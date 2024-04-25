Тюменские чиновники схитрили, выполняя поручение Моора

URA.RU рассказывает, как чиновники из Тюмени искали проблемы бизнеса в затопленном районе

25 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Вместо «болотников» и лодок чиновники вооружились костюмами и чипсами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ушедших под воду районах юга Тюменской области есть бизнесмены, которым нужна помощь властей, — так накануне губернатор Моор обозначил ситуацию своему заместителю Андрею Пантелееву. Чиновники отправились в район паводка выполнять поручение губернатора, однако результат вышел неожиданный. Большое поручение Вечером 24 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал в своем телеграмм-канале видео, где он дал своему заместителю Андрею Пантелееву поручение изучить состояние дел у предпринимателей в подтопленных районах. Глава региона велел чиновникам «доехать в каждый населенный пункт, со всеми повстречаться, проанализировать у каждого проблематику, которая сегодня есть, и подумать и предложить мне (губернатору Моору, — прим. автора), чем мы (регион, — прим. автора) сможем им помочь». О состоянии бизнеса чиновники спрашивали у продавцов в продуктовых магазинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следующим утром в Казанский район из областного центра послушно выехала группа чиновников. Ее возглавил директор инвестиционного агентства Николай Пуртов, вместе с ним «в поля» отправились представители организации «Опора России» Руслан Гатиев и Ринат Муллаянов. На месте к ним присоединился заместитель главы Казанского района Николай Ярков. Команда URA.RU в предвкушении совместного рейда в зоне «большой воды» присоединилась к чиновникам в селе Огнево. Однако настоящего исследования, по словам корреспондента агентства, не получилось: «Мы ожидали встретиться с командой в камуфляже и болотниках, как у нас уральский полпред Якушев и губернатор Моор в последние дни ходят. А встретились с холеным трио в костюмах. Еще и на внедорожниках вместо лодок,» — передал с места корреспондент URA.RU. Джип вместо лодки Как выяснилось, ехать на территории, действительно отрезанные от большой земли водой, чиновники не собирались.«Когда речь зашла о том, чтобы на лодках плыть туда, где могут быть реальные проблемы, корреспондентам URA.RU отказали. «Во-первых, в лодку помещается всего три человека. Во-вторых, течение. В-третьих, погода ветреная, холодная. Поэтому заедем туда на неделе. Или не заедем вообще», — сказал заместитель главы Казанского района Николай Ярков. В поисках проблем Пуртов сотоварищи заехали в села, транспортное сообщение с которыми не нарушено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В итоге на автомобилях Пуртов, Гатиев и Муллаянов посетили три деревни: Большие Ярки, Огнево и Ильинку, где прошлись по местным продуктовым магазинам. Серьезных проблем и перебоев с логистикой там ожидаемо не было — и дорога есть, и запасы были сделаны заранее. Во всех торговых точках продавцы сообщали одно и то же: мол, проблем нет, выручку не теряем. «Есть вода, есть продукты. Все подвозят. Думаем, что выйдем из сезона большой воды без потерь», — поясняли корреспондентам URA.RU и визитерам торговцы. «Вот видите, все у нас в порядке, все есть. Кроме „Лейс“ с лисичками», — пошутил Николай Пуртов. Большие вопросы К слову, мы уже упомянули, что чиновники заезжали и в Большие Ярки. Именно там находится рыборазводный цех Евгения Шипицына, который косвенно спровоцировал эту поездку своим обращением в СМИ. Но с ним делегация почему-то так и не встретилась. «Со мной никто не связывался, никто мне не звонил, о визите не говорили. Видимо, приехали, посмотрели на закрытые ворота и уехали дальше», — сообщил раздосадованный Шипицын в беседе с URA.RU. В пресс-службе департамента инвестиционной политики региона сообщили, что «заплыв» по отрезанным селам якобы запланирован на следующие два дня. А те, к кому гости не доплывут, могут направить свои жалобы на горячую линию. Пока таких звонков было три, пояснили в департаменте в ответ на запрос URA.RU. В отрезанные водой поселки Казанского района делегация не поехала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предполагается, что после рейдов тюменских чиновников по затопленным территориям губернатору будет озвучен ряд предложений, какую помощь необходимо оказать пострадавшему от паводков бизнесу. Однако, какие именно решения могут быть приняты в результате такой поездки, и как это поможет чиновникам исполнить поручение Моора, неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ушедших под воду районах юга Тюменской области есть бизнесмены, которым нужна помощь властей, — так накануне губернатор Моор обозначил ситуацию своему заместителю Андрею Пантелееву. Чиновники отправились в район паводка выполнять поручение губернатора, однако результат вышел неожиданный. Вечером 24 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал в своем телеграмм-канале видео, где он дал своему заместителю Андрею Пантелееву поручение изучить состояние дел у предпринимателей в подтопленных районах. Глава региона велел чиновникам «доехать в каждый населенный пункт, со всеми повстречаться, проанализировать у каждого проблематику, которая сегодня есть, и подумать и предложить мне (губернатору Моору, — прим. автора), чем мы (регион, — прим. автора) сможем им помочь». Следующим утром в Казанский район из областного центра послушно выехала группа чиновников. Ее возглавил директор инвестиционного агентства Николай Пуртов, вместе с ним «в поля» отправились представители организации «Опора России» Руслан Гатиев и Ринат Муллаянов. На месте к ним присоединился заместитель главы Казанского района Николай Ярков. Команда URA.RU в предвкушении совместного рейда в зоне «большой воды» присоединилась к чиновникам в селе Огнево. Однако настоящего исследования, по словам корреспондента агентства, не получилось: Как выяснилось, ехать на территории, действительно отрезанные от большой земли водой, чиновники не собирались.«Когда речь зашла о том, чтобы на лодках плыть туда, где могут быть реальные проблемы, корреспондентам URA.RU отказали. «Во-первых, в лодку помещается всего три человека. Во-вторых, течение. В-третьих, погода ветреная, холодная. Поэтому заедем туда на неделе. Или не заедем вообще», — сказал заместитель главы Казанского района Николай Ярков. В итоге на автомобилях Пуртов, Гатиев и Муллаянов посетили три деревни: Большие Ярки, Огнево и Ильинку, где прошлись по местным продуктовым магазинам. Серьезных проблем и перебоев с логистикой там ожидаемо не было — и дорога есть, и запасы были сделаны заранее. Во всех торговых точках продавцы сообщали одно и то же: мол, проблем нет, выручку не теряем. «Есть вода, есть продукты. Все подвозят. Думаем, что выйдем из сезона большой воды без потерь», — поясняли корреспондентам URA.RU и визитерам торговцы. К слову, мы уже упомянули, что чиновники заезжали и в Большие Ярки. Именно там находится рыборазводный цех Евгения Шипицына, который косвенно спровоцировал эту поездку своим обращением в СМИ. Но с ним делегация почему-то так и не встретилась. В пресс-службе департамента инвестиционной политики региона сообщили, что «заплыв» по отрезанным селам якобы запланирован на следующие два дня. А те, к кому гости не доплывут, могут направить свои жалобы на горячую линию. Пока таких звонков было три, пояснили в департаменте в ответ на запрос URA.RU. Предполагается, что после рейдов тюменских чиновников по затопленным территориям губернатору будет озвучен ряд предложений, какую помощь необходимо оказать пострадавшему от паводков бизнесу. Однако, какие именно решения могут быть приняты в результате такой поездки, и как это поможет чиновникам исполнить поручение Моора, неизвестно.