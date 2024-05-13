В ХМАО чиновник побил рекорд выживаемости на расстрельном посту

Как 31-летний член кабмина Югры умудрился не уйти в отставку и навести порядок на стройках

14 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Матвей Каров продержался больше года на посту главы депстроя Фото: Влад Суханов © URA.RU Директор департамента строительства и ЖКК ХМАО Матвей Каров поставил рекорд по времени пребывания в должности. Он занимает этот пост с прошлого апреля. Хотя все его 12 предшественников, начиная с 2010 года, уходили в отставку, продержавшись меньше 365 дней. О том, как самый молодой член окружного правительства смог удержаться в кресле и что изменилось в работе депстроя, в эксклюзивном интервью для URA.RU. Год назад вы возглавили департамент строительства и ЖКК Югры. Были ли у вас какие-то, скажем так, опасения? Ведь вы наверняка уже были осведомлены, что ни у кого из ваших, если не ошибаюсь, 12 предшественников, срок службы на этом посту не превышал года… Матвей Каров пришел в стройблок Югры из энергетики Фото: Константин Щербина © URA.RU Нет, сомнений никаких не было. Для меня это вызов. Скажу откровенно, если ты в системе служишь, от таких предложений вообще не принято отказываться. У меня раньше была такая мечта — ну, она и сейчас остается — стать министром энергетики РФ. И такую своеобразную ступеньку, где нужно уйти в госслужбу, я выбрал, доверившись нынешнему руководству стройблока. Для меня возможность работы в команде с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, и, конечно, с Азатом Файзулхаковичем Ислаевым предопределила решение. Поначалу непросто было решиться, все изучить, понять, вникнуть во все вопросы. Но так как я работал в энергетике, а это кровеносная система для любой стройки и ЖКХ, адаптироваться получилось достаточно оперативно. Конечно же, масштаб задач, которые решает директор окружного департамента, намного больше, и они интереснее, чем те, которые должен решать директор любой компании. Но именно это мне нравится. Департамент строительства вы возглавили в 31 год и, наверное, это тоже своего рода рекорд — стать самым молодым членом окружного правительства. Мешал ли вам возраст? Может быть, многие не воспринимали вас всерьез, или вы слышали за спиной какие-то разговоры по этому поводу? Вообще, возраст на протяжении всей моей карьеры был всегда единственным сдерживающим фактором. Почему так, не могу сказать. Я очень рано, наверное, авансом получил свою первую руководящую должность. Мне был 21 год, у меня в подчинении на тот момент оказалось 88 человек. Я был заместителем начальника производства технической службы в Калуге. И вот с тех пор, 10 лет руководящего стажа уже, про возраст, никто, конечно, не вспоминает. Человека, я так считаю, точно нужно судить не по количеству лет в паспорте, а по делам. За счет той работы, которую показываешь, со временем цифра в паспорте «стирается», и никто уже на это не обращает внимания. Мне кажется, у нас в стране вообще есть тренд на омоложение — в 30 лет губернаторы молодые назначались. Здесь ведь речь не о том, что ты директор департамента в 31 год. А о том, справишься ты или нет. Я точно уверен, что мы со всеми задачами справимся. Каких изменений удалось добиться в работе департамента, что по итогам 2023 года Югра вошла в зеленую зону по всем критериям, которые ставит перед региональными властями федеральный Минстрой? Ведь до этого очень часто наш окружной депстрой и его сотрудники были, условно говоря, мальчиками для битья — много проблем, много чего не успевали. Сформирована сильная и эффективная команда. Те результаты, о которых вы говорите, — это, конечно же, прямое тому подтверждение. Точно могу сказать, что ни одного человека мы в департаменте не меняли. Были, конечно, уходы, но обоснованные — на повышение. В самом департаменте, в первую очередь, изменился подход к работе. Я вообще много раз уже всем говорил и сейчас повторю, что самое ценное в любой отрасли — это люди. Меня красит моя команда. Кого соберешь, так и будешь работать. Здесь хочется огромное спасибо сказать всему департаменту и всем нашим подведомственным учреждениям за преданность делу, за целеустремленность и за те результаты, которые мы показали в 2023 году. Очень сильным подспорьем, по моему мнению, стала