С кем и почему воевали пермские губернаторы

Хронология главных конфликтов региона в XXI веке

23 декабря 2023

С кем и почему воевали пермские губернаторы

Хронология главных конфликтов региона в XXI веке

23 декабря 2023

В 2023 году в Пермском крае властям удалось сгладить два серьезных политических конфликта — между губернатором Дмитрием Махониным и экс-мэром Алексеем Демкиным, а также между краевыми властями и бывшим депутатом Ильей Лисняком. URA.RU в связи с этим решило вспомнить, с кем конфликтовали предыдущие губернаторы Пермского края и чем эти войны завершались.

Олег Чиркунов 2004-2012

Конфликт №1 Чиркунов vs Плотников

Группа «Гражданское общество», лидером которой был экс-депутат Владимир Плотников, тогда еще в областном заксобрании всегда вела себя активно. Они публично критиковали предложения властей и тогда губернатора Олега Чиркунова, голосовали ногами, устраивали демонстрации перед заксобранием. Проводили пресс-конференции, на которых жаловались, что им поступают звонки с угрозами, если они не прекратят критиковать Чиркунова.

Апогеем конфликта стало выдвижение Владимира Плотникова в мэры Перми в 2006 году против основного кандидата Игоря Шубина — тогда он пошел против системы. Все силы краевых властей были брошены на его устранение — у Плотникова были отличные шансы на победу. В одном из СМИ штаб по медийному устранению Плотникова прозвали партизанской командой ЧиКуЯ» — в него входили Олег Чиркунов, агентство «Кучер» и политический вице-губернатор Николай Яшин.

В итоге за неделю до выборов решением суда по жалобе технического кандидата Федора Утробина Плотникова удалось снять. Генерал Утробин обвинил конкурента в подкупе избирателей, предоставлении неполного пакета документов для регистрации и неправильном использовании средств избирательного фонда. Чиркунов победил. Плотников с его соратники были на несколько лет изгнаны из политики, а Плотников также лишился спортивных заслуг и диплома о высшем образовании.

Конфликт №2 Чиркунов vs Трутнев

Это противостояние двух недавних бизнес-партнеров и соратников было самым эпохальным. До сих пор настоящие причины конфликта остаются в тайне, но, говорят источники, связаны они были якобы с экономическими вопросами. По другой версии, вице-премьер РФ Трутнев поставил сенатора Олега Чиркунова губернатором, чтобы тот присматривал за регионом. А он стал самостоятельной фигурой, выстроил свои отношения с тогда президентом Дмитрием Медведевым, с главой кремлевской администрации Владиславом Сурковым. Трутнева это не устроило.

Апогей конфликта пришелся на выборы в Госдуму в 2011 году: Чиркунов возглавлял один предвыборный штаб, Трутнев — другой. «Единая Россия» тогда показала плохие результаты. Параллельно Чиркунова прессовали силовики и надзорные ведомства. В 2012 году Чиркунов ушел с поста губернатора и уехал из России. Трутнев же остается вице-премьером РФ и (с переменным успехом) остается самым влиятельным человеком в Прикамье.

Виктор Басаргин 2012-2017

Басаргин vs Скриванов

Виктор Басаргин пришел на пост губернатора с позиции федерального министра. Полпреду в ПФО Михаилу Бабичу сложно было добиться от него полного подчинения. Считается, что война против Басаргина в 2015—2016 годах развернулась при его молчаливой поддержке. Рупором стал экс-депутат заксобрания Дмитрий Скриванов. Его поддержали несколько депутатов ЗС, образовалась оппозиционная «Группа товарищей».

Команда Скриванова рассчитывала переиграть власть на выборах в заксобрание и в гордуму. В кампанию были вложены колоссальные ресурсы. Но добиться успехов не получилось. А через три месяца ушел и Басаргин — слишком негативно относились к нему местные элиты. В этом противостоянии проиграли все.

Максим Решетников 2017-2020

Решетников vs силовики и Трутнев

Слабым местом Максима Решетникова всегда были коммуникации с силовиками. У него было «не очень» почти со всеми правоохранительными ведомствами, в том числе с УФСБ. Однако основное противоречие у Максима Решетникова возникло с Юрием Трутневым. Трутнев был в числе тех, кто поддержал назначение Решетникова губернатором. Решетников на начальном этапе старался не обострять отношения — например, его политическим советником был соратник Трутнева Николай Яшин. Но позднее полностью переориентировался на своего «патрона» Сергея Собянина. Трутнева, как представителя «другой башни» такой вариант не устроил. В этом конфликте проигравших нет. Решетников успел вовремя уйти в министры.

