Премьер-министр России Михаил Мишустин расписал задачи своему кабинету на шесть лет вперед. Этому была посвящена стратегическая сессия «О национальных проектах на 2025-2030 годы», которую провел глава правительства. Эксперты URA.RU отмечают, что приоритетным является социальное направление, отвечающее за решение повседневных вопросов россиян.
Михаил Мишустин во вступительном слове подчеркнул, что правительство завершает формирование нового портфеля национальных проектов на следующие шесть лет. Подготовлено 19 нацпроектов, определены списки кураторов и ответственных.
Михаил Мишустин напомнил, что накануне президент России Владимир Путин отметил необходимость отдельно оценить, как каждое решение, мероприятие, поправки в закон работают на достижение национальных целей развития. Владимир Путин 26 августа на совещании заявил, что в нацпроектах не должно быть проходных пунктов, «пустышек» без реального результата и практических позитивных изменений в жизни людей.
«Назову важнейшие проекты, на реализации которых должны быть сконцентрированы наши усилия. Это „Семья“, „Инфраструктура для жизни“, „Продолжительная и активная жизнь“ и, конечно, „Молодежь и дети“. Они содержат ключевые решения, направленные на улучшение жизни людей, повышение качества среды в населенных пунктах, а также решение вопросов демографии, поддержки материнства и детства, системы здравоохранения и образования, обеспечения жильем», — сказал председатель правительства.
Уже в сентябре весь портфель новых нацпроектов правительство направит в Совет при президенте по стратегическому развитию. Ближайшие задачи кабмина — определить приоритеты и финансирование, сообщил премьер.
Правительство разрабатывает нацпроекты для достижения технологического суверенитета, но в конечном счете все делается для людей, которые живут в стране, объяснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Если люди не будут удовлетворены качеством управления и достижением социальных целей, то экономического развития не будет. Очень многое зависит от решения демографических вопросов. Поэтому правительство уделяет социальному блоку столько внимания», — отметил профессор.
Чтобы цели нацпроектов достигались, они должны быть четко и детально определены. Необходимо учитывать не просто количество потраченных денег и проведенных мероприятий, а в первую очередь эффект от них для населения, отметил Сафонов.
«Неважно, сколько куплено томографов, важно, скольким людям благодаря им удалось оказать медицинскую помощь. Эффекты в образовании должны измеряться не количеством построенных кампусов, а числом подготовленных там квалифицированных специалистов, которых получит экономика», — добавил профессор.
Чтобы развивать промышленность, нужна главная производительная сила — человек. А современному человеку, чтобы эффективно действовать и быть активной частью общества, уже мало быть просто живым и даже сытым, отмечает политолог Дмитрий Журавлев.
«Ему нужно быть образованным, здоровым, у него растут требования к качеству жизни. Для этого необходима развитая социальная система. Если эти базовые вопросы не решать в первую очередь, борьба за технологический суверенитет потеряет смысл. И сейчас важно искать решения, которые дадут максимально быстрый, насколько это возможно, эффект. В любом случае, необходимо четкое понимание сроков, каких изменений и когда нужно добиться», — говорит эксперт.
Несмотря на важность вопросов технологического суверенитета, основные ожидания населения от государства в сегодняшней геополитической ситуации связаны не с полетами в космос и созданием высокоскоростных поездов, а поддержкой в повседневной жизни, говорит политолог, социальный психолог Алексей Рощин. «Сейчас у людей много поводов для тревог — продолжается СВО, в стране достаточно высокая инфляция. Властям важно снизить этот градус, дать людям уверенность в завтрашнем дне. Если делать упор только на масштабные экономические проекты, это будет означать дополнительные вложения, необходимость потерпеть тяготы и лишения, чтобы потом стало хорошо. Власти видят перед собой задачу поддержать людей и повысить качество их жизни уже в ближайшее время», — добавил собеседник URA.RU.
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