Мишустин изменил баланс в правительстве за 100 дней

Кто из вице-премьеров и почему усилил позиции

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Вице-премьеры, ответственные за новые задачи, набрали аппаратный вес
Вице-премьеры, ответственные за новые задачи, набрали аппаратный вес

Председатель правительства России Михаил Мишустин с момента формирования кабинета перенастроил работу своих заместителей исходя из потребностей экономики и политики. Так объяснили эксперты перераспределение полномочий и кураторства у вице-премьеров. Какие изменения произошли в правительстве в первые 100 дней работы — в материале URA.RU.

Премьер добавил опций

В первые 100 дней  Михаил Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами и назначил ответственных за исполнение госпрограмм и национальных проектов. Кадровые перестановки коснулись ключевой фигуры — первого заместителя Мишустина. Вместо Андрея Белоусова назначен Денис Мантуров. Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев сменили министерские портфели на вице-премьерские.

Вице-премьерам добавили полномочий и назначили кураторами национальных проектов
Вице-премьерам добавили полномочий и назначили кураторами национальных проектов
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Заметные перемены произошли в перераспределении отраслей, которые курирует каждый вице-премьер. Во многом дополнительные обязанности перекликаются с задачами национальных проектов и госпрограмм. Расширение компетенций поможет опытным управленцам раскрыться в ключевых для экономики сферах и укрепить свои позиции, считают эксперты URA.RU.

Перестроение функционала членов правительства России отражает приоритетные направления работы команды Михаила Мишустина, полагают эксперты
Перестроение функционала членов правительства России отражает приоритетные направления работы команды Михаила Мишустина, полагают эксперты
Фото:

Мишустин усилил те отрасли, которые раньше не могли стать драйверами экономики, но в новых реалиях дают существенный рост, полагают эксперты. Вице-премьеры, ответственные за эти сферы, получили больше полномочий и аппаратного веса, отметили политологи.

Перераспределение полномочий изменило баланс в правительстве, считают эксперты
Перераспределение полномочий изменило баланс в правительстве, считают эксперты
Фото:

Вице-премьеры набрали вес

Россия перезапускает производство в условиях противостояния с Западом, считает Станкевич
Россия перезапускает производство в условиях противостояния с Западом, считает Станкевич
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Правительство адаптировалось к изменениям, чтобы выдержать сверхнапряжение, возникшее из-за острого геополитического кризиса, с которым столкнулась Россия, так политолог, советник президента по политическим вопросам в 1991-1993 годах Сергей Станкевич прокомментировал перераспределение обязанностей между вице-премьерами. «Это стратегическая адаптация. Принципиально изменились условия, в которых экономика работает и страна живет, и естественно, что государственное управление приспосабливается к этим условиям», — отметил эксперт.

Повышение Дениса Мантурова и возложенные на него обязанности связаны с необходимостью сосредоточиться на реиндустриализации России, пояснил политолог. «Нужно поднимать многие отрасли, которые были недофинансированы и недоразвиты довольно долго, причем делать это надо в момент, когда страна вовлечена в военный конфликт и финансы страны напряжены… Это абсолютно нетривиальная и приоритетная задача, поэтому на этой должности нужен человек, который глубоко в теме и в состоянии эту задачу вытащить», — объяснил собеседник.
Правительство Мишустина с 2020 года поменяло несколько формаций, обращает внимание эксперт
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Виталий Савельев усиливает позиции транспортников в правительстве, полагает глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «С назначением и продавливанием появления нового вице-премьера в лице Савельева мы получаем полноценную статусную транспортную вертикаль», — полагает политолог.

По мнению Маркелова, Дмитрий Патрушев получил возможность подтвердить свою репутацию, заработанную в Минсельхозе, на более высокой должности. «Патрушев идет аккуратно, культурно, честно на каждом этапе своего карьерного роста», — отметил эксперт. Вице-премьерство позволяет добиваться расширения статей финансирования агросектора. Эта отрасль укрепляет позиции за счет потенциала и возможностей Патрушева, подчеркнул Маркелов.

Возложенные на Новака полномочия показывают его важность в правительстве и доверие со стороны Мишустина, отметил Станкевич. «Новак, пожалуй, самый системный и универсальный из всех, кому это можно было бы доверить. Более того, я даже думаю, что это был выбор самого Белоусова.

Может быть, у него спросили, кто бы мог эти функции доводить и он сам указал на преемника, — продолжил политолог. — Важно, чтобы новые полномочия не отодвинули Новака от топливно-энергетического комплекса».

Переход «на цифру» и мегастройки

Рост значения цифровизации влияет и на аппаратный вес людей, которые отвечают за развитие страны в этом направлении, считает Станкевич. По его мнению, задача по переводу государственного управления «на цифру», стоящая перед Григоренко, позволит радикально усилить отдачу от самого госуправления и повысить экономическую эффективность. Как рассказал политолог, у цифровизации есть и финансовая сторона, и Григоренко может двигаться в этом ключевом для России направлении. 

