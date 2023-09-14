Экс-заместитель губернатора ЯНАО будет претендовать на мандат депутата. Инсайд

Александр Мажаров примет участие в довыборах в Тюменскую облдуму в 2024 году

14 сентября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Александр Мажаров, курировавший внешние связи ЯНАО, покинул окружное правительство Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Александр Мажаров, занимавший до 14 сентября пост заместителя губернатора ЯНАО, и не вошедший в новый состав окружного правительства, будет баллотироваться в депутаты Тюменской областной думы на довыборах в 2024 году. Об этом URA.RU сообщили источники в окружном истеблишменте. «Экс-замгубернатора ЯНАО Мажаров с высокой долей вероятности будет претендовать на мандат, который освобождается в Тюменской облдуме в связи с переходом Владимира Пушкарева в Совет Федерации. Мажаров на хорошем счету у федерального руководства, да и регион его заслуги точно не забудет», — прокомментировали инсайдеры дальнейшую судьбу чиновника. При этом собеседники агентства уточняют: до начала кампании по довыборам Мажаров, возможно, продолжит работу в представительстве ЯНАО в Тюменской области. Это связано с тем, что довыборы на освобождающееся в Тюменской облдуме место будут объявлены лишь в 2024 году — Владимир Пушкарев был избран в думу от Ноябрьского городского одномандатного округа ЯНАО. Официально подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось. В правительстве ЯНАО воздержались от комментариев по данному поводу. Ранее URA.RU рассказывало, что в новый состав правительства ЯНАО, объявленный губернатором Артюховым 14 сентября, не вошли три члена старой команды. Кроме Александра Мажарова в новый кабинет также не были включены Татьяна Бучкова и Аркадий Бессонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Александр Мажаров, занимавший до 14 сентября пост заместителя губернатора ЯНАО, и не вошедший в новый состав окружного правительства, будет баллотироваться в депутаты Тюменской областной думы на довыборах в 2024 году. Об этом URA.RU сообщили источники в окружном истеблишменте. «Экс-замгубернатора ЯНАО Мажаров с высокой долей вероятности будет претендовать на мандат, который освобождается в Тюменской облдуме в связи с переходом Владимира Пушкарева в Совет Федерации. Мажаров на хорошем счету у федерального руководства, да и регион его заслуги точно не забудет», — прокомментировали инсайдеры дальнейшую судьбу чиновника. При этом собеседники агентства уточняют: до начала кампании по довыборам Мажаров, возможно, продолжит работу в представительстве ЯНАО в Тюменской области. Это связано с тем, что довыборы на освобождающееся в Тюменской облдуме место будут объявлены лишь в 2024 году — Владимир Пушкарев был избран в думу от Ноябрьского городского одномандатного округа ЯНАО. Официально подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось. В правительстве ЯНАО воздержались от комментариев по данному поводу. Ранее URA.RU рассказывало, что в новый состав правительства ЯНАО, объявленный губернатором Артюховым 14 сентября, не вошли три члена старой команды. Кроме Александра Мажарова в новый кабинет также не были включены Татьяна Бучкова и Аркадий Бессонов.