Свердловчане посмеялись над техникой НАТО, привезенной с СВО

«Украине отдают что похуже». Мнения посетителей выставки — генералов и простых жителей

08 июня 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Уральцы быстро освоили западную технику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трофейная техника НАТО, привезенная в Верхнюю Пышму, не произвела впечатления на посетителей выставки своей мощью. Некоторым образцы вооружения показались не такими уж «непобедимыми», какими их представляют западные СМИ. Корреспондент URA.RU побывал на выставке и собрал мнения свердловчан и жителей других регионов. «Осмотрел экспонаты, знаете, техника не впечатлила, наша намного лучше. Такое ощущение, что туда так называемые партнеры Украины отдают все списанное, что похуже. Не знаю, как с такой техникой можно воевать. Я думаю, наша намного лучше. Победа будет за нами», — сказал URA.RU шеф свердловской полиции, генерал Александр Мешков. Новость по теме Выставка военных трофеев НАТО станет тестом для свердловчан Такое же мнение сложилось и у другого посетителя выставки — инженера Дмитрия Костылева, который живет в Тобольске, а в Екатеринбурге находится в командировке. «Может, у этих машин и есть сильные стороны, но слабые сразу бросаются в глаза. Западные танки гораздо тяжелее российских, они медлительнее и не такие маневренные. Конструкции очень уж сложные, как они только себе представляют их ремонт в полевых условиях?» — недоумевает инженер. Всего на выставке представлено 14 образцов тяжелой техники: это танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине. Все они были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях СВО. Так, особое любопытство у посетителей вызвал знаменитый американский танк Abrams. Он был подбит беспилотником-камикадзе «Упырь», который разработала группа свердловчан. Управлял дроном рядовой Богдан Бормотов, уроженец города Нягань (ХМАО). Первый удар с помощью «Упыря» он нанес в моторный отсек, обезвредив танк. Второй удар пришелся в основание башни, после которого Abrams сгорел. Привезенные трофеи произведены в шести странах НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мы приехали всей семьей из города Советский (ХМАО): мама, папа, дедушка, бабушка и трое детей, самой младшей три месяца. Узнали о выставке в четверг, в пятницу сели в две машины и двинулись в путь. Очень уж наши мальчики хотели на это оружие посмотреть!» — сказала корреспонденту Надежда Гавшина. Она добавила, что семейству, особенно мужчинам, экспозиция показалась интересной. Ради нее они 12 часов провели в пути и еще столько же проедут обратно. «Правильное решение — организовать такую выставку, чтобы все могли видеть, с какой техникой наши ребята воюют. Чтобы дети приходили, смотрели, и забытое слово патриотизм стало обыкновенным состоянием души», — сказал URA.RU глава «Содружества выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ» Рафаэль Шихов. «Пришли посмотреть на красоту мертвого вражеского танка. Это надо показывать в каждом городе России», — добавил его товарищ, подполковник Сергей Таран. «Выставка развеивает миф о непобедимости хваленой натовской техники, мы вполне реально с ней можем бороться, вот наглядный тому пример», — высказался третий офицер запаса Григорий Жуков. Все трое подполковников видели боевые машины в деле, за «ленточкой», а теперь пришли посмотреть на поверженные машины здесь. Выставка пробудет в Верхней Пышме до середины июля. Она доступна ежедневно с 09:00 до 21:00 часов. «Еще до открытия мне одна женщина, обычная жительница, подала небольшой листочек. В нем она написала свои впечатления о выставке. Суть их такая: когда мы едины, мы непобедимы. Очень простые и верные слова, от которых у меня сердце дрогнуло», — признался корреспонденту исполняющий и. о. войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трофейная техника НАТО, привезенная в Верхнюю Пышму, не произвела впечатления на посетителей выставки своей мощью. Некоторым образцы вооружения показались не такими уж «непобедимыми», какими их представляют западные СМИ. Корреспондент URA.RU побывал на выставке и собрал мнения свердловчан и жителей других регионов. «Осмотрел экспонаты, знаете, техника не впечатлила, наша намного лучше. Такое ощущение, что туда так называемые партнеры Украины отдают все списанное, что похуже. Не знаю, как с такой техникой можно воевать. Я думаю, наша намного лучше. Победа будет за нами», — сказал URA.RU шеф свердловской полиции, генерал Александр Мешков. Такое же мнение сложилось и у другого посетителя выставки — инженера Дмитрия Костылева, который живет в Тобольске, а в Екатеринбурге находится в командировке. «Может, у этих машин и есть сильные стороны, но слабые сразу бросаются в глаза. Западные танки гораздо тяжелее российских, они медлительнее и не такие маневренные. Конструкции очень уж сложные, как они только себе представляют их ремонт в полевых условиях?» — недоумевает инженер. Всего на выставке представлено 14 образцов тяжелой техники: это танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине. Все они были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях СВО. Так, особое любопытство у посетителей вызвал знаменитый американский танк Abrams. Он был подбит беспилотником-камикадзе «Упырь», который разработала группа свердловчан. Управлял дроном рядовой Богдан Бормотов, уроженец города Нягань (ХМАО). Первый удар с помощью «Упыря» он нанес в моторный отсек, обезвредив танк. Второй удар пришелся в основание башни, после которого Abrams сгорел. «Мы приехали всей семьей из города Советский (ХМАО): мама, папа, дедушка, бабушка и трое детей, самой младшей три месяца. Узнали о выставке в четверг, в пятницу сели в две машины и двинулись в путь. Очень уж наши мальчики хотели на это оружие посмотреть!» — сказала корреспонденту Надежда Гавшина. Она добавила, что семейству, особенно мужчинам, экспозиция показалась интересной. Ради нее они 12 часов провели в пути и еще столько же проедут обратно. «Правильное решение — организовать такую выставку, чтобы все могли видеть, с какой техникой наши ребята воюют. Чтобы дети приходили, смотрели, и забытое слово патриотизм стало обыкновенным состоянием души», — сказал URA.RU глава «Содружества выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ» Рафаэль Шихов. «Пришли посмотреть на красоту мертвого вражеского танка. Это надо показывать в каждом городе России», — добавил его товарищ, подполковник Сергей Таран. «Выставка развеивает миф о непобедимости хваленой натовской техники, мы вполне реально с ней можем бороться, вот наглядный тому пример», — высказался третий офицер запаса Григорий Жуков. Все трое подполковников видели боевые машины в деле, за «ленточкой», а теперь пришли посмотреть на поверженные машины здесь. Выставка пробудет в Верхней Пышме до середины июля. Она доступна ежедневно с 09:00 до 21:00 часов. «Еще до открытия мне одна женщина, обычная жительница, подала небольшой листочек. В нем она написала свои впечатления о выставке. Суть их такая: когда мы едины, мы непобедимы. Очень простые и верные слова, от которых у меня сердце дрогнуло», — признался корреспонденту исполняющий и. о. войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.