Заречный «клондайк»: как миллиардеры Тюмени поделили модный район

URA.RU называет громкие имена, которые прячутся за «серыми» названиями застройщиков

21 мая 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

В Тюмени почти за каждым названием компании-застройщика скрывается громкое имя Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени начался новый этап строительства Пятого Заречного микрорайона. Застройщики готовят будущие строительные площадки в береговой зоне озера Алебашевское. Между тем предыдущую волну освоения микрорайона полностью захватили четыре застройщика. За именами компаний, которые практически ничего не говорят далеким от строительства людям, скрываются фамилии людей, чьи компании имеют миллиардные обороты. URA.RU выяснило, кто эти люди, и что за компании «распилили» право возвести престижный микрорайон. Армянский «спрут» Дальше всего от берега Алебашевского расположился жилой комплекс «Горизонт». На сайте оператора ДОМ.РФ застройщиком указана компания «Аква». Это максимально нейтральное и не говорящее ни о чем название дано фирме генеральным директором Тиграном Согомоняном и учредителями, сведений о которых в карточке компании в СБИС нет. Из-за вывески «СЗ Аква» выглядывает уже знакомое в Тюмени лицо Самвела Степаняна Фото: Валерий Бычков © URA.RU Ситуацию с «Аквой» проясняет единый ресурс застройщиков РФ. Компания, по данным ресурса, входит в группу «Арсиб Девелопмент», которая является частью холдинга ARSIB. За глаза холдинг в Тюмени давно называют «Армянским спрутом», у которого — бесконечное количество щупалец в виде рассредоточенных, но связанных общими учредителями и бенефициарами фирм. Налоговая уже неоднократно обращала внимание на эту сеть, которую сплел в Тюмени миллиардер Самвел Степанян — он в настоящий момент указан как председатель совета директоров на официальном сайте холдинга ARSIB. В итоге «Аква» — еще одна компания в длинной цепи рассредоточенного бизнеса. На практике же «Аква» строит в престижном районе Тюмени почти безликий ЖК, который на едином ресурсе застройщиков оценивают в 18 баллов из 100 возможных. Строительная империя Еще один застройщик, который «урвал» в пятом Заречном участок для строительства жилого комплекса LIFE RESIDENCE, называется «Прохаус». Второе звонкое, но совершенно безликое с точки зрения обывателя название, за которым скрываются два громких имени. Кирпич от тюменских магнатов Жалнина и Медведева известен даже за пределами России Фото: Илья Московец © URA.RU Учредителями «Прохауса» являются небезызвестные в Тюмени Денис Жалнин и Сергей Медведев. Именно они владеют несколькими фирмами, самой крупной из которых, пожалуй, является «Винзилинский завод керамических стеновых материалов». В их же карманах оседает доход от компании «Паритет Девелопмент», которая не так давно засветилась в конфликте с другим застройщиком из-за офисного крыльца. У «Винзилинского завода», как и у его учредителей, репутация в городе двоякая. С одной стороны, компания развивается и готовится открывать цех в Подмосковье. С другой — участвует в банкротных делах из-за долгов менее, чем в миллион рублей. А «Прохауз» по данным СБИС уже несколько лет является убыточным, хотя его прибыль в 2023 году приблизилась к семи млн рублей. К слову, строящийся в Заречном LIFE RESIDENCE получил от единого ресурса застройщиков чуть больше 36 баллов из 100. Один в поле Второй участник упомянутого выше скандала из-за крыльца строит рядом с озером сразу два жилых комплекса: авторский проект с «заглядом» на элитарность «Опера» и созвучный с ним по музыкальной тематике названия «Маэстро». Здесь даже не приходится искать концы: группа компаний «Инко и К» учреждена и управляется единственным предпринимателем. Проект «Опера» глава «Инко и К» Чижов гордо называет «авторским» Официальный сайт «Инко и К» Свою строительную компанию Олег Чижов зарегистрировал еще в 1999 году. Ни о каких крупных элитных проектах в Тюмени речи тогда не шло — масштабную застройку