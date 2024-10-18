Деловой форум БРИКС, который проходит в Москве, может вырасти в авторитетную площадку, подобную G7 или форуму в Давосе. Но, как объяснили URA.RU эксперты, отличие форума БРИКС в том, что это площадка, где власти и бизнес в решении общих проблем работают в связке и без какого-либо давления. Президент РФ Владимир Путин своим посещением форума 18 октября показал, что Россия готова к расширению сотрудничества и что значение Делового форума, как и самой БРИКС в мире только усиливается.
Прежде чем обратиться к представителям деловых кругов стран БРИКС в Центре международной торговли, президент Путин осмотрел выставку Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), на которой были представлены разработки в сфере искусственного интеллекта. Там наглядно продемонстрированы результаты сотрудничества РФПИ с партнерами по БРИКС — более 100 проектов стоимостью свыше 1,6 трлн рублей. В этом году (год председательства России в БРИКС) РФПИ предложил создать инвестиционную платформу объединения, которая позволит кратно увеличить взаимные инвестиции.
Представленные разработки лишний раз подтвердили, что возможности для развития сотрудничества в рамках БРИКС огромные. Выйдя к трибуне, первое, на что обратил внимание Путин, — «весьма солидный состав участников».
В том числе это делегаты из пяти стран, которые официально присоединились к БРИКС в этом году. «Россия как действующий председатель в объединении стремится всячески способствовать, извините за такое слово, интеграции „новобранцев“ во все механизмы сотрудничества», — отметил он.
Путин считает символичным, что Деловой форум проходит в преддверии итогового саммита БРИКС в Казани. «Тем самым подчеркивается важность тесного экономического партнерства наших стран, продвижение торговли и инвестиций, углубление кооперационных связей», — убежден президент.
По его словам, одной из ключевых задач руководителей всех стран БРИКС является «поддержка деловой активности и бизнеса». «Мы очень рассчитываем на то, что благодаря вашему организаторскому таланту, предпринимательской хватке и энергии, вашим знаниям и опыту вы будете добиваться значимых результатов в своей работе. И мы все вместе, помогая и поддерживая друг друга, будем решать главную задачу — обеспечивать позитивное движение вперед, безопасность и в конечном итоге благосостояние граждан наших стран», — подчеркнул Путин.
Деловой форум БРИКС, как и само объединение, растет и имеет все шансы превратиться в одну из самых популярных и авторитетных деловых площадок в мире, считают эксперты. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов убежден, что форум БРИКС — «перспективная площадка для развития новой системы как политических так экономических отношений в мире». «В БРИКС формируется будущее, потому что от того миропорядка, где было доминирование одной страны, мы переходим к многополярному миру. И это не лозунг.
Страны понимают, что значительно выгоднее не быть в хвосте у сильных, а самостоятельно вырабатывать свою политику в кругу таких же единомышленников, таких же развивающихся стран. Самостоятельная экономическая политика и собственный рост — это выгоднее, чем зависимость от крупных и богатых. Поэтому Деловой форум БРИКС должен стать важной площадкой. Но она должна быть поддержана двусторонними связями на уровне правительств», — заявил Титов журналисту URA.RU.
Как пояснил главный эксперт Центра «Экспертный совет по вопросам участия РФ в объединении БРИКС» ВШЭ Александр Данильцев, выгодное отличие Делового форума БРИКС от крупных западных форумов заключается в том, что это не «тусовка отдельных личностей», как, например, «Давос», а отражение официальных позиций стран-участниц объединения. «С точки зрения официальности, доступности, открытости Делового форума БРИКС, конечно, более благоприятная площадка, чем „Давос“. БРИКС отражает тенденции сотрудничества между государствами на уровне руководства стран, — пояснил эксперт. — Пока на Деловом форуме БРИКС не принимаются какие-то юридически обязывающие страны решения, тем не менее, его можно сравнивать с „семеркой“. Хотя пока по мощи и авторитету мы ей уступаем».
По мнению профессора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергея Цыплакова, Деловой форум БРИКС в перспективе будет востребован. Это нужно самому бизнесу для укрепления деловых связей между странами.
«Если форум будет проводиться регулярно, он будет приносить конкретные результаты, все большее количество компаний из разных стран-участниц объединения, стран-партнеров будут проявлять желание участвовать в этом формате, потому что это будет отвечать их интересам», — убежден Цыплаков.
Но, считает эксперт, смысл не в том, чтобы Деловой форум БРИКС заместил какой-то из западных форумов, важнее сам факт того, что бизнес разных стран получает возможность укреплять деловые связи. И это важно для России. «У нас нарушились отношения с Европой, с Японией в экономическом плане. Мы больше ориентируемся на Китай и Индию в плане экспорта. Пока масштабы сотрудничества внутри объединения БРИКС остаются невысокими — они в процессе становления. Поэтому саммит деловых кругов имеет большое значение», — объяснил экономист.
Тем более, что властям и деловому сообществу есть, над чем работать. Одной из самых актуальных проблем остается влияние западных санкций, отметил профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Грищенко. «Россия и ее партнеры имеют трудности во взаимных платежах и расчетах за экспортные и импортные операции. С ними сталкиваются банки и Китая, и Индии, и ОАЭ, и других членов БРИКС. Поэтому ключевыми вопросами [властей и бизнеса] становится совершенствование механизма взаимных расчетов, а также отстройка новых логистических маршрутов», — заключил Грищенко.
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