Несмотря на новые задачи и сложные вызовы для страны, строительство не отошло на второй план и осталось важнейшей отраслью, к такому выводу пришли собеседники URA.RU. Хуснуллин — один из немногих чиновников, кто «научился работать с длинными деньгами», а также знает, как менять отрасль и выстраивать эффективную вертикаль, отметил Маркелов.

С его мнением согласился Станкевич, добавив, что после стабилизации геополитической ситуации именно в строительную сферу произойдет довольно мощный перелив бюджетных ресурсов. «По завершении спецоперации это будет такая страда, напоминающая программы всенародных строек в советскую эпоху, когда осваивали целину или строили БАМ. Подобные всенародные стройки и восстановительные программы вполне вероятны. И, конечно, это будет, по всей видимости, сферой Хуснуллина», — заявил Станкевич.

Маркелов обратил внимание, что правительство Мишустина с 2020 года поменяло несколько формаций. «Заходили на правительстве развития, потом стало правительство стабильности, теперь — правительство перезагрузки», — сказал политолог.

Власти специально сместили акцент на новые отрасли, уверен политолог. «В условиях возросших рисков оно и не могло быть иначе. Правильно, что из баланса ушли в дисбаланс», — резюмировал Маркелов.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин с момента формирования кабинета перенастроил работу своих заместителей исходя из потребностей экономики и политики. Так объяснили эксперты перераспределение полномочий и кураторства у вице-премьеров. Какие изменения произошли в правительстве в первые 100 дней работы — в материале URA.RU. Премьер добавил опций В первые 100 дней  Михаил Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами и назначил ответственных за исполнение госпрограмм и национальных проектов. Кадровые перестановки коснулись ключевой фигуры — первого заместителя Мишустина. Вместо Андрея Белоусова назначен Денис Мантуров. Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев сменили министерские портфели на вице-премьерские. Заметные перемены произошли в перераспределении отраслей, которые курирует каждый вице-премьер. Во многом дополнительные обязанности перекликаются с задачами национальных проектов и госпрограмм. Расширение компетенций поможет опытным управленцам раскрыться в ключевых для экономики сферах и укрепить свои позиции, считают эксперты URA.RU. Мишустин усилил те отрасли, которые раньше не могли стать драйверами экономики, но в новых реалиях дают существенный рост, полагают эксперты. Вице-премьеры, ответственные за эти сферы, получили больше полномочий и аппаратного веса, отметили политологи. Вице-премьеры набрали вес Правительство адаптировалось к изменениям, чтобы выдержать сверхнапряжение, возникшее из-за острого геополитического кризиса, с которым столкнулась Россия, так политолог, советник президента по политическим вопросам в 1991-1993 годах Сергей Станкевич прокомментировал перераспределение обязанностей между вице-премьерами. «Это стратегическая адаптация. Принципиально изменились условия, в которых экономика работает и страна живет, и естественно, что государственное управление приспосабливается к этим условиям», — отметил эксперт. Виталий Савельев усиливает позиции транспортников в правительстве, полагает глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «С назначением и продавливанием появления нового вице-премьера в лице Савельева мы получаем полноценную статусную транспортную вертикаль», — полагает политолог. По мнению Маркелова, Дмитрий Патрушев получил возможность подтвердить свою репутацию, заработанную в Минсельхозе, на более высокой должности. «Патрушев идет аккуратно, культурно, честно на каждом этапе своего карьерного роста», — отметил эксперт. Вице-премьерство позволяет добиваться расширения статей финансирования агросектора. Эта отрасль укрепляет позиции за счет потенциала и возможностей Патрушева, подчеркнул Маркелов. Может быть, у него спросили, кто бы мог эти функции доводить и он сам указал на преемника, — продолжил политолог. — Важно, чтобы новые полномочия не отодвинули Новака от топливно-энергетического комплекса». Переход «на цифру» и мегастройки Рост значения цифровизации влияет и на аппаратный вес людей, которые отвечают за развитие страны в этом направлении, считает Станкевич. По его мнению, задача по переводу государственного управления «на цифру», стоящая перед Григоренко, позволит радикально усилить отдачу от самого госуправления и повысить экономическую эффективность. Как рассказал политолог, у цифровизации есть и финансовая сторона, и Григоренко может двигаться в этом ключевом для России направлении.  Несмотря на новые задачи и сложные вызовы для страны, строительство не отошло на второй план и осталось важнейшей отраслью, к такому выводу пришли собеседники URA.RU. Хуснуллин — один из немногих чиновников, кто «научился работать с длинными деньгами», а также знает, как менять отрасль и выстраивать эффективную вертикаль, отметил Маркелов. С его мнением согласился Станкевич, добавив, что после стабилизации геополитической ситуации именно в строительную сферу произойдет довольно мощный перелив бюджетных ресурсов. «По завершении спецоперации это будет такая страда, напоминающая программы всенародных строек в советскую эпоху, когда осваивали целину или строили БАМ. Подобные всенародные стройки и восстановительные программы вполне вероятны. И, конечно, это будет, по всей видимости, сферой Хуснуллина», — заявил Станкевич. Власти специально сместили акцент на новые отрасли, уверен политолог. «В условиях возросших рисков оно и не могло быть иначе. Правильно, что из баланса ушли в дисбаланс», — резюмировал Маркелов.
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