по типовым вела небольшая группа монополистов. Однако, «ИНКО и К» дожила до наших дней и успешно «вклинилась» в плотные ряды застройщиков пятого Заречного. Помимо «Инко и К» в сеть компаний, учрежденных и соучрежденных Чижовым, входит еще несколько спецзастройщиков, оператор сноса жилых и нежилых строений «Альянс-Строй», ресторанная компания «Континент» и даже клиника «Смартклиник», которая позиционирует себя как медицинское учреждение с полным спектром услуг пластической хирургии. При этом «ИНКО» в последние пять лет стабильно показывает прибыль в пределах от 1 до 70 млн рублей. В рейтинге ЕРЗ.РФ «Опера» занимает 18 строчку по Тюмени с 47,7 баллов. «Маэстро» немного не дотянул до своего элитного собрата: 42,9 баллов и 28 место в тюменском топ-100. Недетская прибыль Четвертый из официально известных застройщиков, как и предыдущий, возводит в престижном районе Тюмени два жилых комплекса. И если «Окинава» еще только начинается, то «Дивный квартал у озера» компания позиционирует как флагман. «Дивный» по площади пока является одним из самых масштабных в этом микрорайоне Тюмени Официальный сайт ГК «География» «ИБС Недвижимость», которая занимается возведением этих двух кварталов, в настоящий момент находится в состоянии ребрендинга. На сайте компании аббревиатуру IBS сменило динамичное имя «География». За ним скрывается формальный гендиректор Эдуард Оганян (владеет едва ли одним процентом акций застройщика) и группа компаний «Комфорт Девелопмент» Сергея Ельпина. У этого предприятия самая скудная сеть взаимосвязей: пара строительных компаний в Тюмени и Кургане и траст, работающий с ценными бумагами и недвижимостью. Сама же «ИСБ Недвижимость» известна тюменцам по ЖК «Мотивы», который строится в районе Плеханово. При этом «Георафию» в списке застройщиков Заречного можно назвать компанией самой успешной. По данным СБИС, в 2023 году «ИСБ Недвижимость» получила колоссальную прибыль в размере почти 1,1 млрд рублей. При этом доходы компании колеблются на уровне двух миллиардов. С оценками новых проектов «Географии» пока не везет. Про «Окинаву» единому ресурсу застройщиков пока ничего не известно — здесь все только начинается. А «Дивный квартал» оценен всего в 37,7 баллов и занимает 42 позицию в региональном топ-100. Большие ожидания Общая площадь жилья, которое возводят в Заречном названные выше компании, составляет 412,7 тысяч квадратных метров. Это почти четверть от итогового ввода в эксплуатацию в Тюмени в 2023 году, или около 11 тысяч стандартных однокомнатных квартир. По данным агентства «Этажи», средняя цена продажи новостроек в апреле этого года составила около 132 тысяч за квадратный метр. Это значит, после продажи всех построенных квартир застройщики выручат 54,5 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени начался новый этап строительства Пятого Заречного микрорайона. Застройщики готовят будущие строительные площадки в береговой зоне озера Алебашевское. Между тем предыдущую волну освоения микрорайона полностью захватили четыре застройщика. За именами компаний, которые практически ничего не говорят далеким от строительства людям, скрываются фамилии людей, чьи компании имеют миллиардные обороты. URA.RU выяснило, кто эти люди, и что за компании «распилили» право возвести престижный микрорайон. Дальше всего от берега Алебашевского расположился жилой комплекс «Горизонт». На сайте оператора ДОМ.