штабная работа. Она выстроена по вертикали от вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина к Минстрою во главе с Иреком Файзуллиным и губернатору Югры Наталье Комаровой на региональном уровне. Это дает свои плоды. ХМАО оказался первым в России регионом, который разработал комплексную программу строительства на 5 лет. Зачем нужно было в единую структуру сводить все объекты? Статья по теме Вице-губернатор ХМАО раскрыл будущее главных строек региона Эта программа объединяет все значимые объекты строительства под нашим патронажем, под крылом департамента строительства. В первую очередь, программа необходима для комплексного управления всеми стройками в регионе, чтобы их держать на контроле. Ну и, по возможности, ускорять ввод в эксплуатацию важных социальных объектов. Также в этой программе возможно планировать распределение бюджетных средств на строительство приоритетных объектов, на решение определенных задач. Если где-то что-то запаздывает, то мы можем эти денежные средства перекинуть. Мы взяли на себя такую ответственность, не побоялись. Знаете, чиновничья роль зачастую сводится к тому, чтобы этой ответственности было поменьше. И такое происходило во многих случаях. Какие-то объекты находились в ведении департамента здравоохранения, какие-то — у департамента образования. И казалось, что депстрой, будто даже специально от них дистанцировался — «они там» строили школы и больницы, а профильное ведомство отвечало за какие-то свои объекты. Теперь, когда вы взяли на себя полную ответственность за все объекты, то вам, в случае чего, и расхлебывать проблемы. Нетипичная логика для чиновника. Да, здесь действительно вся ответственность наша. Ну, что сказать, нас это совершенно не пугает. У нас строго все задачи распределены, назначены те, кто контролирует их выполнение, есть четкие зоны ответственности. Это позволяет минимизировать разные нештатные ситуации. В целом, я считаю, что нужно следовать новым трендам и тенденциям в строительстве. Они внедряются чуть ли не каждый день у нас. Тот, кто держит нос по ветру, своевременно вводит все эти новшества, получает конкурентные преимущества. В случае Югры конкуренты — это другие регионы. И наша задача — быть лидером, ведь это напрямую влияет на уровень и качество жизни людей, югорчан. Уже понятно, когда закончится эпопея со сдачей окружной больницы-долгостроя в Нижневартовске? Больница в Нижневартовске строится более 10 лет Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Почему эпопея, почему не сериал? Можно и так, наверное, сказать, да — многосерийное художественное кино, которое может посоперничать с «Санта-Барбарой». Поменялись режиссер, сценаристы, актеры… Точно завершим — сиквелов у этой эпопеи не будет. Мне кажется, что все уже устали. В ближайшее время мы выходим на итоговую проверку. И объект сдадим. После всех доработок это действительно уникальный, прорывной проект не только для Нижневартовска — для всего округа. Никто ничего подобного тут раньше не строил и не вводил. Самые современные технологии диагностики, лечения и реабилитации собраны в единый инженерный, цифровой и медико-технологический комплекс. И я считаю, что нижневартовские доктора, безусловно, заслужили эту больницу. А мы просто обязаны не подвести команду Югры и сдать, наконец, этот объект. Может, есть какие-то конкретные сроки? На итоговую проверку Жилстройнадзора мы выходим во второй половине мая. Она будет длиться 10 дней. Но давайте не будем загадывать, прогнозируя результаты. Хватит обещаний. Нужно просто все завершить и поставить точку. Еще один мегапроект — это строительство инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) в Сургуте. Но на самом деле, информации о нем не так уж и много. Известно, что там должен появиться центр биомедицинских технологий, который уже находится в стадии строительства. А какие еще объекты там будут возводиться? Помимо геномного центра, там будут построены университет с несколькими кампусами, общежитиями, технопарк, комплексные выставочные центры, современное жилье и даже набережная. В рамках масштабного инвестиционного проекта развития жилищной и социальной инфраструктуры Научно-технологического центра в Сургуте мы привлекаем к партнерству одного из ведущих девелоперов страны. Детали пока раскрывать не буду — документы на стадии согласования и подписания. Механизм взаимовыгодный: