Симптомы болезней сердца у курганцев

Список неочевидных признаков, с которыми стоит обратиться к врачам

09 июня 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

На болезни сердца могут указывать нетипичные признаки Владимир Жабриков © URA.RU Болезни сердечно-сосудистой системы — лидеры среди причин смертности жителей Курганской области. Коварство заболеваний сердца и сосудов в том, что они могут протекать незаметно и без явных симптомов. Особенно это актуально для молодых людей, которые, как правило, пренебрегают своим здоровьем из-за отсутствия явной проблемы. Какие симптомы указывают на то, что пора насторожиться и обратиться к врачу кардиологу для обследования — в материале URA.RU. Типичные и нетипичные признаки заболевания сердца Наиболее характерные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний — это боль в груди, сильная утомляемость и потливость. Однако стоит насторожиться и при появлении ряда других признаков. Среди них специалисты называют: изжога, боль в животе, кашель, одышка, онемение конечностей. Воспаление десен, боль в нижней челюсти, длительные простуды, храп и эректильная дисфункция у мужчин тоже в числе проблем, которые могут указывать на сердечные недуги. Дело в том, что заболевания сердца и кровеносных сосудов приводят к нарушению кровоснабжения органов и тканей, а это влечет за собой сбои в их работе, ухудшение самочувствия человека. Одышка Одышка — это ощущение нехватки воздуха. Она является симптомом многих проявлений болезней легких и избыточного веса, но может указывать и на артериальную гипертензию. Это заболевание сопровождается повышением артериального давления. При артериальной гипертензии пациенты жалуются на общее недомогание, слабость, рябь в глазах, похолодание конечностей, головную боль в области затылка. Болезнь приводит к таким осложнениям, как: инфаркты, инсульты, почечная недостаточность, нарушение зрения, атеросклероз. Боль в животе после еды Болезненные ощущения в животе после приема пищи считаются нетипичным признаком атеросклероза брыжеечных артерий (снабжают кровью органы брюшной полости). Это связано с усилением кровотока по закупоренным артериям. Атеросклероз — заболевание артерий, в результате которого из-за атеросклеротических бляшек сужается просвет сосудов. Атеросклероз брыжеечных артерий может приводить к гангрене кишечника. При поражении артерий нижних конечностей развивается ишемия, которая приводит к болям в икроножных мышцах и ягодицах при ходьбе, онемению ног, выпадению волос на ногах, нарушениям пигментации. Атеросклероз артерий головы, шеи и мозга, как правило, сопровождает головокружение, шум в ушах, головная боль. При атеросклерозе артерий сердца наблюдаются такие осложнения как стенокардия, острый коронарный синдром, инфаркт миокарда. Боль в нижней челюсти и изжога Боль в нижней челюсти может быть одним из признаков стенокардии — заболевания, связанного с недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы. Она возникает из-за несоответствия потребности коронарных сосудов в крови и ее реального поступления. Основным симптомом стенокардии являются приступы сердечной боли, которые обычно возникают при физической или эмоциональной нагрузке. Пациенты, как правило, жалуются на боль в левой половине грудной клетки во время нагрузок. В состоянии покоя самочувствие улучшается. Боль может ощущаться в других частях тела: левой руке, лопатке и животе. Еще один нетипичный признак стенокардии — изжога. Этот симптом обычно связывают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Длительные простуды Длительные простуды могут быть одним из признаков сердечной недостаточности. У людей с этим заболеванием часто симптомы инфекций, таких как грипп или ОРВИ, могут быть более выраженными и длительными, чем у людей с здоровым сердцем. Считается, что в норме острые симптомы гриппа или ОРВИ проходят за 5-7 дней, но у людей с сердечной недостаточностью они могут продолжаться дольше 10 дней. При этом имеется высокий риск развития осложнений гриппа, таким как пневмония. А она, в свою очередь, может спровоцировать сердечный приступ. Сильный кашель Сильный кашель также может указывать на сердечную недостаточность. «Сердечный» кашель часто принимают за астму или болезнь легких. Его главное отличие в том, что он не сопровождается другими симптомами простудных заболеваний и не купируется привычными препаратами от кашля. Храп Храп некоторые специалисты также связывают с сердечной недостаточностью. С одной стороны, апноэ (периодические прекращения дыхания во сне), является фактором риска для развития нарушений сердечной деятельности. У людей, страдающих апноэ, вероятность инфаркта миокарда увеличивается приблизительно втрое. С другой стороны, наличие ночного храпа может свидетельствовать о недостатке кислорода в организме, который может быть вызван сбоями в работе сердца. Таким образом, храп и апноэ могут быть не только признаками нарушений сна, но и указывать на возможные проблемы со здоровьем сердца. При появлении перечисленных признаков рекомендуется обратиться к специалисту для проведения обследования. Регулярная физическая активность, сбалансированный режим работы и отдыха, сон, здоровое питание и внимательное отношение к собственному здоровью могут значительно снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важно проходить и профилактические осмотры. Центр Здоровья Курганского областного кардиологического диспансера проводит бесплатную экспресс-диагностику (по полису ОМС) для граждан от 18 лет. Обследование включает: экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, кардиовизор, определение остроты зрения и риска глаукомы, спирометрию. По результатам обследования врач проведет консультацию и даст