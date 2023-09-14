Экс-заместитель губернатора ЯНАО будет претендовать на мандат депутата. Инсайд

Александр Мажаров примет участие в довыборах в Тюменскую облдуму в 2024 году
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Почетный консул Италии в ЯНАО и Новом Уренгое Эрнесто Ферленги — визит в Салехард, мажаров александр
Александр Мажаров, курировавший внешние связи ЯНАО, покинул окружное правительство Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Александр Мажаров, занимавший до 14 сентября пост заместителя губернатора ЯНАО, и не вошедший в новый состав окружного правительства, будет баллотироваться в депутаты Тюменской областной думы на довыборах в 2024 году. Об этом URA.RU сообщили источники в окружном истеблишменте.

«Экс-замгубернатора ЯНАО Мажаров с высокой долей вероятности будет претендовать на мандат, который освобождается в Тюменской облдуме в связи с переходом Владимира Пушкарева в Совет Федерации. Мажаров на хорошем счету у федерального руководства, да и регион его заслуги точно не забудет», — прокомментировали инсайдеры дальнейшую судьбу чиновника.

При этом собеседники агентства уточняют: до начала кампании по довыборам Мажаров, возможно, продолжит работу в представительстве ЯНАО в Тюменской области. Это связано с тем, что довыборы на освобождающееся в Тюменской облдуме место будут объявлены лишь в 2024 году — Владимир Пушкарев был избран в думу от Ноябрьского городского одномандатного округа ЯНАО.

Официально подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось. В правительстве ЯНАО воздержались от комментариев по данному поводу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в новый состав правительства ЯНАО, объявленный губернатором Артюховым 14 сентября, не вошли три члена старой команды. Кроме Александра Мажарова в новый кабинет также не были включены Татьяна Бучкова и Аркадий Бессонов.

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Александр Мажаров, занимавший до 14 сентября пост заместителя губернатора ЯНАО, и не вошедший в новый состав окружного правительства, будет баллотироваться в депутаты Тюменской областной думы на довыборах в 2024 году. Об этом URA.RU сообщили источники в окружном истеблишменте. «Экс-замгубернатора ЯНАО Мажаров с высокой долей вероятности будет претендовать на мандат, который освобождается в Тюменской облдуме в связи с переходом Владимира Пушкарева в Совет Федерации. Мажаров на хорошем счету у федерального руководства, да и регион его заслуги точно не забудет», — прокомментировали инсайдеры дальнейшую судьбу чиновника. При этом собеседники агентства уточняют: до начала кампании по довыборам Мажаров, возможно, продолжит работу в представительстве ЯНАО в Тюменской области. Это связано с тем, что довыборы на освобождающееся в Тюменской облдуме место будут объявлены лишь в 2024 году — Владимир Пушкарев был избран в думу от Ноябрьского городского одномандатного округа ЯНАО. Официально подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось. В правительстве ЯНАО воздержались от комментариев по данному поводу. Ранее URA.RU рассказывало, что в новый состав правительства ЯНАО, объявленный губернатором Артюховым 14 сентября, не вошли три члена старой команды. Кроме Александра Мажарова в новый кабинет также не были включены Татьяна Бучкова и Аркадий Бессонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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