округ создает привлекательные условия для девелопера, одновременно обязывая его вместе с жильем построить и спроектировать за свой счет нужные нам социальные объекты. Бюджет ХМАО ощутимо сэкономит. Практика привлечения инвесторов на таких условиях уже опробована во многих регионах. Тем самым мы успешно выполняем задачу, которую поставил Президент России Владимир Путин. Вы же помните, что глава государства подписал указ о том, что 2022—2031 годы в России объявлены десятилетием науки и технологии? Так вот, цель этого десятилетия — привлечь молодежь, исследователей и разработчиков решений важных для нашей стороны задач в науку. Главное — создать для этих умов комфортные условия. Что мы сейчас и делаем. В ведении департамента не только сфера строительства, но и ЖКХ. Прошедшая зима сопровождалась коммунальными авариями как в других регионах, так и у нас в Югре — в большинстве случаев причиной стала изношенность сетей. Что планируется сделать в этом году, чтобы следующей зимой не допустить крупных ЧП в условиях наших сибирских морозов? Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала крупную реформу ЖКХ на итоговой пресс-конференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Безусловно, сфера ЖКХ — это сфера, которая не только в Югре, но и во всей стране требует модернизации. Модернизация началась, лед тронулся. Помните, наверное, во время ежегодной пресс-конференции губернатор анонсировала запуск в регионе крупномасштабного проекта по созданию экосистемы коммунального комплекса на территории Югры? Мы планируем консолидировать на региональном уровне активы ЖКХ, сформировав структуру регионального оператора. Будут созданы два дочерних независимых общества — одно в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, второе — в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. Работа в этом направлении ведется. Вы, как мы уже говорили во время интервью, по образованию энергетик, и до прихода в окружное правительство вся ваша трудовая деятельность была связана с этой отраслью. В структуре правительства энергетика, я так понимаю, тоже входит в состав депстроя, и вы тоже курируете эту отрасль. Понятно ли, какое будущее ждет это направление в Югре? Я уверен в том, что это двигатель экономики не только региона, но и страны в целом. Еще когда я принимал решение о переезде в Югру семь лет назад, для меня это было, наверное, основополагающим фактором, что в ХМАО наиболее мощная в России энергетическая система. Значимая часть югорских электростанций обеспечивает работу разных нефтегазовых предприятий. Это очень важно тоже. Регион в лидерах по выработке электроэнергии. У нас города и населенные пункты снабжают 23 предприятия коммунальной энергетики, они обслуживают линию электропередач протяженностью более 16 тысяч километров и более пяти тысяч трансформаторных подстанций. Более полутора тысяч из них принадлежит компании ЮРЭСК, где я работал. Она эксплуатирует и обслуживает линию электропередач общей протяженностью почти 6 тысяч километров, а также порядка 30 высоковольтных подстанций, обеспечивает электроэнергией более 400 тысяч потребителей. Это я не просто так все перечислял, а для того, чтобы вы поняли, что энергетическая система Югры в частности и страны в целом будет лишь развиваться. Россия стремится к энергетическому суверенитету. Мы пытаемся сделать профессию энергетиков привлекательной и популярной. У нас ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров. С этого года по поручению губернатора мы хотим его вывести не только на уровень УрФО, но и на всероссийский уровень. То есть, у нас и энергетики из Макеевки (подшефный город Югры в ДНР — прим. URA.RU) будут участвовать, планируем провести соревнования в конце июля — начале августа. Продолжаем и добрые традиции наставничества, в том числе и в энергетике. Югра взяла на себя обязательство по восстановлению подшефной территории в зоне СВО — в городе Макеевке. На днях там с рабочим визитом побывали губернатор Наталья Комарова и куратор стройблока в правительстве Азат Ислаев. Видно, что большой объем работы проделывается именно югорскими специалистами, югорскими строителями. А есть ли какая-то статистика, сколько за все это время было восстановлено, сделано, построено объектов именно в рамках шефской помощи? Мы часто там бываем, общаемся и с администрацией, и с рядовыми горожанами. Лично