потому что геодезические отметки не абсолютные, а относительные. «Скорость подъема уровня воды можно отметить, а абсолютный уровень получить сложно», — заметил гидролог. Зачастую таким способом пользуются во время полевых работ. При катастрофическом паводке, когда идут самые большие уровни, водомерные посты часто выходят из строя. Рейки и самописцы смываются сильным течением. В этом случае измерения проводят после окончания половодья. Специалисты ходят по затопленным домам и проверяют на какой уровень поднималась вода и делают геодезические отметки. В вторые сутки наблюдается снижение уровня воды в Тоболе. Пик паводка ожидается в ближайшие дни, сообщают в МЧС региона. Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что «голова» половодья уже ушла из Кургана в Белозерский округ. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане с начала паводка специалисты ЦГМС ежедневно снимают данные с гидропоста об уровне воды в реке Тобол. О том, какими способами измеряют рост и спад воды, а также где и устанавливают посты для наблюдений, корреспонденту URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. В самом простом случае обычно в берег реки забиваются металлические сваи. Нивелируют и определяют их отметки. После этого наблюдатели несколько часов ходят и с помощью специальной водомерной рейки измеряют глубину над какой-то из свай. «После этого к ее отметке прибавляется отсчет по рейке и получается уровень воды в реке в этот момент времени. Это самый распространенный способ наблюдений», — отметил Болгов. Менее распространены автоматические измерители. Чтобы гидропост давал объективные данные измерения, не искажал их под действием разных причин состояния реки, как правило, выбирается прямолинейный участок реки. Он должен быть не сильно крутым и пологим. Это необходимо для того, чтобы наблюдателю было удобно спускаться. По словам научного сотрудника, от этого зависит точность снятия показаний. «Если это рейка на берегу, допустим, прибитая или прикрепленная к набережной или к мосту, то там он просто подходит и смотрит, сколько там отсчет соответствует уровню воды», — сказал Болгов. Если нет водомерных постов, то МЧС иногда устанавливает временные посты. Для этого заколачивают рейку в землю по ней измеряют уровень воды. При этом Болгов отмечает, что это неэффективный метод, потому что геодезические отметки не абсолютные, а относительные. «Скорость подъема уровня воды можно отметить, а абсолютный уровень получить сложно», — заметил гидролог. Зачастую таким способом пользуются во время полевых работ. При катастрофическом паводке, когда идут самые большие уровни, водомерные посты часто выходят из строя. Рейки и самописцы смываются сильным течением. В этом случае измерения проводят после окончания половодья. Специалисты ходят по затопленным домам и проверяют на какой уровень поднималась вода и делают геодезические отметки. В вторые сутки наблюдается снижение уровня воды в Тоболе. Пик паводка ожидается в ближайшие дни, сообщают в МЧС региона. Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что «голова» половодья уже ушла из Кургана в Белозерский округ. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.