РФ застройщиком указана компания «Аква». Это максимально нейтральное и не говорящее ни о чем название дано фирме генеральным директором Тиграном Согомоняном и учредителями, сведений о которых в карточке компании в СБИС нет. Ситуацию с «Аквой» проясняет единый ресурс застройщиков РФ. Компания, по данным ресурса, входит в группу «Арсиб Девелопмент», которая является частью холдинга ARSIB. За глаза холдинг в Тюмени давно называют «Армянским спрутом», у которого — бесконечное количество щупалец в виде рассредоточенных, но связанных общими учредителями и бенефициарами фирм. Налоговая уже неоднократно обращала внимание на эту сеть, которую сплел в Тюмени миллиардер Самвел Степанян — он в настоящий момент указан как председатель совета директоров на официальном сайте холдинга ARSIB. В итоге «Аква» — еще одна компания в длинной цепи рассредоточенного бизнеса. Еще один застройщик, который «урвал» в пятом Заречном участок для строительства жилого комплекса LIFE RESIDENCE, называется «Прохаус». Второе звонкое, но совершенно безликое с точки зрения обывателя название, за которым скрываются два громких имени. Учредителями «Прохауса» являются небезызвестные в Тюмени Денис Жалнин и Сергей Медведев. Именно они владеют несколькими фирмами, самой крупной из которых, пожалуй, является «Винзилинский завод керамических стеновых материалов». В их же карманах оседает доход от компании «Паритет Девелопмент», которая не так давно засветилась в конфликте с другим застройщиком из-за офисного крыльца. У «Винзилинского завода», как и у его учредителей, репутация в городе двоякая. С одной стороны, компания развивается и готовится открывать цех в Подмосковье. С другой — участвует в банкротных делах из-за долгов менее, чем в миллион рублей. А «Прохауз» по данным СБИС уже несколько лет является убыточным, хотя его прибыль в 2023 году приблизилась к семи млн рублей. Второй участник упомянутого выше скандала из-за крыльца строит рядом с озером сразу два жилых комплекса: авторский проект с «заглядом» на элитарность «Опера» и созвучный с ним по музыкальной тематике названия «Маэстро». Здесь даже не приходится искать концы: группа компаний «Инко и К» учреждена и управляется единственным предпринимателем. Свою строительную компанию Олег Чижов зарегистрировал еще в 1999 году. Ни о каких крупных элитных проектах в Тюмени речи тогда не шло — масштабную застройку по типовым вела небольшая группа монополистов. Однако, «ИНКО и К» дожила до наших дней и успешно «вклинилась» в плотные ряды застройщиков пятого Заречного. Помимо «Инко и К» в сеть компаний, учрежденных и соучрежденных Чижовым, входит еще несколько спецзастройщиков, оператор сноса жилых и нежилых строений «Альянс-Строй», ресторанная компания «Континент» и даже клиника «Смартклиник», которая позиционирует себя как медицинское учреждение с полным спектром услуг пластической хирургии. При этом «ИНКО» в последние пять лет стабильно показывает прибыль в пределах от 1 до 70 млн рублей. Четвертый из официально известных застройщиков, как и предыдущий, возводит в престижном районе Тюмени два жилых комплекса. И если «Окинава» еще только начинается, то «Дивный квартал у озера» компания позиционирует как флагман. «ИБС Недвижимость», которая занимается возведением этих двух кварталов, в настоящий момент находится в состоянии ребрендинга. На сайте компании аббревиатуру IBS сменило динамичное имя «География». За ним скрывается формальный гендиректор Эдуард Оганян (владеет едва ли одним процентом акций застройщика) и группа компаний «Комфорт Девелопмент» Сергея Ельпина. У этого предприятия самая скудная сеть взаимосвязей: пара строительных компаний в Тюмени и Кургане и траст, работающий с ценными бумагами и недвижимостью. Сама же «ИСБ Недвижимость» известна тюменцам по ЖК «Мотивы», который строится в районе Плеханово. При этом «Георафию» в списке застройщиков Заречного можно назвать компанией самой успешной. По данным СБИС, в 2023 году «ИСБ Недвижимость» получила колоссальную прибыль в размере почти 1,1 млрд рублей. При этом доходы компании колеблются на уровне двух миллиардов. Общая площадь жилья, которое возводят в Заречном названные выше компании, составляет 412,7 тысяч квадратных метров. Это почти четверть от итогового ввода в эксплуатацию в Тюмени в 2023 году, или около 11 тысяч стандартных однокомнатных квартир. По данным агентства «Этажи», средняя цена продажи новостроек в апреле этого года составила около 132 тысяч за квадратный метр. Это значит, после продажи всех построенных квартир застройщики выручат 54,5 миллиарда рублей.