контролирую ход восстановительных работ. Конечно, в первую очередь, сердце болит за стариков и детей, которые там живут. Надеемся, что, благодаря в том числе и нам, очень скоро жизнь макеевчан придет к тем стандартам, к которым привыкли жители Югры и других наиболее развитых регионов России. В Макеевке появятся новые школы и детские сады, в больницах не будет обшарпанных стен и появится новое оборудование, все жители будут обеспечены бесперебойным и качественным энерго- и водоснабжением. За себя мы не боимся, работу там выполняем. Мы успешно реализовали планы на 2023-й год, в начале января приступили к новым объектам. В этом году задачи такие же, их немало. Будем ремонтировать помещение комбината детского питания, заниматься благоустройством. Построим детские спортивные площадки, продолжим работу по водоснабжению, водоотведению. Большой объем у нас по энергетике. Ремонтируем линию электропередач — это после ледяного дождя, который прошел, там все без света остались. Из масштабных задач — мы планируем построить многофункциональный спортивный комплекс на этой территории. Считаем, что люди заслужили. Хочется, чтобы они чувствовали нашу заботу и участие. Как говорит губернатор, Макеевка — это наш 23-й муниципалитет. Во время визитов происходили какие-то экстремальные ситуации? Ведь и сейчас продолжаются обстрелы — и Донецк, и Макеевка находятся под ударами со стороны ВСУ. Нет, слава Богу, меня это миновало. И ни у кого из команды не было таких случаев. Каждый раз удивляет то, как ведут себя дети, которые рождены уже после 2014 года, которые выросли, слыша выстрелы, прилеты… Для тебя как-то это дико, а они как играли на детской площадке, так и играют. Очень надеемся, что в ближайшее время все это для них закончится. Откровенно скажу, что за наших ребят, специалистов, которые там работают — дома, больницы, школы из руин поднимают, — переживаем. Вы принимаете участие в приемке учреждений. Был ли за прошедший год какой-то запоминающийся объект, который долго ждали, и он был наконец-то был сдан? Новость по теме Чиновники из ХМАО познакомили школьника из Макеевки с легендарным футболистом Няганский вокзал. Сам прожил там три с половиной года. Каждый раз проезжая, смотрел на этот вокзал, думал, когда же его уже достроят. Знаете, что удивило? Тот негатив, который вокруг этого вокзала ходил, после сдачи данного объекта он вдруг куда-то резко исчез. А положительный отклик, те позитивные эмоции, которые теперь есть — вот это действительно самое запоминающееся. И, наверное, вот что в сердце осталось — это история с елкой желаний, с макеевским мальчиком Ильей. Мы осуществили его мечту, он встретился с футболистом Александром Мостовым. Это, конечно, в самое сердце. Это удивительно. Сразу понимаешь, что делаешь свою работу не зря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор департамента строительства и ЖКК ХМАО Матвей Каров поставил рекорд по времени пребывания в должности. Он занимает этот пост с прошлого апреля. Хотя все его 12 предшественников, начиная с 2010 года, уходили в отставку, продержавшись меньше 365 дней. О том, как самый молодой член окружного правительства смог удержаться в кресле и что изменилось в работе депстроя, в эксклюзивном интервью для URA.RU. Год назад вы возглавили департамент строительства и ЖКК Югры. Были ли у вас какие-то, скажем так, опасения? Ведь вы наверняка уже были осведомлены, что ни у кого из ваших, если не ошибаюсь, 12 предшественников, срок службы на этом посту не превышал года… Нет, сомнений никаких не было. Для меня это вызов. Скажу откровенно, если ты в системе служишь, от таких предложений вообще не принято отказываться. У меня раньше была такая мечта — ну, она и сейчас остается — стать министром энергетики РФ. И такую своеобразную ступеньку, где нужно уйти в госслужбу, я выбрал, доверившись нынешнему руководству стройблока. Для меня возможность работы в команде с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, и, конечно, с Азатом Файзулхаковичем Ислаевым предопределила решение. Поначалу непросто было решиться, все изучить, понять, вникнуть во все вопросы. Но так как я работал в энергетике, а это кровеносная система для любой стройки и ЖКХ, адаптироваться получилось достаточно оперативно. Конечно же, масштаб задач, которые решает директор окружного департамента, намного больше, и они интереснее, чем