рекомендации по здоровому образу жизни и коррекции факторов риска. Прием проводится без направлений, по предварительной записи. При посещении необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Болезни сердечно-сосудистой системы — лидеры среди причин смертности жителей Курганской области. Коварство заболеваний сердца и сосудов в том, что они могут протекать незаметно и без явных симптомов. Особенно это актуально для молодых людей, которые, как правило, пренебрегают своим здоровьем из-за отсутствия явной проблемы. Какие симптомы указывают на то, что пора насторожиться и обратиться к врачу кардиологу для обследования — в материале URA.RU. Наиболее характерные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний — это боль в груди, сильная утомляемость и потливость. Однако стоит насторожиться и при появлении ряда других признаков. Среди них специалисты называют: изжога, боль в животе, кашель, одышка, онемение конечностей. Воспаление десен, боль в нижней челюсти, длительные простуды, храп и эректильная дисфункция у мужчин тоже в числе проблем, которые могут указывать на сердечные недуги. Дело в том, что заболевания сердца и кровеносных сосудов приводят к нарушению кровоснабжения органов и тканей, а это влечет за собой сбои в их работе, ухудшение самочувствия человека. Одышка — это ощущение нехватки воздуха. Она является симптомом многих проявлений болезней легких и избыточного веса, но может указывать и на артериальную гипертензию. Это заболевание сопровождается повышением артериального давления. При артериальной гипертензии пациенты жалуются на общее недомогание, слабость, рябь в глазах, похолодание конечностей, головную боль в области затылка. Болезнь приводит к таким осложнениям, как: инфаркты, инсульты, почечная недостаточность, нарушение зрения, атеросклероз. Болезненные ощущения в животе после приема пищи считаются нетипичным признаком атеросклероза брыжеечных артерий (снабжают кровью органы брюшной полости). Это связано с усилением кровотока по закупоренным артериям. Атеросклероз — заболевание артерий, в результате которого из-за атеросклеротических бляшек сужается просвет сосудов. Атеросклероз брыжеечных артерий может приводить к гангрене кишечника. При поражении артерий нижних конечностей развивается ишемия, которая приводит к болям в икроножных мышцах и ягодицах при ходьбе, онемению ног, выпадению волос на ногах, нарушениям пигментации. Атеросклероз артерий головы, шеи и мозга, как правило, сопровождает головокружение, шум в ушах, головная боль. При атеросклерозе артерий сердца наблюдаются такие осложнения как стенокардия, острый коронарный синдром, инфаркт миокарда. Боль в нижней челюсти может быть одним из признаков стенокардии — заболевания, связанного с недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы. Она возникает из-за несоответствия потребности коронарных сосудов в крови и ее реального поступления. Основным симптомом стенокардии являются приступы сердечной боли, которые обычно возникают при физической или эмоциональной нагрузке. Пациенты, как правило, жалуются на боль в левой половине грудной клетки во время нагрузок. В состоянии покоя самочувствие улучшается. Боль может ощущаться в других частях тела: левой руке, лопатке и животе. Еще один нетипичный признак стенокардии — изжога. Этот симптом обычно связывают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Длительные простуды могут быть одним из признаков сердечной недостаточности. У людей с этим заболеванием часто симптомы инфекций, таких как грипп или ОРВИ, могут быть более выраженными и длительными, чем у людей с здоровым сердцем. Считается, что в норме острые симптомы гриппа или ОРВИ проходят за 5-7 дней, но у людей с сердечной недостаточностью они могут продолжаться дольше 10 дней. При этом имеется высокий риск развития осложнений гриппа, таким как пневмония. А она, в свою очередь, может спровоцировать сердечный приступ. Сильный кашель также может указывать на сердечную недостаточность. «Сердечный» кашель часто принимают за астму или болезнь легких. Его главное отличие в том, что он не сопровождается другими симптомами простудных заболеваний и не купируется привычными препаратами от кашля. Храп некоторые специалисты также связывают с сердечной недостаточностью. С одной стороны, апноэ (периодические прекращения дыхания во сне), является фактором риска для развития нарушений сердечной деятельности. У людей, страдающих апноэ, вероятность инфаркта миокарда увеличивается приблизительно втрое. С другой стороны, наличие ночного храпа может свидетельствовать о недостатке кислорода в организме, который может быть вызван сбоями в работе сердца. Таким образом, храп и апноэ могут быть не только признаками нарушений сна, но и указывать на возможные проблемы со здоровьем сердца. При появлении перечисленных признаков рекомендуется обратиться к специалисту для проведения обследования. Регулярная физическая активность, сбалансированный режим работы и отдыха, сон, здоровое питание и внимательное отношение к собственному здоровью могут значительно снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важно проходить и профилактические осмотры. Центр Здоровья Курганского областного кардиологического диспансера проводит бесплатную экспресс-диагностику (по полису ОМС) для граждан от 18 лет. Обследование включает: экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, кардиовизор, определение остроты зрения и риска глаукомы, спирометрию. По результатам обследования врач проведет консультацию и даст рекомендации по здоровому образу жизни и коррекции факторов риска. Прием проводится без направлений, по предварительной записи. При посещении необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.