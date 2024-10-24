Вдохновленный успешным проведением саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин пооткровенничал с журналистами. На итоговой пресс-конференции он открыто ответил на все каверзные вопросы американских и британских СМИ, порадовался интересу камерунских журналистов к Донбассу и рассказал, чем закончится конфликт на Украине. Журналист кремлевского пула поделился с URA.RU своими наблюдениями.
О том, что по итогам казанского саммита БРИКС Путин даст пресс-конференцию, не было ни для кого секретом. Журналисты, получившие заветные «пуловые» карты, открывающие двери в зал, знали и время сбора. Очередь у входа собралась мгновенно. Но в тот момент стоявшие в ней еще не догадывались, что им придется вот так провести около трех часов. Это понятно: после завершения официальной части встречи в формате «аутрич»/»Брикс плюс» Путин пригласил коллег на рабочий завтрак, где общение о глобальных мировых проблемах было продолжено. И оно не могло пройти «накоротке».
Когда все же двери в зал распахнулись, около 200 человек хлынули внутрь. Пришлось еще немного подождать. Журналисты общались между собой, большинство «сидели» в телефонах.
Вдруг раздались редкие аплодисменты, кто-то встал с места, защелкали затворы фотокамер. Оказалось, что в это время совершенно бесшумно по подиуму шел президент Путин. Зал, кажется, даже немного растерялся от его появления — объявления диктора не прозвучало.
Путин начал с заявления: как президент председательствующей в БРИКС он озвучил итоги саммита в Казани. Очевидно, одним из главных успехов он считает интеграцию новых членов объединения. «Они увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов, что в БРИКС есть главное — взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга», — заявил российский лидер.
Путин посчитал нужным обратиться напрямую к жителям Казани. Он извинился перед ними за то, что по улицам города в течение трех дней «летали» президентские кортежи и из-за этого дороги перекрывались, а водителям приходилось стоять подолгу в пробках. «Хочу заверить вас в том, что эти испытания были не напрасными», — с улыбкой, но убедительно сказал Путин. Жителям столицы Татарстана остается верить, что договоренности, достигнутые на саммите, пойдут на пользу и им, и всей стране.
Самыми «горячими» сегодня стали темы Украины и отношений с Западом. Особенно эти темы любят западные СМИ. Первому из их представителей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал слово журналисту американского телеканала NBC News Киру Симмонсу. Торопливо, как из автомата, Симмонс выпалил вопросы про возможную эскалацию конфликта из-за прибытия военных из Северной Кореи в зону СВО (об этом, по его словам, «говорят спутниковые снимки»), а также о «частных разговорах с Дональдом Трампом» (на это Путин улыбнулся).
В ответ у него был свой вопрос американцу: то, что делали США, спонсируя госпереворот на Украине, обманывая Россию и жителей Донбасса в течение 8 лет, присылая инструкторов — кадровых военных для использования высокоточного оружия на Украине, — «разве это не путь к эскалации?».
Что касается бойцов из Северной Кореи, то «что и как мы будем делать — это уже наше дело», заявил Путин. Как раз сегодня ратифицирован договор о стратегическом партнерстве с КНДР, и, дал понять президент, ни перед кем Россия отчитываться не собирается. В конце концов, русская армия и так чувствует себя уверенно на всем протяжении фронта. В том числе в Курской области, где 2 тысячи бойцов ВСУ блокированы и вскоре будут уничтожены.
Про связи с Трампом Путин сказал просто — это «полная чушь». А будут ли налажены отношения с новой американской администрацией, зависит от желания самих Штатов. «Если США открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят — не надо», — заявил Путин.
И тут же последовал новый вопрос о Трампе и его угрозах Путину: якобы еще будучи президентом, американский политик пугал Путина ударом по центру Москвы.
«Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно. Нас это только взбадривает», — в своей жестко-шутливой манере ответил на Путин.
Оказалось, что к истории Донбасса приковано внимание не только в России и на Западе, но и в Африке. Камерунская журналистка рассказала президенту, что снимает фильм, чтобы «показать реальность на Донбассе и рассказать, что это означает для Африки». Путин оживился — такого поворота он точно не ожидал, и был приятно удивлен.
Вновь жестким Путин стал после вопроса журналиста ВВС Стива Розенберга про стабильность, безопасность и справедливый мир, которые декларирует БРИКС, в то время как Россия «вторглась на Украину», а российские города подвергаются атакам дронов и обстрелам. Вдогонку прозвучал и вопрос про «стабильность» на улицах Британии и Европы, где «Россия поставила перед собой цель сеять хаос и совершать поджоги и диверсии» — так, по словам Стива, заявляет британская разведка. Путин ухмыльнулся.
«Начну с безопасности России, потому что это для меня самое главное, — начал он свой ответ. — Да, раньше этого не было, но была гораздо худшая ситуация. Страны западного мира вроде ласково, но всегда нам показывали свое место. В конечном счете, это привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков с потерей суверенитета страны. А Россия в таком качестве существовать не может».
То, что со справедливостью плохо обстоят дела не в России или в БРИКС, а на Западе, говорит вся современная история отношений, и Путин на примерах объяснил это. Ну а что касается «попыток» России дестабилизировать ситуацию в Британии и в Европе, то и это — «полная чушь». «Это результат внутренней политики некоторых европейских стран. Европейские страны отказались от наших энергоносителей. Мы-то не отказываемся. До сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря. Что стоит немецким властям просто кнопку нажать, — Путин показал, как это сделать, „нажав“ невидимую кнопку, — и все пошло. Но они не делают этого по политическим соображениям».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попытался завершить пресс-конференцию. Но президентское любопытство, с одной стороны, с другой — благодарность журналистам за работу в непростые три дня саммита взяли верх, и Путин не поддержал желание регламентировать общение. «Давайте по секторам пройдем: один, два, три, четыре, пять», — Путин показал на каждый из секторов зала. Это означало, что у журналистов еще оставался шанс спросить российского президента о главном.
Самые короткие за эту пресс-конференцию вопрос и ответ вновь касались Украины. Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников поинтересовался, на что готов пойти Путин, чтобы «закончить войну на Украине и на что не готов».
«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле, — заявил Путин. — И не готов ни на что другое».
До мира, судя по всему, еще далеко. А в этот конкретный момент президента РФ ждали иностранные гости, и ему нужно было бежать, хоть и не хотелось прерывать разговор с журналистами. «Не сердитесь на меня», — убедительно попросил Путин и попрощался.
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