те, которые должен решать директор любой компании. Но именно это мне нравится. Департамент строительства вы возглавили в 31 год и, наверное, это тоже своего рода рекорд — стать самым молодым членом окружного правительства. Мешал ли вам возраст? Может быть, многие не воспринимали вас всерьез, или вы слышали за спиной какие-то разговоры по этому поводу? Вообще, возраст на протяжении всей моей карьеры был всегда единственным сдерживающим фактором. Почему так, не могу сказать. Я очень рано, наверное, авансом получил свою первую руководящую должность. Мне был 21 год, у меня в подчинении на тот момент оказалось 88 человек. Я был заместителем начальника производства технической службы в Калуге. И вот с тех пор, 10 лет руководящего стажа уже, про возраст, никто, конечно, не вспоминает. Человека, я так считаю, точно нужно судить не по количеству лет в паспорте, а по делам. За счет той работы, которую показываешь, со временем цифра в паспорте «стирается», и никто уже на это не обращает внимания. Мне кажется, у нас в стране вообще есть тренд на омоложение — в 30 лет губернаторы молодые назначались. Здесь ведь речь не о том, что ты директор департамента в 31 год. А о том, справишься ты или нет. Я точно уверен, что мы со всеми задачами справимся. Каких изменений удалось добиться в работе департамента, что по итогам 2023 года Югра вошла в зеленую зону по всем критериям, которые ставит перед региональными властями федеральный Минстрой? Ведь до этого очень часто наш окружной депстрой и его сотрудники были, условно говоря, мальчиками для битья — много проблем, много чего не успевали. Сформирована сильная и эффективная команда. Те результаты, о которых вы говорите, — это, конечно же, прямое тому подтверждение. Точно могу сказать, что ни одного человека мы в департаменте не меняли. Были, конечно, уходы, но обоснованные — на повышение. В самом департаменте, в первую очередь, изменился подход к работе. Я вообще много раз уже всем говорил и сейчас повторю, что самое ценное в любой отрасли — это люди. Меня красит моя команда. Кого соберешь, так и будешь работать. Здесь хочется огромное спасибо сказать всему департаменту и всем нашим подведомственным учреждениям за преданность делу, за целеустремленность и за те результаты, которые мы показали в 2023 году. Очень сильным подспорьем, по моему мнению, стала штабная работа. Она выстроена по вертикали от вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина к Минстрою во главе с Иреком Файзуллиным и губернатору Югры Наталье Комаровой на региональном уровне. Это дает свои плоды. ХМАО оказался первым в России регионом, который разработал комплексную программу строительства на 5 лет. Зачем нужно было в единую структуру сводить все объекты? Эта программа объединяет все значимые объекты строительства под нашим патронажем, под крылом департамента строительства. В первую очередь, программа необходима для комплексного управления всеми стройками в регионе, чтобы их держать на контроле. Ну и, по возможности, ускорять ввод в эксплуатацию важных социальных объектов. Также в этой программе возможно планировать распределение бюджетных средств на строительство приоритетных объектов, на решение определенных задач. Если где-то что-то запаздывает, то мы можем эти денежные средства перекинуть. Мы взяли на себя такую ответственность, не побоялись. Знаете, чиновничья роль зачастую сводится к тому, чтобы этой ответственности было поменьше. И такое происходило во многих случаях. Какие-то объекты находились в ведении департамента здравоохранения, какие-то — у департамента образования. И казалось, что депстрой, будто даже специально от них дистанцировался — «они там» строили школы и больницы, а профильное ведомство отвечало за какие-то свои объекты. Теперь, когда вы взяли на себя полную ответственность за все объекты, то вам, в случае чего, и расхлебывать проблемы. Нетипичная логика для чиновника. Да, здесь действительно вся ответственность наша. Ну, что сказать, нас это совершенно не пугает. У нас строго все задачи распределены, назначены те, кто контролирует их выполнение, есть четкие зоны ответственности. Это позволяет минимизировать разные нештатные ситуации. В целом, я считаю, что нужно следовать новым трендам и тенденциям в строительстве. Они внедряются чуть ли не каждый день у нас. Тот, кто держит нос по ветру, своевременно вводит все эти