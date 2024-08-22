Мишустин изменил баланс в правительстве за 100 дней

Председатель правительства России Михаил Мишустин с момента формирования кабинета перенастроил работу своих заместителей исходя из потребностей экономики и политики. Так объяснили эксперты перераспределение полномочий и кураторства у вице-премьеров. Какие изменения произошли в правительстве в первые 100 дней работы — в материале URA.RU.
Премьер добавил опций
В первые 100 дней Михаил Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами и назначил ответственных за исполнение госпрограмм и национальных проектов. Кадровые перестановки коснулись ключевой фигуры — первого заместителя Мишустина. Вместо Андрея Белоусова назначен Денис Мантуров. Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев сменили министерские портфели на вице-премьерские.
Заметные перемены произошли в перераспределении отраслей, которые курирует каждый вице-премьер. Во многом дополнительные обязанности перекликаются с задачами национальных проектов и госпрограмм. Расширение компетенций поможет опытным управленцам раскрыться в ключевых для экономики сферах и укрепить свои позиции, считают эксперты URA.RU.
Мишустин усилил те отрасли, которые раньше не могли стать драйверами экономики, но в новых реалиях дают существенный рост, полагают эксперты. Вице-премьеры, ответственные за эти сферы, получили больше полномочий и аппаратного веса, отметили политологи.
Вице-премьеры набрали вес
Правительство адаптировалось к изменениям, чтобы выдержать сверхнапряжение, возникшее из-за острого геополитического кризиса, с которым столкнулась Россия, так политолог, советник президента по политическим вопросам в 1991-1993 годах Сергей Станкевич прокомментировал перераспределение обязанностей между вице-премьерами. «Это стратегическая адаптация. Принципиально изменились условия, в которых экономика работает и страна живет, и естественно, что государственное управление приспосабливается к этим условиям», — отметил эксперт.
Повышение Дениса Мантурова и возложенные на него обязанности связаны с необходимостью сосредоточиться на реиндустриализации России, пояснил политолог. «Нужно поднимать многие отрасли, которые были недофинансированы и недоразвиты довольно долго, причем делать это надо в момент, когда страна вовлечена в военный конфликт и финансы страны напряжены… Это абсолютно нетривиальная и приоритетная задача, поэтому на этой должности нужен человек, который глубоко в теме и в состоянии эту задачу вытащить», — объяснил собеседник.
Виталий Савельев усиливает позиции транспортников в правительстве, полагает глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «С назначением и продавливанием появления нового вице-премьера в лице Савельева мы получаем полноценную статусную транспортную вертикаль», — полагает политолог.
По мнению Маркелова, Дмитрий Патрушев получил возможность подтвердить свою репутацию, заработанную в Минсельхозе, на более высокой должности. «Патрушев идет аккуратно, культурно, честно на каждом этапе своего карьерного роста», — отметил эксперт. Вице-премьерство позволяет добиваться расширения статей финансирования агросектора. Эта отрасль укрепляет позиции за счет потенциала и возможностей Патрушева, подчеркнул Маркелов.
Возложенные на Новака полномочия показывают его важность в правительстве и доверие со стороны Мишустина, отметил Станкевич. «Новак, пожалуй, самый системный и универсальный из всех, кому это можно было бы доверить. Более того, я даже думаю, что это был выбор самого Белоусова.
Может быть, у него спросили, кто бы мог эти функции доводить и он сам указал на преемника, — продолжил политолог. — Важно, чтобы новые полномочия не отодвинули Новака от топливно-энергетического комплекса».
Переход «на цифру» и мегастройки
Рост значения цифровизации влияет и на аппаратный вес людей, которые отвечают за развитие страны в этом направлении, считает Станкевич. По его мнению, задача по переводу государственного управления «на цифру», стоящая перед Григоренко, позволит радикально усилить отдачу от самого госуправления и повысить экономическую эффективность. Как рассказал политолог, у цифровизации есть и финансовая сторона, и Григоренко может двигаться в этом ключевом для России направлении.
Несмотря на новые задачи и сложные вызовы для страны, строительство не отошло на второй план и осталось важнейшей отраслью, к такому выводу пришли собеседники URA.RU. Хуснуллин — один из немногих чиновников, кто «научился работать с длинными деньгами», а также знает, как менять отрасль и выстраивать эффективную вертикаль, отметил Маркелов.
С его мнением согласился Станкевич, добавив, что после стабилизации геополитической ситуации именно в строительную сферу произойдет довольно мощный перелив бюджетных ресурсов. «По завершении спецоперации это будет такая страда, напоминающая программы всенародных строек в советскую эпоху, когда осваивали целину или строили БАМ. Подобные всенародные стройки и восстановительные программы вполне вероятны. И, конечно, это будет, по всей видимости, сферой Хуснуллина», — заявил Станкевич.
Маркелов обратил внимание, что правительство Мишустина с 2020 года поменяло несколько формаций. «Заходили на правительстве развития, потом стало правительство стабильности, теперь — правительство перезагрузки», — сказал политолог.
Власти специально сместили акцент на новые отрасли, уверен политолог. «В условиях возросших рисков оно и не могло быть иначе. Правильно, что из баланса ушли в дисбаланс», — резюмировал Маркелов.
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