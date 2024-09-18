Путин раскрыл план действий в случае одобрения Западом ударов по России

Россия показывает Западу, раздумывающему над дальнейшей поддержкой Украины, готовность мобилизовать еще большие ресурсы для победы в спецоперации. Так объяснил URA.RU политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов повышенное внимание президента России Владимира Путина к развитию армии и флота.
В начале совещания по вопросам развития Вооруженных Сил в условиях специальной военной операции Путин отметил, что оно собрано в преддверии Дня оружейника. Президент обозначил формат работы — 18 сентября с участниками совещания обсудили вопросы укрепления и повышения боеготовности Вооруженных Сил, а 19 сентября общение продолжится на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга.
«Подчеркну, мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идёт как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учётом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции. <…> И на основе сделанных выводов определяются оптимальные шаги по совершенствованию систем вооружения и повышению боевой мощи Российской армии», — сказал президент.
Эффективно использовать оружие помогут высококвалифицированные специалисты, отметил Путин. «В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооружённых Сил подготовленными и обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», — сказал глава государства.
На днях опубликован Указ об установлении штатной численности Вооружённых Сил. 18 сентября Путин провел совещание по вопросам развития ВС в условиях СВО, а 19 сентября планируется посещение оборонного предприятия.
Повышение внимания Путина к Вооруженным Силам страны и «оборонке» связано с оперативным развитием российско-украинского конфликта, считает Сергей Маркелов. По его словам, президент дает сигналы Западу сразу по трем направлениям.
«Сейчас Киев борется за включение в конфликт территорий в глубине России. Украина договаривается о применении западного оружия, — напоминает эксперт. — Москва же подает сигналы о том, что США и ЕС затеяли опасную игру. Не исключено, что снова появится тема красных флагов, которая приведет в идеальном варианте к отказу Запада в поддержке Украины или вызовет сомнения в необходимости прямого вовлечения в конфликт».
Президент показывает недружественным странам, что у России есть ресурсы, которые готовы мобилизовать, если подтвердятся стратегические планы противника, а у Украины таких ресурсов нет, пояснил Маркелов. И третий сигнал — демонстрация быстрого развития технологий в сфере вооружений.
«Через год такой опасной игры, западные страны обнаружат, что они противостоят государству, входящему в тройку ведущих военных держав и единственный способ противодействовать такой России — выступить всем НАТО. Тогда они возьмут ответственность на себя за Третью мировую войну, — резюмировал собеседник URA.RU.
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