новшества, получает конкурентные преимущества. В случае Югры конкуренты — это другие регионы. И наша задача — быть лидером, ведь это напрямую влияет на уровень и качество жизни людей, югорчан. Уже понятно, когда закончится эпопея со сдачей окружной больницы-долгостроя в Нижневартовске? Почему эпопея, почему не сериал? Можно и так, наверное, сказать, да — многосерийное художественное кино, которое может посоперничать с «Санта-Барбарой». Поменялись режиссер, сценаристы, актеры… Точно завершим — сиквелов у этой эпопеи не будет. Мне кажется, что все уже устали. После всех доработок это действительно уникальный, прорывной проект не только для Нижневартовска — для всего округа. Никто ничего подобного тут раньше не строил и не вводил. Самые современные технологии диагностики, лечения и реабилитации собраны в единый инженерный, цифровой и медико-технологический комплекс. И я считаю, что нижневартовские доктора, безусловно, заслужили эту больницу. А мы просто обязаны не подвести команду Югры и сдать, наконец, этот объект. Может, есть какие-то конкретные сроки? На итоговую проверку Жилстройнадзора мы выходим во второй половине мая. Она будет длиться 10 дней. Но давайте не будем загадывать, прогнозируя результаты. Хватит обещаний. Нужно просто все завершить и поставить точку. Еще один мегапроект — это строительство инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) в Сургуте. Но на самом деле, информации о нем не так уж и много. Известно, что там должен появиться центр биомедицинских технологий, который уже находится в стадии строительства. А какие еще объекты там будут возводиться? Помимо геномного центра, там будут построены университет с несколькими кампусами, общежитиями, технопарк, комплексные выставочные центры, современное жилье и даже набережная. В рамках масштабного инвестиционного проекта развития жилищной и социальной инфраструктуры Научно-технологического центра в Сургуте мы привлекаем к партнерству одного из ведущих девелоперов страны. Детали пока раскрывать не буду — документы на стадии согласования и подписания. Механизм взаимовыгодный: округ создает привлекательные условия для девелопера, одновременно обязывая его вместе с жильем построить и спроектировать за свой счет нужные нам социальные объекты. Бюджет ХМАО ощутимо сэкономит. Практика привлечения инвесторов на таких условиях уже опробована во многих регионах. Тем самым мы успешно выполняем задачу, которую поставил Президент России Владимир Путин. Вы же помните, что глава государства подписал указ о том, что 2022—2031 годы в России объявлены десятилетием науки и технологии? Так вот, цель этого десятилетия — привлечь молодежь, исследователей и разработчиков решений важных для нашей стороны задач в науку. Главное — создать для этих умов комфортные условия. Что мы сейчас и делаем. В ведении департамента не только сфера строительства, но и ЖКХ. Прошедшая зима сопровождалась коммунальными авариями как в других регионах, так и у нас в Югре — в большинстве случаев причиной стала изношенность сетей. Что планируется сделать в этом году, чтобы следующей зимой не допустить крупных ЧП в условиях наших сибирских морозов? Безусловно, сфера ЖКХ — это сфера, которая не только в Югре, но и во всей стране требует модернизации. Модернизация началась, лед тронулся. Помните, наверное, во время ежегодной пресс-конференции губернатор анонсировала запуск в регионе крупномасштабного проекта по созданию экосистемы коммунального комплекса на территории Югры? Мы планируем консолидировать на региональном уровне активы ЖКХ, сформировав структуру регионального оператора. Будут созданы два дочерних независимых общества — одно в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, второе — в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. Работа в этом направлении ведется. Вы, как мы уже говорили во время интервью, по образованию энергетик, и до прихода в окружное правительство вся ваша трудовая деятельность была связана с этой отраслью. В структуре правительства энергетика, я так понимаю, тоже входит в состав депстроя, и вы тоже курируете эту отрасль. Понятно ли, какое будущее ждет это направление в Югре? Я уверен в том, что это двигатель экономики не только региона, но и страны в целом. Еще когда я принимал решение о переезде в Югру семь лет назад, для меня это было, наверное, основополагающим фактором, что