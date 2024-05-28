Чем известен теневой мэр Перми Владимир Плотников

Депутаты пермской гордумы в 2024 году приняли решение присвоить звание почетного жителя города коллеге Владимиру Плотникову. Плотников, который в пермской политике на главных ролях присутствует с 2000-х годов, давно мечтал о таком статусе. О главных вехах биографии одного из самых влиятельных политиков Пермского края — в материале URA.RU.
Авторитетный бизнесмен
Входящий в том-3 самых богатых депутатов Прикамья Владимир Плотников (в 2021 году его доход составил 221 млн рублей) родился в микрорайоне «Парковый». В одном из интервью он признавался, что в шесть лет научился курить, выпивал, но в 14 лет начал заниматься борьбой и тех пор завязал с вредными привычками. После армии работал грузчиком, был рабочим на заводе им. Дзержинского, потом красил машины на станции техобслуживания. Там он познакомился «со старшими ребятами», которые «подтянули их к себе. Среди них был и криминальный авторитет Николай Зыков (»Якутенок»). В 1989 году Плотников совершил преступление, за которое отбывал два года и восемь месяцев наказания. После освобождения начал заниматься бизнесом. «У одного занимали деньги, покупали товар, потом продавали и деньги отдавали. Если не успели отдать в срок, брали у другого. На эту выручку мы покупали магазины, вкладывали в бизнес», — рассказывал Плотников в интервью Youtube-каналу Resume.
В разные годы ему приписывали владение банком «Каури», «Пермским мукомольным заводом», ОАО «Перммолоко», Порт «Пермь», ОАО «Пермодежда», ОАО «Трест №7», кинотеатр «Октябрь» и т.д. Сейчас основным доходом Плотникова является «Камкабель».
Главный враг Чиркунова
В 2004 году Владимир Плотников избрался депутатом заксобрания Пермской области по округу №3, расположенному в родном микрорайоне «Парковый». Он возглавил депутатскую группу «Гражданское общество». «Гр.Об» (так сокращенно прозвали объединение) публично критиковал предложения властей и тогда губернатора Олега Чиркунова, голосовали ногами, устраивали демонстрации перед заксобранием. Апогеем стало выдвижение Плотникова в мэры Перми в 2006 году против депутата ЗС Игоря Шубина, которого поддерживали краевые власти. Политблоку удалось снять его за неделю до выборов, после чего Плотников и его соратники были изгнаны из пермской политики на пять лет.
В 2011 году Владимир Плотников вернулся. Он рассказывал, что однажды летел одним самолетом с Чиркуновым. Они поговорили, и губернатор разрешил ему баллотироваться на выборах в гордуму. Но с одним условием — он не будет пытаться расширить свое влияние.
Но через год Чиркунов ушел, а Плотников благодаря новому главе региона Виктору Басаргину постепенно забрал «под себя» всю городскую власть, став «теневым» мэром. С тех пор он дважды переизбирался депутатом гордумы.
Ярый патриот
В 2023 году Владимир Плотников оказался в центре скандала, подогреваемого федеральными telegram-каналами. На одном из заседаний гордумы он выступил за введение цензуры — «чтобы уберечь молодежь от западного влияния». По соцсетям жены и детей теневому мэру предъявили, что сам он постоянно бывает в Европе, ОАЭ и на Мальдивах. На супруге при этом — люксовые вещи и аксессуары от мировых брендов. При этом Владимир Плотников является сторонником СВО и постоянно поддерживает бойцов. «О некоем Владимире Ивановиче из Перми на передовой знает каждый», — заявляла на заседании комитета гордумы по МСУ депутат Татьяна Шестакова.
Дружен с Роттенбергами
Владимир Плотников неоднократно подчеркивал, что его связывают хорошие отношения и Борисом и Аркадием Роттенбергами. Они знакомы по деятельности в Федерации дзюдо, поздравляют друг друга с праздниками, а Роттенберги иногда истории про детство президента Владимира Путина рассказывают. Это знакомство считается одним из главных ресурсов Плотникова.
Соучастник конфликта Демкина и Махонина
Считается, что Владимир Плотников помог стать главой города Алексею Демкину. Они являются членами одной команды. Источники URA.RU рассказывали, что именно с подачи Плотникова между Демкиным и губернатором Махониным в 2021 году разгорелся конфликт, который не утихал два года. Апогей пришелся на март 2023 года. Тогда якобы Демкин выразил намерение сделать Плотникова почетным гражданином Перми. Краевые власти выступили резко против и начали требовать отставки Демкина.
В 2024 году ситуация изменилась. Краевые власти нашли взаимопонимание с Плотниковым. А Дмитрий Махонин стал первым губернатором после Виктора Басаргина, который посетил «Камкабель». Его предшественник Максим Решетников держал дистанцию от Плотникова. Получение звания «почетного жителя Перми» и стало проявлением сближения позиций между краевыми властями и теневым мэром.
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