в ХМАО наиболее мощная в России энергетическая система. Значимая часть югорских электростанций обеспечивает работу разных нефтегазовых предприятий. Это очень важно тоже. Регион в лидерах по выработке электроэнергии. У нас города и населенные пункты снабжают 23 предприятия коммунальной энергетики, они обслуживают линию электропередач протяженностью более 16 тысяч километров и более пяти тысяч трансформаторных подстанций. Более полутора тысяч из них принадлежит компании ЮРЭСК, где я работал. Она эксплуатирует и обслуживает линию электропередач общей протяженностью почти 6 тысяч километров, а также порядка 30 высоковольтных подстанций, обеспечивает электроэнергией более 400 тысяч потребителей. У нас ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров. С этого года по поручению губернатора мы хотим его вывести не только на уровень УрФО, но и на всероссийский уровень. То есть, у нас и энергетики из Макеевки (подшефный город Югры в ДНР — прим. URA.RU) будут участвовать, планируем провести соревнования в конце июля — начале августа. Продолжаем и добрые традиции наставничества, в том числе и в энергетике. Югра взяла на себя обязательство по восстановлению подшефной территории в зоне СВО — в городе Макеевке. На днях там с рабочим визитом побывали губернатор Наталья Комарова и куратор стройблока в правительстве Азат Ислаев. Видно, что большой объем работы проделывается именно югорскими специалистами, югорскими строителями. А есть ли какая-то статистика, сколько за все это время было восстановлено, сделано, построено объектов именно в рамках шефской помощи? Мы часто там бываем, общаемся и с администрацией, и с рядовыми горожанами. Лично контролирую ход восстановительных работ. Конечно, в первую очередь, сердце болит за стариков и детей, которые там живут. Надеемся, что, благодаря в том числе и нам, очень скоро жизнь макеевчан придет к тем стандартам, к которым привыкли жители Югры и других наиболее развитых регионов России. В Макеевке появятся новые школы и детские сады, в больницах не будет обшарпанных стен и появится новое оборудование, все жители будут обеспечены бесперебойным и качественным энерго- и водоснабжением. За себя мы не боимся, работу там выполняем. Мы успешно реализовали планы на 2023-й год, в начале января приступили к новым объектам. В этом году задачи такие же, их немало. Будем ремонтировать помещение комбината детского питания, заниматься благоустройством. Построим детские спортивные площадки, продолжим работу по водоснабжению, водоотведению. Большой объем у нас по энергетике. Ремонтируем линию электропередач — это после ледяного дождя, который прошел, там все без света остались. Из масштабных задач — мы планируем построить многофункциональный спортивный комплекс на этой территории. Считаем, что люди заслужили. Хочется, чтобы они чувствовали нашу заботу и участие. Как говорит губернатор, Макеевка — это наш 23-й муниципалитет. Во время визитов происходили какие-то экстремальные ситуации? Ведь и сейчас продолжаются обстрелы — и Донецк, и Макеевка находятся под ударами со стороны ВСУ. Нет, слава Богу, меня это миновало. И ни у кого из команды не было таких случаев. Каждый раз удивляет то, как ведут себя дети, которые рождены уже после 2014 года, которые выросли, слыша выстрелы, прилеты… Для тебя как-то это дико, а они как играли на детской площадке, так и играют. Очень надеемся, что в ближайшее время все это для них закончится. Откровенно скажу, что за наших ребят, специалистов, которые там работают — дома, больницы, школы из руин поднимают, — переживаем. Вы принимаете участие в приемке учреждений. Был ли за прошедший год какой-то запоминающийся объект, который долго ждали, и он был наконец-то был сдан? Няганский вокзал. Сам прожил там три с половиной года. Каждый раз проезжая, смотрел на этот вокзал, думал, когда же его уже достроят. Знаете, что удивило? Тот негатив, который вокруг этого вокзала ходил, после сдачи данного объекта он вдруг куда-то резко исчез. А положительный отклик, те позитивные эмоции, которые теперь есть — вот это действительно самое запоминающееся. И, наверное, вот что в сердце осталось — это история с елкой желаний, с макеевским мальчиком Ильей. Мы осуществили его мечту, он встретился с футболистом Александром Мостовым. Это, конечно, в самое сердце. Это удивительно. Сразу понимаешь, что делаешь свою работу не зря.